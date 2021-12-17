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Новини Політика України
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ЗМІ (1246) Шустер (359) телебачення (731) Разумков Дмитро (1449) Офіс Президента (1752)

Розвиток телеканалу "Рада" блокувався, бо я не готовий був віддати його під управління ОП, - Разумков

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Розвиток телеканалу

Умовою збільшення фінансування парламентського телеканалу "Рада" була його фактична передача під управління Офісу Президента.

Про це заявив колишній голова парламенту Дмитро Разумков в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"Я багато разів намагався збільшити фінансування телеканалу "Рада" в розумних межах. Цього не давали зробити, тому що я не готовий був віддати телеканал "Рада", як керівник парламенту, під управління Офісу Президента. Тому що це парламентський телеканал", – заявив Разумков. 

"А сьогодні справді виділяють майже 400 млн грн на 2022 рік, при чому більша частина цих коштів планується витратити не на створення нового контенту, а на закупівлю. А у кого він купуватиметься? Навіщо він купуватиметься?", - зазаначив він.

За словами Разумкова, 9 млн грн було витрачено лише на концепцію телеканалу "Рада" – "аркушів десь 20 А4".

Також читайте: Разумков про зміну концепції телеканалу "Рада": Потім з цим будуть розбиратися правоохоронні органи - як це так і звідки взялися ці гроші

За словами ексголови ВР, на телеканал "Дом" планують витратити мільярд гривень: "Приватний канал стільки не коштує на рік. І плюс його хочуть транслювати на територію всієї держави, але це порушення конкурентних умов і мовних квот".

Разумков погодився з думкою, що мова йде про створення президентського пула ЗМІ за гроші платників податків.

Також читайте: Державний телеканал "Дом" замовив Пальчевському токшоу за 12 млн

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+9
Зато теперь, телеканал Рада расцветет буйным цветом!
Образовался целый холдинг из отъявленных жополизов!
24 часа в сутки будут рассказывать о "достижениях" и "свершениях" "самого народного
президента"!
Министерство пропаганды Геббельса отдыхает!
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17.12.2021 23:41
+7
Який патрійот.
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17.12.2021 23:35
+7
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18.12.2021 00:47
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Правила форума Рада форумчан
он порно чы кокс не любит?чы любит,но просто не понимает?
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17.12.2021 23:31 Відповісти
Який патрійот.
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17.12.2021 23:35 Відповісти
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18.12.2021 00:47 Відповісти
"Ні собі фіга", виявляється Розумков насправді "Д'Артаньян".
А ми і не знали.
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17.12.2021 23:37 Відповісти
Зато теперь, телеканал Рада расцветет буйным цветом!
Образовался целый холдинг из отъявленных жополизов!
24 часа в сутки будут рассказывать о "достижениях" и "свершениях" "самого народного
президента"!
Министерство пропаганды Геббельса отдыхает!
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17.12.2021 23:41 Відповісти
вопрос в том кто будет все это смотреть... куда более интересные каналы смотреть как то не очень в первую очередь из за рекламы 70% эфира РЕКЛАМА найдешь передачу или фильм пошла реклама перечелкал и уже забыл на каком канале ты что смотрел....а реклама с канала на канал или одновременно или одна за одним повторяются .... если фильм-- просто вбиваю в Интернете посмотреть в качестве HD или полно ресурсов на ТВ бесплатных и смотри,.....а пауза только для чай попить.... в туалет сходить или на звонок ответить по смартфону...
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17.12.2021 23:56 Відповісти
Украинцы должны наконец-то сделать анализ из своих ошибок на выборах 2014 и 2019 годов

