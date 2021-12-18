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Гогілашвілі: Працівники ГУР мене супроводжували, бо проводилася спецоперація, і ми виїжджали в зону ООС разом на автомобілях МВС

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Гогілашвілі: Працівники ГУР мене супроводжували, бо проводилася спецоперація, і ми виїжджали в зону ООС разом на автомобілях МВС

Звільнений заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі пояснив, чому його супроводжували офіцери-спецпризначенці Головного управління розвідки Міністерства оборони, - проводилася спецоперація.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Гогілашвілі розповів в інтерв’ю "Бабелю".

Нагадаємо, що раніше Цензор.НЕТ із посиланням на свої джерела повідомляв, що на блокпосту (де відбувся конфлікт з поліцейськими) Гогілашвілі охороняли шестеро військовослужбовців — офіцери-спецпризначенці Головного управління розвідки Міністерства оборони військової частини 2245. 

Коментуючи цю інформацію, Гогілашвілі зазначив: "Це неправда. Тойота Ленд Крузер (автомобіль, на якому він пересувався. - Ред.) перебуває на балансі МВС, і автомобіль Фольксваген — так само. На обидва автомобілі ми виписували відрядження. Ці обидва автомобілі належать МВС — це факт. Чому супроводжували працівники розвідки? Проводилася спецоперація, і ми виїжджали в зону ООС разом. Мене супроводжували ці працівники. Мене не охороняли — ми виїжджали разом. А я їжджу, так, броньованим автомобілем".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я запросив Буданова та його дружину на час ремонту до себе в будинок, який орендую. Він мій друг", - Гогілашвілі

На уточнювальне запитання щодо наявності у нього охорони колишній заступник міністра підкреслив: "Охорони в мене немає. Мені пропонували КОРД, пропонували "Альфу" — я відмовився. Особливо після замаху на Сергія Шефіра наполягали, щоб я їздив разом із охороною.

Автор: Вадим Куц
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Топ коментарі
+47
Не спецоперація, а спецзахід, як казала Безугла.
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18.12.2021 13:54
+43
во дает !

Гоги на всю Ордлу орал;
"что не узнаешь ?
начальника не узнаешь ?
целого зам. министра приехавшего проводить секретную спецоперацию !!!!"
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18.12.2021 14:05
+39
Проводилася операція по завозу наркоти 😀😀
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18.12.2021 13:55
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А як не бикувати перед військовими , коли машина напічкана наркотой ? 😡
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18.12.2021 15:36 Відповісти
Видать пакет разгерметизировался, он не нерошно быковал, надо к награде представить за выдержку.
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18.12.2021 15:38 Відповісти
Молодчага, теперь даже палиться с передачей инфы своим кураторам не надо, сольет все с экрана телевизора.
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18.12.2021 15:40 Відповісти
Одну спецоперацію по врятуванню рядового Чауса вже один раз провели, зі своїм другом з ГУР, тепер кого ще визволяли?
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18.12.2021 15:44 Відповісти
Брешет, как дышит, теперь и спецоперацию слил
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18.12.2021 16:02 Відповісти
на гимно псяче деньги тратили, чтоб охранять
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18.12.2021 16:07 Відповісти
У зебила гогишвилли была операция по доставке афганской наркоты из лугандона в Киев.
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18.12.2021 16:15 Відповісти
Военные разведчики в звании майор / подполковник участвовали в антинаркотической операции проводимой МВД??? Это из серии «горные водолазы» или «подземные лётчики»??? Гога шо ты лепишь? Друган Буданов охрану дал по дружбе??? Ну так и говори, не смеши людей!
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18.12.2021 16:48 Відповісти
Ви вірите хаму? Я ні.
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18.12.2021 17:07 Відповісти
Я теж!
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18.12.2021 18:11 Відповісти
Конные матросы его сопровождали? )))))

Я только подумал, что выходной, у зелиной команды хоть сегодня зашкваров не будет. А нет, вот оно.
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18.12.2021 18:07 Відповісти
Засекречена операція по купівля кокаїну там була. Це вже навіть мій сусід зрозумів...
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18.12.2021 18:19 Відповісти
Чебурек, а де ти таке слово "спецоперация" навчився ? Кирюха сказав ?
А кирюха тупой -
Спеціальна операція
сукупність узгоджених і взаємопов'язаних за метою, завданнями, місцем та часом спеціальних дій підрозділів Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, спрямованих на створення умов для досягнення стратегічних (оперативних) цілей, які проводяться за єдиним задумом самостійно або у взаємодії з військовими частинами, іншими підрозділами Збройних Сил України, інших військових формувань, правоохоронних органів України та інших складових сил оборони для виконання завдань.
(ВР України, Закон "Про оборону України" від 06.12.1991 N 1932-XII)
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18.12.2021 19:02 Відповісти
операція носила таємний характер що даже міністр не знав
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18.12.2021 19:03 Відповісти
А ще чебурек, яка твоя процесуальна роль в "етой спецоперации" ? Ти хоча б читав наказ, розпорядження, постанову слідчого, прокурора, ухвалу суду на її проведення, не володіючи державною мовою. Це за умови якщо така була, а якщо не було, а ні кирюха и даже сам ваван с машей заднім числом навіть доповідної не зляпають. Буде слідство, я впевнений що буде, навіть через 2,5 роки, так розкопають на чиєму ящику, де, хто і до секунди натискав кожну клавішу липового документу. Microsoft вам не Дія і не Рута, і не Камертон
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18.12.2021 19:15 Відповісти
ЧТо меня умиляет - так это , что все судебные разбирательства происходят в СМИ.... У тебе есть аргументы ? Иди судье их рассказывай ! Что там "чья была машина" когда в этом эпизоде у него нападение на полицейского с попыткой отобрать оружие ? Это - от пятёрки и выше.
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18.12.2021 20:20 Відповісти
"Ця спецоперація - це детективна історія яка вигадана від самого початку до кінця..." правильно пане завхоз? )))))
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18.12.2021 21:28 Відповісти
операция по твоему выкидыванию из мвд прошла успешно.
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18.12.2021 21:38 Відповісти
Доведено INDESIT - надійні техніки позбутись баласту існують !
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18.12.2021 23:00 Відповісти
милосердные девицы и бабули заплакали и простили тебя плюшевый наш
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18.12.2021 23:01 Відповісти
из за таких пида сов я и ненавижу мусоров. так они все общаются с виновными и не виновными. УРОДЫ
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18.12.2021 23:03 Відповісти
"начальства нє узнаешь, ка мне в кабінет" чимось це дуже тхне.
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18.12.2021 23:32 Відповісти
С такой охраной, либо за деньгами, либо наркотой
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19.12.2021 06:07 Відповісти
ну и хорошо.
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19.12.2021 21:35 Відповісти
Така секретна операція була, що весь світ тепер знає.
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19.12.2021 21:42 Відповісти
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