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Австрія змінює умови в’їзду в країну з 20 грудня: вакцинованим проти COVID-19 доведеться додатково робити ПЛР тест

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Австрія змінює умови в’їзду в країну з 20 грудня: вакцинованим проти COVID-19 доведеться додатково робити ПЛР тест

З метою нерозповсюдження штаму коронавірусу "Омікрон" Австрія змінює умови в’їзду в країну з 20 грудня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Посольство України в Республіці Австрія.

️Відтепер в’їзд можливий лише для вакцинованих осіб та осіб, що мають сертифікат про одужання, за умови надання обома категоріями осіб додатково негативного ПЛР тесту (зробленого максимум за 72 години).

️В’їзд з подальшою самоізоляцією можливий лише для громадян Австрії, громадян ЄС та осіб, які мають дозвіл на проживання в Австрії. У такому випадку передбачено обов'язкову онлайн реєстрацію, необхідність здачі тесту та можливість припинення карантину на 5 день, якщо тест буде негативним.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Влада Австрії планує запровадити штрафи до 7200 євро за відмову від обов'язкової вакцинації, - Die Presse

️Зазначені обмеження, як виключення, не застосовуються до вагітних жінок, осіб, яким протипоказана вакцинація (за наявності лікарського підтвердження), та дітей до 6 років.

На дітей з 12 до 18 років поширюється надалі право в'їзду з ПЛР тестом, якщо вони в'їжджають у супроводі вакцинованих батьків/ супроводжуючи осіб.

Також читайте: Не дочекавшись схвалення ЕМА, у Відні почали робити COVID-вакцини дітям віком від 5 років

Отже з туристичною чи бізнес метою невакцинованим в'їзд наразі неможливий.
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Топ коментарі
+3
Больше ограничений, хороших и разных.
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18.12.2021 15:53
+2
Що гримить на вулиці? Війна? Ні. Це рвуться пердаки уколотих легковірів.
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18.12.2021 17:26
+1
Понятно - хотят проверить тех, кто купил себе сертификаты.
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18.12.2021 16:21
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18.12.2021 15:49 Відповісти
Больше ограничений, хороших и разных.
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18.12.2021 15:53 Відповісти
Что там намедни Дмитро Кулеба писал про количество стран где нас с радостью принимают без виз и ограничений?
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18.12.2021 16:12 Відповісти
Ви мали на увазі ідіотських та безглуздих ? позбавлених жодної логіки та медичного обґрунтування ?
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18.12.2021 17:10 Відповісти
Это просто была замануха.
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18.12.2021 15:55 Відповісти
Понятно - хотят проверить тех, кто купил себе сертификаты.
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18.12.2021 16:21 Відповісти
Що гримить на вулиці? Війна? Ні. Це рвуться пердаки уколотих легковірів.
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18.12.2021 17:26 Відповісти
Ну, як за рахунок Івстрії , то я згодна на тест!
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18.12.2021 20:22 Відповісти
Жаль толтко нет никакой информации на сайте... Такая себе новость... Возможно это для прилетающих украинцев?
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18.12.2021 21:04 Відповісти
 
 