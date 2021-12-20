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Новини Політика України
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МВС (2879) перевірка (558) Гогілашвілі (75)

Гогілашвілі щодо проходження спецперевірки: "Якийсь допуск мені дали до роботи. Я не знаю, до чого допуск дають". ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Звільнений нещодавно заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі запевнив, що перед призначенням до МВС проходив спецперевірку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв’ю Бабелю.

"Якщо мені дали допуск і все інше — напевно ж [проходив]. Допуск мені дали до роботи. Я не знаю, до чого допуск дають. Якийсь допуск мені дали до роботи", — сказав Гогілашвілі.

На запитання журналістів "Допуск до чого — до держтаємниці?" експосадовець відповів:"Я не знаю, до чого допуск дають. Якийсь допуск мені дали до роботи".

Водночас уже колишній заступник глави МВС зазначив, що результати цієї перевірки йому невідомі.

"Якщо працював — отже, якось це перевіряли. Це запитання не до мене", — додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гогілашвілі: Працівники ГУР мене супроводжували, бо проводилася спецоперація, і ми виїжджали в зону ООС разом на автомобілях МВС

Автор: Вадим Куц
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Топ коментарі
+70
Я не разбираюсь, я не местный. Ау!где я ваще?
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18.12.2021 14:22
+65
А чого мовою окупанта базікають ?
Воно стало чиновником не володіючи мовою держави, в яку прилаштувалось ?
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18.12.2021 14:22
+54
И я не знаю. Никто не знает...
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18.12.2021 14:21
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козлячий шпион притворяется дурачком.
нужно его на обмен выставить за наших пленных.
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18.12.2021 15:23 Відповісти
обменять на пленных ++++++++++++++
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19.12.2021 05:53 Відповісти
"...Я не знаю, до чого допуск дають. Якийсь допуск мені дали до роботи", - сказав Гогілашвілі..."

