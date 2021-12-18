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Київ (13849) Кличко (2816) коронавірус (16711)

За добу від COVID-19 в Києві померли 19 осіб, виявлено 1 395 нових випадків захворювання, - Кличко

Новини Цензор.НЕТ Київські новини Здоров'я

За добу від COVID-19 в Києві померли 19 осіб, виявлено 1 395 нових випадків захворювання, - Кличко

У Києві за минулу добу виявлено 1 395 підтверджених випадків захворювання на коронавірус (загалом 320 276), зафіксовано 19 летальних випадків від вірусу (загалом 7 986).

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у фейсбуці.

Так, захворіли 814 жінок віком від 18 до 95 років, 514 чоловіків віком від 18 до 92 років, 30 дівчаток від 7 місяців до 17 років і 37 хлопчиків від 5 місяців до 17 років.

Зафіксовано 19 летальних випадків від вірусу (загалом 7 986). Серед них: 12 жінок від 62 до 81 року, 7 чоловіків від 49 до 86 років.

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До лікарень столиці госпіталізували 75 хворих на коронавірус та 52 особи з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Водночас, 1 917 осіб подолали коронавірус (загалом 297 764).

Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Деснянському (340), Дарницькому (176) та в Святошинському (142).

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Як же цю статистику підірве омікрон помножений на людський ідіотизм та "свята, що наближаються"!..
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18.12.2021 13:06 Відповісти
В перекладі на загальнозрозумілу: Померли люди похилого віку від старості та від супутніх захворювань. І вони б мабуть проожили ще довго, якби не такі утирки, як Кличко, Ляшко, Радуцький і їм подібні, котрі роздмухують цей коронавірусний психоз, який у людей похилого віку викликає загострення хронічних хвороб, що і призводить до смерті...
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18.12.2021 14:10 Відповісти
Чтобы не манипулировать цифрами, нужна полная статистика заболеваний и смертей! И по ней видно будет где умерли от короны , где от гриппа, орви ит.д. особенно в сравнении с другими годами...
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18.12.2021 14:46 Відповісти
 
 