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В Україні за добу від COVID-19 померли 328 осіб, зафіксовано 7 503 нових випадки зараження, 18 534 особи одужали

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

В Україні за добу від COVID-19 померли 328 осіб, зафіксовано 7 503 нових випадки зараження, 18 534 особи одужали

В Україні станом на ранок суботи, 18 грудня, зафіксовано 7 503 нові випадки захворювання на коронавірус COVID-19, одужало 18 534 особи, 328 померло.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров'я України.

"За добу 17 грудня в Україні: зафіксовано 7 503 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 674, медпрацівників – 154); 136 962 особи були вакциновані проти COVID-19. Першу дозу отримали 42 544 людини, повністю імунізовано – 94 358 осіб, додаткову дозу отримали 60 осіб. Також за минулу добу: госпіталізовано – 2 018 осіб; летальних випадків – 288; одужало – 18 534 особи", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МОЗ розширило перелік професій, для яких щеплення проти COVID-19 є обов’язковим

Днем раніше, 17 грудня, виявили 8 899 нових випадків захворювання СOVID-19, 16 грудня виявили 9 590 нових випадків захворювання СOVID-19, 15 грудня за добу виявили 8 109 нових випадків захворювання СOVID-19, 14 грудня за добу виявили 7 283 нові випадки захворювання СOVID-19, 13 грудня за добу виявили 4 073 нові випадки захворювання СOVID-19, 12 грудня повідомлялося про 5 275 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, 11 грудня за добу виявили 10 133 нові випадки захворювання СOVID-19, 10 грудня за добу виявили 11 327 нових випадків захворювання СOVID-19, 9 грудня виявили 12 376 нових випадків захворювання СOVID-19, 8 грудня за добу виявили 9371 новий випадок захворювання СOVID-19.

За весь час пандемії в Україні: захворіло – 3 604 549 осіб; одужало – 3 324 999 осіб; летальних випадків – 92 929.

З початку вакцинальної кампанії щеплено 14 355 540 осіб, з них отримали першу дозу – 14 355 538 осіб, повністю імунізовано та отримали дві дози – 12 919 024 особи, отримали додаткову дозу – 74 особи. Загалом проведено 27 274 636 щеплень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Участь у будь-яких масових заходах на відкритому повітрі можлива лише з COVID-документами, - МОЗ

Автор: Вадим Куц
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Летальні випадки що зафіксовані - сміливо можна множити на 5, а по селах...
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18.12.2021 08:54 Відповісти
Та не гони. В коментарии они не могут определиться-328 или 288 ?
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18.12.2021 09:25 Відповісти
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18.12.2021 09:31 Відповісти
НАВТЬ ЯКЩО українська статистика відповідає дійсность,вона підтверджує занепад української медицини,нездатної боротись з наслідками Ковід.

тому вакцинація-єдиний спосіб зменшити смертність.
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18.12.2021 12:19 Відповісти
А якщо взяти до уваги - патології хворих та приписки - то смертність наближається до нуля
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18.12.2021 10:28 Відповісти
За данними того ж Мінздраву в Україні нема і не було навіть епідемії... Питання: Для чого кожного дня ці лайновкиди дешевої "статистики", яка нічим не відрізніяється від показників тих років, коли в "страшний" ковід ще не грались?
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18.12.2021 10:34 Відповісти
Померлих витягли з учорашнього дня
Не 328, а 288
Та й то не відомо від чого. Бо коли пишуть "
від COVID-19
", то це брехня.
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18.12.2021 10:34 Відповісти
Андрей Васильев 6ca42316, ПНХ!
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18.12.2021 12:16 Відповісти
Павлик, Дурында, прими таблетку, а то тебя уже колбасит...
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18.12.2021 12:26 Відповісти
А ти хто? Коронапітек ляшкожопий?
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18.12.2021 16:38 Відповісти
 
 