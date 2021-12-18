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16 грудня у зоні ООС загинув воїн 74-го окремого розвідбатальйону Станіслав Запорожець. ФОТО

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У суботу, 16 грудня, у зоні проведення Операції Об'єднаних Сил внаслідок поранення, несумісного з життям, загинув Станіслав Олександрович Запорожець, старший солдат, військовослужбовець 74-го окремого розвідувального батальйону.

Про це йдеться на офіційній сторінці 74-го ОРБ, повідомляє Цензор.НЕТ.

"16.12.2021 року під час виконання бойових завдань старший солдат Запорожець Станіслав Олександрович отримав поранення, несумісне з життям. Висловлюємо щирі співчуття родині загиблого. Вічна пам’ять" - зазначається у повідомленні.

16 грудня у зоні ООС загинув воїн 74-го окремого розвідбатальйону Станіслав Запорожець 01

Про дату та місце прощання буде повідомлено додатково.

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Автор: Вадим Куц
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