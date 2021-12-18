Пентагон поки що не бачить змін у розташуванні російських військових поблизу кордону з Україною, - Кірбі
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Представник Пентагону Джон Кірбі зазначив, що США поки що не зафіксували значних змін на кордоні між Росією та Україною.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Ми продовжуємо стежити за ситуацією на російсько-українському кордоні... Ми не спостерігаємо жодних істотних змін у розташуванні російських військ поряд із кордоном України", - повідомив на брифінгу у п'ятницю Джон Кірбі.
"(Російські війська - ред) все ще там, у великій кількості", - додав він.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
ти 175000 кацапських кацтарганів на кордоні з Україною сприймаються вже як все ґут? - непереобучяeмі ангеліни мергельці....
Представитель Пентагона Джон Кирби отметил, что США пока не зафиксировали значительные изменения на границе между Россией и Украиной. Источник: https://censor.net/ru/n3305948
ну или бутусов или кирби врут