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НАБУ (3427) Зеленський (17459) САП (1842)

Посли країн "Великої сімки" сподіваються на швидке заверешення процесу відбору очільника САП

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Посли країн

Посли країн "Великої сімки" сподіваються на швидке заверешення процесу відбору очільника/очільниці Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Про це йдеться у повідомленні послів країн G7, оприлюдненому 18 грудня у твіттері за підсумками зустрічі дипломатів із президентом України Володимиром Зеленським, інформує Цензор.НЕТ.

"Посли G7 були раді знову бачити президента Володимира Зеленського для продовження нашого продуктивного діалогу. Посли підкреслили свою відданість безпеці України та обговорили прогрес реформ в Україні у 2021 році", - сказано у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Непризначення керівника САП до кінця року фактично означатиме перемогу корупції в Україні, - голова НАЗК Новіков

Посли привітали закон про НАБУ та висловили очікування на конкурентне обрання його нового директора та швидке завершення процесу відбору очільника/очільниці САП. Вони також висловили сподівання на прогрес у реформі, яка забезпечить трансформовану, сучасну СБУ. 

Також посли G7 привітали історичне законодавство про судову реформу 2021 року та висловили сподівання на його повну імплементацію. Вони сподіваються на подальший позитивний розвиток судової реформи у 2022 році, включаючи прозорий конкурсний процес для нових суддів Конституційного суду.

Також читайте: САП має отримати нового керівника до 2022 року, - Квін
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Топ коментарі
+8
вже відкритим текстом тикають ЄрЗе у його брехливі обіцянки Байдену та всім іншим главам держав G7.
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18.12.2021 13:27
+5
Тссссс…це божевільний.
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18.12.2021 14:04
+4
Це віслюк, а він впертий.
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18.12.2021 13:41
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У Вави є нова ручка і ща він все порішає.
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18.12.2021 13:26 Відповісти
вже відкритим текстом тикають ЄрЗе у його брехливі обіцянки Байдену та всім іншим главам держав G7.
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18.12.2021 13:27 Відповісти
Це віслюк, а він впертий.
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18.12.2021 13:41 Відповісти
Да похоже все идет у тому, что выбирать его уже будут при новой власти, а возможно и президенте.
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18.12.2021 13:31 Відповісти
Портнов сойдет? отличный кандидат.
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18.12.2021 13:36 Відповісти
Был...ОПа не успела..
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18.12.2021 13:42 Відповісти
Татаров.
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18.12.2021 13:56 Відповісти
"Послы G7 были рады снова видеть президента Владимира Зеленского
Все хотят услышать советы Президента Зеленского
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18.12.2021 13:43 Відповісти
Сподівась, це сарказм. Не віриться, що людина може бути настільки припарена.
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18.12.2021 13:57 Відповісти
Тссссс…це божевільний.
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18.12.2021 14:04 Відповісти
Мирослав правий
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18.12.2021 15:27 Відповісти
Не звертайте увагу. В лікарні двері забули зачинити
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18.12.2021 15:29 Відповісти
Голобородька попал в капкан стран НАТО.... или САП или каСАП типа малорос
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18.12.2021 13:44 Відповісти
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18.12.2021 13:46 Відповісти
Это же "прекрасно"..Все как на паРашке...
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18.12.2021 13:50 Відповісти
Голобородька психопат и это знают даже дети...
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18.12.2021 13:46 Відповісти
Наш ********** буй ложил на послов G7. Поэтому надейтесь. Как беня скажет так он и сделает.
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18.12.2021 13:51 Відповісти
Це вже буде після Майдану и імпічменту.
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18.12.2021 15:15 Відповісти
Як би не твой голос за потерпевшего, - не треба б було Майдану та імпічменту...
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18.12.2021 15:26 Відповісти
Ключове слово, сподіваються
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18.12.2021 15:48 Відповісти
Назначение прокурора САП чрезвычайно важно для Украины.
Невыполнение этого обязательства, публично данного Зе западу, выгодно Бене и Путлеру
Бене как коррупционеру и мошеннику, против которого открыты дела в Израиле и в США.
Путлеру для демонстрвции западу Украины как махрового совка, который врёт и не может вытащить харю из корыта.
И это личное обязательство Зе, которое предельно чётко покажет кто есть Зе и из чего он сделан. До полной идентификации осталось 10 дней.
Слушать блеяния и обещания больше никто всерьёз не будут.
10 дней
Или страна, или Беня с Путлером.
Треьего не дано
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18.12.2021 16:06 Відповісти
"Посли G7 були раді знову бачити президента Володимира Зеленського ..."
*)))
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18.12.2021 16:28 Відповісти
 
 