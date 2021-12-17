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На верфі у Санкт-Петербурзі горить недобудований корвет ВМС РФ. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Фоторепортаж За кордоном

На верфі у Санкт-Петербурзі горить недобудований корвет ВМС РФ. ФОТО

У Росії на "Північній верфі" в Санкт-Петербурзі горить військовий корвет "Проворный", що будується.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

На верфі у Санкт-Петербурзі горить недобудований корвет ВМС РФ 01

"Вогонь поширився на 800 кв. м. Це майже весь корвет "Проворный", - йдеться у повідомленні.

На верфі у Санкт-Петербурзі горить недобудований корвет ВМС РФ 02
На верфі у Санкт-Петербурзі горить недобудований корвет ВМС РФ 03

Також читайте: З есмінця "Беспокойный" ВМФ РФ викрали два бронзові гребні гвинти загальною масою в 26 т. Підозрюють капітана судна і моряків

Зазначається, що причини пожежі на військовому кораблі незрозумілі.

На верфі у Санкт-Петербурзі горить недобудований корвет ВМС РФ 04

"За попередніми даними, активні роботи на корветі в п'ятницю не проводилися, тому причини пожежі поки що незрозумілі. Пожежу гасять, збитки будуть зрозумілі, коли роботу завершать пожежники", - повідомило джерело ИФ.

Корвет "Проворный" будується для Тихоокеанського флоту РФ. Корабель мали здати в 2022 році.

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Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+69
Говорят,что загорелась замасляная стопка визиток Яроша от случайной искры электросварки
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17.12.2021 21:08
+68
Корвет- просто огонь )
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17.12.2021 21:11
+65
"смелее товарищи, все по местам, последний парад наступает...."
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17.12.2021 21:07
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Не уж то Укр ДРГ ?
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17.12.2021 23:06 Відповісти
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18.12.2021 00:11 Відповісти
корвет "Дымящий"
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17.12.2021 23:12 Відповісти
Просто Кузьмічу щоб не було так сумно і самотньо
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17.12.2021 23:16 Відповісти
НУ ОТ І ПЕРША ДРГ УКРАЇНИ ПОЧАЛА СВОЮ РОБОТУ
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17.12.2021 23:20 Відповісти
Гори гори ясно, что бы не погасло! Пылайте синим пламенем суки рашистские!!!!!!!!
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17.12.2021 23:22 Відповісти
Бюджет распилили, корвет подожгли. Все украдено до нас.
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17.12.2021 23:25 Відповісти
Проворно горит - тушить не успевают
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17.12.2021 23:26 Відповісти
У рыжего сушняк,вот Проворный и пылает
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17.12.2021 23:33 Відповісти
то не пожежа...то випробують новий кацапський двигун...
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17.12.2021 23:34 Відповісти
Надіюся він був готовий на 99,9% і згорить на всі 100%
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17.12.2021 23:35 Відповісти
ну как может гореть железо?
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18.12.2021 00:05 Відповісти
Элементарно.
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18.12.2021 00:12 Відповісти
Этот пожар был задуман самим фюрером репоедов ******. Ну... шоб бандеровцам не достался, когда они Питер возьмут.
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18.12.2021 07:22 Відповісти
- А что случилось с корветом?
- Он сгорел....
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18.12.2021 00:08 Відповісти
И, вспоминая Жеглова: пока доедем, все сгорит?)))
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18.12.2021 15:18 Відповісти
"Я-а друго-ой такой страни нє знаю-ю-ю,
Где прико-оли-и мочіт чєлавє-єк!"
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18.12.2021 00:11 Відповісти
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18.12.2021 00:13 Відповісти
Some stupid with a flare gun
Burned the ship to the ground
Smooooke on the water
The fire in the sky.....(c) Deep Purple. I love it!!!!!!!!
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18.12.2021 00:17 Відповісти
Ну хоть что то хорошее...
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18.12.2021 00:37 Відповісти
Хорошо горит...
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18.12.2021 01:03 Відповісти
Это единственное, что репоеды делают хорошо.
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18.12.2021 07:24 Відповісти
мордва коми и ижора просто таким образом решили согреться.
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18.12.2021 01:54 Відповісти
пора бы одичалым возвращаться к своим истокам и мастерить плавсредства из досок и веток, тогда и гасить не надо будет
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18.12.2021 02:21 Відповісти
если вспомним робота Федора, то реальность в Мордоре просто сказочная
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18.12.2021 04:14 Відповісти
Ну звичайно, треба добудувати і підпалити, як робить москальня 🤣
Україна ні на кого нападати не збирається тож фрегат їй потрібен хіба шо для тренування моряків.
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18.12.2021 09:30 Відповісти
Да хрен с ним с фрегатом, турки достроят. Б/у катера кто-нибудь продаст. Но ведь и мирных судов не строится. От рашки в промышленности отставание уже колоссальное и оно продолжается. На что жить то будем?
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18.12.2021 10:54 Відповісти
А здесь всем пофиг. Думают, что как-то само собой все наладится (кредитик дадут, долги спишут, проинвестируют и т.д. и т.п.). А сами делать ничего не хотят...
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18.12.2021 11:14 Відповісти
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18.12.2021 02:49 Відповісти
Кадры горящей посудины свинособак согревают нас
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18.12.2021 05:06 Відповісти
Ну вот, есть же и хорошие новости!
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18.12.2021 06:27 Відповісти
Крім візиток Яроша, ще можливий варіант з нінзя.Якщо враховувати,що корвет будували для Тихоокеанського флоту...)))
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18.12.2021 06:30 Відповісти
Уголь имеет свойство самовозгораться, а может и кочегар бросил окурок. после причастия фанфуриком..
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18.12.2021 07:44 Відповісти
Гори,гори ясно щоби не погасло!
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18.12.2021 10:04 Відповісти
а у нас у ніколаєві нічого не горить, бо ми нічого не будуємо https://www.ukrmilitary.com/2021/02/corvetes.html
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18.12.2021 10:15 Відповісти
А у вас пердаки горят ну и корвет.
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18.12.2021 13:03 Відповісти
Най там увесь Ленінград згорить!!
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18.12.2021 10:16 Відповісти
Гори,гори ясно,так,щоб не погасло
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18.12.2021 10:47 Відповісти
горэл корвет

аж мачти гнулись..

ПЭСНЯ.
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18.12.2021 10:55 Відповісти
Всё нормуль, это ходовые испытания!

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18.12.2021 11:07 Відповісти
Оце так подарунок від Миолайчика)))). Ще треба два підпалити, бо жінка та дитина без подарунка лишаться.
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18.12.2021 12:12 Відповісти
"Запалили хату спьяну
И сидят… По барабану!
Стол покуда не горит,
А портвяшок уже разлит.
И соседи тож не плачут,
На завалинке судачат:
«Хорошо горит! Примета!
Значит, жарким будет лето»".

Тимур Шаов
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18.12.2021 12:31 Відповісти
Проворно так горит, как и полагается с его погремухой
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18.12.2021 13:18 Відповісти
Название от "провороваться".
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18.12.2021 16:18 Відповісти
Вроде бы мелочь , а приятно.
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18.12.2021 17:56 Відповісти
Кровавый Пастор скромно потупил глаза...
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18.12.2021 19:40 Відповісти
Бувають же й приємні новини.
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03.04.2022 15:39 Відповісти
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