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Путін продовжує підводити додаткові сили до кордонів України, але наразі нема ніяких причин для паніки, - Бутусов

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Російська Федерація зосередила 50 батальонних тактичних груп біля кордонів України, і президент країни-агресора Володимир Путін продовжує підводити додаткові сили.

Про це на сторінці у фейсбуці пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, коментуючи інформацію CNN, яке з посиланням на джерела в американській розвідці повідомило, що Росія зосередила вже понад 50 батальонних тактичних груп та підвозить ще 6 таких груп.

"Росія висунула декларацію, що нагадує скоріше ультиматум - Росія вимагає від НАТО гарантій, що Україну туди не візьмуть. Проте перемовини продовжуються, і Росія вичікує яку спільну позицію погодить Захід у відповідь.

Аналіз супутникових знімків та відео соціальних мереж дослідником Digital Forensic Reasearch дозволив встановити, що Росія продовжує перекидати до районів зосередження на відстань до 100 км від кордонів з Україною підрозділи 2-ї мотострілецької дивізії, 25-ї та 138-ї мотострілецьких бригад.

https://medium.com/.../russia-continues-to-expand...

Путін продовжує підводити додаткові сили до кордонів України, але наразі нема ніяких причин для паніки, - Бутусов 01
Путін продовжує підводити додаткові сили до кордонів України, але наразі нема ніяких причин для паніки, - Бутусов 02

З наявних даних можна зробити висновки, що зосередження відбувається повільно. Очевидно, що Росія використовує зосередження військ для посилення своїх позицій на перемовинах з Заходом та для тиску на керівництво України.

Попри демонстративний характер розгортання військ, треба відмітити, що Росія реально відпрацьовує проведення наступальної операції. Тобто в будь-який момент окупанти показують готовність як до широкомасштабних так і до локальних ударів.

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Наразі нема ніяких причин для паніки в Україні. Усі рухи російської армії постійно відслідковується як нашою так і натівською розвідкою. Навіть якщо Путін віддасть наказ наступати, Україна вчасно отримає сигнали тривоги.

Але треба відмітити, що ситуація загрозлива. Окупанти так часто погрожують силою, що рано чи пізно захочуть її використати. Росія проводить системні реформи армії для підвищення боєздатності та якісноі переваги в озброєнні, і для точкових дій.

Україна має показати зараз посилення ефективного захисту на всіх рівнях. Звичайно, потрібне додаткове фінансування ЗСУ, в першу чергу треба профінансувати найгостріші проблеми, хоча б боеприпаси для артилерії та мінометів, безпілотники, системи протиповітряної оборони. На противагу демонстрації Росії ми маємо показати стрімке підвищення нашої обороноздатності".

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Автор: Вадим Куц
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Топ коментарі
+20
Сидять на Донбасі ,в окопах, «іхтамнєти» Злі, бо голодні і холодні Знову продукти і одяг не довезли - розікрали ще в Росії А завезти пообіцяли тільки на Новий Рік

Один каже:

Слушайте мужики! А ведь у «хахлов» Рождество сегодня! Им волонтёры точно жрачки навезли! Давайте гонца к ним зашлём - пусть поделятся! Ты вот «местный»! Хахляцкий язык знаєш Иди а то неохота з голоду дохнуть!
Мужики! Да вы что?! Они ж меня порвут!
Не сцы! Они на ождество добрые! Зайдёшь в блиндаж и сразу с порога как они здравствуются в этот день: «Христос нараждается!» Так они тебе и хлеба, и сала, и вареников, и горилки дадут! Иди! А то ногу прострелим!

Пішов День нема, два, три На четвертий приповзає - голодний, оброслий , обмерзлий!

- Ты где лазил?! Где жрачка хахляцкая?!!!

-Да ну вас с вашей жрачкой! Еле убежал!Зашёл в блиндаж: сидят хахлы красномордые , за столом, в «вышыванках» Столы от еды ломятся Я сразу с порога: «Христос нараждается!» А они мне в ответ: «Славимо його!»