Це так само якщо б він сказав: "Я повний дебіл і мені навіть для цього довідка не потрібна."
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18.12.2021 15:37 Відповісти
Ця бібізяна правильно каже, якщо допуск йому дали, то це вопрос не к нему..... А питання до тих гнид, які перевіряють та дають допуски. Хто вони конкретно прізвища, звання, посади, матеріальний стан?
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18.12.2021 15:42 Відповісти
Хотите посмеяться? Почитайте что по этому кадру пишет "борец и великий журналист" Сергей Лещенко - "они люди военные, там все строго. Если устроили на такую должность - значит все в порядке!"
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18.12.2021 15:44 Відповісти
Читати лєщєнка - себе не поважати.
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18.12.2021 15:52 Відповісти
Ця істота Гогілашвілі настільки тупа, що замість того, щоб випасти на дно і чекати, коли про нього забудуть, кинувся давати інтерв"ю... Яке дурнувате створіння!!!
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18.12.2021 22:25 Відповісти
как могут "свои" зелины люди которые вообще ничего не понимают в работе на которую их поставили что-то путное сделать. они только наместники для выполнения поручений зе-куйла.
а кто работу будет делать, поэтому пустили все на самотек, и занимаются только вопросами власти, поэтому и уголь забывают купить...
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18.12.2021 15:45 Відповісти
Кацапский торчек кореш зебила.
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18.12.2021 15:45 Відповісти
шо то не слышно вова зебил промычал --- ..выйды звидсиля розбийнык з порошком . а то й на мэнэ вжэ пальцямы тыкають сэрэднимы чэрэз тэбэ ..
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19.12.2021 06:04 Відповісти
И это - умственный уровень зам. министра? Или просто косит под дурачка? Впрочем, вспомним Януковича и его кабинет. Бедная Украина.
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18.12.2021 15:47 Відповісти
Воно не тільки проросіське, а може і цілком російське ватне чмо - воно ще й ******* - типовий опариш з кварталу. А ну - 73 відсотки зелебобіків - вякните щось про "нові обличчя".
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18.12.2021 15:49 Відповісти
Допуск до наркотрафіку йому надали. Це він знає, але не скаже. А усе інше він не знає.
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18.12.2021 16:52 Відповісти
Не надали,а він сам його створив......
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18.12.2021 18:41 Відповісти
Однозначно....подготовленный замминистра. И знает сложные слова и словосочетания!!???
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18.12.2021 15:59 Відповісти
-- А как йето по русски?
-- Кривєткі!
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18.12.2021 16:10 Відповісти
Если чищеные,то опарыши.😁
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18.12.2021 18:16 Відповісти
При чем тут он, жена пришла и обрадовала, пора на работу, будешь замминистра, на другое ты не способен. Шо ему оставалось, встал и пошел работать. Какие проверки?
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18.12.2021 16:25 Відповісти
А ведь он прав: вопрос не к нему.
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18.12.2021 16:26 Відповісти
Лепит горбатого, ой лепит. Я не я , и лошадь не моя. Как ты работал на такой посаде если не знаешь что такое допуск и для чего он даётся ???. Помните - «я его в очистку не назначал, это Швондер рекомендации Шариковудавал……». Гога, а кто интересно за тебя поручился? Это что ты проходил по Круглоуниверситетской тебя такого красивого грузина поймали и заставили работать замминистра??? Мля, даже ха ха ха не скажешь…. Грустно от того что у нас в стране сейчас на ключевых подсадах 80% вот таких вот Гогов!
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18.12.2021 16:38 Відповісти
Да норм работал: перевозил наркоту и бабло куда надо.
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18.12.2021 20:13 Відповісти
Хто сваліл в Туреччину, дятле?
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18.12.2021 17:46 Відповісти
Повний ідіот. Він навіть не знає, що таке допуск до державної таємниці. І таких дебілів у нас 80% і тепер вони керують нашою країною.
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18.12.2021 16:51 Відповісти
І сумно те, що працівники західних посольств (не лише колядки українською співають раз на рік) збирають і систематизують таку інфу, і звітують своїм урядам. А потім в Україні дивуються, чого ж Захід тільки "глибоку стурбованність" висловлює, а не швидко дає все, що просять. Ось, в тому числі, з-за таких дій замміністрів.
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19.12.2021 02:01 Відповісти
при такой должности и лепит горбатого.
это тебе не рассея, тут такие мансы не канают
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18.12.2021 16:58 Відповісти
гога нихрена непонимайт, какой такая допюск
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18.12.2021 16:59 Відповісти
блин посмотришь точно одни клоуны
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18.12.2021 17:01 Відповісти
Вопрос надо рюкзакову задать! Но что то журнашляхи не спешат к нему! А вопрос очень интересный
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18.12.2021 17:10 Відповісти
Как оказалось, что это оно попало в МВД? Это клоуна нудно уволить и посадить, и посадить того, кто дал распоряжение принять его в министерство внутренних дел.
