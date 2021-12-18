Путін продовжує підводити додаткові сили до кордонів України, але наразі нема ніяких причин для паніки, - Бутусов

Російська Федерація зосередила 50 батальонних тактичних груп біля кордонів України, і президент країни-агресора Володимир Путін продовжує підводити додаткові сили.

Про це на сторінці у фейсбуці пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, коментуючи інформацію CNN, яке з посиланням на джерела в американській розвідці повідомило, що Росія зосередила вже понад 50 батальонних тактичних груп та підвозить ще 6 таких груп.

"Росія висунула декларацію, що нагадує скоріше ультиматум - Росія вимагає від НАТО гарантій, що Україну туди не візьмуть. Проте перемовини продовжуються, і Росія вичікує яку спільну позицію погодить Захід у відповідь.

Аналіз супутникових знімків та відео соціальних мереж дослідником Digital Forensic Reasearch дозволив встановити, що Росія продовжує перекидати до районів зосередження на відстань до 100 км від кордонів з Україною підрозділи 2-ї мотострілецької дивізії, 25-ї та 138-ї мотострілецьких бригад.

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З наявних даних можна зробити висновки, що зосередження відбувається повільно. Очевидно, що Росія використовує зосередження військ для посилення своїх позицій на перемовинах з Заходом та для тиску на керівництво України.

Попри демонстративний характер розгортання військ, треба відмітити, що Росія реально відпрацьовує проведення наступальної операції. Тобто в будь-який момент окупанти показують готовність як до широкомасштабних так і до локальних ударів.

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Наразі нема ніяких причин для паніки в Україні. Усі рухи російської армії постійно відслідковується як нашою так і натівською розвідкою. Навіть якщо Путін віддасть наказ наступати, Україна вчасно отримає сигнали тривоги.

Але треба відмітити, що ситуація загрозлива. Окупанти так часто погрожують силою, що рано чи пізно захочуть її використати. Росія проводить системні реформи армії для підвищення боєздатності та якісноі переваги в озброєнні, і для точкових дій.

Україна має показати зараз посилення ефективного захисту на всіх рівнях. Звичайно, потрібне додаткове фінансування ЗСУ, в першу чергу треба профінансувати найгостріші проблеми, хоча б боеприпаси для артилерії та мінометів, безпілотники, системи протиповітряної оборони. На противагу демонстрації Росії ми маємо показати стрімке підвищення нашої обороноздатності".

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