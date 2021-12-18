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Правоохоронці отримали завдання на активний збір інформації щодо всіх критиків влади, - Богдан

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Правоохоронці отримали завдання на активний збір інформації щодо всіх критиків влади, - Богдан

Українські правоохоронці отримали наказ збирати інформацію про критиків влади, щоб "торпедувати" їх у інформаційному полі, а у майбутньому мати можливість посадити.

Про це заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" екскерівник Офісу Президента України Андрій Богдан, інформує Цензор.НЕТ.

Коментуючи свої слова в інтерв'ю Дмитру Гордону про те, що влада хоче посадити Савіка Шустера, Дмитра Разумкова, Юрія Бутусова та інших, Богдан зазначив:

"Будь-яких доказів того, що зараз це відбувається, я надати не можу. Але є працівники правоохоронних органів, які передають інформацію, що відбувається, які їм ставлять задачі, які вимагають від них результати. І ми можемо розуміти, куди воно все котиться. Дійсно, зараз йде активний збір інформації по всіх вищеперелічених особах з метою максимально їх торпедувати в інформаційному полі, а також, якщо буде можливість, залучити до якихось кримінально караних дій, щоб у майбутньому посадити. Чи буде це виконано? Максимально для цього прагнуть. Але будь-яких підстав це робити в них немає".

За словами екскерівника ОП, зараз "треба максимально сконцентруватися для того, щоб зупинити такі незаконні дії".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Богдан заявив про розпорядження Зеленського посадити його до в'язниці разом із Гордоном, Бутусовим, Шустером та Разумковим. ВIДЕО

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+47
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17.12.2021 22:46
+35
Так при вашем конченном зечме глава ГУР живёт с помощником депутата госдуры -можешь это объяснить ?если нет ,то какого ты рассуждаешь кто кому нужен..
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17.12.2021 23:09
+31
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17.12.2021 22:50
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Так бачили ж очі шо купували...насолоджуємося.
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18.12.2021 02:04 Відповісти
з росії хоче приїхати цирк, от і наші клоуни та інші коверние всполошились.
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18.12.2021 02:00 Відповісти
Ну пусть рискнут. Зеленый клоун ходит по лезвию, в отличие от януковича с ним никто 3 месяца панькаться уже не будет.
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18.12.2021 02:25 Відповісти
То ти падлюко тепер забігав, коли віслюк захотів тебе посадити. А ти ж вихвалявся, що це ти його переконав іти в президенти, що він не хотів, а ти його вмовив. Гондон вихвалявся, що це завдяки інтерв'ю з клоуном, яке гондон зробив за рік до виборів дебільно-квартальне стало президентом. А тепер богдан розказує: "я никогда не видел дна такого морального падения. Никогда. И у януковича даже". Продажні проститутки богдан і гондон повинні висіти разом з віслюком на одній шибениці.
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18.12.2021 03:31 Відповісти
Такий був наївний і довірливий, аж тепер падлюка прозрів.

У меня опыт работы 12,5 лет государственной службы. Все гавно котое я видел за 12,5 лет, все на протяжении двух месяцев появилось. Появилось такое и в таких маштабах, что на голову не одевалось. Он не вышел со «Слуги народа», с фильма своего. Он дальше играет эту роль. Мы обижаемся, что он врет. Так он не врет, он играет. Для него задача понравиться. Вот он вышел, что то сказал, камера сняла, софиты виключились, все, его дальше этого не интересует. Картинка красивая? Красивая. Людям понравилось? Понравилось. Похлопали? Похлопали. Все. Он свое дело сделал. А то что мы называем «врет», он называет «сюжетные повороты». Такого уровня бардака, кризиса, конфликтности и неопределенности в будущем, еще никогда.
Корупция везде. При Порошенко такого не было, при януковиче такого не было, никогда такого не было, то что сейчас. Это не вот тебе помоги мне, спасибо. Это иди сюда, ты мне должен.

