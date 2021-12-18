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Новини Політика України
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Буданов (351) Гогілашвілі (75)

"Я запросив Буданова та його дружину на час ремонту до себе в будинок, який орендую. Він мій друг", - Гогілашвілі

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Ексзаступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі стверджує, що з керівником Головного управління розвідки Міноборони Кирилом Будановим його пов'язують дружні стосунки, і він запросив Буданова та його дружину пожити у своїй арендованій квартирі, поки той робить ремонт у власному помешканні.

Про це він заявив в інтерв'ю виданню "Бабель", інформує Цензор.НЕТ.

"Боже борони, ніколи в житті. Я не живу з Кирилом Будановим. Так, ми йдемо в Європу, але не все так сумно. У Кирила триває ремонт у квартирі. Я запросив його та його дружину на час ремонту до себе в будинок, який я орендую. Це був, здається, кінець літа. Так, ми дружимо. Так, ми спілкуємось. Є просто Сашко та Кирило, а є Олександр Генріхович та Кирило Олексійович. Це різні речі", - заявив Гогілашвілі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Голова ГУР МО Буданов мешкає разом із Гогілашвілі в маєтку схемщика зі "скруток" ПДВ Стрелковського, - ЗМІ. ВIДЕО

Він також додав, що дуже поважає Буданова та вважає його своїм другом. "Кирило Олексійович — мій друг. Я твердо вважаю, що жодна людина, яка щось заявляє про Буданова, не варта його нігтя. У цієї людини багато бойових поранень, тільки хірургічних операцій понад 20, вона проливає кров за цю країну. За людей, які прогрівають свої дупи на диванах. І ці люди взагалі мають нахабство рота відкривати? Ця людина заслуговує щонайменше на повагу. На нього вчинили не один замах, висадили в повітря машину. Це ж ненормально — показувати його пересування. Я коли це бачу, у мене волосся дибки стає. Це герой країни, кавалер усіх орденів. Ким треба бути, щоб ставити його під сумнів?", - зауважив Гогілашвілі.

Також дивіться: "Він - мій друг": Глава ГУР Буданов підтвердив, що тимчасово проживає з Гогілашвілі. ВIДЕО

Нагадаємо, раніше журналісти Слідства.Інфо повідомили, що керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов може проживати у приватному будинку під Києвом разом із помічницею президента Марією Левченко та її чоловіком, ексзаступником міністра внутрішніх справ Олександром Гогілашвілі.

Як повідомлялося, заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі влаштував "розборки" з поліцейськими на блокпосту в Краматорську.

Після цього глава МВС Денис Монастирський заявив, що ініціюватиме дисциплінарне провадження щодо дій Гогілашвілі. На цей час його також буде відсторонено від посади.

Гогілашвілі вибачився за "надмірну емоційність" під час нападу на поліцейського та нецензурну лексику.

Коли журналісти почали детальніше знайомитися із біографією заступника міністра, то виявилося, що він одружений з секретаркою президента України Марією Левченко і в них є спільні фото з президентом.

Також стало відомо, що він у 1995-2010 роках жив у Росії та працював помічником боксера та депутата Держдуми Миколи Валуєва.

12 грудня стало відомо, що у Гогілашвілі є діюче російське громадянство.
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Топ коментарі
+36
Настало время гнилых отмазок !
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18.12.2021 11:45
+29
Они не понимают, что это не отмазка, а самозакапывание.
Сказать, что эта чурка - твой друг, всё равно, что насрать себе в штаны и верить, что не воняет.
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18.12.2021 11:51
+28
Билецкий тоже воевал, но похоже больше с Порошенко, а не с оккупантами. а теперь Билецкого всё устраивает, и посадки боевых офицеров в том числе.
Автомат не делает из мудака героя. Автомат делает из мудака мудака с автоматом, и всё.
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18.12.2021 12:26
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Ось тому Буданова повинні відсторонити від посади, на час перевірки і слідства…
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18.12.2021 12:23 Відповісти
Ну почему Вы такие наивные ?Рыба гниет с головы ! Неужели , клоун будет их отстранять ,они его сообщники контактирующие с его кремлевским начальством
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18.12.2021 13:11 Відповісти
Я ж не написав, що бубочка так зробить, я написав, що так він повинен зробити…
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18.12.2021 13:28 Відповісти
Кротяча нора
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18.12.2021 12:24 Відповісти
Ну, а шо такоЄ? Ми маладиЄ, ми учімся. Дайте еще 7 лет.

