У Міноборони пояснили тактику Путіна щодо НАТО: "Щоб виграти щось менше, виставляють більшу вимогу"
Новини Цензор.НЕТ Політика України
В Міністерстві оборони України прокоментували бажання президента Російської Федерації Володимира Путіна отримати письмові гарантії щодо невступу України в НАТО.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на слова заступниці міністра оборони Ганни Маляр в ефірі "24 каналу".
"Ми всі розуміли, що саме це він має за мету, просто це не озвучували напряму. Зараз, очевидно, ставки збільшилися і тепер він дозволяє собі говорити відверто те, що всі й так розуміли. Це дуже серйозна і агресивна заявка", - сказала вона.
За її словами, Україна не буде відмовлятись від цих прагнень і Путін це дуже добре усвідомлює. І саме тому ускладнює будь-який переговорний процес такою вимогою.
"Якщо на меті стоїть завдання ускладнити процес, вибити з рівноваги іншу сторону, завести її в глухий кут, поставити перед серйозним викликом, то я можу припустити, що таку тактику можуть використовувати - щоб виграти щось менше, виставляють більшу вимогу", - заявила вона.
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16 дек.
На кремлевских каналах пошла проброска тезисов: талантливый менеджер Sullivan, трезвомыслящий политик, осознает реалии многополярного мира, восходящая звезда, возможно будущий Президент.
Выдают желаемое за действительное и сливают ценнейшего агента влияния.
Мочить надо гаденыша.
А тепер мокшанські великороси і підносять Салівена, як самого проросійського політика у Вашингтоні. рейх витягнув переговрником іншу особу, бо Коняра виключно через безвихідь тільки матюкається навіть на брифінгах.
ОН БОИТСЯ Китая , и тут Украина стала у него на пути
И задавать вопрос - как не стыдно политикам ЕС пожимать руку убийцы
Это видать зюзины фаны. Им без разницы.
21 ч
Пакт Рябкова-Салливана (назовём его так) провозглашает Зоной кремлевского паханата не только все постсоветское пространство, но и территории восточноевропейских стран, уже вступивших в НАТО.
Кокаин нюхают не только в сортирах британского и украинского парламентов.
...Интересно, а в Вашингтоне понимают, что обсуждать с РФ документ, в котором высокие договаривающиеся стороны закрепляют за «государствами, ранее входившими в Союз Советских Социалистических Республик» статус опущенных на кремлевской Зоне, оскорбительно прежде всего для самих США.
Надо говорить открыто , что в западных банках полно кацапских КРОВАВЫХ ДЕНЕГ и банкиры МЕШАЮТ санкциям .
А гибнут ПРОСТЫЕ не богатые украинцы - и банкирам на это начхать .
Надо ПОЗОРИТЬ банки с кацапским баблом
бо нас туди не візьмуть».
Але чому тоді Путін постійно вимагає від НАТО «юридичних зобов'язань», що розширення організації ніколи не відбудеться за рахунок України?😠
У 1954 му році совок подавав заявку на вступ до НАТО від двох республік - УССР та БССР.
Погуглить, це цікаво.
Не так давно в интервью "Коммерсанту" глава Совбеза РФ Николай Патрушев, говоря о внешней угрозе, заявил, что США заинтересованы в полном уничтожении России. В подкрепление своего утверждения он сказал следующее: "Американцы считают, мы владеем ими (природными ресурсами) незаконно и незаслуженно, потому что, по их мнению, мы ими не пользуемся так, как должны пользоваться. Вы, наверное, помните высказывание экс-госсекретаря США Мадлен Олбрайт, что России не принадлежит ни Дальний Восток, ни Сибирь".
Все дело в том, что Мадлен Олбрайт никогда таких слов не произносила. Они почерпнуты из интервью "Российской газете" генерал-майора 9-го управления КГБ и Федеральной службы охраны Бориса Ратникова, которое тот давал в 2006 году. Он рассказал, что в 1999 году российские спецслужбы с помощью якобы существовавших технологий чтения мыслей "подключились к подсознанию" госсекретаря США Олбрайт: "В мыслях мадам Олбрайт мы обнаружили патологическую ненависть к славянам. Ещё её возмущало то, что Россия обладает самыми большими в мире запасами полезных ископаемых. По её мнению, в будущем российскими запасами должна распоряжаться не одна страна, а всё человечество под присмотром, конечно же, США". Конец цитаты.
Весь этот бред постоянно циркулирует в российских СМИ и оттуда вползает в сознание россиян. Для придания этому бреду правдоподобности на Западе создаются или берутhttps://gazeta.ua/ru/blog/56272/vijna-micno-oselilasya-v-golovah-rosiyan
ся под контроль медиа, которые транслируют российскую версию событий. Главное государственное информагентство РИА Новости с удовольствием цитирует статью из американского журнала National Interest: "Запад может нанести новый удар по России". -
Как в квартиру бандит.
Развалился в больших полушариях
И сидит.
Б. Херсонський
Песков говорит, что Россия мирно концентрирует войска и никому не угрожает, но Запад должен дать России гарантии безопасности. Следующий шаг, - Ах, вы не дали гарантий безопасности, тогда получите, бац! Это вы начали войну отказавшись от принятия нашего мира.
Классическая форма гитлеризма-сталинизма. Байден подмахивает, для вида угрожая фиктивными санкциями.
При этом я уверен, что современный Гитлер блефует и берет мир/Украину на испуг. Благо, что есть многочисленные помощники на Западе.
Мир должен показать волю и средний палец. Мир, в отличии от России никому не угрожает, никого не оккупирует.
@prof_preobr
Это горит строящийся на верфи в Петербурге корвет "Проворный". Пожар охватил его уже целиком. Таких корветов изначально обещали построить 8 ещё к концу прошлого года. Построили 1 (один). "Проворный" должен был стать вторым. Не стал. Всё как всегда.
Видео https://twitter.com/i/status/1471913752232607745
Просто делайте армию лучшей в мире
Не обязательно стандарты НАТО
Нужно брать лучшее в мире
Адаптировать к Украине
И тогда НАТО само прийдёт в Украину
Никто не хочет брать груз на шею
https://twitter.com/i/status/1471932600755400707
путлер - полное чмо и тупица в вопросах военных действий, он может только ВЕРИТЬ тому, что нарисовали для него фломастерами "операторы" в генштабе
НО
оперативное управление ГШ ВС РФ - люди, прошедшие советскую школу "военного искусства" и опробовавшие свои теории только в Сирии, Грузии и частично на Донбассе - то-есть, они ещё не встречались с настоящим противником, поэтому они могут только теоретизировать по поводу предстоящих боевых действий
в советское время "операторы" ВСЕГДА подгоняли свои расчёты ( движение войск, сроки выхода на запланированные рубежи, соотношение сил и средств, снабжение и т.п.) под "авторитетное " мнение соответствующего командующего, либо проверяющих из ГШ
вряд-ли что-либо изменилось в московитской армии с тех времён
помню, когда посредник из ГШ вдруг предлагал ситуацию, где противник неожиданно получал преимущество и был готов к решительному контрнаступлению, "операторы" немедленно начинали планирование ядерного удара оперативно-тактическими ракетами, артиллерией и авиацией - а затем НАСТУПЛЕНИЕ ЧЕРЕЗ ЗАРАЖЁННЫЕ РАДИАЦИЕЙ РЕГИОНЫ
в этом - всё боевое "искусство" россиян
поэтому не бойтесь и держите порох сухим