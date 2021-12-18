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У МЗС РФ назвали недоречними вимоги США і НАТО щодо гарантій ненападу на Україну

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У МЗС РФ назвали недоречними вимоги США і НАТО щодо гарантій ненападу на Україну

У МЗС РФ назвали недоречними вимоги США і НАТО до Росії з приводу "певних заходів на її території", під якими мається на увазі відведення російських військ від кордонів України та деескалація ситуаціїї.

 Про це заявив заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російський "Інтерфакс".

Говорячи про те, чи готова Москва дати якісь гарантії у відповідь, такі, наприклад, як гарантії ненападу на Україну або інших дій щодо нашої країни Рябков сказав: "Вони вимагають від нас якихось заходів на нашій території, що у нас викликає природне відторгнення як по суті, так і по формі такого роду вимоги".

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Заступник міністра МЗС РФ наголосив, що вимоги недоречні, а жодних додаткових гарантій безпеки від РФ не просять. "Всі відповідні гарантії ми надали ще коли було підписано Будапештський меморандум у 1994 році", - наголосив Рябков.
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Топ коментарі
+96
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18.12.2021 14:50
+53
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18.12.2021 15:25
+50
У цього упоротого та наглючого кацапа ще повертається язик посилатись на гарантії будапештського меморандуму?
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18.12.2021 14:55
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18.12.2021 14:50 Відповісти
И добавить больше нечего.
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18.12.2021 15:07 Відповісти
Чим більше кацапистан демонструватиме Заходу своє криваве, звіряче обличчя, чим більше розкриватиме свою невиліковну бандитську суть і загрожуватиме існуванню світу, тим швидше настане його заслужений кінець.
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18.12.2021 17:10 Відповісти
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18.12.2021 15:25 Відповісти
А чЬО , верно. Это просто - аксиома.
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18.12.2021 17:13 Відповісти
Кацапы они и есть как цапы. КОЗЛЫ одним словом.
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18.12.2021 22:01 Відповісти
Та дай бог, я - в шоке, какое бог имеет терпение.
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18.12.2021 17:11 Відповісти
рябко справно несе службу на російський конюшні. випустять, погавка, погавка - і знову в будку.
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18.12.2021 14:50 Відповісти
Так подотритесь тогда своими писульками и идите *****
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18.12.2021 14:51 Відповісти
Схоже що рашка вже викликає природне відторгнення, інші країни вже тримають певну дистанцію.
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18.12.2021 14:51 Відповісти
У цього упоротого та наглючого кацапа ще повертається язик посилатись на гарантії будапештського меморандуму?
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18.12.2021 14:55 Відповісти
З чикатилом розмовляти та домовлятися марно, тільки суд та знешкодження.
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18.12.2021 15:04 Відповісти
Де ху@лостан а де міжнародне право.
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18.12.2021 15:06 Відповісти
это приговор пуйлу на самом деле. скоро власть у фашистов сменится. нападение на Украину было грубейшим просчетом ген штаба
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18.12.2021 15:07 Відповісти
может будапештский памфлет повторить?
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18.12.2021 15:09 Відповісти
Вот говорит посмотрите как мы выполняем будапештский, зачем вам ещё одна бумажка 😁
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18.12.2021 15:16 Відповісти
РАХВЕ МОЖНО ЧТО Я НАПАДУ? ТОЛЬКО ЗА ГНИЛОЙ БАЗАР НУХНО УНИЧТОЖИТЬ! МАЛЫШ НА ОДИНГОРОД! И БЛАГОДАТЬ И В РОССИИ ТОЖЕ!
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18.12.2021 15:25 Відповісти
скорее всего, два этих странных документа являются новым товаром, который Владимир Путин собирается предложить на рынке торговли угрозами. Это когда Кремль создает проблему и потом продает соперникам условия ее разрешения, требуя для этого новых уступок. Как говорится, хочешь получить максимум - требуй невозможного
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18.12.2021 15:19 Відповісти
Мантру про одиинарот плешивое чмо уже не вспоминает.... баран КГБшный из дремучей белоги...
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18.12.2021 15:19 Відповісти
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18.12.2021 15:24 Відповісти
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18.12.2021 16:51 Відповісти
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18.12.2021 17:03 Відповісти
Несто Иваныч был прав...что белые что красные...одно дерьмо и чем больше они друг друга перестреляют тем чище станет на Земле от подонков всех мастей...
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18.12.2021 15:22 Відповісти
Я в **** от новых соседей.
В моей прежней жизни сексуальные соседи просили Путина введи, введи. Он им вдул ввёл.
Новый сосед Senator S 01a656ec просит чтоб в его огороде белые и красные стрелялись.
