Гогілашвілі щодо проходження спецперевірки: "Якийсь допуск мені дали до роботи. Я не знаю, до чого допуск дають". ВIДЕО

Звільнений нещодавно заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі запевнив, що перед призначенням до МВС проходив спецперевірку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв’ю Бабелю.

"Якщо мені дали допуск і все інше — напевно ж [проходив]. Допуск мені дали до роботи. Я не знаю, до чого допуск дають. Якийсь допуск мені дали до роботи", — сказав Гогілашвілі.

На запитання журналістів "Допуск до чого — до держтаємниці?" експосадовець відповів:"Я не знаю, до чого допуск дають. Якийсь допуск мені дали до роботи".

Водночас уже колишній заступник глави МВС зазначив, що результати цієї перевірки йому невідомі.

"Якщо працював — отже, якось це перевіряли. Це запитання не до мене", — додав він.

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