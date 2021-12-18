УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15561 відвідувач онлайн
Новини Політика України
12 689 69
шоу_Шустера (309) Шустер (359) енергетика (1653) Богдан Андрій (380)

В енергетиці готуються "експерименти", які не проходили ні в радянські часи, ні в часи незалежності, - Богдан

Новини Цензор.НЕТ Політика України

В енергетиці готуються

Щоб покрити дефіцит електроенергії під час пікових навантажень взимку, влада планує вдаватись до експериментів в атомній та гідро енергетиці.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив екскерівник Офісу Президента Андрій Богдан, інформує Цензор.НЕТ.

"Запасів вугілля, які залишилися у держави на пікове навантаження, - на тиждень, максимум на два. При плюсовій температурі, якщо ми добуваємо за день 60 тисяч тонн, ми одразу спалюємо цю кількість. Вже багато кораблів прибуло, про які каже президент. Кількість вугілля на складі не збільшується, а у нас температура повітря від 0 до +5. Якщо ж буде -15 градусів - споживання з 60 тисяч тонн стає 120 тисяч тонн. Це означає, що у нас вугілля залишилося на тиждень морозів. Якщо буде ще більше морозів - у нас немає що спалювати", - сказав він.

Крім того, за словами Богдана, через некомпетентність влади в Україні назріває проблема з дефіциту води для міст і підприємств.

"Води немає, її вже спустили. Це пікове навантаження на 12:00 і на 18:00 впродовж дня, включається ГАЕС і ГЕС, вода спускається і виробляється електроенергія. Станом на сьогодні води залишилося (за необхідних на сьогоднішню дату на Кременчуцькому водосховищі 78 метрів води) у нас - 76,63. А максимальна межа, за яку ніхто ніколи не опускався - 75,75. Тобто у нас залишилося менше метра води.

Також читайте: Проблема з вугіллям на сьогодні вирішена, - Шмигаль

Вони зараз обговорюють можливість забору води нижче нижнього інженерного значення. Але що буде за цією межею - ми цього ніколи в історії не проходили. Це такі експериментатори... Я не розумію, на що вони розраховують, адже за нижчою інженерною межею перестають працювати водозабори міст і підприємств. Вода спускається настільки, що ми не можемо отримати воду для промислових і споживчих потреб, - наголошує ексочільник ОП.

"Спалюючи зараз вугілля на складах, спускаючи воду, ми ледь-ледь витягуємо той рівень споживання електроенергії, який є сьогодні. Але на ті пікові навантаження у лютому - у нас просто взагалі немає ніякого резерву", - попереджає Богдан.

Також читайте: Вперше в історії українські АЕС працюватимуть на максимальній потужності, - Галущенко

Автор: Володимир Янченко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+22
Будемо топити зебілами які обрали цю владу. Їх у нас дофіга.
показати весь коментар
18.12.2021 00:19
+19
Само не піде. Тільки вперед ногами на гілляку. І квартал95 туди ж.
показати весь коментар
18.12.2021 00:13
+19
- Якщо буде ще більше морозів - у нас немає що спалювати!
- Зате є кого!
показати весь коментар
18.12.2021 00:14
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Коли ж ти підеш нахрен з пляжу?
показати весь коментар
18.12.2021 00:10 Відповісти
Само не піде. Тільки вперед ногами на гілляку. І квартал95 туди ж.
показати весь коментар
18.12.2021 00:13 Відповісти
Богдан звісний на всю Україну брехун та байкар, ви тільки на його рязанську пику подивіться поприскіпливше.
показати весь коментар
18.12.2021 01:11 Відповісти
Вместе с Зелей?
показати весь коментар
18.12.2021 10:48 Відповісти
Почався предвиборчий забіг тарганів.
показати весь коментар
18.12.2021 13:30 Відповісти
Дійсно водосховища пусті. А ще і зими не було.
показати весь коментар
18.12.2021 00:12 Відповісти
то ти кулебу не читав...у нас все чікі-пікі

