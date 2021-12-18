Україна посідає 8-ме місце у світі за кількістю міжнародних мігрантів українського походження
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На сьогодні Україна посідає 8-ме місце у світі за кількістю міжнародних мігрантів українського походження.
Про це йдеться у повідомленні Офісу омбудсмана з нагоди Міжнародного дня мігранта, інформує Цензор.НЕТ.
"За кількістю міжнародних мігрантів українського походження Україна посідає 8-ме місце", - повідомляєтся на сторінці омбудсмана у фейсбуці.
Зазначається, що уповноважений вживає необхідних заходів для забезпечення дотримання прав людини та основних свобод мігрантів, а також приділяє значну увагу мігрантам, які опинилися в скрутному становищі далеко від дому та потребують допомоги і захисту.
У Офісі омбудсмана також зазначили, що сьогодні кожна 35-та людина мешкає, навчається або працює за межами своєї країни, а загальна чисельність мігрантів становить понад 300 мільйонів осіб.
За даними ООН, загальна частка мігрантів від всіх жителів планети становить близько 3,5%, переважна більшість яких походить з Індії, Мексики та Китаю. Крім того, основна частка мігрантів мешкає лише в десяти країнах: США, Німеччині, Саудівській Аравії, Росії, Великій Британії, ОАЕ, Франції, Канаді, Австралії, Італії.
Будь ласка, зачекайте...
Але- хіба не ви валили Пороха та підспівували приходу Зе!Бенітосів? Тільки призабув- хто саме був вашим кандидатом та чи знайшли в бюлетені- проти Порошенка?
Не дивно, якщо то кацапи із звихненою щелепою, а ви до них при чому? Не довіряєте? Не відповідайте... Не цькував вас як і вашу позицію, уточнював, що забув, можливо й не варто на даній гілці, щоб не спровокувати інших.
Останнє речення від вас було зайвим, бо знаю.
А в нас були 3 хвилi емiграцii...
Ти кацап, бо тільки зайвохромосомні зверхні до такої степені, щоб сичати "латиносов"...
Так и посмотрите статистику - американцев немецкого происхождения - 17,1 %.
Хлопці, а у вас цвяхи є?
Ні.
Хлопці, я вам цвяхи приніс.
скористайся транслейтом, можливо, знайдеш там мій допис про твоє кіно та німців (бледнолицого населения уже меньше половины. Все больше латиносов ).
к, як би ти не виляло чи корчило шланг- вже достатньо для висновків. Бувай обмежене та нехай шастать!
- голосуют за коммуняк, енакиевских уголовников, барыг и тупых злых карликов чужого народа - и бежать..
Щодо особисто тебе, "україномовного" дописувача?, поясни мені цей нонсенс, якщо нік-нейм ИсьКОННО кацапською, а дописи бендерівською- це злі парфуми чи борошна?
Якось так, основне, що Кучмо ні в чому не винен ніколи (хіба, що від гудка патла пересадив).
воно: був начальником цеху... Інвалідом розумової діяльності без ознак моральних принципів, готовий торгувати своєю мамкою та жінкою, щоб ***** сподобатись. Кончена мразюка. Тьху!
високооплачувану роботу вдома- ПО вкрав? Вірно ж?
это максимум зап последние 10 лет.
а помните программу вазелина "вернись"?
- у темах державності та майбутнього України- аномальне скупчення цифрових нульовок з елементами відлуння, що вилупились на форумі практично вчора.
Загадка?
напиши коли, копанців для прискорення руху, можу передати.