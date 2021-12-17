Розвиток телеканалу "Рада" блокувався, бо я не готовий був віддати його під управління ОП, - Разумков
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Умовою збільшення фінансування парламентського телеканалу "Рада" була його фактична передача під управління Офісу Президента.
Про це заявив колишній голова парламенту Дмитро Разумков в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.
"Я багато разів намагався збільшити фінансування телеканалу "Рада" в розумних межах. Цього не давали зробити, тому що я не готовий був віддати телеканал "Рада", як керівник парламенту, під управління Офісу Президента. Тому що це парламентський телеканал", – заявив Разумков.
"А сьогодні справді виділяють майже 400 млн грн на 2022 рік, при чому більша частина цих коштів планується витратити не на створення нового контенту, а на закупівлю. А у кого він купуватиметься? Навіщо він купуватиметься?", - зазаначив він.
За словами Разумкова, 9 млн грн було витрачено лише на концепцію телеканалу "Рада" – "аркушів десь 20 А4".
За словами ексголови ВР, на телеканал "Дом" планують витратити мільярд гривень: "Приватний канал стільки не коштує на рік. І плюс його хочуть транслювати на територію всієї держави, але це порушення конкурентних умов і мовних квот".
Разумков погодився з думкою, що мова йде про створення президентського пула ЗМІ за гроші платників податків.
Будь ласка, зачекайте...
А ми і не знали.
Образовался целый холдинг из отъявленных жополизов!
24 часа в сутки будут рассказывать о "достижениях" и "свершениях" "самого народного
президента"!
Министерство пропаганды Геббельса отдыхает!
Заканчивается 2021 год. Год очередной антинародной работы Зеленой власти и подконтрольного Зеленому парламента конвертных слуг ( а также ручных Кабмина, прокуратуры, судов, спецслужб..). Очередной год потерянных возможностей и жизни страны без парламентаризма, поскольку Рада просто является просто хорошо оплачиваемым в конвертах филиалом Офиса президента... Народ должен прекратить экспериментировать над собой и Украиной, поняв: власть надо дать опытным управленцам с готовыми решениями, которые исправят весь тот ужас, который сотворили со страной и людьми все эти кондитеры с комиками.
а там уже поживем-увидим..
и ещё - а что ты такое, что рассказываешь что кто то чего то должен?
или манечка?
а когда Тимошенко предлагала свою программу - то там было все по датам и подписывала договор с КАЖДЫМ гражданином который за нее отдаст свой голос - вот это я сделаю за день-два, другое за месяц, третье за 1 год, другое за 3 года и т.д. - и главное - если не сделаю хоть одного в те сроки что говорю - я уйду .. но неЛохи со сладкоежками ей не поверили...а зря !!!
Но - почему то от неё ушли Яценюк и Турчинов и она же подмахивала зе-клоунам... И нет дыма без огня.
И только или тупая срань, или враги не видят того, что делал и делает Порошенко.
Как минимум - приверженцы Йульки разъединяют украинцев - работают на врага.
И ты, *******, занимаешься тем же.
Или будешь шептать фсб-ную утку о Свинарчуке? Так в нормальных странах Свинарчукам ордена дают...
назови.
Не забывай,что раша ПЛАТИТ Зе &К95 в РАЗЫ БОЛЬШЕ,чем они получают грабя Украину.
З таким геройським бекграундом тов. Разумков скоро заткне за пасок Армовіра Іловайського -Дебальцівського.
Єдина проблема новоявленого "месії"- відсутність "золотого запасу". Бо за ахметівські гроші, все на що здатен Дімон, це гадити, по дрібному, діючій владі та дошкуляти "апазиції Бойка/Порошенка" відбираючи в останніх нікчемні відсотки від їхніх, і так нікчемних, відсотків.
Вся мировая поддержка -благодаря Пороху и вопреки зебилу!Была бы еще больше, если бы не это тупое чмо!
