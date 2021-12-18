За добу від COVID-19 в Києві померли 19 осіб, виявлено 1 395 нових випадків захворювання, - Кличко

У Києві за минулу добу виявлено 1 395 підтверджених випадків захворювання на коронавірус (загалом 320 276), зафіксовано 19 летальних випадків від вірусу (загалом 7 986).

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у фейсбуці.

Так, захворіли 814 жінок віком від 18 до 95 років, 514 чоловіків віком від 18 до 92 років, 30 дівчаток від 7 місяців до 17 років і 37 хлопчиків від 5 місяців до 17 років.

Зафіксовано 19 летальних випадків від вірусу (загалом 7 986). Серед них: 12 жінок від 62 до 81 року, 7 чоловіків від 49 до 86 років.

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До лікарень столиці госпіталізували 75 хворих на коронавірус та 52 особи з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Водночас, 1 917 осіб подолали коронавірус (загалом 297 764).

Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Деснянському (340), Дарницькому (176) та в Святошинському (142).

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