У МЗС РФ назвали недоречними вимоги США і НАТО щодо гарантій ненападу на Україну
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У МЗС РФ назвали недоречними вимоги США і НАТО до Росії з приводу "певних заходів на її території", під якими мається на увазі відведення російських військ від кордонів України та деескалація ситуаціїї.
Про це заявив заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російський "Інтерфакс".
Говорячи про те, чи готова Москва дати якісь гарантії у відповідь, такі, наприклад, як гарантії ненападу на Україну або інших дій щодо нашої країни Рябков сказав: "Вони вимагають від нас якихось заходів на нашій території, що у нас викликає природне відторгнення як по суті, так і по формі такого роду вимоги".
Заступник міністра МЗС РФ наголосив, що вимоги недоречні, а жодних додаткових гарантій безпеки від РФ не просять. "Всі відповідні гарантії ми надали ще коли було підписано Будапештський меморандум у 1994 році", - наголосив Рябков.
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сексуальныесоседи просили Путина введи, введи. Он им вдулввёл.
Новый сосед Senator S 01a656ec просит чтоб в его огороде белые и красные стрелялись.
У вас гимнастёрка из брони, или вам 3 жизни отмерено?
Кстати тогда, когда красные, всё же перестреляли белых, они Нестора Ивановича, как мусор со стола смели.
Агов! Всі ті хто хоче проводити якісь переговори і йти на компроміси! Вони хочуть нашої(українців) смерті, а ми хочемо жити! Які компроміси можуть бути?! Як вести переговори?! Наш шанс вижити - озброїтись до зубів, можливо з відновленням ядерної зброї, якщо нас вже вчора не прийняли до НАТО!