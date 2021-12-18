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Новини Політика України
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Чисельність військ РФ на Донбасі згідно з розрахунком поставок продовольства у рішенні суду РФ - від 26 до 32 тисяч осіб, - Бутусов

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Чисельність військ РФ на Донбасі згідно з розрахунком поставок продовольства у рішенні суду РФ - від 26 до 32 тисяч осіб, - Бутусов

Чисельність армійських корпусів ЗС РФ на окупованих територіях Донбасу згідно з розрахунком поставок продовольства у рішенні суду Ростова-на-Дону становить від 26 до 32 тисяч осіб.

Про це пише на сторінці у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов. 

Він нагадав, що скандал навколо рішення Кіровського суду Ростова-на-Дону від 10 листопада набув широкого резонансу у світі.

Зокрема у вироку у справі заступника голови регіонального управління ТОВ "Технологія" В'ячеслава Забалуєва йдеться про те, що він відповідав за постачання продовольства на Донбас у 2018-19 роках: "Це продовольство призначалося для відправки до військових частин збройних сил РФ, що дислокуються на території ДНР і ЛНР. Періодичність поставок 1 раз на два тижні. Колона формувалася більш ніж з 70 машин вантажопідйомністю близько 40 тонн і загальним обсягом більше 1 300 тонн. В амортимент продовольства входили борошно, консерви, свіжі овочі. Сумарна вартість продовольства на одне постачання становила понад 130 млн рублів".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін продовжує підводити додаткові сили до кордонів України, але наразі нема ніяких причин для паніки, - Бутусов

Як зазначає Бутусов, російський суд таким чином не тільки підтвердив факт наявності ЗС РФ на Донбасі та їхнього централізованого постачання з Росії, але й дозволив зробити розрахунки чисельності противника виходячи з виділених раціонів.

"Відповідно до постанови уряду РФ № 1420 від 2020 року на одного військовослужбовця належить видача за нормою загальновійськового пайка № 1 для сухопутних військ, вага продуктів у якому на людину на добу становить понад 2,5 кг. Виходячи з цієї норми, треба додати також, що тут враховується загальна вага продуктів, без упаковки та тари, які додають вагу вантажу при перевезенні.

За авторитетною оцінкою відомого волонтера та експерта реформи харчування Міноборони України Діани Петрені, постачання продовольства показує розрахункову чисельність російських військ на Донбасі близько 26 тисяч людей.
Я не є експертом у цьому питанні як Петреня, але з калькуляції у мене склалася думка, що розрахункова цифра може бути близькою до норми постачання на 30-32 тисячі осіб.

Разом із тим, 26 тисяч людей – це цілком імовірна кількість російських військ. Як відомо, українські війська в ООС мають чисельність до 40 тисяч, але при цьому противник поступається чисельністю у всіх лініях, бойові порядки у росіян більш розріджені, на відміну від ЗСУ сил для ротацій з'єднань у повному складі немає", - написав Бутусов.

