За добу на Донбасі війська РФ здійснили чотири обстріли, втрат та поранених немає, - штаб ООС
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Упродовж минулої доби, 17 грудня, з боку російсько-окупаційних військ на Донбасі зафіксовано чотири обстріли.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у ранковому зведенні штабу сил ООС.
"В напрямку Травневого окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів. Поблизу Новотошківського ворог здійснив обстріл з гранатометів різних систем і стрілецької зброї. В бік Новолуганського російські найманці відкривали вогонь двічі, застосовуючи автоматичні станкові гранатомети та стрілецьку зброю", - йдеться у повідомленні.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.
Станом на 7 годину ранку, 18 грудня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
"Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації, - додали у штабі ООС.
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Провели опрос среди маскавиты, официальный, 77% считают войну с Украиной возможной, при этом 50% к нам хорошо относятся, а виноваты в войне будут США и НАТО 50%, Украина 16%, масковия 3%.
Кстати, украинцы не любят маскавитов 70%, что очень удивляет запоребриковых, интересно почему?
Згадайте завершення президентства Порошенка який у предвиборчій гонитві немав часу на всякі дозволи для АТОшників які приструнили мокшанських уродів до того що вони боялись даже пукнути у нашу сторону із заборонених калібрів.
так як йому поставили завдання поскоріше капітулювати і успішно покинути Украіну з награбованим , як це зробив Овощ свого часу 😡