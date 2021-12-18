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Росія розгорнула на кордонах з Україною понад 50 батальйонних тактичних груп і продовжує нарощувати війська, - CNN

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Росія розгорнула на кордонах з Україною понад 50 батальйонних тактичних груп і продовжує нарощувати війська, - CNN

Росія продовжує тримати значні військові сили поблизу українського кордону.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про ше пише Укрінформ, цитуючи CNN, яке посилається на розвіддані США.

"Росія почала використовувати комерційні повітряні та залізничні маршрути для підтримки військових", - ідеться в публікації.

Зазначається, що така сама повітряна й залізнична активність була помітна під час весняного нарощування військової потужності Росії, яке зрештою було зупинено.

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За останніми оцінками розвідки США, на кордоні з Україною і навколо неї розгорнуто понад 50 так званих батальйонних тактичних груп, ще шість перебувають у дорозі. Ці групи, до складу яких може входити по 900 осіб особового складу, являють собою диверсифіковані самодостатні бойові підрозділи, у яких зосереджуються жива сила, артилерія, протитанкові системи, розвідувальні та інженерні потужності. Такі групи відіграли провідну роль у російській воєнній активності в Україні у 2014 році.

Нещодавні супутникові знімки, зроблені Maxar Technologies і надані CNN, показують, що Росія зосередила війська й техніку на відстані до 50 км від кордону з Україною. Зображення показують збільшення в період з 7 вересня по 5 грудня кількості російської військової техніки в російському селі Солоті в Білгородській області. За словами експертів, Росія, схоже, створює новий полк у складі своєї 3-ї мотострілецької дивізії сухопутних військ.

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Основне джерело нарощування російської військової потужності спостерігається в 6-й армії, 1-й - у Воронежі, 41-й - у Єльні та 58-й і 49-й арміях - у Криму.

Наступним кроком Росії може бути призов резервних сил.

Адміністрація Байдена вважає за можливе запобігти російському вторгненню, оскільки гадає, Путін ще не прийняв відповідне рішення.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+22
из Твиттора Кацапляндии:
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17.12.2021 23:00
+13
Да?
А как же распятый мальчик и людоедство в ДП?
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17.12.2021 23:08
+11
Ребята, это совсем не весело, лично я жду обстрела рашисткой погранзаставы, Украине быть агрессором.
Мне бы к форме оружия.... Одесса не ждёт оккупантов.
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17.12.2021 23:04
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18.12.2021 20:33 Відповісти
Где мы вас собак хоронить будем
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19.12.2021 06:59 Відповісти
навіщо, присипати хлоркою чи вапном і нехай гниють
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19.12.2021 10:28 Відповісти
ну что ЗЕБилы!!! до вас еще не дошло, кто создал "благоприятные условия" для ботаксного, педофильного Шныря и его козломордого стада, кто провалил закупки оборонпрома, кто поставил "крест" на развитии пво, кто за 3 года не поднял зарплату солдатам(которые прикрывают его пархатую нарко-жопу) при этом выкинув 1млрд.гривен на "свой канал" дом, кто слил цемаха, вагнеровцев, кто собрал ПИД,,,рашенских агентов на банковой во главе с ермаком и демченкой, кто развалил анти путинскую коалицию и т.д
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19.12.2021 08:14 Відповісти
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