https://www.youtube.com/watch?v=QBZM_LBT0QM&t=6940s
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18.12.2021 03:44 Відповісти
При Порохе половина кредитов МВФ воровалась сразу, еще часть постепенно через свои конторы. Это рассказывали. Зелю активно гнобят и пресса оппозиции, и те кто рвется к власти. Большие деньги! Воровали всегда.
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18.12.2021 14:15 Відповісти
алкогольная паранойя, бред преследования.
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18.12.2021 04:09 Відповісти
Злигались юди з москалями...... /по Шевченку/
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18.12.2021 04:32 Відповісти
любний, не юродствуй
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18.12.2021 05:04 Відповісти
па сть закрыл, зеленогнида!
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18.12.2021 07:40 Відповісти
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18.12.2021 07:26 Відповісти
Дія коксу закінчується - приходить Порошенко !
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18.12.2021 17:38 Відповісти
Не -не-не, тпагодь, таварисч... Вона как ты запел? Ты сначала ответишь за то что эту шмарклю к власти привёл.... Вы с Разумковым такая же хрень, только вид сбоку...
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18.12.2021 09:09 Відповісти
Вы правы!

Кроме того,настоящий ЧЕЛОВЕК на свою прошлую и прошлого не будет лить грязь .

И последнее: КОЛЬ САМ В ДЕРЬМЕ - НЕ ЧИРИКАЙ. !!! Это из анекдота
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19.12.2021 05:33 Відповісти
Это не критика, а скорее черный пиар. Если так дальше пойдет население вообще перестанет верить журналистам, как обычно бывает. Так было в 90-е в России.
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18.12.2021 09:13 Відповісти
Стоп ! А гордон журналіст ? І на х.. нам росія ?
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18.12.2021 17:39 Відповісти
Этот Богдан становится больше похож на шута чем сам шут. НА КАЖДОГО( и на вас) такие папочки собраны и продолжают оформлятся. Это дело КАЖДОЙ власти. Систему НЕ поменяли,она и работает как работала. Что удивительного?
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18.12.2021 10:16 Відповісти
Всі хто втратив посади звільнений не змирився як же це виглядає противно не гоніть срач бо самі в ньому замажитесь
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18.12.2021 10:30 Відповісти
Сукин сын :"...будь-яких доказів того, що зараз це відбувається, я надати не можу ..", но я об этом говорю на всю страну. Гаденыш!
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18.12.2021 10:30 Відповісти
Не там вы нашли гаденыша
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18.12.2021 12:18 Відповісти
Ображене поросятко все не може змиритися, що його відтерли від корита.
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18.12.2021 11:28 Відповісти
Дело не в Богдане, а в том, что он рассказал
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18.12.2021 13:18 Відповісти
Богдан много интересной информации выдал о преЗЕденте и его окружении, поэтому мочилово между ним и ОПой будет знатное....лишь бы попкорна хватило...Сейчас Подоляк мобилизирует все ресурсы против Богдана...
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18.12.2021 11:57 Відповісти
- Это будет славная охота, хотя для многих она будет последней ...
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18.12.2021 21:59 Відповісти
Единственная настоящая ошибка - не исправлять своих прошлых ошибок.

Конфуций
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18.12.2021 12:19 Відповісти
Что из всего того, что рассказал вам Богдан, удивило вас?
Разве не так вы все и представляли?
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18.12.2021 12:21 Відповісти
+++++
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18.12.2021 21:51 Відповісти
Зюзя боиться критики? А что он ожидал идя во власть?

Ведь вся его квартальская деятельность была сплошной критикой власти, Украины, украинцев.

А теперь оно страдает от критики? Счас заплачу
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18.12.2021 12:25 Відповісти
Противник, вскрывающий ваши ошибки, гораздо полезнее, чем друг, скрывающий их.