Кулеба прозвітував про 10 перемог української дипломатії у 2021 році(с)
показати весь коментар
18.12.2021 09:27 Відповісти
З Чорнобильською АС вже доекспериментувались.
показати весь коментар
18.12.2021 00:14 Відповісти
- Якщо буде ще більше морозів - у нас немає що спалювати!
- Зате є кого!
показати весь коментар
18.12.2021 00:14 Відповісти
Кловунське лахміття - черевики, перуки, ковпаки? Так його і на раз не вистачить.
показати весь коментар
18.12.2021 00:16 Відповісти
Черевики, перуки, ковпаки це не хто, а що.
показати весь коментар
18.12.2021 00:27 Відповісти
Будемо топити зебілами які обрали цю владу. Їх у нас дофіга.
показати весь коментар
18.12.2021 00:19 Відповісти
зелений Буратін уже "нагрів" своїх лохів.Україну одним деревяшкою не нагріти...
показати весь коментар
18.12.2021 00:19 Відповісти
Там ще Юзік є. Роки на два вистачить.
показати весь коментар
18.12.2021 08:07 Відповісти
Мама, мама, что мы будем делать
Когда наступят злые холода?
Ведь у тебя нет тёплого платочка,
А у меня нет зимнего пальта.
У тебя нет тёплого платочка.
У меня нет зимнего пальта.

показати весь коментар
18.12.2021 01:19 Відповісти
общался с этим свино/бурятом лично, и ответственно заявляю: этот текст он не способен самостоятельно создать и изложить вслух.. а вот по написанному отстучать это он могёт..
показати весь коментар
18.12.2021 00:14 Відповісти
По суті сказаного е шо сказати? Чи продовжуємо тримати тупу голову в багнюці а голу сраку на виду?
показати весь коментар
18.12.2021 00:19 Відповісти
Та ладно, невже Бєня собі адвокатом ідіота вибрав? Адвокати МУСЯТЬ вміти язиком тріпатися - їм ж у судах виступати... Тим більше, він ж не гопнік якийсь, а син відомого професора. Він веде себе по-хамськи, але він явно не тупий - тупих олігархи юристами не беруть!
показати весь коментар
18.12.2021 00:25 Відповісти
Богдан "решала", а не адвокат.. личные знакомства в Печерском, Апелляционном судах и Верховном суде.. а знаешь, где Бодя не ведет дела?..
в ВАКСе.. Высш Антикоррупционный суд.. там на Бодю смотрят с презрением..
показати весь коментар
18.12.2021 00:30 Відповісти
и отвечая непосредственно на твой коммент, скажу: ты не смотрел видео: Гордон-Богдано/бурят_интервью..
показати весь коментар
18.12.2021 00:32 Відповісти
Якраз подивився сьогодні... Як на мене, це жаба vs гадюка
показати весь коментар
18.12.2021 00:37 Відповісти
Хай мочить зелених "космополітів", для країни це тільки краще!
показати весь коментар
18.12.2021 00:38 Відповісти
Гм. Як два гандона топлять третього,більш дурнішого за них?
Це вистава для лохторату з залишками мізків!
показати весь коментар
18.12.2021 01:01 Відповісти
хочеш сказати, що він рижій мразі продався?
Чи його беня використовує як головешку в боротьбі з ЄрЗе? Але ж в такому випадку між д'єрмаком і бенею мав би бути конфлікт, - принаймі, інтересів! Що, д'єрмак вже такий собі олігарх-конкурент бені?
Все може бути...
А третього варіанту - не бачу...
показати весь коментар
18.12.2021 01:31 Відповісти
І це добре, бо ідіоти повинні відчути прямий звязок між своїм вибором і своїм життям.
показати весь коментар
18.12.2021 00:15 Відповісти
Вже відчули та не зізнаються, окрім Гордона і Комаровського.
показати весь коментар
18.12.2021 00:21 Відповісти
Може тому що ця двійка розумніша,і вже шукає працевлаштуваня.
показати весь коментар
18.12.2021 01:03 Відповісти
Не відчують. Причинно наслідкові зв"язки не працюють,або відсутні. Особливо упороті будуть Порошенка звинувачувати.
показати весь коментар
18.12.2021 06:12 Відповісти
Ще один "експерт" з енергетичних питань появився на українському небосхилі. Приваблива тема. Дайте порулити!!
показати весь коментар
18.12.2021 00:24 Відповісти
"верните меня к корыту"
показати весь коментар
18.12.2021 00:31 Відповісти
он голодным не останется, скорее это мстя
показати весь коментар
18.12.2021 15:25 Відповісти
шестерка он. а шестерки не гавкают без приказа
показати весь коментар
18.12.2021 16:38 Відповісти
Апостол Зради розродився новими одкровеннями ...
показати весь коментар
18.12.2021 00:34 Відповісти
Ну Богдан - то таке, але тут і СБУ говорить...

