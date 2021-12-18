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Новини Політика України
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Міноборони (5289) НАТО (5144) Маляр Ганна (518)

У Міноборони пояснили тактику Путіна щодо НАТО: "Щоб виграти щось менше, виставляють більшу вимогу"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У Міноборони пояснили тактику Путіна щодо НАТО:

В Міністерстві оборони України прокоментували бажання президента Російської Федерації Володимира Путіна отримати письмові гарантії щодо невступу України в НАТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на слова заступниці міністра оборони Ганни Маляр в ефірі "24 каналу".

"Ми всі розуміли, що саме це він має за мету, просто це не озвучували напряму. Зараз, очевидно, ставки збільшилися і тепер він дозволяє собі говорити відверто те, що всі й так розуміли. Це дуже серйозна і агресивна заявка", - сказала вона.

За її словами, Україна не буде відмовлятись від цих прагнень і Путін це дуже добре усвідомлює. І саме тому ускладнює будь-який переговорний процес такою вимогою.

"Якщо на меті стоїть завдання ускладнити процес, вибити з рівноваги іншу сторону, завести її в глухий кут, поставити перед серйозним викликом, то я можу припустити, що таку тактику можуть використовувати - щоб виграти щось менше, виставляють більшу вимогу", - заявила вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лише Україна та члени НАТО мають право визначати вектор подальшого розвитку своїх відносин, - МЗС

Автор: Вадим Куц
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Топ коментарі
+13
Да что там ЕС, если в Украине ходят на концерты Басты, после того как убиты десятки тысяч украинцев.
Это видать зюзины фаны. Им без разницы.
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18.12.2021 13:22
+11
Надо почаще печатать картинку с руками **** в крови по локоть
И задавать вопрос - как не стыдно политикам ЕС пожимать руку убийцы
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18.12.2021 13:15
+9
Захід та Україна, Грузія , Молдова мають ставити питання так : путлер повинен перш за все - вивести війська з Криму , Донбасу, Абхазії та Придністровя,путлер має повернути Україні , Грузії та Молдові їх території. Путлер уже неодноразово пересік червоні лінії і не має ніякого права встановлювати їх іншим.
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18.12.2021 13:12
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Пуйло хоче по максимуму, ВСЕ, інакше воно би не сунулось.
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18.12.2021 13:07 Відповісти
Andrei Piontkovsky@apiontkovsky

16 дек.

На кремлевских каналах пошла проброска тезисов: талантливый менеджер Sullivan, трезвомыслящий политик, осознает реалии многополярного мира, восходящая звезда, возможно будущий Президент.
Выдают желаемое за действительное и сливают ценнейшего агента влияния.
Мочить надо гаденыша.
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18.12.2021 13:25 Відповісти
пан Андрій завжди був "зациклений" на двох персонах - Керрі та Коняра. Він давно говорив, що ці два кореші по цивільному життю в 2014 році спільно кинули Україну. Керрі був держсекретарем і в женеві як його інфальтильний друг Обама посміхаючись як юна екологша Грета, повідомив Україну, що це не справа Америки заважати Росії а потім ставив палки в колеса віце-президенту Байдену. А вже при Байдену намагався зайняти пост в держдепі по кураторству всією політикою в Європі. Салівен теж цього клінтонівського крила непротивления злу. А місяць назад після візиту міноборони в Київ пан Андрій прямо сказав, що вся ця антиукраїнська групка в Вашингтоні програла раз і назавжди.
А тепер мокшанські великороси і підносять Салівена, як самого проросійського політика у Вашингтоні. рейх витягнув переговрником іншу особу, бо Коняра виключно через безвихідь тільки матюкається навіть на брифінгах.
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18.12.2021 17:35 Відповісти
А Зюзя хочет по минимуму - хотя бы заглянуть в глаз Пу. Идея фикс
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18.12.2021 13:08 Відповісти
Міноборони імені Г.С. Сковороди! Ось куди мислителі поділись...
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18.12.2021 13:09 Відповісти
В интересах **** стравить США с Китаем , а самому в тот момент развалить ЕС .
ОН БОИТСЯ Китая , и тут Украина стала у него на пути
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18.12.2021 13:09 Відповісти
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18.12.2021 13:10 Відповісти
А тем временем в прокацапском,ватном Харькове вчера был аншлаг на очередном концерте Басты Тут и врагов не надо их валом внутри страны
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18.12.2021 13:11 Відповісти
Захід та Україна, Грузія , Молдова мають ставити питання так : путлер повинен перш за все - вивести війська з Криму , Донбасу, Абхазії та Придністровя,путлер має повернути Україні , Грузії та Молдові їх території. Путлер уже неодноразово пересік червоні лінії і не має ніякого права встановлювати їх іншим.
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18.12.2021 13:12 Відповісти
Надо почаще печатать картинку с руками **** в крови по локоть
И задавать вопрос - как не стыдно политикам ЕС пожимать руку убийцы
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18.12.2021 13:15 Відповісти
міністерство оборони як капітан Очевидність. Між іншим, попалась мені тут фотка з інспекційної поїздки міністра оборони..як там того йошку звати, так от, в президії сидить така собі сєпарська законсервована мерзота Мочанов. Чому цього автогонщика тягає за собою новий міністр не зрозуміло?
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18.12.2021 13:22 Відповісти
Да что там ЕС, если в Украине ходят на концерты Басты, после того как убиты десятки тысяч украинцев.
Это видать зюзины фаны. Им без разницы.
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18.12.2021 13:22 Відповісти
Andrei Piontkovsky@apiontkovsky