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Автор: Вадим Куц
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Топ коментарі
+4
Лапать, почитай решение этого суда, там сказано о питании военнослужащих пидероССии, а не каких то там аборигенов-предателей. Отмазка скунса писькова "ошиблись" не канает.
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18.12.2021 15:45
+3
Не новость конечно, но так тупо спалились, судья наверное - он утонул.
Кстати на сайте суда эта новость исчезла.
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18.12.2021 15:17
+3
Не спалились, а спалили всю контору, теперь этот судья наверно зачислен инагенты.
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18.12.2021 16:46
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Не новость конечно, но так тупо спалились, судья наверное - он утонул.
Кстати на сайте суда эта новость исчезла.
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18.12.2021 15:17 Відповісти
Так не сам суддя викладає у мережу, а якась шістка. Суддя все зробив правильно, проблеа у викладенні в мережу.
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18.12.2021 16:41 Відповісти
Не спалились, а спалили всю контору, теперь этот судья наверно зачислен инагенты.
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18.12.2021 16:46 Відповісти
В принципе численность в 35 тысяч в так называемых " двух корпусах" в ОРДЛО так и оценивали, из них от 2 до 3 тысяч что непосредственно прибывшие из РФ, остальные местные аборигены получившие российское гражданство в военторгах. Плюс к этому местное МГБ и МВД. Вероятна общая численность более 40 тысяч. ( возможно даже больше) Но эти силы они могут быстро увеличить за счет "призыва военнообязанных реПУблик" и российских войск расположенных в Ростовской области.
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18.12.2021 15:18 Відповісти
Лапать, почитай решение этого суда, там сказано о питании военнослужащих пидероССии, а не каких то там аборигенов-предателей. Отмазка "ошиблись" не канает.
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18.12.2021 15:43 Відповісти
Валенок. Они считают войска Юж. Осети, Абхазии и ЛНРоДНЕрий своими, они входят в два ИХ корпуса и поголовно имеют российское гражданство и подчинены соответствующему военному округу. Соответственно все снабжение и т.д. на них. На этом же сайте указывали буквально недавно общая численность этих корпусов в 35 тыс и из них 2 тыс пришлых, 33 местных.. Если считать по твоему ( валенок) то тогда их там 33 +32 . Ну это ты загнул. "Малехо"Степашка.
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18.12.2021 16:09 Відповісти
Та пох скільки їх, ненька наша переробе всіх на біогумус)))
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18.12.2021 15:26 Відповісти
Лайки зашёл понабирать или тебе действительно всё пох?
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18.12.2021 15:44 Відповісти
Просто бухгалтерії і не тільки армійські корпуси ордло проходять, як частини армії рф, тому і забезпечуються із загального "котла". А те, що серед їх складу значна частина місцевих - це напевно.
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18.12.2021 15:42 Відповісти
Лапать, почитай решение этого суда, там сказано о питании военнослужащих пидероССии, а не каких то там аборигенов-предателей. Отмазка скунса писькова "ошиблись" не канает.
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18.12.2021 15:45 Відповісти
то есть расейских солдат кормят, а местные шахтеры сами должны по лесу грибы собирать и рыбу ловить на обед?
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18.12.2021 15:59 Відповісти
Донбасянские "кормильцы" вроде бы совсем недавно "кормили всю Украину", а теперь выходит даже собственные дырявые военные формирования не способны прокормить, у кацапов подачки просят?
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18.12.2021 16:56 Відповісти
Русня сидит в артиллерии,снайперах снабжении,инструктаже.Это все дальние позиции из которых в плен не попадают.Только к Кобзону.
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18.12.2021 16:34 Відповісти
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18.12.2021 15:43 Відповісти
их же там нет... то все домыслы.... разных пиндосов и хохлов., вы все врете...
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18.12.2021 15:44 Відповісти
Суд Ростове доказал что 3 000 тонн продловольствия в месяц ,это на 26 000 Ихтамнетов Путлера на Донбассе...
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18.12.2021 15:47 Відповісти
В комментах, вНИзапно появились парашинские тролли и ботяры.
Как-то так с упором, начинают рассказывать про кормёжку всяких местных бомжей и мимоходом под раздачу хлеба-соли попадаются аж только 2-3 тысячи мацковских бурятов.
Остальной сброд из дыныры и остальной лыныры, ПОГОЛОВНО ИМЕЮТ парашинские пачпорта.
КАрочА, мацквабад убогий, настолько бАХатый, шо кормит бычьё (которое, когда-то блд, кормило усю Украину!), НА ХАЛЯВУ, отгружая жратву 1 раз в неделю.
Ну убогие, успокойтесь)))
Вопрос, НЕ В ТОМ, КТО И КОГО КОРМИТ. Убогие, ЧИТАТЬ НЕ УМЕЮТ))))
Суть вопроса совсем в другом)))) Но методичку-то надо отрабатывать.
Дебилы ***. Это про вас убогих лошадь укуренная вещала.
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18.12.2021 21:13 Відповісти
А как же ваши "экспердные мнения" что рашистов там до двух- трех тысяч? ( Как впрочем и ссылки на нашу разведку). Если у нас "такая" разведка то это "тоскливо". За СБУ работают журналисты и волонтеры( тот же сайт миротворец и находящиеся там персонажи "гасают "по Киеву годами) .Ну а армия в тридцать тысяч "не видна" для разведки. Что еще не видно? Чем люди занимаются?( конечно кроме "борьбы с "экономическими преступлениями") Тоскливо осознавать что нет ни агентуры, ни хрена нет( это ж на низком уровне можно было проследить,сколько таких "полезных идиотов" можно было вербануть!) Одни понты,когда люди в погонах ( больших) несут на всех эфирах одну и ту же дичь. Да в 14,15 заходили,а сейчас 2-3 тыс. И только офицерский состав. А там группировка 30 тыс.! Ничего себе ошибка,в 15 раз. Не удивительно что при таком планировании и управлении наши войска "котлы" получают. Статисты ( лампасы) хреновы!
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19.12.2021 08:27 Відповісти
 
 