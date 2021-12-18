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США відкриті для обговорення питань з Росією на майданчиках НАТО та ОБСЕ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

США відкриті для обговорення питань з Росією на майданчиках НАТО та ОБСЕ

США відкриті для обговорення питань з РФ на переговорному майданчику НАТО або у форматі ОБСЄ,

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це аявила в п'ятницю журналістам під час онлайн-заходу заступник держсекретаря США з політичних справ Вікторія Нуланд.

"Ми відкриті для відповідних консультацій у НАТО, форматі ОБСЄ, або щодо стратегічного діалогу між США та РФ щодо контролю над озброєннями. Але має бути ясно: якщо Москва не вибере зниження напруженості та продовжить подальшу агресію, будуть серйозні наслідки. Ми працюємо над гарантіями того щоб ми були єдині і готові, якщо цей сумний день настане", - наводять її слова західні ЗМІ.

За її словами, "ставки є колосальними", і під питанням можуть опинитися "суверенітет і територіальна цілісність країни", право НАТО на прийняття власних рішень, спільна ситуація з безпекою в Європі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Люди в Росії страждають, а Путін хоче витратити сотні мільйонів рублів на війну з Україною, - Нуланд. ВIДЕО

При цьому вона звинуватила РФ у блокуванні зусиль щодо врегулювання ситуації в Україні в рамках Нормандського формату. Також вона згадала, що якби паралельно з цим форматом корисними виявилися б зусилля США, то Вашингтон "був би щасливий їх підтримати".

Водночас вона висловила думку, що російське керівництво ще не ухвалило рішення про вторгнення в Україну. Проте вона зазначила, що Москва вже підготувала всі кошти на випадок реалізації такого сценарію, включаючи військові сили, засоби внутрішньої дестабілізації України та дезінформацію щодо ситуації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нормандський формат є дуже чітким. Росія - сторона конфлікту, а не посередник, - фон дер Ляєн

Вона нагадала, що президент США Джо Байден у розмові з президентом РФ Володимиром Путіним говорив про можливість використати проти Росії економічні та політичні інструменти, які не застосовувалися в минулому. Нуланд запевнила, що США працюють над заходами, вплив яких виявиться "швидким та глибоким".

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"Так що давайте дамо дипломатії шанс. Якщо є приводи для занепокоєння, якими ми можемо зайнятися та їх виправити, ми це робитимемо. Але не за рахунок суверенітету України чи будь-якої іншої європейської країни", - резюмувала вона.

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+12
Кіт Вчений@TedTeddycat



На жаль, усі забули, як 1952-го року до НАТО вступила Туреччина.
Це сталося на тлі підготовки агресії совка з тою самою риторикою, котру застосовує московія щодо України.
Це сталося одномоментно без жодних танців з ПДЧ.
Саме так має бути прийнята до НАТО й Україна.
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18.12.2021 00:03
+4
olele Так тоді політика інша була.США тоді готова була розносити всіх.
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18.12.2021 00:09
+3
Illya Ayzin@Illya_Ayzin

4 ч



Палає корвет ВМС росії "Проворний" (очікувалосяся, що його введуть в експлуатацію наступного року) на верфі в Санкт-Петербурзі.
Російські ЗМІ повідомляють, що всередині багато газових балонів, тож існує високий ризик вибуху.
Вогонь поширився на 800 кв. м. Це майже весь корвет "Проворный". Серйозно постраждали надбудова і головний антенно-щогловий пристрій.
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18.12.2021 00:24
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Кіт Вчений@TedTeddycat



На жаль, усі забули, як 1952-го року до НАТО вступила Туреччина.
Це сталося на тлі підготовки агресії совка з тою самою риторикою, котру застосовує московія щодо України.
Це сталося одномоментно без жодних танців з ПДЧ.
Саме так має бути прийнята до НАТО й Україна.
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18.12.2021 00:03 Відповісти
olele Так тоді політика інша була.США тоді готова була розносити всіх.
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18.12.2021 00:09 Відповісти
Illya Ayzin@Illya_Ayzin

4 ч



Палає корвет ВМС росії "Проворний" (очікувалосяся, що його введуть в експлуатацію наступного року) на верфі в Санкт-Петербурзі.
Російські ЗМІ повідомляють, що всередині багато газових балонів, тож існує високий ризик вибуху.
Вогонь поширився на 800 кв. м. Це майже весь корвет "Проворный". Серйозно постраждали надбудова і головний антенно-щогловий пристрій.
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18.12.2021 00:24 Відповісти
Візитку Яроша вже знайшли?
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18.12.2021 00:32 Відповісти
Ключевой корень в названии *вор* ,ох и вЯликий хрюсский эсперанто
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18.12.2021 13:50 Відповісти

США открыты для обсуждения вопросов с Россией по возврату города Таганрога, части Ростовской области и других земель Украине ,которые Украина передала Московии за присоединений Крым.
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18.12.2021 09:03 Відповісти
Таганрог отдали 1925 г
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18.12.2021 10:27 Відповісти
Є обнадійливі зрушення. Але недостатні .Захід та Україна, Грузія , Молдова мають ставити питання так : путлер повинен перш за все - вивести війська з Криму , Донбасу, Абхазії та Придністровя,путлер має повернути Україні , Грузії та Молдові їх території. Путлер уже неодноразово пересік червоні лінії і не має ніякого права встановлювати їх іншим.
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18.12.2021 10:03 Відповісти
НАТО открыто для нарабсеи... Да не смешите мои мэшты: Когда блок захисту НАТО только создавался, кремлядь пригласили в этом поучаствовать, но кремлядь станцевали танец презрения(шо-та наподобии , когда песик брезгливо заднiми лапками интенсивно огребает свою ямку). Натоместь, в пику НАТО, создали военный варшавский блок , состоящий из стран Варшавского военного (промосковского) договора.
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18.12.2021 10:57 Відповісти
 
 