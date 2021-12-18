В енергетиці готуються "експерименти", які не проходили ні в радянські часи, ні в часи незалежності, - Богдан
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Щоб покрити дефіцит електроенергії під час пікових навантажень взимку, влада планує вдаватись до експериментів в атомній та гідро енергетиці.
Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив екскерівник Офісу Президента Андрій Богдан, інформує Цензор.НЕТ.
"Запасів вугілля, які залишилися у держави на пікове навантаження, - на тиждень, максимум на два. При плюсовій температурі, якщо ми добуваємо за день 60 тисяч тонн, ми одразу спалюємо цю кількість. Вже багато кораблів прибуло, про які каже президент. Кількість вугілля на складі не збільшується, а у нас температура повітря від 0 до +5. Якщо ж буде -15 градусів - споживання з 60 тисяч тонн стає 120 тисяч тонн. Це означає, що у нас вугілля залишилося на тиждень морозів. Якщо буде ще більше морозів - у нас немає що спалювати", - сказав він.
Крім того, за словами Богдана, через некомпетентність влади в Україні назріває проблема з дефіциту води для міст і підприємств.
"Води немає, її вже спустили. Це пікове навантаження на 12:00 і на 18:00 впродовж дня, включається ГАЕС і ГЕС, вода спускається і виробляється електроенергія. Станом на сьогодні води залишилося (за необхідних на сьогоднішню дату на Кременчуцькому водосховищі 78 метрів води) у нас - 76,63. А максимальна межа, за яку ніхто ніколи не опускався - 75,75. Тобто у нас залишилося менше метра води.
Вони зараз обговорюють можливість забору води нижче нижнього інженерного значення. Але що буде за цією межею - ми цього ніколи в історії не проходили. Це такі експериментатори... Я не розумію, на що вони розраховують, адже за нижчою інженерною межею перестають працювати водозабори міст і підприємств. Вода спускається настільки, що ми не можемо отримати воду для промислових і споживчих потреб, - наголошує ексочільник ОП.
"Спалюючи зараз вугілля на складах, спускаючи воду, ми ледь-ледь витягуємо той рівень споживання електроенергії, який є сьогодні. Але на ті пікові навантаження у лютому - у нас просто взагалі немає ніякого резерву", - попереджає Богдан.
Будь ласка, зачекайте...
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- Зате є кого!
Когда наступят злые холода?
Ведь у тебя нет тёплого платочка,
А у меня нет зимнего пальта.
У тебя нет тёплого платочка.
У меня нет зимнего пальта.
в ВАКСе.. Высш Антикоррупционный суд.. там на Бодю смотрят с презрением..
Це вистава для лохторату з залишками мізків!
Чи його беня використовує як головешку в боротьбі з ЄрЗе? Але ж в такому випадку між д'єрмаком і бенею мав би бути конфлікт, - принаймі, інтересів! Що, д'єрмак вже такий собі олігарх-конкурент бені?
Все може бути...
А третього варіанту - не бачу...
Служба безпеки України надіслала Кабінету міністрів України звіт щодо контррозвідувального забезпечення об'єктів критичної інфраструктури в електроенергетичній сфері. Згідно з текстом повідомлення, який редакції ZN.UA передали джерела в уряді, Україна за крок від зупинки теплогенеруючих підприємств, які забезпечують опаленням цілі регіони через критично низькі запаси вугілля.
"Одним із негативних явищ під час проходження осінньо-зимового періоду (ОЗП) 2021-2022 є невжиття належних заходів з накопичення вугілля на складах ТЕС/ТЕЦ. Зокрема, станом на 01.12.2021 на складах знаходиться 486,2 тис. тонн вугілля при плановому накопиченні 2632,7 тис. тонн (відхилення ─ 2146,5 тис. тонн), що у свою чергу свідчить про критичний запас вказаного палива", ─ сказано у звіті.
Как стало известно из источников в Офисе президента Украины, Банковая уже дала распоряжение уволить подписанта данного отчета - замглавы СБУ Александра Якушева.
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Если нет закона об импичменте - всегда есть закон о подсрачнике.
если в кране нет воды...