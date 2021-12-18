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Новини Політика України
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Поляков розповідав, що Корнієнко під час виборів продав всі мажоритарні округи супротивникам "Слуги народу", - Богдан

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Поляков розповідав, що Корнієнко під час виборів продав всі мажоритарні округи супротивникам

Народний депутат Антон Поляков, який нещодавно помер, звинувачував першого віце-спікера Верховної Ради Олександра Корнієнка у продажі у 2019 році мажоритарних округів конкурентам "Слуги народу".

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив колишній голова Офісу Президента Андрій Богдан, інформує Цензор.НЕТ.

"Нещодавно загинув за нез'ясованих обставин народний депутат Антон Поляков, який неодноразово приходив до мене, заявляв, що пан Корнієнко на виборах до Верховної Ради продав усі мажоритарні округи за гроші противникам "Слуги народу". Він це заявляв багаторазово, зокрема публічно", - розповів Богдан.

"Чи немає зв'язку пана Корнієнка з тим, що сталося з народним депутатом Антоном Поляковим?", - додав він.

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Нагадаємо, вранці 8 жовтня 2021 року стало відомо, що нардепа Антона Полякова знайдено мертвим. Нардепа Полякова знайшли непритомним у таксі патрульні поліцейські, які зупинили машину за порушення ПДР. Поліція повідомила, що встановлює обставини смерті нардепа - розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою "Природна смерть". Водночас у Раді заявили, що надходить дедалі більше інформації про дивні обставини смерті Полякова: "Це не схоже на попередні висновки про зупинку серця".

За даними розтину, які оприлюднила прокуратура, смерть Полякова настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця.

Народна депутатка від "Слуги народу" Галина Янченко написала, що смерть нардепа Полякова настала внаслідок реакції алкоголю і метадону.

Пізніше стало відомо, що слідство розглядає дві версії смерті нардепа Полякова: самостійне вживання метадону або отруєння.

18 листопада Рада створила ТСК з питань розслідування смерті нардепа Полякова.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+13
Чим Богдан гірше за Бубочку? Вдвох об**ли зедебілів, потім Осел кидонув Богдана.
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18.12.2021 00:40
+12
нет.
типичный представитель "слуг".
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18.12.2021 00:31
+10
комусь опзжд, комусь "замайбах". Короче, грошовитим.
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18.12.2021 00:33
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Корнієнко засланий казачок?
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18.12.2021 00:28 Відповісти
нет.
типичный представитель "слуг".
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18.12.2021 00:31 Відповісти
І ні разу не барига.
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18.12.2021 00:35 Відповісти
"СН" - сортір з опаришами.
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18.12.2021 06:48 Відповісти
Це яким "противникам" саме продав ? Якщо сказав "А" ,то вже кажи і "Б".
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18.12.2021 00:30 Відповісти
комусь опзжд, комусь "замайбах". Короче, грошовитим.
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18.12.2021 00:33 Відповісти
Грошовитих і без них вистачає.
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18.12.2021 00:48 Відповісти
Богдан розповів, що покійний Поляков розповідав....і заперечити немає кому...як зручно
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18.12.2021 00:34 Відповісти
Бе №37
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18.12.2021 00:36 Відповісти
Та не кзися ти так ,П'ятак . Юлькам і продав . Чесне слово , Богдан сам бачив таке
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18.12.2021 00:47 Відповісти
А чого? Я вірю. Шариков. Говори Масква разгаваривай рассея!
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18.12.2021 00:31 Відповісти
та це звичайна практика при мажоритарці. Конкуренти стараються або викупити в один одного округ, або купити в керівника виборчої компанії конкурента слабенького супротивника.
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18.12.2021 00:32 Відповісти
Зараз на Полякова можна посилатися у чому завгодно. Заперечень і позовів не буде. Так, що ми Богдану віримо.
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18.12.2021 00:33 Відповісти
Чим Богдан гірше за Бубочку? Вдвох об**ли зедебілів, потім Осел кидонув Богдана.
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18.12.2021 00:40 Відповісти
А при здесь это?
Поляков это неоднократно на эфирах говорил---все слышали, это не тайна.
почему богдан про это сказать не может---информация из открытых источников!
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19.12.2021 01:19 Відповісти
теперь калмык богдан поливает грязью бывших подельников аккуратно, ссылаясь на покойника. повторно предлагает свои услуги
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18.12.2021 00:47 Відповісти
В одном из эфиров на Прямом Поляков действительно говорил о таких случаях, но неконкретно.
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18.12.2021 00:54 Відповісти
Поляков восени 2019 в НАБ подавав заяву про те що на гроші Микитася куплялися округи - мабуть та заява там в шухляді досі пилюкою припадає. А до Корнієнка претензія була в тому, що той про це знав, але не перешкожав - може йому й до рук щось прилипло
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18.12.2021 02:16 Відповісти
Хто скаже де туточки новина а тим більше сенсація?
Шустрого не дивлюся років десять, там немає чого дивитися.
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18.12.2021 03:58 Відповісти
Автоматичне жеребкування на яке ми заслуговуємо
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18.12.2021 06:10 Відповісти
********** метадона и рассказывал.
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18.12.2021 07:32 Відповісти
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18.12.2021 08:18 Відповісти
Беня отозвал Богдана, когда с Зе у него изменились планы. Предполагаю-- уступил Путину. Не за деньги конечно. Это только логика. Зе не самостоятельная фигура.
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18.12.2021 08:23 Відповісти
Агробандит Богдан своими новейшими зерносушарками тратит неимоверное количество дешевого украинского газа,лишая украинцев шанса пережить суровую зиму.Отсюда и понос,ибо надо новые сушарки на альтернативное топливо,а тратиься жаба давит ,как и всех олигархов.Зерно продает за бугор и Луке -тоже.Все агрозаконы благополучно выстроил под свой бизнес .
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18.12.2021 09:19 Відповісти
Несусветная брехня -основное оружие новоявленного агроолигарха из адвоката дьяволов.Теперь с пеной у рта защищает кровное.
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18.12.2021 09:27 Відповісти
Шо ж такоє? Ви ж за нього в 2019 голосували?
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18.12.2021 09:52 Відповісти
Теперь я хорошо знаю этого урку в законе.Голубоглазая львовская дрянь.Беня давно от его услуг отказался.Решала ушел в самостоятельное олигархическое плавание.У него нет друзей,есть попутчики.Нож в спину встромит ,не раздумывая.Косноязычный.
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18.12.2021 10:11 Відповісти
Саме ця недорікувати дрянь, привела вашого недорікуватого Бубочку, до влади. Разом з разумковим. Саме ваша недорікувата Бубочка, з легкістю, позбулась всіх, хто йому допомагав розводити лохів.
Нагадаю, що саме Бубочка відмивав вкрадені бабломойським 40 млн доларів, через свої офшори. Розслідування "Pandora Papers".

Ці дряні "Зробили вас РАЗОМ !!!"
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18.12.2021 10:35 Відповісти
Богдан вибиває з сідла зелених тими ж методами якими привів цей зброд до влади.Припущення-звинувачення які ніхто не перевіряє.
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18.12.2021 09:36 Відповісти
"ЧесниЄ, маладиЄ ліТца".
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18.12.2021 09:50 Відповісти
Не надо нас дурить.Мы ще не пьяни.
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18.12.2021 11:27 Відповісти
бла-бла.
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19.12.2021 21:07 Відповісти
 
 