Служба безпеки України надіслала Кабінету міністрів України звіт щодо контррозвідувального забезпечення об'єктів критичної інфраструктури в електроенергетичній сфері. Згідно з текстом повідомлення, який редакції ZN.UA передали джерела в уряді, Україна за крок від зупинки теплогенеруючих підприємств, які забезпечують опаленням цілі регіони через критично низькі запаси вугілля.

"Одним із негативних явищ під час проходження осінньо-зимового періоду (ОЗП) 2021-2022 є невжиття належних заходів з накопичення вугілля на складах ТЕС/ТЕЦ. Зокрема, станом на 01.12.2021 на складах знаходиться 486,2 тис. тонн вугілля при плановому накопиченні 2632,7 тис. тонн (відхилення ─ 2146,5 тис. тонн), що у свою чергу свідчить про критичний запас вказаного палива", ─ сказано у звіті.
показати весь коментар
18.12.2021 01:12 Відповісти
Доповідним запискам СБУ вже можна знову довіряти ? Чи там одні зрадники ,корупціонери і огенти кримля ? Внесіть ясність ,нарешті ,бо я заплутався ...
показати весь коментар
18.12.2021 01:21 Відповісти
Та ты, зепил, вылупился таким
показати весь коментар
18.12.2021 10:37 Відповісти
Тобто для вс ок, що СБУ каже одне, а Швигаль - інше?))
показати весь коментар
18.12.2021 11:00 Відповісти
16 декабря в СМИ опубликовали отчет Службы безопасности Украины для Кабинета министров, в котором говорится об энергетическом кризисе в стране. Силовое ведомство предупредило правительство, что в стране может произойти остановка теплогенерирующих предприятий.

Как стало известно из источников в Офисе президента Украины, Банковая уже дала распоряжение уволить подписанта данного отчета - замглавы СБУ Александра Якушева.
показати весь коментар
19.12.2021 01:11 Відповісти
Якщо бєніна макака почне експеріменти ще і з ядрьоною енергетикою, то путєну нічого не треба буде робити…
показати весь коментар
18.12.2021 00:37 Відповісти
Щось цей богданчик розійшовся останні дні. До чого б це?
показати весь коментар
18.12.2021 00:59 Відповісти
Може знайшов работодавця,і озвучує те,про що ВОЛАЛИ у 2019 свідомі 25% ,які не були на утримані,а самі себе забезпечували.
показати весь коментар
18.12.2021 01:07 Відповісти
Роботодавець хоч щедрий ? Чи так собі і прийдеться з голодухи на інший вентилятор невдовзі лайно накидати ?
показати весь коментар
18.12.2021 01:23 Відповісти
а чо ти запитуєш? Ти там ближче, тобі реал-політик тієї шобли має бути зрозуміліша! А в нас поки що - одні версії, здогадки, і не більше того.
показати весь коментар
18.12.2021 01:33 Відповісти
Це в них запитай!
показати весь коментар
18.12.2021 10:41 Відповісти
просто наверное понимает и свою ответственность за все происходящее.... Понимает, кому он помог стать Президентом, и чем это в итоге может закончится для страны....
показати весь коментар
18.12.2021 07:49 Відповісти
При Порошенко такой херни не было. Потому что были мозги и понимание, что уголь, электричество и тепло важнее великого будивництва.

