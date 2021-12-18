В Україні за добу від COVID-19 померли 328 осіб, зафіксовано 7 503 нових випадки зараження, 18 534 особи одужали

В Україні станом на ранок суботи, 18 грудня, зафіксовано 7 503 нові випадки захворювання на коронавірус COVID-19, одужало 18 534 особи, 328 померло.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров'я України.

"За добу 17 грудня в Україні: зафіксовано 7 503 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 674, медпрацівників – 154); 136 962 особи були вакциновані проти COVID-19. Першу дозу отримали 42 544 людини, повністю імунізовано – 94 358 осіб, додаткову дозу отримали 60 осіб. Також за минулу добу: госпіталізовано – 2 018 осіб; летальних випадків – 288; одужало – 18 534 особи", - йдеться в повідомленні.

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Днем раніше, 17 грудня, виявили 8 899 нових випадків захворювання СOVID-19, 16 грудня виявили 9 590 нових випадків захворювання СOVID-19, 15 грудня за добу виявили 8 109 нових випадків захворювання СOVID-19, 14 грудня за добу виявили 7 283 нові випадки захворювання СOVID-19, 13 грудня за добу виявили 4 073 нові випадки захворювання СOVID-19, 12 грудня повідомлялося про 5 275 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, 11 грудня за добу виявили 10 133 нові випадки захворювання СOVID-19, 10 грудня за добу виявили 11 327 нових випадків захворювання СOVID-19, 9 грудня виявили 12 376 нових випадків захворювання СOVID-19, 8 грудня за добу виявили 9371 новий випадок захворювання СOVID-19.

За весь час пандемії в Україні: захворіло – 3 604 549 осіб; одужало – 3 324 999 осіб; летальних випадків – 92 929.

З початку вакцинальної кампанії щеплено 14 355 540 осіб, з них отримали першу дозу – 14 355 538 осіб, повністю імунізовано та отримали дві дози – 12 919 024 особи, отримали додаткову дозу – 74 особи. Загалом проведено 27 274 636 щеплень.

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