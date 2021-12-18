Україна і Данія спільно будуватимуть кораблі - Мінінфраструктури підписало відповідний меморандум. ФОТО

В Україні відбулося підписання Меморандуму Міністерством інфраструктури України та Міноборони Данії з питань співпраці щодо розвитку та посилення морського потенціалу України.

Підписання меморандуму відбулося в рамках офіційного візиту в Україну Міністерки оборони Данії Тріне Брамсен, інформує пресслужба Міністерства інфраструктури у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Зокрема, у рамках Меморандуму планується проєкт будівництва багатоцільових суден. Виробництво буде повністю локалізовано на території України, а понад 50% від обсягу замовлень буде виконано українськими підприємствами", - йдеться у повідомленні.

Зі свого боку глава Мінінфраструктури Олександр Кубраков зазначив, що Україна має великий потенціал для розвитку суднобудівництва: "це й доступ до найбільших судноплавних річок Східної Європи, і сформована портова інфраструктура, та найголовніше — наявні суднобудівні потужності".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна обговорює з Туреччиною спільне будівництво корветів для ВМС України, - Уруський

"Майбутні українсько-данські судна будуватимуться на заводі в Україні, використовуючи передовий досвід у проєктуванні наших данських партнерів, а також сучасне обладнання. Сподіваюся на розвиток нашої співпраці з Королівством Данією, особливо у високотехнологічних проєктах", — сказав Кубраков.

Цей проєкт буде реалізовано за підтримки уряду Данії та данської Експортної кредитної Агенції (EKF). Судна проєктуватимуть данські компанії відповідно до вимог замовника, вони матимуть багатоцільове призначення.

Також читайте: У Києві відбулася церемонія закладки 2 бойових катерів для ВМС України. ФОТОрепортаж

Уточнюється, що завершення будівництва першого судна MPV80 передбачається до 2024 року.

"Воно зможе виконувати десятки функцій, серед яких і проведення пошуково-рятувальних робіт. Судно буде обладнане передовими розробками високотехнологічного спеціалізованого обладнання данських виробників", - уточнюється у повідомленні.