Леонардо да Винчи
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18.12.2021 12:26 Відповісти
Путин всё просчитал, операция на финальной стадии, сыночек Витренчихи в январе поднимает цены на газ, народ и бизнес не выдерживает идёт на Майдан , а Центрэнерго это Трипольская и Змеёвская ТЭС нет угля(обеспечивающая Харьковскую обл), и россиянцы прут спасать замерзающий Харьков Мариуполь и Херсон
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18.12.2021 12:41 Відповісти
в цьому щось є . може і не зовсім так , але напрям , у них , точн такий
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18.12.2021 17:46 Відповісти
Не смішіть мої тапочки --- ввх всё просчитал. Із старика кабаєва такий стратег як із клоччя батіг. птн пнх лишилось кредо - зефір, кафір і теплий сартир, а воно убоге в стратегію лізе. Хоча із сартиром я погарячкував (можуть мочконути), тому тільки "утка" під подушкою із запахом "рузького міра".
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18.12.2021 21:50 Відповісти
У меня складывается впечатление, что вся верхушка власти предатели и агенты кремля!
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18.12.2021 13:01 Відповісти
Сергей, к великому сожалению такое мнение складывается у миллионов жителей Украины.
Как говорил поэт мы теперь
"Живем под собою не чуя страны"
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18.12.2021 17:38 Відповісти
У миллиардов )))
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18.12.2021 19:49 Відповісти
Шмаркля за 2 года власти сделал больше чем Путлер за 8 лет влойны.
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18.12.2021 14:42 Відповісти
Не Путлер а X у й л o !!!!
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18.12.2021 20:16 Відповісти
Цікаво та чути бачити коли одні цинічні шмарклі кричать, що їх ******** такі ж самі як вони цинічні шмарклі, а у вечері вони разом ходять в найдорожчий ресторан.
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18.12.2021 15:45 Відповісти
Та да , сьогодні їду в маршрутці , зайшли семеро поліцейських , спитали хто негативно ставиться до Зеленського . Зібрали паспорті данні і вручили на понеділок повістки до слідчого . Двох пасажирів прикрутили шурупами до лавки на зупинці і розстріляли . Якийсь узбек мамою клявся що любить Зеленського більше ніж своїх дітей , то поліцейські приносили його цигаркою , дали банку тушонки і сказали : gut Саід ,gut , maladiets .
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18.12.2021 17:39 Відповісти
Якийся чорний заволав, що він бандерівець.
Бачимо шо не москаль, відповіли йому )))
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18.12.2021 20:15 Відповісти
все так , я дивився , уважно дивився , де які моменти передивлявся по пару раз. мене нічого не здивувало .І так , про це все ми знали або догадувалися , це як мінімум . Дивує друге , так різко проявилася любоФЬ у Богдана до України , до речі , у лисого тоже , навіть признання зробив. вони хочуть революцію. точніше не вони а їхні кураторі. бл. нікому не довіряю . ні зе ні богдану.
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18.12.2021 17:42 Відповісти
Вони хочуть знову нас викотистати.
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18.12.2021 21:40 Відповісти
Все схоже на якийсь гіга-розводняк Масштаби вже не ''Приват-банку''
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18.12.2021 18:09 Відповісти
Как от кормушки оттиснули, так и глаза открылись )))
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18.12.2021 20:12 Відповісти
Я тоже, бывало, отца закладывал… Но - письменно! А вы сейчас глубже идёте, с разговорами! Эх, молодёжь у нас! Такая молодёжь!
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18.12.2021 22:04 Відповісти
Ну що, андрюша богдан, із шептунів у критики ! А у найближчому майбутньому можуть посадити. Нагорода знайде героя ! Хоть поржем.
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18.12.2021 21:37 Відповісти
Богдан базарная баба
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18.12.2021 23:57 Відповісти
Із поганої овечки хоч шерсті клок. Потрібно використати, а там коліном під зад. По ділам.
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19.12.2021 10:21 Відповісти
"а пам'ятаєш, як ти мене ганяв? 😁😁😁 А тепер, як я😁😁😁" (с)
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19.12.2021 02:02 Відповісти
Шо, опять ???
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19.12.2021 10:24 Відповісти
Клоун хочет Шустера посадить??? Абсурд.
Порядочный человек никогда не будет адвокатом у Коломойского.

Продолжается технология клонирования слуг урода, в которой участвует и тот же Шустер.

Разумков это клон 1, Богдан это клон 2. Кто следующий?
Задача поставленная этим клонам собирать голоса утрачиваемые клоуном. И заодно прихватить еще и от других.
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19.12.2021 10:08 Відповісти
Головне в цьому виступі - Будь-яких доказів того, що зараз це відбувається, я надати не можу Джерело: https://censor.net/ua/n3305939
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19.12.2021 11:32 Відповісти
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