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18.12.2021 12:25 Відповісти
"Я пригласил свою жену Буданову на время ремонта к себе в дом, который арендую. Мы подружки,"- Галя.

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18.12.2021 14:04 Відповісти
Билецкий тоже воевал, но похоже больше с Порошенко, а не с оккупантами. а теперь Билецкого всё устраивает, и посадки боевых офицеров в том числе.
Автомат не делает из мудака героя. Автомат делает из мудака мудака с автоматом, и всё.
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18.12.2021 12:26 Відповісти
вот тупой Гоги, надо было кричать что их за любовь преследует,
США и НАТА сразу отрядили бы пару авианосцев и экспедиционный корпус спасать пед%*(растов
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18.12.2021 12:30 Відповісти
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18.12.2021 12:30 Відповісти
"их знали только в е@ло". киностудия "квартал", 2й сезон - "он мне больше чем брат"
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18.12.2021 12:34 Відповісти
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18.12.2021 12:39 Відповісти
Злочинець,намагається відмазувати посадову,осоьу,що вчинила держзлочин? О,часи,о дурдом!!!
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18.12.2021 12:37 Відповісти
Яка така дружба? Відколи розвідник дружить с макшанським торгівцем наркотою, агентом ФСБ Макшанії, які в них можуть бути спільні інтереси?
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18.12.2021 12:37 Відповісти
вже 2,5 роки за визнанням самого головного розвідника
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18.12.2021 12:40 Відповісти
Возможно с тех времен когда Гоги с русским паспортом Буданова из Крыма через Сиваш выводил.
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18.12.2021 12:54 Відповісти
Ничего вы не понимаете, это другое. Тематические свинг-вечеринки.
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18.12.2021 12:39 Відповісти
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18.12.2021 13:38 Відповісти
А с кем ещё из граждан ********* с тёмным прошлым, с судимостью, с наркосвязями, умеющим подделывать документы близко дружит и сожительствовал главный разведчик страны? Журналисты, копните, пожалуйста, другие контакты бездомного буданова, его жены....
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18.12.2021 12:48 Відповісти
".. он лётчик , он в танке горел..."
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18.12.2021 12:50 Відповісти
Як гарно змістили акцент з призначення цього гогі найвеличнішим, на Буданова.
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18.12.2021 12:50 Відповісти
Они там все ... шпиены. Друг в дружку внедряются.
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18.12.2021 12:52 Відповісти
Дякуємо що - запросили нас , пожити у вас , під час ремонту . !! .
.
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18.12.2021 12:52 Відповісти
Згадалося у Леся:
А може вона щас прийде, то ми Швецію зробимо?))
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18.12.2021 14:25 Відповісти
)))!!!
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18.12.2021 15:15 Відповісти
Блин, КАКОЙ ДРУГ ??

