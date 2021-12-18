Правоохоронці отримали завдання на активний збір інформації щодо всіх критиків влади, - Богдан
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Українські правоохоронці отримали наказ збирати інформацію про критиків влади, щоб "торпедувати" їх у інформаційному полі, а у майбутньому мати можливість посадити.
Про це заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" екскерівник Офісу Президента України Андрій Богдан, інформує Цензор.НЕТ.
Коментуючи свої слова в інтерв'ю Дмитру Гордону про те, що влада хоче посадити Савіка Шустера, Дмитра Разумкова, Юрія Бутусова та інших, Богдан зазначив:
"Будь-яких доказів того, що зараз це відбувається, я надати не можу. Але є працівники правоохоронних органів, які передають інформацію, що відбувається, які їм ставлять задачі, які вимагають від них результати. І ми можемо розуміти, куди воно все котиться. Дійсно, зараз йде активний збір інформації по всіх вищеперелічених особах з метою максимально їх торпедувати в інформаційному полі, а також, якщо буде можливість, залучити до якихось кримінально караних дій, щоб у майбутньому посадити. Чи буде це виконано? Максимально для цього прагнуть. Але будь-яких підстав це робити в них немає".
За словами екскерівника ОП, зараз "треба максимально сконцентруватися для того, щоб зупинити такі незаконні дії".
Будь ласка, зачекайте...
У меня опыт работы 12,5 лет государственной службы. Все гавно котое я видел за 12,5 лет, все на протяжении двух месяцев появилось. Появилось такое и в таких маштабах, что на голову не одевалось. Он не вышел со «Слуги народа», с фильма своего. Он дальше играет эту роль. Мы обижаемся, что он врет. Так он не врет, он играет. Для него задача понравиться. Вот он вышел, что то сказал, камера сняла, софиты виключились, все, его дальше этого не интересует. Картинка красивая? Красивая. Людям понравилось? Понравилось. Похлопали? Похлопали. Все. Он свое дело сделал. А то что мы называем «врет», он называет «сюжетные повороты». Такого уровня бардака, кризиса, конфликтности и неопределенности в будущем, еще никогда.
Корупция везде. При Порошенко такого не было, при януковиче такого не было, никогда такого не было, то что сейчас. Это не вот тебе помоги мне, спасибо. Это иди сюда, ты мне должен.
https://www.youtube.com/watch?v=QBZM_LBT0QM&t=6940s
Кроме того,настоящий ЧЕЛОВЕК на свою прошлую и прошлого не будет лить грязь .
И последнее: КОЛЬ САМ В ДЕРЬМЕ - НЕ ЧИРИКАЙ. !!! Это из анекдота
Конфуций
Разве не так вы все и представляли?
Ведь вся его квартальская деятельность была сплошной критикой власти, Украины, украинцев.
А теперь оно страдает от критики? Счас заплачу
Леонардо да Винчи
Как говорил поэт мы теперь
"Живем под собою не чуя страны"
Бачимо шо не москаль, відповіли йому )))
Порядочный человек никогда не будет адвокатом у Коломойского.
Продолжается технология клонирования слуг урода, в которой участвует и тот же Шустер.
Разумков это клон 1, Богдан это клон 2. Кто следующий?
Задача поставленная этим клонам собирать голоса утрачиваемые клоуном. И заодно прихватить еще и от других.