У вас гимнастёрка из брони, или вам 3 жизни отмерено?
Кстати тогда, когда красные, всё же перестреляли белых, они Нестора Ивановича, как мусор со стола смели.
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18.12.2021 17:31 Відповісти
Кацапня, как обычно "дурочку включает". О чем говорить с этими таёжными животными?
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18.12.2021 15:23 Відповісти
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18.12.2021 15:23 Відповісти
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18.12.2021 15:25 Відповісти
Они уже не смешат. Просто раздражают. Своим фактом существования.
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18.12.2021 15:28 Відповісти
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18.12.2021 15:28 Відповісти
В блоге Сергея Стерненко смотрел видос,где Путлер рассказывает как и когда он блокировал БТРами и танками все украинские части в Крыму...ИХТАМНЕТ сраный...
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18.12.2021 15:29 Відповісти
Неуместно сейчас существование мировой помойки, политической, психиатрической, алкоголической, экологической и нацистской. Рабссея отравляет весь мир самим фактом своего существования.
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18.12.2021 15:34 Відповісти
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18.12.2021 15:37 Відповісти
Украина уже верила и до доверялась Будапештским соглашениям.
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18.12.2021 15:38 Відповісти
Они теперь запрещают даже возмущаться.За проливной дождь с молнией-300лир!(Чипполино)
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18.12.2021 15:47 Відповісти
сами требуют от нато гарантии, а сами никаких гараний не дают, коцапы сэр...
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18.12.2021 15:48 Відповісти
Я вот недоумеваю -кацапы выкатывают требования НАТО - а взамен ЧТО?какие плюшки получит НАТО.если само себя согласится убивать?
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18.12.2021 15:52 Відповісти
Хорошо,ладно, пусть НАТО даст гарантии России.Россия взамен отдаст свой ядерный потенциал НАТО ( как это сделала Украина под гарантии 5 стран по Будапештскому меморандуму.)_Ну что.договорились?
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18.12.2021 15:57 Відповісти
Ещё одно подтверждение истины что хороший кацап это мертвый кацап
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18.12.2021 15:59 Відповісти
Любопьітно и удивительно , что зам. министра иностранньіх дел РФ вьідавил из себя признание Будапештского меморандума действующим . Єто нужно раскручивать дальше , в пользу Украиньі .
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18.12.2021 16:32 Відповісти
Все дело в том, что дурилка не знает или не понимает сути документа, но ему очень нравится слово сочетание "Будапештский меморандум". Вот юродивый и повторяет его как попугай в клетке.
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18.12.2021 16:47 Відповісти
Как бы там пыня не хорохорился, но а-раболепство у него - на уровне подсознания.... Последнее видеобщение очумелого пыни с Байденом, где на приветствие Байдена, пыня бьет поклон всем корпусом, чуть ли не по пояс, харя при этом перепугано-серъезная. карочи, ответное приветствие пыни отработано до автоматизма и неосознанности.
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18.12.2021 17:08 Відповісти
Кацапу повірити- себе не поважати.
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18.12.2021 17:20 Відповісти
пішла за салом = 65 ґрв е...
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18.12.2021 17:38 Відповісти
ни требуют от нас неких мероприятий на нашей территории Источник: https://censor.net/ru/n3305988 путина отдайте в Гаагу.
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18.12.2021 18:54 Відповісти
Путлер закусив вудила та нахабно виствляє ультимативні вимоги. .Захід та Україна, Грузія , Молдова мають ставити питання так : путлер повинен перш за все - вивести війська з Криму , Донбасу, Абхазії та Придністровя,путлер має повернути Україні , Грузії та Молдові їх території. Путлер уже неодноразово пересік червоні лінії і не має ніякого права встановлювати їх іншим.
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18.12.2021 19:50 Відповісти
В самом деле ! рпашка ж уже подписала ненападение в Будапештском меморандуме !И опять ?! Что - кому-то туалетной бумаги не хватает ?!
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18.12.2021 20:17 Відповісти
Він, як дипломат, "забув" додати , "що вони не визнають розпаду срср, що вони не визнають незалежності України, що всі хто знаходиться на території підконтрольній Україні - сепаратисти, а вони не порушують Будапештський меморандум, а тільки проводять антитерористичну операцію проти сепаратистів всередині срср."
Агов! Всі ті хто хоче проводити якісь переговори і йти на компроміси! Вони хочуть нашої(українців) смерті, а ми хочемо жити! Які компроміси можуть бути?! Як вести переговори?! Наш шанс вижити - озброїтись до зубів, можливо з відновленням ядерної зброї, якщо нас вже вчора не прийняли до НАТО!
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19.12.2021 01:42 Відповісти
Сша так нужны наши проблемы. Устроить тут второй Багдад, раз плюнуть. Два старика, обое с маразмом, у каждого свой. Обидно стать последним куском "торта" на столе, за который дерутся остальные, в итоге "кусочек торта" окажется на полу. Раздавлен.
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19.12.2021 16:30 Відповісти
 
 