- Ну и что?!!!

- Что, что Хрен они меня славили!
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18.12.2021 13:04
+20
Дякую пане Юрію за реальну оцінку ситуації !

вчора переглянув декілька роликів по танкам та джавелінам
висновки:
1. рашка має шалену кількість танків - 13 тис. !
2. рашковани до кінця не розуміють ефективність джавелінів і дуже їх бояться

отже:
1. нам потрібен Порох
2. закрите небо
3. насиченість війск ПТРК

тоді відіб'ємось
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18.12.2021 13:05
+15
Ми б надто не переживали, якби у нас був нормальний президент, а не трусливе одоробло.
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18.12.2021 12:48
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Підтримують ті,хто не збагачується на тих дорогах! Проти ті,хто мародеріть.
Що це Зе & К95 нагадувати не треба?
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18.12.2021 15:57 Відповісти
Полномасштабная война переведёт России в категорию "агрессор".
Даже для алчного запада это будет сигналом "стоп" для продолжения экономики как обычно
Как бы задеклорированные моральные ценности выйдут на первое место для цивилизованного избирателя. А бизнесс с агрессором - это по умолчанию аморально.
До сегодняшнего дня кремлю удавалось маскировать свою агрессию под гражданскую войну и защиту некоей части населения. Это безусловно чушь, но для западного избирателя этого было достаточно, чтобы не полясь на аморальности продолжать бизнес с агрессором.
Поэтому открытая широкомасштабная война - это захватническая война. По сути дичь и варварство. Со всеми вытекающими последствиями для агрессора.
Кремль должен замаскировать войну так, чтобы западный избиратель не понял её сущность и "цивилизованные" страны продолжали свой бизнес с агрессором как обычно.
Но в этот раз к Украине пристальное внимание 24/7. И таковое будет оставаться пока войска мордора возле украинских границ
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18.12.2021 13:07 Відповісти
Ви про Крим забули 😠
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18.12.2021 13:18 Відповісти
Саме про це й мова!

в Криму люди "тіпа самі проголосували" і !!!! не було боїв,
а в Луганді тіпа "гражданская война"

