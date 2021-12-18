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За добу на Донбасі війська РФ здійснили чотири обстріли, втрат та поранених немає, - штаб ООС

Новини Цензор.НЕТ Події

За добу на Донбасі війська РФ здійснили чотири обстріли, втрат та поранених немає, - штаб ООС

Упродовж минулої доби, 17 грудня, з боку російсько-окупаційних військ на Донбасі зафіксовано чотири обстріли.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у ранковому зведенні штабу сил ООС.

"В напрямку Травневого окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів. Поблизу Новотошківського ворог здійснив обстріл з гранатометів різних систем і стрілецької зброї. В бік Новолуганського російські найманці відкривали вогонь двічі, застосовуючи автоматичні станкові гранатомети та стрілецьку зброю", - йдеться у повідомленні.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Станом на 7 годину ранку, 18 грудня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

"Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації, - додали у штабі ООС.

Також читайте: Український воїн зазнав поранення, російські війська обстріляли позиції ЗСУ біля Новолуганського, Пісків, Золотого-4 та Травневого, - пресцентр ОС

Автор: Вадим Куц
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Є інша інфа шо один загинув, а один поранений.
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18.12.2021 08:30 Відповісти
Это писец какой-то, я в а√уе.
Провели опрос среди маскавиты, официальный, 77% считают войну с Украиной возможной, при этом 50% к нам хорошо относятся, а виноваты в войне будут США и НАТО 50%, Украина 16%, масковия 3%.
Кстати, украинцы не любят маскавитов 70%, что очень удивляет запоребриковых, интересно почему?
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18.12.2021 08:35 Відповісти
Все просто. При совку день і ніч людям вбивали в голову що Штати хочуть війни з нами.
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18.12.2021 08:45 Відповісти
Ну как-бы совка 30 лет как нет, а проклятые пиндосы с натой никак не нападут, а масковия из войн не вылазит, начиная с Карабаха и Приднестровья, заканчивая Украиной, надеюсь на этом и сдохнет.
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18.12.2021 08:59 Відповісти
Ну так і Зелена Вава, з ********, той совок лише нюхнули в юності. Та до цих піт таЩатся і намагаються відродити.
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18.12.2021 09:59 Відповісти
Давайте підійдемо до цієї проблеми з іншого боку.Нас обстрілюють тому що ми просто мовчимо,так зване перерирья,, а не знешкоджуємо ворога в дану мінуту чи секунду так як для погодження цих дій походять даже не години а дні.
Згадайте завершення президентства Порошенка який у предвиборчій гонитві немав часу на всякі дозволи для АТОшників які приструнили мокшанських уродів до того що вони боялись даже пукнути у нашу сторону із заборонених калібрів.
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18.12.2021 08:42 Відповісти
Нада просто перестать стрелять.(С)
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18.12.2021 08:47 Відповісти
Зеблазень закінчив війну в своій обдолбаній башці , ще два роки тому ,
так як йому поставили завдання поскоріше капітулювати і успішно покинути Украіну з награбованим , як це зробив Овощ свого часу 😡
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18.12.2021 08:54 Відповісти
 
 