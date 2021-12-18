США відкриті для обговорення питань з Росією на майданчиках НАТО та ОБСЕ

США відкриті для обговорення питань з РФ на переговорному майданчику НАТО або у форматі ОБСЄ,

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це аявила в п'ятницю журналістам під час онлайн-заходу заступник держсекретаря США з політичних справ Вікторія Нуланд.

"Ми відкриті для відповідних консультацій у НАТО, форматі ОБСЄ, або щодо стратегічного діалогу між США та РФ щодо контролю над озброєннями. Але має бути ясно: якщо Москва не вибере зниження напруженості та продовжить подальшу агресію, будуть серйозні наслідки. Ми працюємо над гарантіями того щоб ми були єдині і готові, якщо цей сумний день настане", - наводять її слова західні ЗМІ.

За її словами, "ставки є колосальними", і під питанням можуть опинитися "суверенітет і територіальна цілісність країни", право НАТО на прийняття власних рішень, спільна ситуація з безпекою в Європі.

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При цьому вона звинуватила РФ у блокуванні зусиль щодо врегулювання ситуації в Україні в рамках Нормандського формату. Також вона згадала, що якби паралельно з цим форматом корисними виявилися б зусилля США, то Вашингтон "був би щасливий їх підтримати".

Водночас вона висловила думку, що російське керівництво ще не ухвалило рішення про вторгнення в Україну. Проте вона зазначила, що Москва вже підготувала всі кошти на випадок реалізації такого сценарію, включаючи військові сили, засоби внутрішньої дестабілізації України та дезінформацію щодо ситуації.

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Вона нагадала, що президент США Джо Байден у розмові з президентом РФ Володимиром Путіним говорив про можливість використати проти Росії економічні та політичні інструменти, які не застосовувалися в минулому. Нуланд запевнила, що США працюють над заходами, вплив яких виявиться "швидким та глибоким".

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"Так що давайте дамо дипломатії шанс. Якщо є приводи для занепокоєння, якими ми можемо зайнятися та їх виправити, ми це робитимемо. Але не за рахунок суверенітету України чи будь-якої іншої європейської країни", - резюмувала вона.