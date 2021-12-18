Поляков розповідав, що Корнієнко під час виборів продав всі мажоритарні округи супротивникам "Слуги народу", - Богдан

Народний депутат Антон Поляков, який нещодавно помер, звинувачував першого віце-спікера Верховної Ради Олександра Корнієнка у продажі у 2019 році мажоритарних округів конкурентам "Слуги народу".

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив колишній голова Офісу Президента Андрій Богдан, інформує Цензор.НЕТ.

"Нещодавно загинув за нез'ясованих обставин народний депутат Антон Поляков, який неодноразово приходив до мене, заявляв, що пан Корнієнко на виборах до Верховної Ради продав усі мажоритарні округи за гроші противникам "Слуги народу". Він це заявляв багаторазово, зокрема публічно", - розповів Богдан.

"Чи немає зв'язку пана Корнієнка з тим, що сталося з народним депутатом Антоном Поляковим?", - додав він.

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Нагадаємо, вранці 8 жовтня 2021 року стало відомо, що нардепа Антона Полякова знайдено мертвим. Нардепа Полякова знайшли непритомним у таксі патрульні поліцейські, які зупинили машину за порушення ПДР. Поліція повідомила, що встановлює обставини смерті нардепа - розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою "Природна смерть". Водночас у Раді заявили, що надходить дедалі більше інформації про дивні обставини смерті Полякова: "Це не схоже на попередні висновки про зупинку серця".

За даними розтину, які оприлюднила прокуратура, смерть Полякова настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця.

Народна депутатка від "Слуги народу" Галина Янченко написала, що смерть нардепа Полякова настала внаслідок реакції алкоголю і метадону.

Пізніше стало відомо, що слідство розглядає дві версії смерті нардепа Полякова: самостійне вживання метадону або отруєння.

18 листопада Рада створила ТСК з питань розслідування смерті нардепа Полякова.