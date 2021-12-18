Російські окупанти скинули гранату з безпілотника на наші позиції під Широкиним, - пресцентр штабу ООС

У районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 11:00 із боку окупантів зафіксували одне порушення режиму припинення вогню - у районі Широкиного.

Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує пресцентр штабу ООС.

"З початку доби, станом на 11 годину, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню. У районі населеного пункту Широкине противник задіяв безпілотний літальний апарат, за допомогою якого скинув постріл ВОГ-17. Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що упродовж 17 грудня з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню - у напрямку Травневого, поблизу Новотошківського та двічі - у бік Новолуганського.