21 ч

Пакт Рябкова-Салливана (назовём его так) провозглашает Зоной кремлевского паханата не только все постсоветское пространство, но и территории восточноевропейских стран, уже вступивших в НАТО.
Кокаин нюхают не только в сортирах британского и украинского парламентов.
...Интересно, а в Вашингтоне понимают, что обсуждать с РФ документ, в котором высокие договаривающиеся стороны закрепляют за «государствами, ранее входившими в Союз Советских Социалистических Республик» статус опущенных на кремлевской Зоне, оскорбительно прежде всего для самих США.
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18.12.2021 13:23 Відповісти
Начали бы санкции на счетах кацапских мильярдеров и их детей за рубежом и конец рашке с хутиным сразу бы настал
Надо говорить открыто , что в западных банках полно кацапских КРОВАВЫХ ДЕНЕГ и банкиры МЕШАЮТ санкциям .
А гибнут ПРОСТЫЕ не богатые украинцы - и банкирам на это начхать .
Надо ПОЗОРИТЬ банки с кацапским баблом
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18.12.2021 13:50 Відповісти
Реальных экономических, внешнеполитических и даже военных ресурсов для большой войны с Украиной у России нет. Такая война, в которой Путину по факту пришлось бы противостоять коллективному Западу, неизбежно привела бы к краху его режима.Весь этот глупый шантаж говорит только об одном - президент России окончательно потерял связь с реальностью и серьезно душевно болен.
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18.12.2021 13:35 Відповісти
Прислужники «руского міра» постійно торочать, що «в НАТО нам не треба,
бо нас туди не візьмуть».

Але чому тоді Путін постійно вимагає від НАТО «юридичних зобов'язань», що розширення організації ніколи не відбудеться за рахунок України?😠
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18.12.2021 13:37 Відповісти
100 баллов
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18.12.2021 13:51 Відповісти
Юрій Jumas@_bukovinec_





У 1954 му році совок подавав заявку на вступ до НАТО від двох республік - УССР та БССР.
Погуглить, це цікаво.
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18.12.2021 13:51 Відповісти
Тактика полоумного. И очень быстро раскусывается. До примитивности базируется на голой наглости.Больше ничего. Западу по наивности кажется,что они что то значат и что то имеют. На деле - ничего не значат и ничего не имеют. Это голожопое сборище быкует пока не узнают,что оно голожопое. Потом пинками можно загонять их куда угодно без всякого сопротивления.
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18.12.2021 13:39 Відповісти
...Две трети граждан России убеждены в том, что России угрожают НАТО, США и Украина. Откуда в их головах появилась такая уверенность? Более 70 процентов россиян не имеют загранпаспортов и никогда не были за границей, а представления о мире черпают исключительно из телевизора и других прокремлевских СМИ, постоянно воспроизводящих миф о коварном Западе, ненавидящем Россию и завидующим нашим богатствам.

Не так давно в интервью "Коммерсанту" глава Совбеза РФ Николай Патрушев, говоря о внешней угрозе, заявил, что США заинтересованы в полном уничтожении России. В подкрепление своего утверждения он сказал следующее: "Американцы считают, мы владеем ими (природными ресурсами) незаконно и незаслуженно, потому что, по их мнению, мы ими не пользуемся так, как должны пользоваться. Вы, наверное, помните высказывание экс-госсекретаря США Мадлен Олбрайт, что России не принадлежит ни Дальний Восток, ни Сибирь".

