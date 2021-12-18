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Новини Політика України
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громадянство (912) Гогілашвілі (75)

"Я не громадянин Росії, я колишній громадянин Росії. Я не маю російського паспорта", - Гогілашвілі

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Звільнений нещодавно з посади заступника міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі заперечує, що має російське громадянство.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Гогілашвілі розповів в інтерв’ю "Бабелю".

"Я не громадянин Росії, я колишній громадянин Росії. Нема у мене російського громадянства. Я не маю ні російського паспорта, ні російського громадянства. У мене є український паспорт, український закордонний паспорт, а російського я не маю. Це мій вибір. Моя громадянська позиція", — заявив він.

Зазначає, що приїхав до України, бо його "запросили на роботу", маючи російський паспорт. І переконує, що після цього з 2015 року він звертався до посольства Росії щодо виходу із громадянства, а український паспорт отримав вже у 2019 році.

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Відповідаючи на питання про те, чи охороняють його офіцери ГУР, ексзаступник міністра відповів негативно. За його словами, співробітники розвідки супроводжували його під час поїздки до зони бойових дій на сході України, бо проводилася спецоперація.

"Мене супроводжували ці працівники. Мене не охороняли – ми їхали разом. А я їжджу, так, броньованим автомобілем", – сказав Гогілашвілі, та зазначив, що у відрядження до зони ООС він їздив на автомобілях, які перебувають на балансі МВС.

Скандал навколо тепер уже колишнього заступника міністра МВС України - Олександра Гогілашвілі може мати серйозніші наслідки, ніж "вагнергейт", він показав цілий нарив проблем у владі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив професор політології Києво-Могилянської академії Олексій Гарань на у фейсбуці, посилаючись на свій коментар "Телеграфу".

"Думаю, скандал навколо тепер уже колишнього заступника міністра МВС України – Олександра Гогілашвілі може мати серйозніші наслідки, ніж "вагнергейт".

Тому що він показує, що організація влади довкола Зеленського прогнила. Те, що ми знали частково і раніше, підтверджується. Немає жодної системи контролю над набором кадрів. І жодної системи безпеки щодо того, хто оточує Зеленського. Немає контррозвідувальної діяльності. І це створює потенційні умови проникнення російських "кротів"", - сказав він.

Також він зазначив, що стосовно "вагнергейту" були якісь неясності: "Можна сперечатися – що було обґрунтовано з боку Офісу президента, що ні. Можливо, верховний головнокомандувач (як постійно наголошує Зеленський) мав право ухвалити політичне рішення згорнути спецоперацію. І у ОП могли навіть не коментувати все, що мало до неї відношення. Сказати: йде війна, ми нічого не коментуємо щодо спецоперацій. Але скандал розкрутився передусім тому, що влада почала брехати".

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"У цьому залишаються ті чи інші недомовлені, незрозумілі моменти. Але тепер уже президент посилається на таємність, що про це не кажуть. Хоч так слід робити спочатку.

А те, що сталося з Гогілашвілі – розкрився цілий нарив. І він не єдиний.

Початок я бачу у ситуації з Шефіром, першим помічником президента. Він відмовляється подавати декларацію на тій підставі, що не є державним чиновником. Але, вибачте, адже він перший помічник президента! Але виявляється, що формально продовжує працювати у бізнесі. І виникає низка питань. Як ця людина, яка офіційно не є держчиновником, може мати доступ до секретів найвищого рівня? Як він може контролювати коло осіб, які йдуть на прийом до глави держави?

Далі. На якій підставі коментарі від імені Офісу президента дає Подоляк – радник голови ОП, який також позаштатний співробітник. Такого не було раніше. Щоб коментарі позаштатних працівників розглядалися як офіційні повідомлення від імені Офісу Президента.

І, нарешті, Гогілашвілі. Людина, судячи з відео, які стали надбанням громадськості, повністю неадекватна, "бик", "чорт", опиняється на посаді заступника голови МВС. І зараз, після скандалу на блокпосту, розкривається ціла низка моментів. Що він мав активні контакти у російському політикумі, російське громадянство. Та ще й є чоловіком помічниці президента України (Левченко Марії. - Ред.), яка є присутньою на важливих заходах.

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Більше того – виявилося, що вона не є штатним співробітником ОП. Теж отримує гроші у "Кварталі"", - зауважив Гарань.

Політолог зауважив, що за таких обставин, про яку систему безпеки тут може йтися: ""Виявляється, що на найвищих рівнях працюють люди, які отримують гроші у бізнесі, не подають декларації, і невідомо, чи проходять спецперевірку".

"Ситуація з Гогілашвілі довела, що за Зеленського було підірвано всю систему підбору кадрів, систему держбезпеки на найвищому рівні.

Тут не можна все списати, як у випадку зі зривом спецоперації з вагнерівців, деякі на політичні рішення, доцільність, недоцільність. Ми бачимо порушення закону, порушення державної безпеки.

Я не знаю, як на це відреагує громадська думка, рейтинги, які так турбують Офіс президента. Але з точки зору порушення закону це відкриває скриньку Пандори", - резюмував Гарань.

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Нагадаємо, що заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі влаштував "розборки" з поліцейськими на блокпосту в Краматорську.

Після цього глава МВС Денис Монастирський заявив, що ініціюватиме дисциплінарне провадження щодо дій Гогілашвілі. На цей час його також буде відсторонено від посади.

Гогілашвілі вибачився за "надмірну емоційність" під час нападу на поліцейського та нецензурну лексику.