зверніть увагу, у пуйла досі не придумали якогось "серйозного" виправдання майбутньої війни
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18.12.2021 13:29 Відповісти
Придумають запросто. Який-небудь "гляйвіцкій інцидєнт"...
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18.12.2021 13:54 Відповісти
Ожидаешь друзей своих?
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18.12.2021 13:59 Відповісти
Твоїх швидше . Риторика соєвих і пригожинських співпадає на 90%. І це не просто співпадіння.
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18.12.2021 14:03 Відповісти
Черноморский флот уже был в Крыму.
Аннексия базировалась на предательстве местных властей, местных командиров частей, предателей в Киеве и предателей в "цивилизованном" мире.
Со стороны Украины было ли объявлено военное положение?
Законы Украины не предусматривают голосования об объявление военного положения.
Законы Украины предусматривают обязанность объявления военного положения. Как и в Крыму, так и на Донбассе.
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18.12.2021 13:54 Відповісти
***** нужно военное положение?
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18.12.2021 14:00 Відповісти
14 декабря Королевство Швеция и Украина подписали Военный союз...,а это значит что шведская армия будет в Украине.... Швеция с месяц назад завляла что готова отправить в Украину любое количество войск и вооружений...,Бороис Джонсон говорил 600 британцах готовых в любой момент прибыть в Украину....думаю шведов будет намного больше...,сообщает Дойче Велле..
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18.12.2021 13:11 Відповісти
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18.12.2021 13:18 Відповісти
необходимо направить на оборону Полтавы
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18.12.2021 13:39 Відповісти
А лучше на захват мацквы!
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18.12.2021 14:01 Відповісти
це ж фейк, на жаль... для чого таке писати
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18.12.2021 20:17 Відповісти
Смотрел сейчас документальный фильм про нацистов!!! Как они убивали Евреев!!! Это страшно!!
Чем отличаются русские которые убивали в Чечне, которые теперь пришли в Украину = от этой заразы!!! Ничем!!!! Нельзя терпеть эту мразь путинскую если она войдет!!!
Хотя внутри так много Кивы, Бойко и прочих - но они могут притворятся людьми, пока им страшно!!!!
Посмотрим !!!
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18.12.2021 13:12 Відповісти
Ну и рожи...Шариков в фильме собачье сердце и то красивши....
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18.12.2021 13:15 Відповісти
"гусские", со всех сторон 😂
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18.12.2021 13:31 Відповісти
а украинские черноземы будут удобрять мокшанские Ваньки и бурятские Быкмусары
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18.12.2021 13:33 Відповісти
Міцніше тримайся за диван.
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18.12.2021 14:21 Відповісти
Дверь есть?
Пойди ударься о дверь и спокойно возвращайся.
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18.12.2021 16:01 Відповісти
на сепарских ресурсах один видеоролик с танками на платформах жд уже пятый раз выкладывают и пишут под роликом :
- все больше и больше танков движется к границе Украины .
даже сами сепары пишут автору паблика что видео старое и направление на Краснодар больше а не к Украине
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18.12.2021 13:17 Відповісти
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18.12.2021 13:21 Відповісти
цю техніку каци виводять з-за Уралу в європейську частину - бо за Уралом уже КНР порядкує по факту, а невдовзі може й узаконити свою тамтешню присутність
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18.12.2021 13:21 Відповісти
Почитал коменты. 90% даже не надеются остановить противника, а надеются только на последующую партизанскую войну.
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18.12.2021 13:24 Відповісти
у цапов большое преимущество в авиации и крылатых ракетах. НО. Для них нужны конкретные цели. Наши не сидят скупченно в нескольких местах. Все рассредоточено. Для окопанной пехоты Грады, Смерчи, Точки, Искандеры и прочая фуета даже с кассетными БЧ особой опасности не представляют.
Тактическую авиацию обосрутся применять, помятуя Грузию. Один самолет ДРЛО НАТО даст точные целеуказания на любой кусок дерьма, залетевший на нашу территорию. Дальше дело техники, причем против кацапских самолетов без радиопоглощающих элементов обшивки достаточно будет самой древней, 40-ка - 50-ти летней техники + ПЗРК.
А если росийские дегенералы отправят по давней традиции колонны техники по дорогам, да даже и не по дорогам, тут уж раздолье для наших Байрактаров и мобильных расчетов ПТРК всех типов
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18.12.2021 14:00 Відповісти
Мощные мы какие. Пора Донбасс и Крым освобождать.
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18.12.2021 14:04 Відповісти
Вы *********, давно уже немощные))
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18.12.2021 14:05 Відповісти
нас, Мефодий, еще на НВП учили, что обороняться намного проще, чем наступать, и потери в 2-3 раза меньше
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18.12.2021 14:11 Відповісти
Да. Но реальность боюсь будет другая. Колонна кацапов утром пойдёт на Киев и к вечеру будет там. К этому времени волонтёры успеют собрать деньги на топливо для танков и раздать лопаты для окапывания.
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18.12.2021 14:35 Відповісти
ну да, колонна будет идти, а перед ней типа будут рассыпать лепестки роз. Нет, на оккупантов, если сунутся, будет обрушено море огня. Первым делом с Байрактаров планирующими бомбами, свист которых цель слышит за несколько секунд до удара (смерти). Братья турки сказали, что при необходимости дадут Байрактаров и ракет к ним столько, сколько нужно. Сбить Байрактар может только истребитель, а прилети-ка сюда истребитель, вспомним Грузию 2008, росийские летчики боялись вылетать, летели командиры.
Хватает и других средств противодействия росии и на земле, и ПВО (которому очень помогут целеуказанием самолеты ДРЛО НАТО, которые могут висеть за сотни километров).
Главное, что мы на своей земле, и мы уничтожим врага если он нападет
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18.12.2021 16:44 Відповісти
