США відкриті для обговорення питань з Росією на майданчиках НАТО та ОБСЕ
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США відкриті для обговорення питань з РФ на переговорному майданчику НАТО або у форматі ОБСЄ,
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це аявила в п'ятницю журналістам під час онлайн-заходу заступник держсекретаря США з політичних справ Вікторія Нуланд.
"Ми відкриті для відповідних консультацій у НАТО, форматі ОБСЄ, або щодо стратегічного діалогу між США та РФ щодо контролю над озброєннями. Але має бути ясно: якщо Москва не вибере зниження напруженості та продовжить подальшу агресію, будуть серйозні наслідки. Ми працюємо над гарантіями того щоб ми були єдині і готові, якщо цей сумний день настане", - наводять її слова західні ЗМІ.
За її словами, "ставки є колосальними", і під питанням можуть опинитися "суверенітет і територіальна цілісність країни", право НАТО на прийняття власних рішень, спільна ситуація з безпекою в Європі.
При цьому вона звинуватила РФ у блокуванні зусиль щодо врегулювання ситуації в Україні в рамках Нормандського формату. Також вона згадала, що якби паралельно з цим форматом корисними виявилися б зусилля США, то Вашингтон "був би щасливий їх підтримати".
Водночас вона висловила думку, що російське керівництво ще не ухвалило рішення про вторгнення в Україну. Проте вона зазначила, що Москва вже підготувала всі кошти на випадок реалізації такого сценарію, включаючи військові сили, засоби внутрішньої дестабілізації України та дезінформацію щодо ситуації.
Вона нагадала, що президент США Джо Байден у розмові з президентом РФ Володимиром Путіним говорив про можливість використати проти Росії економічні та політичні інструменти, які не застосовувалися в минулому. Нуланд запевнила, що США працюють над заходами, вплив яких виявиться "швидким та глибоким".
"Так що давайте дамо дипломатії шанс. Якщо є приводи для занепокоєння, якими ми можемо зайнятися та їх виправити, ми це робитимемо. Але не за рахунок суверенітету України чи будь-якої іншої європейської країни", - резюмувала вона.
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