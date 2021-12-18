Гогілашвілі: Працівники ГУР мене супроводжували, бо проводилася спецоперація, і ми виїжджали в зону ООС разом на автомобілях МВС
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Звільнений заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі пояснив, чому його супроводжували офіцери-спецпризначенці Головного управління розвідки Міністерства оборони, - проводилася спецоперація.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Гогілашвілі розповів в інтерв’ю "Бабелю".
Нагадаємо, що раніше Цензор.НЕТ із посиланням на свої джерела повідомляв, що на блокпосту (де відбувся конфлікт з поліцейськими) Гогілашвілі охороняли шестеро військовослужбовців — офіцери-спецпризначенці Головного управління розвідки Міністерства оборони військової частини 2245.
Коментуючи цю інформацію, Гогілашвілі зазначив: "Це неправда. Тойота Ленд Крузер (автомобіль, на якому він пересувався. - Ред.) перебуває на балансі МВС, і автомобіль Фольксваген — так само. На обидва автомобілі ми виписували відрядження. Ці обидва автомобілі належать МВС — це факт. Чому супроводжували працівники розвідки? Проводилася спецоперація, і ми виїжджали в зону ООС разом. Мене супроводжували ці працівники. Мене не охороняли — ми виїжджали разом. А я їжджу, так, броньованим автомобілем".
На уточнювальне запитання щодо наявності у нього охорони колишній заступник міністра підкреслив: "Охорони в мене немає. Мені пропонували КОРД, пропонували "Альфу" — я відмовився. Особливо після замаху на Сергія Шефіра наполягали, щоб я їздив разом із охороною.
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Я только подумал, что выходной, у зелиной команды хоть сегодня зашкваров не будет. А нет, вот оно.
А кирюха тупой -
Спеціальна операція
сукупність узгоджених і взаємопов'язаних за метою, завданнями, місцем та часом спеціальних дій підрозділів Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, спрямованих на створення умов для досягнення стратегічних (оперативних) цілей, які проводяться за єдиним задумом самостійно або у взаємодії з військовими частинами, іншими підрозділами Збройних Сил України, інших військових формувань, правоохоронних органів України та інших складових сил оборони для виконання завдань.
(ВР України, Закон "Про оборону України" від 06.12.1991 N 1932-XII)