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18.12.2021 17:15 Відповісти
Расстрелять
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19.12.2021 11:16 Відповісти
Третю форму допуску чекав десь зо три місяці, а другу, точно помню- півроку. Керівники міністерств напевне повинні мати першу форму.
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18.12.2021 17:24 Відповісти
Красивые канделябры на заднем плане
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18.12.2021 17:35 Відповісти
Царьова напоминает. Эээээ, бээээээ....
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18.12.2021 17:41 Відповісти
шта?
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18.12.2021 20:15 Відповісти
Жгите дальше, товарищи киевская элита. Назначайте на ведущие посты в государстве левых грузинов с невыясненным гражданством. Какое-то количество патриотов, конечно, все равно пойдет против Путина, но после таких интервью их становится все меньше и меньше.
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18.12.2021 17:44 Відповісти
Не сци в кухоль, мацкалю. ПАТРІОТ ніколи не плутає БАТЬКІВЩИНУ з призідєнтом, прем'єром,....національним лідєром.
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18.12.2021 17:52 Відповісти
звісно, не сплутає, саме тому 2021 рік найбільший за еміграцією з краіни, патріоти нічого не плутають, просто збирають валізи та від'їджають до української канадської діаспори
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18.12.2021 18:15 Відповісти
Mikhaylo Ganzha ви точно лівий пасажир, 1 раз за цілий місяць тут були. Та й пишете як машинний перекладач, то занадто правильно як в словнику, то я -кісь штучні звороти мови. "до української канадської діаспори" - машинний переклад з фсбшної листівки. Зараз до діаспори не їздять, тим більше канадської, там напхано як оселедців в бочці.
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18.12.2021 18:24 Відповісти
фантазія у вас бурна. так чи інакше, а люди деруть з країни, а побачивши, кому київська еліта роздає вищі посади у державі, почнуть дерти ще швидче
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18.12.2021 18:31 Відповісти
Мардва не шифруйся, шакшота хухеля сиравно буквов не панимает, не пользуйсся.
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18.12.2021 19:14 Відповісти
"БУРНА хвантазія"- типовий мацкалізьм. В Україні кажуть, якщо не язиком , а мовою :"Бурхлива уява", так що спалився ти, кацапчегу.
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19.12.2021 01:28 Відповісти
А як розвідці вести агентурну роботу? коли агентура бачить всю цю каналізацію? І це під час війни...
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18.12.2021 18:23 Відповісти
Очі бояться, руки роблять. За конкретними рішеннями до фахівців. До Омельченка, наприклад.
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19.12.2021 01:21 Відповісти
Нашо йому допуск
коли в ньго кишені набиті наркотой
Ци його "допуск"
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18.12.2021 17:51 Відповісти
Допуск к телу Буданова? Допуск к гос тайне? Для Гоги разницы нет видимо.
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18.12.2021 18:03 Відповісти
"Допуск, чпокус, шмокус " - що ви йому мозок смажете (жарите), манька квартальна випросила у зєлі посаду. Йому пояснили - вот тебе кабинет, вот машина, приходиш в 9, обед в 13, домой в 17. Все время смотриш телик, играеш в карти на компютере, к бумагам не лезь, когда авакян занят будеш вместо него на пянки ездить
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18.12.2021 18:16 Відповісти
Гогі зробили зам-міністра явно тільки для одного: віп-поставки товару з Колумбії
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18.12.2021 18:17 Відповісти
Цікавий нахабний чебурек - а як він взагалі читав документи, ну хочаб свої обовязки, абсолютно не володіючи державною мовою. Адже все діловодство в держустановах зараз на українській мові, не тому що там такі свідомі працівники, а тому що всі програми зроблені під українську мову.
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18.12.2021 18:30 Відповісти
"что вы взяли здесь себе за моду,
честного вора лишать работы"
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18.12.2021 18:42 Відповісти
Какой допуск,не брал я ни какой допуск! Нет у вас методов против Гоги!
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18.12.2021 18:48 Відповісти
Баран, допуск до державної тайни оХВормляють для того, щоб потім коли ти розкриєш пельку стосовно державної тайни, була юридична причина захлопнути на твоїх руках кайданки та посадити на бутилку. Щоб шовкопьорим авдвокатів та суддям не було простору тебе відмазати. Незнає він... А як же ти заступником міністра працював, якщо не знаєш таких елементарних речей?
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18.12.2021 18:51 Відповісти
А уровень IQ у этого джигита кто проверял?
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18.12.2021 18:57 Відповісти
Це рівень замміністра? А 939 Постанова Кабміну, а заліки, чи це тільки для "черні"?
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18.12.2021 19:17 Відповісти
Прикидується дурачком.
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18.12.2021 19:39 Відповісти
Гоги ты дебил , , если ты не знаешь , спроси у Авакова
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18.12.2021 19:47 Відповісти
Хлопче ти згорів, і щоб ти не казав ,і як би ти не вивертався, тобі нічого не поможе, геть курко з моєї України
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18.12.2021 19:50 Відповісти
"Печерский холм"