Да помню, все очень боялись летать и воевать, но в итоге всег рузинские силы были разбиты по сути одной кацапской дивизией.
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18.12.2021 17:35 Відповісти
пирровы сраные сверхдержавные победители. Сверхдержава победила, при этом потеряв несколько боевых самолетов, включая полунедостратег-убийцу подводых лодок СШАНАТЫ Ту-22М, и убитыми потеряли как коалиция при освобождении Кувейта "Буря в пустыне"
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18.12.2021 17:56 Відповісти
Своих ложить жалко! Сами сбегут.
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18.12.2021 16:07 Відповісти
А если учесть их точность... +/- 2км на 200км
Искандеры расейские в Азербайджане вспомните.
По мирняку лупить будут.
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18.12.2021 16:06 Відповісти
там они пытались попасть по аэродрому в Гяндже, где, по их мнению, была станция управления ударными беспилотниками. Естественно, попали в мирный город, что характерно для российских средств поражения.
Хорошо, что азербайджанцы уничтожили их ПВО, иначе была бы большая угроза гражданским самолетам, по которым кацы большие специалисты
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18.12.2021 17:15 Відповісти
Еще пытались повредить трубопроводы с газом. Не попали,расстояние ДО магистрали не сообщали. Не населенная (малонаселенная) местность,поэтому пресой мало освещалось. Но именно там были части именно расейских,НЕ ЭКСПОРТНЫХ, частей искандеров.
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18.12.2021 20:09 Відповісти
о таком не слышал, был бы благодарен за подробности
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18.12.2021 20:30 Відповісти
Не помню даже было 2 или 3 попытки ( искандера) попасть по магистрали.
Подробности можно поискать в хронике с 12.2020 до 05.2021. Когда начали "разбор полетов".
В Гяндж прилетела 1 и за нее не сообщали,что она имеет маркировку (вообще какую - либо) для экспорта (менее 300 км). На выставке в Баку лежит 2 ,насколько помню ( одна точно 300+).
А вот за " не причинившие вреда в малонаселенной местности" на северо- востоке ( а это район магистралей!) как раз сообщили (с фото) - ракета с маркировкой РФ (300+ км).
Вывод однозначен,хотя прямо НЕ сообщали. Ну действительно,вдруг решили просто запустить,от скуки ЗА ПРЕДЕЛЫ боевых действий!
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19.12.2021 23:01 Відповісти
А зачем, мордва тупорылая, проще потом твоим петухам глотки резать, под покровом ночи
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18.12.2021 14:04 Відповісти
Отборный части красножопой армии и НКВД и МГБ кого только не присылали на Галичину с момента подписания братского договора Молотов Риббентроп в 1939 году...воюют рюсские бараны с бандеровцами именно с того "братского союза" двух мудаков,воюют по сей день...а прошло 82 года...не навевались Крысы краснопузые?
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18.12.2021 13:28 Відповісти
Саме смішне, що про "навалювання", зазвичай, розповідають ті, хто до боїв 2014-2015 немає ніякого відношення, і сподівається "пропетляти", якщо почнеться повномаштабне вторгнення.
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18.12.2021 13:46 Відповісти
Мнение кацапского членососа-зебила,как ты не интересно здесь никому. На бутылку присядь назад. )(уйло)).
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18.12.2021 20:02 Відповісти
Серйозно? Дивись, я - перша хвиля, 2015-2016 роки, сектор Б, сектор С, добровольче формування. А ти?
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19.12.2021 21:02 Відповісти
Сорі, 2014-2016 роки.
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19.12.2021 21:03 Відповісти
В инете можно писать все что угодно и кем угодно себя называть.
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29.12.2021 02:38 Відповісти
Уже и ССср ваш сраный сдох за 82 года...а вы все о вяличи РАБссии дремуче-зачуханной трете лапшу на уши вашему быдлу...Як казав Степан Бандера: ВОЛЯ або СМЕРТЬ!!!
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18.12.2021 13:33 Відповісти
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18.12.2021 13:37 Відповісти
Единственно,что они могут - так это забросать своими искандерами. Сунуться в Украину - выжившие им устроят донецкие аэропорты. Пока помощь НАТО не подоспеет.Тем более украинцы им не чеченцы без артиллерии и авиации. Так как ,лучших бойцов чем украинцы,история не знает. - Это вам пример и полуголая армия батьки Махно. И такие же полуголые добровольцы в 14-м году. Завязнут они конкретно,а после крупных неудач как обычно у них,грядет революция. Скорее всего уже готовые к этому коммунисты - то что и нужно. Чтобы додавить их и смести с карты истории.
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18.12.2021 13:47 Відповісти
помощь НАТО Украине? надежды юношей питают....
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18.12.2021 15:28 Відповісти
Лучшие бойцы почему то Крым не стали защищать.
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18.12.2021 22:25 Відповісти
Дякую цим 73% дебілів за таке становище. Аби ж тільки не Порошенко. Бо він же так перетягнув вам Донбаську рану, що ви і забули, що таке страх. Зробив безвіз, Томос, почав відродження армії тощо. Але все ж не так було. Ну , зато зараз все так. Бійтесь тепер, виродки.
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18.12.2021 13:58 Відповісти
Погоджуюсь. Був би зараз Петро Верховним Головнокомандуючим,то Україні і Іловайськ ,і Дебальцеве здалося би іграшками. Він такий ,він вміє ...
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18.12.2021 14:06 Відповісти
Вот скажи, ты дебил? Или лаптеногое чмо? Что впрочем одно и тоже
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18.12.2021 14:08 Відповісти
Шановни петеботы! Да идите вы нахрен со своим порохом! Свинарчуки разворовали бы все до основания! Пеця продолжал бы мутить с кумом Путина! Пеця - это такой же предатель национальных интересов как и Зеля! Хватит отрабатывать свой паек, начинайте думать свей башкой!
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18.12.2021 14:18 Відповісти
Ті,що пишуть "жму руку" та "лишби не Порошенко" - саме за ху&лом це повторюють.
Ці думки прокацапськи та олігархічні кАнали вбивають ЛОХторату в Україні вже 8 років.
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18.12.2021 16:12 Відповісти
ось так йо..нуті порохоботи(6 відсотків) збираються виграти війну...

