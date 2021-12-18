Путін продовжує підводити додаткові сили до кордонів України, але наразі нема ніяких причин для паніки, - Бутусов
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Російська Федерація зосередила 50 батальонних тактичних груп біля кордонів України, і президент країни-агресора Володимир Путін продовжує підводити додаткові сили.
Про це на сторінці у фейсбуці пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, коментуючи інформацію CNN, яке з посиланням на джерела в американській розвідці повідомило, що Росія зосередила вже понад 50 батальонних тактичних груп та підвозить ще 6 таких груп.
"Росія висунула декларацію, що нагадує скоріше ультиматум - Росія вимагає від НАТО гарантій, що Україну туди не візьмуть. Проте перемовини продовжуються, і Росія вичікує яку спільну позицію погодить Захід у відповідь.
Аналіз супутникових знімків та відео соціальних мереж дослідником Digital Forensic Reasearch дозволив встановити, що Росія продовжує перекидати до районів зосередження на відстань до 100 км від кордонів з Україною підрозділи 2-ї мотострілецької дивізії, 25-ї та 138-ї мотострілецьких бригад.
https://medium.com/.../russia-continues-to-expand...
З наявних даних можна зробити висновки, що зосередження відбувається повільно. Очевидно, що Росія використовує зосередження військ для посилення своїх позицій на перемовинах з Заходом та для тиску на керівництво України.
Попри демонстративний характер розгортання військ, треба відмітити, що Росія реально відпрацьовує проведення наступальної операції. Тобто в будь-який момент окупанти показують готовність як до широкомасштабних так і до локальних ударів.
Наразі нема ніяких причин для паніки в Україні. Усі рухи російської армії постійно відслідковується як нашою так і натівською розвідкою. Навіть якщо Путін віддасть наказ наступати, Україна вчасно отримає сигнали тривоги.
Але треба відмітити, що ситуація загрозлива. Окупанти так часто погрожують силою, що рано чи пізно захочуть її використати. Росія проводить системні реформи армії для підвищення боєздатності та якісноі переваги в озброєнні, і для точкових дій.
Україна має показати зараз посилення ефективного захисту на всіх рівнях. Звичайно, потрібне додаткове фінансування ЗСУ, в першу чергу треба профінансувати найгостріші проблеми, хоча б боеприпаси для артилерії та мінометів, безпілотники, системи протиповітряної оборони. На противагу демонстрації Росії ми маємо показати стрімке підвищення нашої обороноздатності".
Будь ласка, зачекайте...
Що це Зе & К95 нагадувати не треба?
Даже для алчного запада это будет сигналом "стоп" для продолжения экономики как обычно
Как бы задеклорированные моральные ценности выйдут на первое место для цивилизованного избирателя. А бизнесс с агрессором - это по умолчанию аморально.
До сегодняшнего дня кремлю удавалось маскировать свою агрессию под гражданскую войну и защиту некоей части населения. Это безусловно чушь, но для западного избирателя этого было достаточно, чтобы не полясь на аморальности продолжать бизнес с агрессором.
Поэтому открытая широкомасштабная война - это захватническая война. По сути дичь и варварство. Со всеми вытекающими последствиями для агрессора.
Кремль должен замаскировать войну так, чтобы западный избиратель не понял её сущность и "цивилизованные" страны продолжали свой бизнес с агрессором как обычно.
Но в этот раз к Украине пристальное внимание 24/7. И таковое будет оставаться пока войска мордора возле украинских границ
в Криму люди "тіпа самі проголосували" і !!!! не було боїв,
а в Луганді тіпа "гражданская война"
зверніть увагу, у пуйла досі не придумали якогось "серйозного" виправдання майбутньої війни
Аннексия базировалась на предательстве местных властей, местных командиров частей, предателей в Киеве и предателей в "цивилизованном" мире.
Со стороны Украины было ли объявлено военное положение?
Законы Украины не предусматривают голосования об объявление военного положения.
Законы Украины предусматривают обязанность объявления военного положения. Как и в Крыму, так и на Донбассе.
Чем отличаются русские которые убивали в Чечне, которые теперь пришли в Украину = от этой заразы!!! Ничем!!!! Нельзя терпеть эту мразь путинскую если она войдет!!!
