Україна і Данія спільно будуватимуть кораблі - Мінінфраструктури підписало відповідний меморандум. ФОТО
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В Україні відбулося підписання Меморандуму Міністерством інфраструктури України та Міноборони Данії з питань співпраці щодо розвитку та посилення морського потенціалу України.
Підписання меморандуму відбулося в рамках офіційного візиту в Україну Міністерки оборони Данії Тріне Брамсен, інформує пресслужба Міністерства інфраструктури у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Зокрема, у рамках Меморандуму планується проєкт будівництва багатоцільових суден. Виробництво буде повністю локалізовано на території України, а понад 50% від обсягу замовлень буде виконано українськими підприємствами", - йдеться у повідомленні.
Зі свого боку глава Мінінфраструктури Олександр Кубраков зазначив, що Україна має великий потенціал для розвитку суднобудівництва: "це й доступ до найбільших судноплавних річок Східної Європи, і сформована портова інфраструктура, та найголовніше — наявні суднобудівні потужності".
"Майбутні українсько-данські судна будуватимуться на заводі в Україні, використовуючи передовий досвід у проєктуванні наших данських партнерів, а також сучасне обладнання. Сподіваюся на розвиток нашої співпраці з Королівством Данією, особливо у високотехнологічних проєктах", — сказав Кубраков.
Цей проєкт буде реалізовано за підтримки уряду Данії та данської Експортної кредитної Агенції (EKF). Судна проєктуватимуть данські компанії відповідно до вимог замовника, вони матимуть багатоцільове призначення.
Уточнюється, що завершення будівництва першого судна MPV80 передбачається до 2024 року.
"Воно зможе виконувати десятки функцій, серед яких і проведення пошуково-рятувальних робіт. Судно буде обладнане передовими розробками високотехнологічного спеціалізованого обладнання данських виробників", - уточнюється у повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
молодь вся скоро сдрисне і буде права....
Якщо будувати та продавати - то да… Алетреба мати замовлення…
На тому ж Океані, у Миколаєві, колись «Дамен» (голандська суднобудівна компанія) почали працювати але втекли… у Румунії їх завод, у місті Галац, працює, а в нас не змогли… інуковощч благополучно завод збанкротував…
Теперішнявлада гірша за інуковощча…
Чому і як опинялись заводи Миколаєва у фєдєрастів (Чуркіних, Новинських іт.п.)???
Розкажи, що Порошенко винен, а бубочка зараз кинувся відновляти і не зупиняв той же самий «Океан» на початку каденції…