назвавши решту виборців виродками.

-----------------------

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18.12.2021 18:46 Відповісти
Ну хай нападає, це можливо дасть нам шанс повернути наші території.
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18.12.2021 14:03 Відповісти
***** прекрасно понимает, шо война, которую он начнёт закончится на красной площади
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18.12.2021 14:07 Відповісти
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18.12.2021 14:16 Відповісти
Не знаю як про все це думають на паРаші , але ,на мій погляд , якщо ***** надумає запертись в Україну , то про ті 100 тис військових яких він готує до вторгнення , можна вже буде говорить як про 100 тис трупів . . Все таки Україна , це велика по площі і по населенню країна , і якісь 100 тис , це - капля в морі , для такого масштабу . Звичайно , біди вони нароблять , але виграти війну , зможуть навряд чи .
Воювати з країною , в якій , згідно опитувань , кожен третій дорослий - готовий взяти в руки зброю для захисту ( а це декілька млн людей ) , це повне безглуздя . Приклад Афгану , так кацапів нічому і не навчив . Дві наймогутніші армії світу , по черзі зазнали там поразки , і з ганьбою покинули ту країну .
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18.12.2021 14:34 Відповісти
и где взять оружие? и в какой момент?
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18.12.2021 15:07 Відповісти
А це вже запитання не до мене , а до верховного гівнокомандувача . . Це він повинен опікуватись обороною країни , включаючи і територіальну ( яку він успішно провалив ) , і організацією збройного опору агресору . Це входить у його функції , як глави держави .
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18.12.2021 15:39 Відповісти
йо..нутим панікерам.

