Австрія змінює умови в’їзду в країну з 20 грудня: вакцинованим проти COVID-19 доведеться додатково робити ПЛР тест

З метою нерозповсюдження штаму коронавірусу "Омікрон" Австрія змінює умови в’їзду в країну з 20 грудня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Посольство України в Республіці Австрія.

️Відтепер в’їзд можливий лише для вакцинованих осіб та осіб, що мають сертифікат про одужання, за умови надання обома категоріями осіб додатково негативного ПЛР тесту (зробленого максимум за 72 години).

️В’їзд з подальшою самоізоляцією можливий лише для громадян Австрії, громадян ЄС та осіб, які мають дозвіл на проживання в Австрії. У такому випадку передбачено обов'язкову онлайн реєстрацію, необхідність здачі тесту та можливість припинення карантину на 5 день, якщо тест буде негативним.

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️Зазначені обмеження, як виключення, не застосовуються до вагітних жінок, осіб, яким протипоказана вакцинація (за наявності лікарського підтвердження), та дітей до 6 років.

На дітей з 12 до 18 років поширюється надалі право в'їзду з ПЛР тестом, якщо вони в'їжджають у супроводі вакцинованих батьків/ супроводжуючи осіб.

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Отже з туристичною чи бізнес метою невакцинованим в'їзд наразі неможливий.