Заканчивается 2021 год. Год очередной антинародной работы Зеленой власти и подконтрольного Зеленому парламента конвертных слуг ( а также ручных Кабмина, прокуратуры, судов, спецслужб..). Очередной год потерянных возможностей и жизни страны без парламентаризма, поскольку Рада просто является просто хорошо оплачиваемым в конвертах филиалом Офиса президента... Народ должен прекратить экспериментировать над собой и Украиной, поняв: власть надо дать опытным управленцам с готовыми решениями, которые исправят весь тот ужас, который сотворили со страной и людьми все эти кондитеры с комиками.
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17.12.2021 23:55 Відповісти
Игорь опытные не нужны потому- что -если человек способный опытен то он БУДЕТ ПРОСТО РАБОТАТЬ И ДОСТАТОЧНО ЗАРАБАТЫВАТЬ... а во власть идут люмпер бандиты судимые соучастники схематозхов махровых на всю страну отмывалок стиралок и просадок с площадками.... идут во власть подонки люди с интеллектом обезьяны необразованные и да как мы не хотим национальной разбавленности определенных наций и народностей.... смотрите эти ЕВРЕИ ПРИЛЕЗЛИ ВО ВЛАСТЬ НА НАШИХ ГОРБАХ ИХ 0,2% в Украине... а они нагло обворовывают врут брешут и ногами еще нас пинают захапав 100% властьв Украине.... интересно в Израиле найдетсыя во власти хоть 1 украинец??!!! сомневаюсь....и при этом нагло приняли закон кто абиджать будет нас евреев тому будет наказание... в Германии терпели долго --и чем закончилось- все знают... у нас похоже все повториться тольков разы хуже и страшнее ибо подонки не сделали выводов из уроков Истории- а наше долго терпение принимают за лошар и идиотию -мол что они нам сделают... на просто порвем на шматки.... этот малоросс любитель Путина и далее цензура --увы не знает истории страны -управлять которой он решился... он даже не выучил Фразу Симона Петлюри "Нам не страшні московські воші, нам страшні українські гниди" а зря! ой зря....
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18.12.2021 00:12 Відповісти
скажу свое личное мнение - сейчас к власти должна прийти Хунта - во главе с отбитым наглухо националистом который любит больше всех Бога - а потом Украину !!! Нужно почистить все "конюшни" и лет 5 - никаких нах выборов - а только военные администрации..
а там уже поживем-увидим..
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18.12.2021 00:29 Відповісти
если идиот - то это надолго...

и ещё - а что ты такое, что рассказываешь что кто то чего то должен?
или манечка?
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18.12.2021 00:13 Відповісти
Идиоты вы !!! повелись на кондитера(доллар по 8, бойцу АТО по ТЫЩЩЕ в день и т.д.) и Зебилкин - учетелям пА 4 тыще евро , Астанавлю вАйну, и кАроче - будет вам счастье как в кино прА Слугу Галабарадько ..)
а когда Тимошенко предлагала свою программу - то там было все по датам и подписывала договор с КАЖДЫМ гражданином который за нее отдаст свой голос - вот это я сделаю за день-два, другое за месяц, третье за 1 год, другое за 3 года и т.д. - и главное - если не сделаю хоть одного в те сроки что говорю - я уйду .. но неЛохи со сладкоежками ей не поверили...а зря !!!
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18.12.2021 00:24 Відповісти
Всі пафосні слова про бабу Юллю- це надмірно. Ми всі її любимо і цінимо без додатковолї реклами. Вона вже й так зробила все, що могла!
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18.12.2021 00:29 Відповісти
Вот такие неЛохи как ты в следующую В.раду и не дай Бог презом приведут как ни шария - с притулой так бойко-медвейчука и Ко... я все сказал и можешь не отвечать..
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18.12.2021 00:37 Відповісти
Так кондитер и ОБЕСПЕЧИЛ бойцам на передке по ТЫСЯЧЕ в день!
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18.12.2021 01:10 Відповісти
Прихильники Тимошенко ще більш смішні ніж зеленоботи
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18.12.2021 02:00 Відповісти
я не прихильнык а просто умею анализировать и выбирать из того что есть в политике , и кто сможет помочь Украине а кто только на словах..
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18.12.2021 13:16 Відповісти
Мне нравится и Тимошенко, и многие из её команды.
Но - почему то от неё ушли Яценюк и Турчинов и она же подмахивала зе-клоунам... И нет дыма без огня.