В Україні на руках мільйони стволів.
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18.12.2021 18:35 Відповісти
"Все хорошо,прекрасная маркиза..." (с)
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18.12.2021 14:42 Відповісти
Вчера был Стрим Марк Фейгин-Игорь Яковенко...в конце стрима Яковенко говорит...от Пандемии на РАБссии сдохло уже от 700 000 до миллиона...и войны не надо...
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18.12.2021 15:06 Відповісти
Яка паніка на 8 році війни?! Хай на расєє панікують,і в Китаю матеріал на труни купляють.
До тож в них ще війни не було,а як підуть то буде.
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18.12.2021 16:17 Відповісти
Мы казахи, в тыл ударим краснопузым оркам.
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18.12.2021 16:17 Відповісти
сомневаюсь. У вас там своей кацоваты до фига...
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18.12.2021 16:21 Відповісти
Російська Федерація зосередила 50 батальонних тактичних груп біля кордонів України, і президент країни-агресора Володимир Путін продовжує підводити додаткові сили

давай по новой,пане Бутусов?
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18.12.2021 18:32 Відповісти
Стало відомо, як проросійські ЗМІ нагнітали інформацію щодо нападу Росії на Україну

З переліку новин видно, як по-скабєєвські "Українські новини" намагаються нагнітати ситуацію. Власне, чому СБУ мають знадобитися бойові рюкзаки в роботі - варіантів безліч. Але УН виносять у заголовок "на фоне возможного вторжения".


Або ще одна новина, заголовок якої чітко артикулює "загрозу вторгнення" як причину дій КМДА, а текст містить це слово лише в бекграунді. І в першому ж абзаці новини йдеться про те, що такі перевірки проходять постійно.

В Киеве проверяют бомбоубежища и проводят учения теробороны из-за угрозы вторжения РФ

Новинарі сайту "Подробности" давали в матеріалах про ескалацію офіційні коментарі Кремля. Так, наприкінці листопада цитували лідера РФ про можливі плани щодо наступу на українські території (наче зараз їх там немає). Путін відповів, що якщо треба, то можуть дати прочухана вже, бо "несправедливих погроз не терпітимуть", однак він хоче справедливості та дипломатичного вирішення: "Если на территории Украины возникнут комплексы какие-то ударные, подлетное время до Москвы будет 7-10, а в случае размещения гиперзвукового оружия - 5 минут… А нам что делать? Мы тогда должны будем что-то подобное создать в отношении тех, кто нам так угрожает. Представляете? А мы можем это сделать уже сейчас".
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18.12.2021 23:48 Відповісти
Як мала б на це реагувати Україна? Ну наприклад, хоча б за тактичними канонами розібрати залізничні рейки, зруйнувати магістральні шляхопроводи та замінувати тяглові електропідстанції поблизу східного і північного кордону, адже ******* війна це насамперед логістика, якої треба ворога позбавляти. Це ФРН, яка далеко, може висловлювати занепокоєння, а Україна має діяти, якщо хоче вижити.
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18.12.2021 19:10 Відповісти
знищити власні дороги,бо путін нападе?

а якщо лише "понти ганяє"?
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18.12.2021 23:50 Відповісти
думаю, що найбільш імовірний варіант це обстріл України ракетами, без вводу військ, саме такий варіант розганяли на рашистських каналах. Надіятись потрібно на краще, готуватися до гіршого. Україна була, є і буде. Русофашисти своє ще отримають.
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18.12.2021 20:21 Відповісти
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