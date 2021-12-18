Чисельність військ РФ на Донбасі згідно з розрахунком поставок продовольства у рішенні суду РФ - від 26 до 32 тисяч осіб, - Бутусов

Чисельність армійських корпусів ЗС РФ на окупованих територіях Донбасу згідно з розрахунком поставок продовольства у рішенні суду Ростова-на-Дону становить від 26 до 32 тисяч осіб.

Про це пише на сторінці у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Він нагадав, що скандал навколо рішення Кіровського суду Ростова-на-Дону від 10 листопада набув широкого резонансу у світі.

Зокрема у вироку у справі заступника голови регіонального управління ТОВ "Технологія" В'ячеслава Забалуєва йдеться про те, що він відповідав за постачання продовольства на Донбас у 2018-19 роках: "Це продовольство призначалося для відправки до військових частин збройних сил РФ, що дислокуються на території ДНР і ЛНР. Періодичність поставок 1 раз на два тижні. Колона формувалася більш ніж з 70 машин вантажопідйомністю близько 40 тонн і загальним обсягом більше 1 300 тонн. В амортимент продовольства входили борошно, консерви, свіжі овочі. Сумарна вартість продовольства на одне постачання становила понад 130 млн рублів".

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Як зазначає Бутусов, російський суд таким чином не тільки підтвердив факт наявності ЗС РФ на Донбасі та їхнього централізованого постачання з Росії, але й дозволив зробити розрахунки чисельності противника виходячи з виділених раціонів.

"Відповідно до постанови уряду РФ № 1420 від 2020 року на одного військовослужбовця належить видача за нормою загальновійськового пайка № 1 для сухопутних військ, вага продуктів у якому на людину на добу становить понад 2,5 кг. Виходячи з цієї норми, треба додати також, що тут враховується загальна вага продуктів, без упаковки та тари, які додають вагу вантажу при перевезенні.

За авторитетною оцінкою відомого волонтера та експерта реформи харчування Міноборони України Діани Петрені, постачання продовольства показує розрахункову чисельність російських військ на Донбасі близько 26 тисяч людей.

Я не є експертом у цьому питанні як Петреня, але з калькуляції у мене склалася думка, що розрахункова цифра може бути близькою до норми постачання на 30-32 тисячі осіб.

Разом із тим, 26 тисяч людей – це цілком імовірна кількість російських військ. Як відомо, українські війська в ООС мають чисельність до 40 тисяч, але при цьому противник поступається чисельністю у всіх лініях, бойові порядки у росіян більш розріджені, на відміну від ЗСУ сил для ротацій з'єднань у повному складі немає", - написав Бутусов.

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