И только или тупая срань, или враги не видят того, что делал и делает Порошенко.

Как минимум - приверженцы Йульки разъединяют украинцев - работают на врага.

И ты, *******, занимаешься тем же.
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18.12.2021 08:04 Відповісти
Тебе чепушило лучше вспомнить петиных помощников в марадерстве или забыл !?
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18.12.2021 13:14 Відповісти
п.здун, назови!
Или будешь шептать фсб-ную утку о Свинарчуке? Так в нормальных странах Свинарчукам ордена дают...
назови.
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18.12.2021 16:11 Відповісти
Просто вернуть "кондитера", который сейчас занимаеться выживанием Украинцев,пока Зермак разрушает все управление!
Не забывай,что раша ПЛАТИТ Зе &К95 в РАЗЫ БОЛЬШЕ,чем они получают грабя Украину.
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18.12.2021 01:16 Відповісти
Razumkov -> хытрожопа нэрпа one user said here. 73% would love it.
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17.12.2021 23:59 Відповісти
Розвиток телеканалу "Рада" блокувався, бо я не готовий був віддати його комусь крiм мого господаря Ахметова - Разумков... Так наверное будет правильно
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18.12.2021 00:02 Відповісти
что димася ломбарды уже не греют?) у ахметки слаще?)
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18.12.2021 00:02 Відповісти
Йа понил, Розумкофф фсехх пабидил. Пойду пить пиво по этому повду, чего уж там...Димон, ты там держись.
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18.12.2021 00:11 Відповісти
Який потужний чолов'яга, цей Разумков. Упевнений, це далеко не останній "подвиг Геракла", про який, з властивою йому скромністю, обмовився б/у спікер.
З таким геройським бекграундом тов. Разумков скоро заткне за пасок Армовіра Іловайського -Дебальцівського.
Єдина проблема новоявленого "месії"- відсутність "золотого запасу". Бо за ахметівські гроші, все на що здатен Дімон, це гадити, по дрібному, діючій владі та дошкуляти "апазиції Бойка/Порошенка" відбираючи в останніх нікчемні відсотки від їхніх, і так нікчемних, відсотків.
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18.12.2021 00:22 Відповісти
Телевізор взагалі не дивлюся
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18.12.2021 00:26 Відповісти
Та норм Разумков. Отбирает у зеленого лохтората голоса пачками. А рада это полный зашквар. Раньше был на Ютубе канал "Исландия" - пришлось отписаться, бо оказалось продажные курвы - в Раду **** пошли )))
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18.12.2021 00:28 Відповісти
По необходимости сегодня проехал в общественном транспорте Киева...Послушал людей и сказать что Народ очень злой (это почти ничего не сказать). Зе и Ко, давай жгите еще - по полной !
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18.12.2021 00:33 Відповісти
я вспоминаю тот период как его называют - сразу после-майдановский, какой был подьем у народа, вера что что-то можно поменять.. но потом куйло и петя все похерили а эти зе-гниды добивают остатки...
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18.12.2021 00:40 Відповісти
ясно..мне с тобой ВСЕ ясно...
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18.12.2021 01:03 Відповісти
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18.12.2021 01:33 Відповісти
Шацкий ты бот или дурак?
Вся мировая поддержка -благодаря Пороху и вопреки зебилу!Была бы еще больше, если бы не это тупое чмо!
Какие бюджеты увеличены и за счет чего??? В бюджете на следующий год ТРЕТЬ доходной части бюджета это ЗАИМСТВОВАНИЯ!И не под 2%, а под 12%!
Военные получают ту зарплату, которую установили при Порохе-за 2,5 года НИ РАЗУ ее не подняли!
Никакой перспективы НАТО при зе-гнидах НЕТ, от слова СОВСЕМ! Им амеры даже разведданные перестали передавать--общаются через прессу! Какое НАТО после всех слитых спецопераций, когда в Опе одни КРОТЫ и кацапские бизнеса с паспортами?Ты думаешь у них разведки не рваботают?
Базы начали строить при Порохе! как и купили Байрактары!
Дороги строились и до зе-срани! Деньги у местных громад на свое велыке крадивныцтво забрали!
Оборонзаказ два года не выполняется! Ни одной каски и броника за два года не купили!
Горючки на передке 17% от нужного кол-ва! А эти твари деньги со счета МО вчера перекинули на канал Дом и РАДА!
Никакого нового оружия нет! Нептуны 2 года не могут в армию поставить!
Газа нет! угля-нет! Электрику и битум у врага покупаем!Тарифы растут, цены на все растут! Коррупция зашкаливает! Идиоты зеленые вообще не знают, что делать и морозятся.
ВСЕ РАЗВАЛЕНО! Госуправления НЕТ! ВР нет. СБУ нет,разведку уничтожили.Экономика в попе! Перспектив--0!
75% уже понимают, что страна идет НЕ ТУДА! И только подоляковским ботам все нравится! Сдохните, гниды!
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18.12.2021 01:31 Відповісти
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18.12.2021 01:34 Відповісти
Ты идиот? Крым "ушел" в МАРТЕ, а Порох стал Президентом в ИЮНЕ!