Разморозят пару городов и будут радоваться
показати весь коментар
18.12.2021 01:48 Відповісти
похоже 73 % избирателей задумаются про это лишь после того, как воочию увидят как лопаются трубы теплоцентралей изза замерзания... а что бы починить - поменять надо как минимум дождаться теплых дней.... "Весна прийде- ..."
показати весь коментар
18.12.2021 07:41 Відповісти
за уголь ему повестку вручают
показати весь коментар
18.12.2021 15:24 Відповісти
символичн
показати весь коментар
18.12.2021 18:56 Відповісти
А от якщо буде енергетичний колапс то можуть і "спасителі" з сусідньої країни зайти під шумок.
показати весь коментар
18.12.2021 03:52 Відповісти
как выйдет из запоя - так спец по всем вопросам.
показати весь коментар
18.12.2021 04:04 Відповісти
А ты тоже попробуй денек не робухать, может ты вообще гений
показати весь коментар
18.12.2021 10:39 Відповісти
хорошо ты сам себе лишь о себе "А ты тоже попробуй денек не робухать, может ты вообще гений"
показати весь коментар
19.12.2021 21:03 Відповісти
А оченята в Богдана такі вузенькі
показати весь коментар
18.12.2021 05:29 Відповісти
Видивляється щоб с..здити
показати весь коментар
18.12.2021 12:45 Відповісти
не хотел писать ничего.... послушал.... ну кого вы все слушали....? какой же он забавный внешностью... вылез на сборище обиженных и бывших всех ,и не прошедших во власть.. молчу....а забыли все как верещали каждый день что он смешон, что он командовал зеленским, стоял тенью везде,шептал что говорить на ухо зеленскому,а теперь критик своего приемника в О.П. пляж купание в море вместе .убрать его , уволить....уволили..... а теперь воспрял из пепла и полюбился....рейтинг у шустера от зрителей...а скажите У кого он был адвокатом... решал в судах вопроссы всякие...а тут он и министр экономики...и министр энергетики и министр разведки и так далее компетенция прямо во всех отраслях страны как то смешно, три в одном сразу министра...как же все уже понадоели....((
показати весь коментар
18.12.2021 08:18 Відповісти
Для меня Богдан вообще не авторитет. Но иногда то, что он говорит, совпадает с объективной реальностью. Иногда.
показати весь коментар
18.12.2021 08:26 Відповісти
Всё немножко хуже, чем сказал Богдан. И будет значительно хуже чем в 90-ые.
показати весь коментар
18.12.2021 08:30 Відповісти
То, что ГЭС уже не смогут выдать мощность более 1.5 ГВт до сезона сильных осадков видно и так, по суточным балансам производства электроэнергии. И угля не прибавится на складах до мая. Так что, Дедушка мороз, уходи, пусть сразу зелёный апрель настанет за декабрем.
показати весь коментар
18.12.2021 12:42 Відповісти
Який обізнаний в енергетиці юрист
показати весь коментар
18.12.2021 12:44 Відповісти
Выпинать пинками в дзадд - это ведь ещё позорнее, чем импичмент.
Если нет закона об импичменте - всегда есть закон о подсрачнике.
показати весь коментар
18.12.2021 15:06 Відповісти
>из-за некомпетентности властей в Украине назревает проблема дефицита воды для городов и предприятий

если в кране нет воды...
показати весь коментар
18.12.2021 15:23 Відповісти
две баржи с водой уже едут из америки
показати весь коментар
18.12.2021 15:34 Відповісти
На обратном пути должны забрать Зеленского. Навсегда.
показати весь коментар
18.12.2021 16:17 Відповісти
если они забыли что уголь надо купить, не удивлюсь если они забыли что уровень воды надо поддерживать, или не знали
показати весь коментар
18.12.2021 15:36 Відповісти
показати весь коментар
19.12.2021 01:15 Відповісти
Во всем этом есть и положительный момент. Разморозятся все батареи в городах и Украина наконец-то перейдет с центрального отопления на автономное. Как это случилось в моем городе 11 лет назад.
показати весь коментар
19.12.2021 09:30 Відповісти
 
 