Хотя внутри так много Кивы, Бойко и прочих - но они могут притворятся людьми, пока им страшно!!!!
Посмотрим !!!
Пойди ударься о дверь и спокойно возвращайся.
- все больше и больше танков движется к границе Украины .
даже сами сепары пишут автору паблика что видео старое и направление на Краснодар больше а не к Украине
Тактическую авиацию обосрутся применять, помятуя Грузию. Один самолет ДРЛО НАТО даст точные целеуказания на любой кусок дерьма, залетевший на нашу территорию. Дальше дело техники, причем против кацапских самолетов без радиопоглощающих элементов обшивки достаточно будет самой древней, 40-ка - 50-ти летней техники + ПЗРК.
А если росийские дегенералы отправят по давней традиции колонны техники по дорогам, да даже и не по дорогам, тут уж раздолье для наших Байрактаров и мобильных расчетов ПТРК всех типов
Хватает и других средств противодействия росии и на земле, и ПВО (которому очень помогут целеуказанием самолеты ДРЛО НАТО, которые могут висеть за сотни километров).
Главное, что мы на своей земле, и мы уничтожим врага если он нападет
Искандеры расейские в Азербайджане вспомните.
По мирняку лупить будут.
Хорошо, что азербайджанцы уничтожили их ПВО, иначе была бы большая угроза гражданским самолетам, по которым кацы большие специалисты
Подробности можно поискать в хронике с 12.2020 до 05.2021. Когда начали "разбор полетов".
В Гяндж прилетела 1 и за нее не сообщали,что она имеет маркировку (вообще какую - либо) для экспорта (менее 300 км). На выставке в Баку лежит 2 ,насколько помню ( одна точно 300+).
А вот за " не причинившие вреда в малонаселенной местности" на северо- востоке ( а это район магистралей!) как раз сообщили (с фото) - ракета с маркировкой РФ (300+ км).
Вывод однозначен,хотя прямо НЕ сообщали. Ну действительно,вдруг решили просто запустить,от скуки ЗА ПРЕДЕЛЫ боевых действий!
Ці думки прокацапськи та олігархічні кАнали вбивають ЛОХторату в Україні вже 8 років.
назвавши решту виборців виродками.
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Воювати з країною , в якій , згідно опитувань , кожен третій дорослий - готовий взяти в руки зброю для захисту ( а це декілька млн людей ) , це повне безглуздя . Приклад Афгану , так кацапів нічому і не навчив . Дві наймогутніші армії світу , по черзі зазнали там поразки , і з ганьбою покинули ту країну .
В Україні на руках мільйони стволів.
До тож в них ще війни не було,а як підуть то буде.
давай по новой,пане Бутусов?
З переліку новин видно, як по-скабєєвські "Українські новини" намагаються нагнітати ситуацію. Власне, чому СБУ мають знадобитися бойові рюкзаки в роботі - варіантів безліч. Але УН виносять у заголовок "на фоне возможного вторжения".
Або ще одна новина, заголовок якої чітко артикулює "загрозу вторгнення" як причину дій КМДА, а текст містить це слово лише в бекграунді. І в першому ж абзаці новини йдеться про те, що такі перевірки проходять постійно.
В Киеве проверяют бомбоубежища и проводят учения теробороны из-за угрозы вторжения РФ
Новинарі сайту "Подробности" давали в матеріалах про ескалацію офіційні коментарі Кремля. Так, наприкінці листопада цитували лідера РФ про можливі плани щодо наступу на українські території (наче зараз їх там немає). Путін відповів, що якщо треба, то можуть дати прочухана вже, бо "несправедливих погроз не терпітимуть", однак він хоче справедливості та дипломатичного вирішення: "Если на территории Украины возникнут комплексы какие-то ударные, подлетное время до Москвы будет 7-10, а в случае размещения гиперзвукового оружия - 5 минут… А нам что делать? Мы тогда должны будем что-то подобное создать в отношении тех, кто нам так угрожает. Представляете? А мы можем это сделать уже сейчас".
а якщо лише "понти ганяє"?