бюджеты увеличиваются за счет долгов!!!!!!
Зарплата на передке 1000 баксов была в ЯНВАРЕ 19 года ее ни на копейку не подняли!
Разведданные не передаются после 19 года --гугли сам!
Никуда мы не повышены--продлен десятилетний довор, подписанный при Юще,с опозданием на ДВА года!
ГДЕ посол американский у нас, и ГДЕ НАШ посол в АМЕРИКЕ? Их нет 2 года!
Читала расследование, СЛИВ был --они просто не сказали КТО слил, т.к. у них нет прямых ДОКАЗАТЕЛЬСТВ! А амеры сказали, что слив был из ДВУХ источников из Опы.
КАКИЕ бызы строят амеры, кроме как под Очаковом??? Ну что ты несешь?
Дороги не строились??? Ты вправду идиот?
Предлагаешь технику на передке без горючего держать???
Да, зебилы --это враги!
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18.12.2021 02:02 Відповісти
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18.12.2021 02:03 Відповісти
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18.12.2021 02:06 Відповісти
Ясно , ты два в одном и тупой и бот одновременно)))Иначе не говорил бы на черное белое. Вали в спам...
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18.12.2021 02:16 Відповісти
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18.12.2021 02:18 Відповісти
вот как можно так нагло трыздеть?
по всем пунктам вранье причем открытое.
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18.12.2021 03:10 Відповісти
І змінили, завдяки пост-революційній владі Україна змінилась до невпізнанності
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18.12.2021 02:01 Відповісти
Стало нехватать штатных жополизов,начали появляться критики.
Сначала закрыли Аналы Медвдчука (за этот способ "закрыть" еще придеться заплатить!).
Потом Порошенко,но их обломали. С каналами Ахметова/ Пинчука они не справяться,а лизать сраку найвеличнишому писюнисту они уже не хотят.
Остаеться Г+Г,ДОМ и нужно рейдернуть РАДА, чтобы и он занялся восхвалением Зе - Ер - ина.
Все просто.
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18.12.2021 01:26 Відповісти
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18.12.2021 02:20 Відповісти
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18.12.2021 03:01 Відповісти
Почитаешь новости и голова кругом! Это шо ш за бардак везде и всюду?! Однако, выходишь на свежий воздух Мариуполя и как-то становится легче: машинки ездят, довольно свежие машинки надо признать, бензин и дизелюха на заправках имеются, в супермаркетах тоже полки товарами заняты... Если бы ещё маски с лиц поснимали, то вполне можно жить!
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18.12.2021 03:59 Відповісти
шо с ника сьехал и замаскировался - обидел хто?
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18.12.2021 05:16 Відповісти
Не, меня ФБ закрыл, за "отрицание угрозы коронавируса"(с). То есть- удалил мой аккаунт.
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18.12.2021 05:18 Відповісти
косяки-распальцовки разбрасывал?
а как не поняли на фб - в родные пенаты?
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18.12.2021 05:24 Відповісти
Та не, там ведь особо не забалуешь. Ну, было дело- возражал я на меры принимаемые, меня сначала закрыли на неделю, потом- на месяц. А в третий раз- уже удалили аккаунт.
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18.12.2021 05:26 Відповісти
знаем плавали...
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18.12.2021 05:31 Відповісти
холку не поднимай - возвращай "Андрей Шевченко" и не томи девушек...
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18.12.2021 05:29 Відповісти
Та, ты понимаешь, какая штука: уже есть два. Один латиницей, второй- кириллицей. То есть- свято место пусто не бывает.
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18.12.2021 05:31 Відповісти
не шуми - ты же понимашь о котором я.
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18.12.2021 05:37 Відповісти
Понятное дело- понимаю. Но, если уже есть, то что ж поделать??? Пусть остается как есть...
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18.12.2021 05:39 Відповісти
ненавижу когда иzщезают ники... - перекрашивание в другие не работает.
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18.12.2021 05:40 Відповісти
Та я и не перекрашивался. Просто пришлось влезть через ГУГЛ где у меня был вот такой НИК. Именно- пришлось.
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18.12.2021 05:42 Відповісти
ну и шо я тебя убалтываю? - не так не, тема свернута.
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18.12.2021 05:49 Відповісти
И что коксохим не достаёт?
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18.12.2021 06:39 Відповісти
До меня нет. Я на западе Мариуполя. Редко-редко случается, когда совпадает выброс Коксохима с восточным сильным ветром.
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18.12.2021 06:42 Відповісти
разумков - зелена ******* #2.
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18.12.2021 05:12 Відповісти
Я бы не писал предыдущее, если бы ранее не нарвался вот на это, которое Цензор отчего-то проигнорировал:

