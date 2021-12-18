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Російські окупанти скинули гранату з безпілотника на наші позиції під Широкиним, - пресцентр штабу ООС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські окупанти скинули гранату з безпілотника на наші позиції під Широкиним, - пресцентр штабу ООС

У районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 11:00 із боку окупантів зафіксували одне порушення режиму припинення вогню - у районі Широкиного.

Як передає Цензор.НЕТ,  про це інформує пресцентр штабу ООС. 

"З початку доби, станом на 11 годину, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню. У районі населеного пункту Широкине противник задіяв безпілотний літальний апарат, за допомогою якого скинув постріл ВОГ-17. Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що упродовж 17 грудня з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню - у напрямку Травневого, поблизу Новотошківського та двічі - у бік Новолуганського.
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Топ коментарі
+16
Ответить сразу Байрактаром !
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18.12.2021 12:19
+11
А где озабоченность от Франции и Германии или это только Украины касается?
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18.12.2021 12:31
+9
Шото не слышно озабоченности Меркель ??
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18.12.2021 12:56
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Ответить сразу Байрактаром !
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18.12.2021 12:19 Відповісти
А наші все дрони камікадзе розробляють і тестують. Де ж ті нарешті Мисливці і Громи? Відосики на Дефенсе експресс, інтервью з гендиректорами є. Одна біда _ появляться, якщо появляться, через декілька років.
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18.12.2021 12:33 Відповісти
Украинским Байрактаром!
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18.12.2021 15:42 Відповісти
то не кацапи - то якись безродни тварi...
кацапи гарнi....
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18.12.2021 12:20 Відповісти
особливо дохлі
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18.12.2021 15:16 Відповісти
А де ж протидронові мортири якими нахвалялись?
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18.12.2021 12:20 Відповісти
Тримають на складі, щоб батарейки не розрядились. По кошторису не передбачено заміни батарейок, а як потім списати. Ще корупцію або врєдітельство пришиють.
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18.12.2021 12:24 Відповісти
"Орланами можно, Байрактарами нельзя..."
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18.12.2021 12:22 Відповісти
Щас главнокомандующий видосиками ответит.
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18.12.2021 13:00 Відповісти
Саша Сотник вбросил видос с обращеннием счастливого рюсскава быдла....я в шоке....впрочем смотрите сами....на этого седого "рюскава брата" https://youtu.be/WPFGarm4ay0
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18.12.2021 12:28 Відповісти
Спасибо фрау Меркель, за противодронные пушки, оплаченные между прочим.
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18.12.2021 12:29 Відповісти
А где озабоченность от Франции и Германии или это только Украины касается?
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18.12.2021 12:31 Відповісти
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18.12.2021 12:37 Відповісти
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18.12.2021 12:39 Відповісти
Шото не слышно озабоченности Меркель ??
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18.12.2021 12:56 Відповісти
Подяка Меркель фон Штазі за німецькі мотори до безпілотників: вона ж не сторона конфлікту.
Хай їй сняться на пенсії відповідні сни, фрау "путінферштеєн".
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18.12.2021 13:02 Відповісти
А портативні засоби РЕБ, що заблоковані підстилками ***** із штазі, запобігли б цьому.
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18.12.2021 15:23 Відповісти
Быстро надо было сбросить пару десятков гранат
Сделать озабоченный вид --- это же НЛО
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18.12.2021 15:26 Відповісти
 
 