У журналистов проекта «Слiдство.Iнфо», опубликовавших вчера расследование о совместном проживании в одном особняке супружеской четы Гогилашвили-Левченко и начальника ГУР генерала Буданова, могут начаться большие проблемы. Ребята рискуют пережить ряд нападений «пьяных гопников», разгромов машин и подобного.
Наши источники сообщили, что Зеленский по возвращении из-за границы приказал категорически: «Залошить, чтобы другим было уроком».
На полицию (после истории с Гогилашвили) и на СБУ (там откровенный саботаж) полагаться нельзя. Поэтому решить проблему поручили депутату Коле Тищенко. Он должен задействовать свои бандитские связи так, чтобы атаковали журналистов уличная шпана и уголовники, а не спецслужбы.

Все прекрасно понимают, что «Слiдство.Iнфо» - это журналистка Анна Бабинец, то есть, международный проект OCCRP. Тот самый, который опубликовал информацию об оффшорах Зеленского-Шефира, ставшие сенсацией. Запад точно отреагирует, то есть слив такого приказа по линии спецслужб сейчас - более чем вероятен. А уголовники - везде уголовники. Пользуясь случаем, сообщаем об этом журналистам. Предупрежден - вооружен.

Им передадут, мы знаем.
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18.12.2021 20:02 Відповісти
"Печерский холм"
...
Причина такого свирепого решения очевидна. Проект «Слiдство.Iнфо» ударил в наиболее болезненное место президента Зеленского - по Марии Левченко. Прямо и просто, еще никогда Владимиру Зеленскому не наносили настолько мощных ударов.
Без Левченко он станет полностью неработоспособен.

Тяжелый характер у Владимира Зеленского был всегда. Еще по «Кварталу-95» известно: он крайне самолюбив, капризен и не терпит чужого мнения. Даже до появления пристрастия Зеленского к кокаину, вытерпеть работу с ним не мог никто.
Вторая проблема Зеленского - это его крайняя неорганизованность.

Студией «Квартал-95» и телеканалом «Интер» Зеленский сумел руководить именно благодаря тому, что возле него была Мария Левченко, персональный секретарь и помощник. Составление рабочих графиков, приведение в порядок его проектов, ведение всей канцелярской работы и переписок - все это выполняла она. Для Зеленского, Левченко - настоящая находка. Обладая от природы мягким характером и молниеносной интуицией, она сумела ужиться возле такого капризного шефа и стала для него просто незаменимой. Скажем больше: Левчено - это фигура, с существованием которой был вынужден смириться всесильный Ермак.

Все это Левченко делала, естественно, за немалый процент с прибылей официально неприбыльной студии «Квартал-95». И не только.

Перебравшись на улицу Банковая, Зеленский притащил туда Шефира и Левченко.
Задачей Шефира было следить за сохранностью имеющихся капиталов Первого Лица (в т ч и оффшорных) и по возможности их преумножать (доприумножались до покушения).
Левченко же занималась тем же чем и раньше, то есть вела канцелярию и тайную бухгалтерию преЗЕдента.
А ещё, она принимала участие в крайне интересных операциях для «преЗЕдента, который не берет». Именно поэтому ее в Офисе президента не оформили. Ей пришлось бы подавать декларацию и оказалось бы, что помощник президента регулярно получает практически в подарок денежные суммы и объекты недвижимости, которые продает ниже рыночной цены ряду оффшорных фирм. Представляете, какой скандал бы возник?

Естественно, Левченко получила неограниченный доступ к информации из Офиса президента и стала крайне влиятельной. Именно она обеспечивает «доступ к телу» - тоже не за красивые глазки. На этом фоне, такие вещи как назначение её мужа заместителем Авакова, а друга семьи - руководителем ГУР, даже не выглядит сенсацией. Там операции намного более интересные происходят.