Из-за роста цен на газ в Украине могут остановиться хлебозаводы. Об этом заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина 24" экс-спикер Верховной Рады, внефракционный народный депутат Дмитрий Разумков, сообщает Украина 24.
"С газом следующая ситуация - уже поднялся вопрос о хлебе. Накануне обратился "Укрхлебпром" к президенту и премьеру с письмом с просьбой либо обеспечить социальную цену на газ, либо они остановятся. Они покупают сейчас газ по 52 тысячи гривен. Считайте себестоимость хлеба , каким он должен быть тогда на полках и сколько это вам будет стоить. Или они остановятся и не будут его производить. Если мы, как аграрное государство, перестанем производить хлеб, это уже коллапс", - подчеркнул экс-спикер.
Правда, интересная заява Разумкова?
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18.12.2021 05:16 Відповісти

Я вам термоса вообще ничего не должен ! А по гроб жизни доложен только своему повелителю ПУ ( Великому -)(уйлу),и Великой империи паРаше!
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18.12.2021 06:30 Відповісти
А на канале Рада в ночное время будут показывать эротику?
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18.12.2021 06:37 Відповісти
Скажіть будь ласка тільки чесно хоч хтось хто прочитає цей допис хоч раз в житті дивився цей канал "Рада"???
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18.12.2021 07:47 Відповісти
Я смотрел, один раз. Мой друг с трибуны Рады выступал, как же я мог пропустить?!
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18.12.2021 07:50 Відповісти
Гидко чуть таких політиків після відставки. Став таким правельним ірозумним а що ти витворям коли був головою ради народ будьте уважні виборцям ******** так званного розумногоі політика і рейтинги малюють тю на вас пропогандони витягують його за вуха
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18.12.2021 10:27 Відповісти
 
 