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Новини Політика України
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Голосування з кадрових питань та за бюджет на 2022 рік свідчать про відсутність монобільшості у СН, - Разумков

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Голосування з кадрових питань та за бюджет на 2022 рік свідчать про відсутність монобільшості у СН, - Разумков

Голосування з кадрових питань та за бюджет на 2022 рік свідчать про фактичну відсутність у фракції "Слуга народу" монокоаліціі у парламенті.

Таку думку в ефірф програми "Свобода слова Савіка Шустера" висловив ексспікер Верховнох Ради Дмитро Разумков, інформує Цензор.НЕТ.

"Є речі, де коаліція має демонструвати свою здатність приймати рішення, тобто повинна набирати 226 голосів. Це кадрові питання і це бюджет. Голосування за нового очільника парламенту і за бюджет не набрали необхідної кількості голосів. Це якраз є дзвіночками, для того щоб замислитись над тим, наскільки ефективно може працювати парламентська коаліція. Зараз добирають голоси з двох груп - "Довіра" і "За майбутнє", але це не парламентський підхід", - вважає Разумков.

Єксспікер Ради не виключає дострокових парламентських виборів у 2022 році.

"Є різні механізми рятувати державу, в тому числі і дострокові вибори, і не тільки парламентські", - додав Разумков.

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Автор: Володимир Янченко
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Его котлы уже примерил шурин
И стрелки переводит втихаря,
А на людях божится, что, в натуре,
Не видел красивей богатыря.
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17.12.2021 22:33 Відповісти
Ну,уже и так видно, шо маци на всех не хватит. (И сала тоже).
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18.12.2021 08:54 Відповісти
Чому тяжко уживаються РОЗУМ і ЧЕСТЬ?
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17.12.2021 22:40 Відповісти
Для початку, розум і честь мають існувати.
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17.12.2021 22:42 Відповісти
А шоб iснувати, треба жрати.
А шоб жрати надо працювати.
А працювати не хочеться- треба ворувати.
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18.12.2021 08:59 Відповісти
в младорыге?чы взагали?
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17.12.2021 22:43 Відповісти
В політиці взагалі.
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17.12.2021 22:45 Відповісти
Спитай у пороха!
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17.12.2021 23:39 Відповісти
яке голосування, подивися на тих голосувальників, на себе і на бубу - сльози.....
Буданов и Гогилашвили і шмаркі приказ - не достатьно?
а ну роззброюйся перед партіею негайно, розбіник!
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17.12.2021 22:43 Відповісти
Как активно начали мусолить тему досрочных выборов слуги-уроды!
Хоть часть голосов хотят урвать, пока не поздно.
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17.12.2021 22:49 Відповісти
Зеленський гуляв на новорічній локації - його "зловив" журналіст (видео)

https://youtu.be/5t3NYDcE9iA

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17.12.2021 23:00 Відповісти
Лєнка вигулює Вавочку.
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17.12.2021 23:38 Відповісти
А щас по 2+2про Савчеенко.
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18.12.2021 09:03 Відповісти
 
 