Все дело в том, что Мадлен Олбрайт никогда таких слов не произносила. Они почерпнуты из интервью "Российской газете" генерал-майора 9-го управления КГБ и Федеральной службы охраны Бориса Ратникова, которое тот давал в 2006 году. Он рассказал, что в 1999 году российские спецслужбы с помощью якобы существовавших технологий чтения мыслей "подключились к подсознанию" госсекретаря США Олбрайт: "В мыслях мадам Олбрайт мы обнаружили патологическую ненависть к славянам. Ещё её возмущало то, что Россия обладает самыми большими в мире запасами полезных ископаемых. По её мнению, в будущем российскими запасами должна распоряжаться не одна страна, а всё человечество под присмотром, конечно же, США". Конец цитаты.

Весь этот бред постоянно циркулирует в российских СМИ и оттуда вползает в сознание россиян. Для придания этому бреду правдоподобности на Западе создаются или берутhttps://gazeta.ua/ru/blog/56272/vijna-micno-oselilasya-v-golovah-rosiyan
ся под контроль медиа, которые транслируют российскую версию событий. Главное государственное информагентство РИА Новости с удовольствием цитирует статью из американского журнала National Interest: "Запад может нанести новый удар по России". -
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18.12.2021 13:53 Відповісти
Бред ввалился в маасковский мозг,
Как в квартиру бандит.
Развалился в больших полушариях
И сидит.

Б. Херсонський
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18.12.2021 13:55 Відповісти
Мокшанцям тоді не везло з держсекретарями. А інший держсекретар Кондоліза Райс буквально насміхалась над фюрером. Він її патологічно боявся, бо говорила вона прямо і без перекладача, Говорять, що під час війни 2008 року Райс прилетіла в Тбілісі і з аеропорту, а орда була за 40 км від Тбілісі, позвонила Путіну і повідомила де вона знаходиться і запропонувала зустрітись. Фюрер впав в несамовитість, але орда потопталась і пішла додому. Потім він повиганяв всіх причетних, які йому не доповіли про вояж Райс.
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18.12.2021 17:52 Відповісти
Текст подобран специально дремучий и тупой,чтобы страны НАТО и США выкиули это дерьмо на Северный полюс....чтоб белые медведи и тюлени с моржами поржали с этого недоноска типа таксиста КГБиста...
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18.12.2021 13:54 Відповісти
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18.12.2021 13:56 Відповісти
Публикация кремлевского проекта договора до его обсуждения с партнерами говорит о понимании кремля, что их текст неприемлем. Это говорит о том, что текст де факто является ультиматумом Западу/Украине и обоснованием будущей войны. Ровно такие же мирные проекты декларировал Гитлер Польше по поводу Данцига. Сталин выдвигал такие же проекты в отношении Финляндии. Формула гитлеризма простая - мирно подвинься / подчинись или получи войну.
Песков говорит, что Россия мирно концентрирует войска и никому не угрожает, но Запад должен дать России гарантии безопасности. Следующий шаг, - Ах, вы не дали гарантий безопасности, тогда получите, бац! Это вы начали войну отказавшись от принятия нашего мира.
Классическая форма гитлеризма-сталинизма. Байден подмахивает, для вида угрожая фиктивными санкциями.

При этом я уверен, что современный Гитлер блефует и берет мир/Украину на испуг. Благо, что есть многочисленные помощники на Западе.
Мир должен показать волю и средний палец. Мир, в отличии от России никому не угрожает, никого не оккупирует.
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18.12.2021 13:56 Відповісти
Сралин напал на нациста Гитлера 22 июня 1941 года население СССр было на тот момент 170 млн.,если помните,по результатам переиси населения после войны,с учетом приписок и прочесго Сралинкого вранья в дохлом Совке жило 92 миллиона...плюсюем минусум выходит Гитлер убил 78 млн...но так не может быть...Сралинцы вы куда люлей дели крысы краснопузые? Не от того ли что паБЕДУ на Германией засекретили до 9 мая 2045 года....уроды блин...
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18.12.2021 14:05 Відповісти
Это будет смешно, но сцыкуны согласятся с большинством его требований, пора понять с кем мы имеем дело, я имею ввиду не бункерного деда😁
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18.12.2021 14:06 Відповісти
Срань-ботва пригожинская ,идешнах...
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18.12.2021 15:41 Відповісти
Полудурок лугандонский?
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18.12.2021 19:01 Відповісти
Проф. Преображенский


@prof_preobr



Это горит строящийся на верфи в Петербурге корвет "Проворный". Пожар охватил его уже целиком. Таких корветов изначально обещали построить 8 ещё к концу прошлого года. Построили 1 (один). "Проворный" должен был стать вторым. Не стал. Всё как всегда.