ЕСТЬ этика госслужащих и пересечение интересов .
не пора ли НАБУ этим заняться
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18.12.2021 12:59 Відповісти
А кто может исключить СОВМЕСТНОЕ зарабатывание денег по перевозке , к примеру, наркоты из ордло в Украину . Или даже а западную Европу ?
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18.12.2021 13:00 Відповісти
Та там в розвідці всі все знають хто кого який друг.
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18.12.2021 13:03 Відповісти
Поговаривают , шо в Украине рулят бандиты . А это руководство - просто зиц председатели
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18.12.2021 13:05 Відповісти
Друг, с которым знакомы 2,5 года, самый крепкий...
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18.12.2021 16:04 Відповісти
А що скаже буданов, якщо завтра журналісти викладуть розстеження, що ніякого ремонту квартири в нього не має.
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18.12.2021 13:05 Відповісти
Может и квартиры нет . В декларации.
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18.12.2021 13:06 Відповісти
З цим ...швілі все зрозуміло. Але Буданов??? Як у нього може бути ТАКИЙ!!! "друг"???
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18.12.2021 13:07 Відповісти
Боже, какое же это зеленое гнилье!!!
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18.12.2021 13:11 Відповісти
Ну тогда Буданову нужно лучше выбирать себе " друзей" ( особенно учитывая специфику своей работы). Кроме этого вопрос.., Арендатор сдал квартиру конкретно одной семье.. а Гоги подселил еще одну семью. и т.д.,. вы что решили превратить арендованный дом в " таджикское общежитие". Ну и напоследок.. как может человек без образования ( то что он его " получил" пару лет назад в свои аж 45, представляю его "ценность", приблизительно так получил "кандидата наук" Кива) до этого в биографии прореха на прорехе, ну разве что " воспитатель детского сада", Как мог он арендовать подобный дом- усадьбу , и жить на зарплату ( хотя о чем это я.. он же курировал " борьбу" с наркотиками. А это такое хлебное дело.. , я имею в виду " борьбу") Ну в общем подставил Гоги и себя своим хамством и жену ( которую срочно нужно убирать с офиса) и Буданова и больше всех Зелю ( тоже друга). Конечно правильно было бы для Зеленского как минимум Гоги и его жену отправить на организацию корпоративов куда подальше дав пинка под зад. Но это конечно будет его решение.А Буданову срочно переехать.
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18.12.2021 13:13 Відповісти
Это просто трэш какой-то. Настало время спросить себя: а есть у Украны вообще разведка, СБУ, ГБР и т.п. или остались одни пониматели путина и братский нарот?
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18.12.2021 13:14 Відповісти
Кароче у них там калхоз.
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18.12.2021 13:20 Відповісти
притон
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18.12.2021 13:35 Відповісти
ОПГ каламоя и его буратинки мертвой хваткой вцепилось в горло Украины ! Своим нахрапом ,наглостью , ,жадностью превзошли КОЗА Ностру -убийство Антона Полякова ,трёх братьев в
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18.12.2021 13:22 Відповісти
Ця ситуація з пожити поки ремонт, нагадала мені старий совєцький анекдот про Чапаєва. Хто дивився фільм "Біле сонце пустелі" там у Чапаєва було кілька полонянок. Так от анекдот:
У маєток до Чапаєва з полонянками прибився грузин. Слава Богу сказав Чапаєв. Ось дивись, тут їх аж шість, це Алія, це Зульфія це....., в мене вже сили на них не має. Будеш трахати цю в понеділок, цю у вівторок....., цю у суботу, а в неділю у тебе буде вихідний. Грузин повертається до Чапаєва й каже: "Паслушай дарагой, зачєм віхадной? Не нада віхадной. Ті мнє тожє очєнь нравішся".
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18.12.2021 13:34 Відповісти
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18.12.2021 13:40 Відповісти
Так у Вас 2 анекдота,1й пролог + анекдот.
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18.12.2021 13:53 Відповісти
Просте питання, де гогі міг познайомитись з Будановим ??
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18.12.2021 13:44 Відповісти
мабуть там у буданава з гогi ЛГБТ...чи х...зна як а всi прискiпаются нема на вас толера(нтностi)cтii
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18.12.2021 13:44 Відповісти
Це просто треш. Таких розвідників ще треба пошукати.
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18.12.2021 13:49 Відповісти
Представляю ситуацию, какой нибудь алкоголик из украинского райцентра приезжает в рашку и чере пол-года становится другом генерала ФСБ😁😁😁
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18.12.2021 14:09 Відповісти
Неистовые свингеры,на будашку и его женушку уже сотни гигабайт секскомпромата собрано,сдаст всех и все что можно.
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18.12.2021 14:28 Відповісти
Скажи мені,хто твій друг,і я скажу,хто ти...
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18.12.2021 14:34 Відповісти
"Скажи кто твой друг и я скажу кто ты". Судя по фотографиям этого быдла зеленский тоже его друг. И ведёт себя зеленский также как это ****
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18.12.2021 14:41 Відповісти
Дружина начальника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова Маріанна - парафіянка скандально відомого Покровського чоловічого монастиря "Голосіївська пустинь" Російської Православної Церкви в Україні. У цьому монастирі свого часу переховувався терорист так званої "ДНР" Рафаель Лусваргі, крім того, у монастирі, імовірно, служили молебні за перемогу російської зброї.
https://religionpravda.com.ua/?p=79111
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18.12.2021 14:48 Відповісти
Где поделся наш МО с начГШ,когда секретнейший их подопечный делит жилье,наверняка напичканное прослушкой,с вероятным ФСБэшником..Почему до сей поры не рассмотрен и не подан главковерху рапорт о его увольнении из разведки?
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18.12.2021 14:48 Відповісти
2. Помощник президента Мария Левченко, ее муж замминистра МВД Гогилашвили и начальник ГУР МО Кирилл Буданов с супругой Марианной проживают вместе в особняке в селе Хотов, который им сдает теневой миллиардер Вячеслав Стрелковский. Буданов сам говорит, что знает Стрелковского и он может быть причастен к "обналу" - то есть, как говорят, к преступной деятельности в виде уклонения от уплаты налогов и нелегальным финансовым операциям. Связаны ли эти личные отношения помощника президента со Стрелковским с тем, что президент Зеленский не включил Стрелковского в санкционный список СНБО? Не является ли аренда этого дома замаскированной взяткой? Подследственность НАБУ.
7. Могли ли контакты гражданина РФ Гогилашвили, тесно связанного с депутатом Госдумы РФ Николаем Валуевым, и проживающего вместе с помощником президента и начальником ГУР МО привести к утечке секретной информации, к действиям в интересах иностранных государств? Правда ли начальнику ГУР МО не было где жить на время ремонта в его квартире, и он мог переехать только в дом Стрелковского к Гогилашвили? Какой информацией делился при этом Буданов с Гогилашвили?
Подследственность СБУ.
Джерело: https://censor.net/ua/r3305738
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18.12.2021 15:01 Відповісти
Какой инфой делился Буданов с ГОГОЙ И женой ?