Какие бюджеты увеличены и за счет чего??? В бюджете на следующий год ТРЕТЬ доходной части бюджета это ЗАИМСТВОВАНИЯ!И не под 2%, а под 12%!
Военные получают ту зарплату, которую установили при Порохе-за 2,5 года НИ РАЗУ ее не подняли!
Никакой перспективы НАТО при зе-гнидах НЕТ, от слова СОВСЕМ! Им амеры даже разведданные перестали передавать--общаются через прессу! Какое НАТО после всех слитых спецопераций, когда в Опе одни КРОТЫ и кацапские бизнеса с паспортами?Ты думаешь у них разведки не рваботают?
Базы начали строить при Порохе! как и купили Байрактары!
Дороги строились и до зе-срани! Деньги у местных громад на свое велыке крадивныцтво забрали!
Оборонзаказ два года не выполняется! Ни одной каски и броника за два года не купили!
Горючки на передке 17% от нужного кол-ва! А эти твари деньги со счета МО вчера перекинули на канал Дом и РАДА!
Никакого нового оружия нет! Нептуны 2 года не могут в армию поставить!
Газа нет! угля-нет! Электрику и битум у врага покупаем!Тарифы растут, цены на все растут! Коррупция зашкаливает! Идиоты зеленые вообще не знают, что делать и морозятся.
ВСЕ РАЗВАЛЕНО! Госуправления НЕТ! ВР нет. СБУ нет,разведку уничтожили.Экономика в попе! Перспектив--0!
75% уже понимают, что страна идет НЕ ТУДА! И только подоляковским ботам все нравится! Сдохните, гниды!
бюджеты увеличиваются за счет долгов!!!!!!
Зарплата на передке 1000 баксов была в ЯНВАРЕ 19 года ее ни на копейку не подняли!
Разведданные не передаются после 19 года --гугли сам!
Никуда мы не повышены--продлен десятилетний довор, подписанный при Юще,с опозданием на ДВА года!
ГДЕ посол американский у нас, и ГДЕ НАШ посол в АМЕРИКЕ? Их нет 2 года!
Читала расследование, СЛИВ был --они просто не сказали КТО слил, т.к. у них нет прямых ДОКАЗАТЕЛЬСТВ! А амеры сказали, что слив был из ДВУХ источников из Опы.
КАКИЕ бызы строят амеры, кроме как под Очаковом??? Ну что ты несешь?
Дороги не строились??? Ты вправду идиот?
Предлагаешь технику на передке без горючего держать???
Да, зебилы --это враги!
по всем пунктам вранье причем открытое.
Сначала закрыли Аналы Медвдчука (за этот способ "закрыть" еще придеться заплатить!).
Потом Порошенко,но их обломали. С каналами Ахметова/ Пинчука они не справяться,а лизать сраку найвеличнишому писюнисту они уже не хотят.
Остаеться Г+Г,ДОМ и нужно рейдернуть РАДА, чтобы и он занялся восхвалением Зе - Ер - ина.
Все просто.
а как не поняли на фб - в родные пенаты?
Из-за роста цен на газ в Украине могут остановиться хлебозаводы. Об этом заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина 24" экс-спикер Верховной Рады, внефракционный народный депутат Дмитрий Разумков, сообщает Украина 24.
"С газом следующая ситуация - уже поднялся вопрос о хлебе. Накануне обратился "Укрхлебпром" к президенту и премьеру с письмом с просьбой либо обеспечить социальную цену на газ, либо они остановятся. Они покупают сейчас газ по 52 тысячи гривен. Считайте себестоимость хлеба , каким он должен быть тогда на полках и сколько это вам будет стоить. Или они остановятся и не будут его производить. Если мы, как аграрное государство, перестанем производить хлеб, это уже коллапс", - подчеркнул экс-спикер.
Правда, интересная заява Разумкова?
Я вам термоса вообще ничего не должен ! А по гроб жизни доложен только своему повелителю ПУ ( Великому -)(уйлу),и Великой империи паРаше!