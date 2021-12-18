На сьогодні Україна посідає 8-ме місце у світі за кількістю міжнародних мігрантів українського походження.

Про це йдеться у повідомленні Офісу омбудсмана з нагоди Міжнародного дня мігранта, інформує Цензор.НЕТ.

"За кількістю міжнародних мігрантів українського походження Україна посідає 8-ме місце", - повідомляєтся на сторінці омбудсмана у фейсбуці.

Зазначається, що уповноважений вживає необхідних заходів для забезпечення дотримання прав людини та основних свобод мігрантів, а також приділяє значну увагу мігрантам, які опинилися в скрутному становищі далеко від дому та потребують допомоги і захисту.

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У Офісі омбудсмана також зазначили, що сьогодні кожна 35-та людина мешкає, навчається або працює за межами своєї країни, а загальна чисельність мігрантів становить понад 300 мільйонів осіб.

За даними ООН, загальна частка мігрантів від всіх жителів планети становить близько 3,5%, переважна більшість яких походить з Індії, Мексики та Китаю. Крім того, основна частка мігрантів мешкає лише в десяти країнах: США, Німеччині, Саудівській Аравії, Росії, Великій Британії, ОАЕ, Франції, Канаді, Австралії, Італії.

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