На верфі у Санкт-Петербурзі горить недобудований корвет ВМС РФ. ФОТО

У Росії на "Північній верфі" в Санкт-Петербурзі горить військовий корвет "Проворный", що будується.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"Вогонь поширився на 800 кв. м. Це майже весь корвет "Проворный", - йдеться у повідомленні.





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Зазначається, що причини пожежі на військовому кораблі незрозумілі.

"За попередніми даними, активні роботи на корветі в п'ятницю не проводилися, тому причини пожежі поки що незрозумілі. Пожежу гасять, збитки будуть зрозумілі, коли роботу завершать пожежники", - повідомило джерело ИФ.

Корвет "Проворный" будується для Тихоокеанського флоту РФ. Корабель мали здати в 2022 році.

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