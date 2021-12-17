Голосування з кадрових питань та за бюджет на 2022 рік свідчать про відсутність монобільшості у СН, - Разумков

Голосування з кадрових питань та за бюджет на 2022 рік свідчать про фактичну відсутність у фракції "Слуга народу" монокоаліціі у парламенті.

Таку думку в ефірф програми "Свобода слова Савіка Шустера" висловив ексспікер Верховнох Ради Дмитро Разумков, інформує Цензор.НЕТ.

"Є речі, де коаліція має демонструвати свою здатність приймати рішення, тобто повинна набирати 226 голосів. Це кадрові питання і це бюджет. Голосування за нового очільника парламенту і за бюджет не набрали необхідної кількості голосів. Це якраз є дзвіночками, для того щоб замислитись над тим, наскільки ефективно може працювати парламентська коаліція. Зараз добирають голоси з двох груп - "Довіра" і "За майбутнє", але це не парламентський підхід", - вважає Разумков.

Єксспікер Ради не виключає дострокових парламентських виборів у 2022 році.

"Є різні механізми рятувати державу, в тому числі і дострокові вибори, і не тільки парламентські", - додав Разумков.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рада за останні два місяці фактично втратила свою суб’єктність, - Разумков