Польща змінила правила в'їзду для громадян країн, що не входять до Євросоюзу, - Держприкордонслужба України

Рада міністрів Польщі в п'ятницю, 17 грудня, ухвалила зміни в порядку пропуску громадян, які прибувають до Польщі з країн, що не входять до Європейського Союзу, зокрема з України

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України в соцмережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Зокрема, доповнено категорію осіб, яким для в'їзду до Польщі не потрібен негативний результат тестування. До них належать: діти до 5 років; особи, які складають випускні іспити в школах, ліцеях і вищих навчальних закладах, іспити, що підтверджують кваліфікацію професії, проводять екзаменаційні комісії та опікуни цих осіб; громадяни, які перетинають кордон у рамках виконання робіт (водії вантажних транспортних засобів, члени екіпажів повітряних суден, обслуговчий персонал поїздів, члени екіпажів морських суден, особи, що працюють в медичних закладах)", - зазначається в повідомленні.

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З 15 грудня 2021 року набули чинності зміни щодо перетину кордону для громадян, які прибувають до Польщі з-за меж ЄС. Під час перетину кордону громадяни повинні надати представникам прикордонної служби Польщі, крім сертифіката про вакцинацію, результати негативного діагностичного тесту SARS-CoV-2, польською або англійською мовами, зробленого не раніше ніж за 24 години до перетину кордону, рахуючи з часу, коли цей тест було зроблено.

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Ця вимога не стосується учнів, які навчаються на території Польщі або в сусідній країні і опікунів, що їх супроводжують, а також дітей, які відвідують дитячі садки на території Польщі та сусідніх держав у супроводі опікунів.