НА ПОЛИГРАФ
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18.12.2021 15:04 Відповісти
Это какой-то наркобред,главный разведчик страны живёт в доме с недавно приехавшим уроженцем засрашки,бывшим работником госдумы,нагловатым наркомафиозо в доме криминального обнальщика обслуживающего казнокрадов и налогоуклонистов.
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18.12.2021 15:39 Відповісти
В головного сбушника України друг з російським паспортом і підлеглий україноненависника з партії путіна Валуєва. В Зелі повно друзів з росії, та з російськими інтересами, як то Шифер і Єрмак. То чи будемо ми в Україні жити добре, якщо все це кодло захищає інтереси росії яка хоче Україну знищити?
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18.12.2021 15:44 Відповісти
СБУ != МО
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18.12.2021 16:07 Відповісти
В мене аж сльози на очах.
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18.12.2021 15:56 Відповісти
Дружат кроватями?))
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18.12.2021 16:30 Відповісти
Свингеры, что ли?))))
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18.12.2021 16:31 Відповісти
шалунята, но у каждого своя работа и задача
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18.12.2021 16:41 Відповісти
Такое чувство, что я оказалась на скотном дворе Оурелла, и это не утопия, а реальность с зеленым флагом свиней и их предводителем Наполеоном. НУ ПРОСТО, ХОТЬ СЕРИАЛ СНИМАЙ.....
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18.12.2021 16:48 Відповісти
Два агенти, два друга.
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18.12.2021 17:08 Відповісти
Ага, все верно, он твой дружок. Лучше нет влагалища, чем очко товарища!
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18.12.2021 19:44 Відповісти
Это тебя в Мордоре научили "шпилями" прикрываться? Буданов может и Герой, только тебя здесь накуй не надо...
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18.12.2021 22:19 Відповісти
Странный этот разведчик Буданов : друг--наркоман с кацапским паспортом , два года знакомства,живут под одной крышей; жена ---губошлепка поддутая в соцсетях фоточки постит...
Странно все это...
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19.12.2021 01:00 Відповісти
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19.12.2021 01:33 Відповісти
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