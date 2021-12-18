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Пентагон поки що не бачить змін у розташуванні російських військових поблизу кордону з Україною, - Кірбі

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Пентагон поки що не бачить змін у розташуванні російських військових поблизу кордону з Україною, - Кірбі

Представник Пентагону Джон Кірбі зазначив, що США поки що не зафіксували значних змін на кордоні між Росією та Україною.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна. 

"Ми продовжуємо стежити за ситуацією на російсько-українському кордоні... Ми не спостерігаємо жодних істотних змін у розташуванні російських військ поряд із кордоном України", - повідомив на брифінгу у п'ятницю Джон Кірбі.

"(Російські війська - ред) все ще там, у великій кількості", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія продовжує тримати на кордоні з Україною значні сили, використовуючи для їх забезпечення комерційні рейси літаків та поїздів, - СNN

Автор: Роман Свиридович
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Так їх і не буде
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18.12.2021 01:35 Відповісти
вже добре...
ти 175000 кацапських кацтарганів на кордоні з Україною сприймаються вже як все ґут? - непереобучяeмі ангеліни мергельці....
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18.12.2021 01:48 Відповісти
Путин пока не идет на деєскалацию военной угрозьі Украине - вот что конкретно сказал представитель Белого дома.
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18.12.2021 06:03 Відповісти
а "Путин" і ***** це те і саме саме, каца?
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18.12.2021 08:55 Відповісти
а тих кацапоказлов, шо вже там е недостатньно Натo?
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18.12.2021 06:16 Відповісти
То он плохо 👎 смотрит , а если ещё раз присмотреться, заглянуть в око *****
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18.12.2021 07:42 Відповісти
Представник Пентагону заявив, що не має відомостей про можливе нарощування військ НАТО у Східній Європі, у Зеленського кажуть що є,є,є,є вовки !вовки!
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18.12.2021 08:54 Відповісти
"Ми продовжуємо стежити за ситуацією на російсько-українському кордоні... Ми не спостерігаємо жодних істотних змін у розташуванні російських військ поряд із кордоном України", - повідомив на брифінгу у п'ятницю Джон Кірбі - Якщо Петагон спостерігає за рашистами і не бачить ніяких змін, то Пентантагон ,одночасно , спостерігає за власним пустослів'ям, бездіяльністью,котра прикривається не практичними діями ,а "словесними погрозами".Пентпгон .ЄС І НАТО не зробили нічого нового.по-відношенні до окупанта в порівнянні з минулими такими є погрозами.
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18.12.2021 09:55 Відповісти
Путин продолжает подводить дополнительные силы к границам Украины, но пока нет никаких причин для паники, - Бутусов
Представитель Пентагона Джон Кирби отметил, что США пока не зафиксировали значительные изменения на границе между Россией и Украиной. Источник: https://censor.net/ru/n3305948
ну или бутусов или кирби врут
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18.12.2021 13:13 Відповісти
 
 