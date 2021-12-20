Гогілашвілі щодо проходження спецперевірки: "Якийсь допуск мені дали до роботи. Я не знаю, до чого допуск дають". ВIДЕО
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Звільнений нещодавно заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі запевнив, що перед призначенням до МВС проходив спецперевірку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв’ю Бабелю.
"Якщо мені дали допуск і все інше — напевно ж [проходив]. Допуск мені дали до роботи. Я не знаю, до чого допуск дають. Якийсь допуск мені дали до роботи", — сказав Гогілашвілі.
На запитання журналістів "Допуск до чого — до держтаємниці?" експосадовець відповів:"Я не знаю, до чого допуск дають. Якийсь допуск мені дали до роботи".
Водночас уже колишній заступник глави МВС зазначив, що результати цієї перевірки йому невідомі.
"Якщо працював — отже, якось це перевіряли. Це запитання не до мене", — додав він.
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Будь ласка, зачекайте...
нужно его на обмен выставить за наших пленных.
Це так само якщо б він сказав: "Я повний дебіл і мені навіть для цього довідка не потрібна."
а кто работу будет делать, поэтому пустили все на самотек, и занимаются только вопросами власти, поэтому и уголь забывают купить...
-- Кривєткі!
это тебе не рассея, тут такие мансы не канают
коли в ньго кишені набиті наркотой
Ци його "допуск"
честного вора лишать работы"
У журналистов проекта «Слiдство.Iнфо», опубликовавших вчера расследование о совместном проживании в одном особняке супружеской четы Гогилашвили-Левченко и начальника ГУР генерала Буданова, могут начаться большие проблемы. Ребята рискуют пережить ряд нападений «пьяных гопников», разгромов машин и подобного.
Наши источники сообщили, что Зеленский по возвращении из-за границы приказал категорически: «Залошить, чтобы другим было уроком».
На полицию (после истории с Гогилашвили) и на СБУ (там откровенный саботаж) полагаться нельзя. Поэтому решить проблему поручили депутату Коле Тищенко. Он должен задействовать свои бандитские связи так, чтобы атаковали журналистов уличная шпана и уголовники, а не спецслужбы.
Все прекрасно понимают, что «Слiдство.Iнфо» - это журналистка Анна Бабинец, то есть, международный проект OCCRP. Тот самый, который опубликовал информацию об оффшорах Зеленского-Шефира, ставшие сенсацией. Запад точно отреагирует, то есть слив такого приказа по линии спецслужб сейчас - более чем вероятен. А уголовники - везде уголовники. Пользуясь случаем, сообщаем об этом журналистам. Предупрежден - вооружен.
Им передадут, мы знаем.
...
Причина такого свирепого решения очевидна. Проект «Слiдство.Iнфо» ударил в наиболее болезненное место президента Зеленского - по Марии Левченко. Прямо и просто, еще никогда Владимиру Зеленскому не наносили настолько мощных ударов.
Без Левченко он станет полностью неработоспособен.
Тяжелый характер у Владимира Зеленского был всегда. Еще по «Кварталу-95» известно: он крайне самолюбив, капризен и не терпит чужого мнения. Даже до появления пристрастия Зеленского к кокаину, вытерпеть работу с ним не мог никто.
Вторая проблема Зеленского - это его крайняя неорганизованность.
Студией «Квартал-95» и телеканалом «Интер» Зеленский сумел руководить именно благодаря тому, что возле него была Мария Левченко, персональный секретарь и помощник. Составление рабочих графиков, приведение в порядок его проектов, ведение всей канцелярской работы и переписок - все это выполняла она. Для Зеленского, Левченко - настоящая находка. Обладая от природы мягким характером и молниеносной интуицией, она сумела ужиться возле такого капризного шефа и стала для него просто незаменимой. Скажем больше: Левчено - это фигура, с существованием которой был вынужден смириться всесильный Ермак.
Все это Левченко делала, естественно, за немалый процент с прибылей официально неприбыльной студии «Квартал-95». И не только.
Перебравшись на улицу Банковая, Зеленский притащил туда Шефира и Левченко.
Задачей Шефира было следить за сохранностью имеющихся капиталов Первого Лица (в т ч и оффшорных) и по возможности их преумножать (доприумножались до покушения).
Левченко же занималась тем же чем и раньше, то есть вела канцелярию и тайную бухгалтерию преЗЕдента.
А ещё, она принимала участие в крайне интересных операциях для «преЗЕдента, который не берет». Именно поэтому ее в Офисе президента не оформили. Ей пришлось бы подавать декларацию и оказалось бы, что помощник президента регулярно получает практически в подарок денежные суммы и объекты недвижимости, которые продает ниже рыночной цены ряду оффшорных фирм. Представляете, какой скандал бы возник?
Естественно, Левченко получила неограниченный доступ к информации из Офиса президента и стала крайне влиятельной. Именно она обеспечивает «доступ к телу» - тоже не за красивые глазки. На этом фоне, такие вещи как назначение её мужа заместителем Авакова, а друга семьи - руководителем ГУР, даже не выглядит сенсацией. Там операции намного более интересные происходят.
Можно представить, сколько проблем создало Зеленскому это расследование. Убрать Левченко из ОП Зеленский не может. Оформить официально после скандала - тоже. Решено тему просто замалчивать. А журналистов, ее раскопавших - запугать
https://www.kharkovforum.com/showthread.php?t=5360418
Как для чего? Для надбавки "за секретность", конечно!