Видео https://twitter.com/i/status/1471913752232607745
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18.12.2021 14:11 Відповісти
Корень слова получается *вор* ,о вЯликий хрюсский эсперанто..
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18.12.2021 15:44 Відповісти
Боюсь что тушонку Рузвельта и Ножки Буша на РАБссию никогда не приезут...Айробус и Боинг поломались....Ягель сцуки жрать будете и мох...быдло красножопое...
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18.12.2021 14:13 Відповісти
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18.12.2021 14:20 Відповісти
Путлер принял раасию с газом и нефтью,газ оставил-немцам,нефть-китайцам,срусским-добавил 5 лет рабства!
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18.12.2021 14:14 Відповісти
Не крычите НАТО НАТО
Просто делайте армию лучшей в мире
Не обязательно стандарты НАТО
Нужно брать лучшее в мире
Адаптировать к Украине
И тогда НАТО само прийдёт в Украину
Никто не хочет брать груз на шею
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18.12.2021 14:21 Відповісти
По боеспособности и боевой подготовке сегодня украинская армия круче всех в Европе,это сказали британские офицеры побывавшие на учениях Си Бриз 2021...
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18.12.2021 14:27 Відповісти
Вчера вечером с сыном читали Столыпинские рехВОРмы на РАБссии...ржачнее и круче подобного дебилизма не читал... Моя Сенаторша каже,а говорили гений гений... ржали капец...
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18.12.2021 14:23 Відповісти
Труп Столыпина надо из Киева удалить и отправить на историческую родину в Германию...нефиг ему лежать в Украине да еще Лавре...
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18.12.2021 14:34 Відповісти
Я согласен даже на такое "Лебединое озеро" по всем каналам паРашки...

https://twitter.com/i/status/1471932600755400707
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18.12.2021 14:42 Відповісти
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18.12.2021 15:00 Відповісти
рейтинг путина упал. вот потому он и требует от НАТО подписать договор о нерасширении НАТО.Это понты для внутреннего потребления.Попытка доказать крутизну карлика и ничего более
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18.12.2021 16:11 Відповісти
щрсь там на банковій не клеїться, Резніков не бажає говорити,Є слово передає якійсь замисі. Вона вже почала міркувати як стратег. Що то за перекладання відповідальності. Невже так стало страшно резнікову, чи корифан єрмак заборонив гнівити фюрера. Там не має офіційного представника а то вже якійсь буданов став стратегом. А може все простіше, хочемо здатися але боїмося. зрадники завжди бояться.
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18.12.2021 18:01 Відповісти
чтобы все понимали
путлер - полное чмо и тупица в вопросах военных действий, он может только ВЕРИТЬ тому, что нарисовали для него фломастерами "операторы" в генштабе
НО
оперативное управление ГШ ВС РФ - люди, прошедшие советскую школу "военного искусства" и опробовавшие свои теории только в Сирии, Грузии и частично на Донбассе - то-есть, они ещё не встречались с настоящим противником, поэтому они могут только теоретизировать по поводу предстоящих боевых действий
в советское время "операторы" ВСЕГДА подгоняли свои расчёты ( движение войск, сроки выхода на запланированные рубежи, соотношение сил и средств, снабжение и т.п.) под "авторитетное " мнение соответствующего командующего, либо проверяющих из ГШ
вряд-ли что-либо изменилось в московитской армии с тех времён
помню, когда посредник из ГШ вдруг предлагал ситуацию, где противник неожиданно получал преимущество и был готов к решительному контрнаступлению, "операторы" немедленно начинали планирование ядерного удара оперативно-тактическими ракетами, артиллерией и авиацией - а затем НАСТУПЛЕНИЕ ЧЕРЕЗ ЗАРАЖЁННЫЕ РАДИАЦИЕЙ РЕГИОНЫ
в этом - всё боевое "искусство" россиян
поэтому не бойтесь и держите порох сухим
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18.12.2021 20:38 Відповісти
Схоже, ця чиновниця має рацію. Ліліпутін є майстром роками "виношувати" та врешті протягувати запалу в його голову ідею. Наприклад, це ж він протягнув норму закону рф, що майбутній рос-президент тільки на референдумі зможе щось там поміняти про захоплені кремлем території. Тобто, він робить так, щоб навіть коли його і не буде, закладені та проштовхані ним наразі юридичні засади ще впливали у майбутньому, а саме, не двавали б змогу навіть президенту-лібералу у чомусь поступитись іноземцям. От і зараз (погоджуюсь із думкою Маляр) ліліпутін хоче виторгувати щось таке, про що, як росіянці називають, "колективний захід" у майбутньому буде змушений дотриматись обіцяного. І таке дійсно може бути.
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18.12.2021 20:47 Відповісти
интнрнсная тема
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29.12.2021 00:16 Відповісти
 
 