Можно представить, сколько проблем создало Зеленскому это расследование. Убрать Левченко из ОП Зеленский не может. Оформить официально после скандала - тоже. Решено тему просто замалчивать. А журналистов, ее раскопавших - запугать
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18.12.2021 20:03 Відповісти
Воно ще й тупе як дупа....
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18.12.2021 20:11 Відповісти
Когда Гоги насыпали дорожку и велели втянуть за раз , то он подумал что уже прошел "спецперевірку " )
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18.12.2021 20:14 Відповісти
они скоро предложат пескову и козаку работать а офисе главного командующего.
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18.12.2021 21:37 Відповісти
Ну ви зрозуміли...
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18.12.2021 21:59 Відповісти
Дурак или не дурак , а отвечать за свои действия придется . А ведь он рассчитывает , что с дурака спроса не будет , только посмеются и забудут ...
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18.12.2021 22:52 Відповісти
Если такие люди проходят на должность Зам. Министра - то все это полное дно- полный развал государственной власти. Когда Зеленый придурок назначил Баканова Председателем СБУ без всякого опыта- это был первый звонок.
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18.12.2021 23:06 Відповісти
Так лейтенант сразу уничтожил внутреннюю безопасность и департамент Т (гостайна). Это ж его первые шаги были
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19.12.2021 11:15 Відповісти
журналістка ходить навколо та поруч, замість щоб спитати прямо; 1. Хто вас наркомана та шахрая призначив у МВС? 2. Що саме ви робили на посаді заступника МВС? 3. Чи передавали інформацію розвідслужбам РФ та через кого? 4. Чи згодні ви відповісти на ці запитання із поліграфом?
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18.12.2021 23:27 Відповісти
алени, олені ....... сумно. я за это не голосовал почему мне стыдно????
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18.12.2021 23:44 Відповісти
А остальным норм - они выбрали во власть аналогичных себе
https://www.kharkovforum.com/showthread.php?t=5360418
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19.12.2021 10:43 Відповісти
припудренный и *************.
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19.12.2021 01:00 Відповісти
А без меня!!! абез меня, меня женили, меня й дома небыло
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19.12.2021 01:15 Відповісти
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19.12.2021 01:35 Відповісти
чайники бывают фарфоровые . металлические . пластмассовые . а у вовы зелейского в чайниках ходит замминистра мвд ---- гога не помнит . не знает . и не понимает шо у него спрашивают
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19.12.2021 05:57 Відповісти
Все очень просто , в Киеве , должны выйти , миллион человек, на мирный протест , собраться с помощью соц сетей . И требовать отставки Зеленского , с шаблон (по другому их не назовёшь) и чем скорее тем лучше , создания временного правительства , и внеочередные выборы . Иначе кранты государству
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19.12.2021 09:09 Відповісти
Шоблой
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19.12.2021 09:10 Відповісти
этот гогия - агент... не понятно почему СБУ до сих пор не выяснила, кто его туда в МВД задвинул... если аваков или из-под него, значит, сидит агент кацапии, продвигающий кацапоидную агентуру... а если учесть, что под этого гогию создали департамент работы с наркотиками, то вывод напрашивается один-единственный - наркомафия назначила гогию, а для пущей убедительности - еще и буданова в ГУР МО для безопасности провоза наркоты из оккупированных территорий... остается единственный вопрос - когда у зеленьськага пробудится совесть и он выступит по этому поводу по телевидению... не с видосиком и игрой членом организма на пианине, а с серьезным объяснением происходящего сегодня в Украине... в конце концов, если это он настоял из-за настойчивости его секретарши, то нормальному человеку остается два выхода - или выступить с откровенным заявлением, или уйти с непредсказуемыми последствиями...
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19.12.2021 09:25 Відповісти
Слушайте, и что делать с этим явлением? Ну мы же должны уровень интеллекта тех, кто у власти! Элементарное тестирование есть при приёме на любую ответственную должность, но здесь оно должно быть прилюдным и заранее неизвестным для чиновника. Нужен закон о тестах чиновников журналистами до приема на работу!
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19.12.2021 09:59 Відповісти
Я не знаю, до чого допуск дають. Якийсь допуск мені дали до роботи", - сказав Гогілашвілі.
Как для чего? Для надбавки "за секретность", конечно!
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19.12.2021 10:41 Відповісти
Фантастический дятел. Но у меня на самом деле вопрос к его жене? Это ж кем надо быть чтобы повестись на такое одутловатое существо? Это реально все что надо знать о публике на банковой/квартал
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19.12.2021 11:12 Відповісти
а квартальные это актёры, менеджеры, это не сценаристы, они как то показали тех кто для них пишет, там столько людей, а актёры с высоким интелектом да ещё и патриотизмом и с ватного региона и вернувшиеся с Москвы вообще не реально, народ у нас наивный и глупый как показывает жизнь
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19.12.2021 11:46 Відповісти
ми, чоловіки, ніколи не зможемо до кінця зрозуміти навіть свою жінку, А про чужу й тим більше не варто намагатися.
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19.12.2021 11:52 Відповісти
це вже повний ахтунг...яка ганьба.
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20.12.2021 20:52 Відповісти
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