Коли журналісти почали детальніше знайомитися із біографією заступника міністра, то виявилося, що він одружений з секретаркою президента України Марією Левченко і в них є спільні фото з президентом.

Також стало відомо, що він у 1995-2010 роках жив у Росії та працював помічником боксера та депутата Держдуми Миколи Валуєва.

12 грудня було оприлюднено інформацію, що у Гогілашвілі є діюче російське громадянство.

Автор: Вадим Куц
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Топ коментарі
+47
73% поверят в это ....
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18.12.2021 08:58
+47
а то что жена -- это личный помощник Президента Украины или жизнь под одной крышей с Начальников Военной Разведки Украины-- это просто повезло, стечение обстоятельств
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18.12.2021 09:04
+34
настало время ох@ительньіх историй
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18.12.2021 09:03
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Я не маю російського паспорта", - Гогілашвілі
"...------------------------------------------------------
Что, оставил на хранении в Ростове?
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18.12.2021 11:21 Відповісти
віддав в закритий траст
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18.12.2021 11:56 Відповісти
Только в 2019 получил паспорт Украины и сразу стал зам.министра…. Мля как бы так приспособится? А как ты допуск к держсекретам получал а Гога?
Если ты такой честный - расскажи кто тебе оказывал протекцию, кто, для работы в правоохранительных органах (а это правило) за тебя поручился?
Интересно, а рашистский паспорт ты куда спрятал? Мне что то не верится , что ты его порвал или сжёг… такие хитрожопые как ты , так не делают! Высновок - врешь ты Гога!
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18.12.2021 11:45 Відповісти
нехай скаже чий Крим- мабуть проезидента
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18.12.2021 11:55 Відповісти
Якщо справді нема ворожого громадянства - то касапи мали би надати відповідну довідку, яка мала би через його руки потрапити до міграційної служби МВС. І тому продемонструвати таку копію для Гогі - що два пальці.

Але - документу не показує...
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18.12.2021 12:17 Відповісти
Я не я и панама не моя. Какие будут доказательства, что вышел из Раша гражданства?
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18.12.2021 12:17 Відповісти
Зеленському - імпічмент!
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18.12.2021 12:18 Відповісти
и всю свору пархатых
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18.12.2021 14:07 Відповісти
Все они у власти из этих по всему ,миру где католики и православные и даже в исламе ,
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18.12.2021 20:38 Відповісти
бо проводилася спецоперація.

Запобігання держперевороту мабуть ?
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18.12.2021 12:22 Відповісти
Інтервью роССійською, доречі
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18.12.2021 12:25 Відповісти
Ба більше. У довідці написано: Знання мов: Українська, російська, грузинська.
Чому б не провести екзамен? А якщо він складе на 2, це означатиме фальшування документів.
І не забудьмо про диплом якогось Львівського інституту! Теж варто переекзаменувати.
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18.12.2021 13:43 Відповісти
як кажуть мусора: "бувших не буває".....
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18.12.2021 12:42 Відповісти
Привід для кримінальної справи - Гогі стверджує, що подав заяву виходу згромадянства РФ в 2015, отримав громадянство України в 2019 і не має россійского паспорту. А в 2019 р отримав диплом якогось Львівського университету про вищу оосвіту.
Як і коли людина без громадянства була зарахована на навчання до університету? - привід для розслідування - шахрайство?
Як людина яка отримала громадянство України в 2019 р терміново тоді ж була прийнята на роботу на посаду зам міністра МВС і пройшла перевірку щодо доступу до держвавної таємницю? - каарна справа щодо тих, хто проводив перевірку і прийняв його на роботу в 2019 р.
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18.12.2021 12:47 Відповісти
Под этого мокшанского наркозека Гогилошваль ещё и должность в министерстве придумали - специалист по наркоторговле.... У него опыт по наркотикам большой - у Валуева по этой теме долго прислуживал....
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18.12.2021 13:06 Відповісти
У публікаціях не вказано, який диплом він отримав: бакалавра, чи магістра? Яка була форма навчання: очна чи заочна? Разом з дипломом видається довідка про складені екзамени.
У деканаті мали б зберігатися інформація про екзамени.
Фамилии преподавателей в студию!
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18.12.2021 13:52 Відповісти
у меня квартиру 7 лет чувак из россии снимает с сменьей, ни как не может стать " не россиянином", два раза в год на 3 месяца выезжает из Украины за бугор, бо в рашку не может, а тут чувак и должность подогнали с ходу и прочие плюшки
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18.12.2021 13:24 Відповісти
Детский лепет, но однозначно найдутся зебилоиды, которые в этоу бредятину поверят.
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18.12.2021 13:28 Відповісти
Я не маю російського паспорта, -загубив по п"яні
Є тільки російські нагороди
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18.12.2021 14:09 Відповісти
Ты никому не интересен. Выглядишь половой тряпкой о которой хочется вытереть ноги.
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18.12.2021 15:03 Відповісти
как кацапской гниде дали паспорт Украины за 5 лет??? у нас проходной двор или страна????? как такое может быть??? как после кацапии урода поставили на гос. службу на такую должность!! ведь всем понятно что это агент фсб, это кацап.
Куда смотрело СБУ в конце концов????
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18.12.2021 16:11 Відповісти
СБУ смотрела на баканова...
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19.12.2021 01:27 Відповісти
А шо на эту тему скажет агент бабченко ??????
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18.12.2021 18:25 Відповісти
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