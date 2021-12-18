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Україна і Данія спільно будуватимуть кораблі - Мінінфраструктури підписало відповідний меморандум. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Економіка

В Україні відбулося підписання Меморандуму Міністерством інфраструктури України та Міноборони Данії з питань співпраці щодо розвитку та посилення морського потенціалу України.

Підписання меморандуму відбулося в рамках офіційного візиту в Україну Міністерки оборони Данії Тріне Брамсен, інформує пресслужба Міністерства інфраструктури у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Зокрема, у рамках Меморандуму планується проєкт будівництва багатоцільових суден. Виробництво буде повністю локалізовано на території України, а понад 50% від обсягу замовлень буде виконано українськими підприємствами", - йдеться у повідомленні.

Зі свого боку глава Мінінфраструктури Олександр Кубраков зазначив, що Україна має великий потенціал для розвитку суднобудівництва: "це й доступ до найбільших судноплавних річок Східної Європи, і сформована портова інфраструктура, та найголовніше — наявні суднобудівні потужності".

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"Майбутні українсько-данські судна будуватимуться на заводі в Україні, використовуючи передовий досвід у проєктуванні наших данських партнерів, а також сучасне обладнання. Сподіваюся на розвиток нашої співпраці з Королівством Данією, особливо у високотехнологічних проєктах", — сказав Кубраков.

Цей проєкт буде реалізовано за підтримки уряду Данії та данської Експортної кредитної Агенції (EKF). Судна проєктуватимуть данські компанії відповідно до вимог замовника, вони матимуть багатоцільове призначення.

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Уточнюється, що завершення будівництва першого судна MPV80 передбачається до 2024 року.

"Воно зможе виконувати десятки функцій, серед яких і проведення пошуково-рятувальних робіт. Судно буде обладнане передовими розробками високотехнологічного спеціалізованого обладнання данських виробників", - уточнюється у повідомленні.

Україна і Данія спільно будуватимуть кораблі - Мінінфраструктури підписало відповідний меморандум 01
Україна і Данія спільно будуватимуть кораблі - Мінінфраструктури підписало відповідний меморандум 02
Україна і Данія спільно будуватимуть кораблі - Мінінфраструктури підписало відповідний меморандум 03
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Топ коментарі
+8
Сплошные меморандумы и ни одного контракта . П#здуны ЗЕленые
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18.12.2021 17:43
+7
лыжный инструктор?
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18.12.2021 17:30
+7
Ми домовились домовлятися - перемога!
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18.12.2021 17:30
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18.12.2021 17:29 Відповісти
лыжный инструктор?
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18.12.2021 17:30 Відповісти
Ця пані - ціла міністерка оборони Данії.
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18.12.2021 17:32 Відповісти
тот что с нашей стороны у меня вызывает сомнение..
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18.12.2021 17:35 Відповісти
Лижний інструктор.
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18.12.2021 18:12 Відповісти
Ми домовились домовлятися - перемога!
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18.12.2021 17:30 Відповісти
Опять меморандум... А к делу когда... Если по чесноку, я уже не вдупляю, на кого ставки ставят(Англия, Турция, Дания)?
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18.12.2021 17:41 Відповісти
Немного переделать и было бы не плохой патрульный корабль....
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18.12.2021 17:42 Відповісти
Сплошные меморандумы и ни одного контракта . П#здуны ЗЕленые
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18.12.2021 17:43 Відповісти
Не в обиду Вам, а просто мысль возникла: может договорятся ледоколы строить? Они ведь сейчас так нужны, особенно после угробленных ГБРовцами Кентавров.
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18.12.2021 18:09 Відповісти
Это я к тому, что ЗЕленая власть браво рапортует о подписанных меморандумах, но меморандум - это ничто, это желание но не действие.
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18.12.2021 18:23 Відповісти
Та в том-то и оно, что все действия зевласти против интересов Украины. Гособоронзаказ в сраке, а они дороги строят и торговый флот...
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18.12.2021 18:39 Відповісти
Так уже ж купили один...
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18.12.2021 18:37 Відповісти
При покупке ничего толком не распилишь...
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18.12.2021 18:41 Відповісти
ґидота зелена прийшла - начулися діди безвекторні.
молодь вся скоро сдрисне і буде права....
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18.12.2021 17:53 Відповісти
На#єра Україні зараз витрачати кошти на такі судна???
Якщо будувати та продавати - то да… Алетреба мати замовлення…
На тому ж Океані, у Миколаєві, колись «Дамен» (голандська суднобудівна компанія) почали працювати але втекли… у Румунії їх завод, у місті Галац, працює, а в нас не змогли… інуковощч благополучно завод збанкротував…
Теперішнявлада гірша за інуковощча…
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18.12.2021 17:57 Відповісти
А "Океан" щас хоть шонибуть робить? Или заглох?
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18.12.2021 18:14 Відповісти
робить, намагається встати з колін з новим українським власником, хоча московські орки( ті що поклали завод) палки в колеса добряче вставляли, ще зовсім недавно...зараз щось притихло...
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18.12.2021 18:23 Відповісти
ти чув дзвін але погано знаєш де він))
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18.12.2021 18:24 Відповісти
Ну й розкажи мені, чому Дамен втік???
Чому і як опинялись заводи Миколаєва у фєдєрастів (Чуркіних, Новинських іт.п.)???
Розкажи, що Порошенко винен, а бубочка зараз кинувся відновляти і не зупиняв той же самий «Океан» на початку каденції…
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18.12.2021 18:46 Відповісти
не тошни, порошенко-бубковец)))
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18.12.2021 19:53 Відповісти
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18.12.2021 20:26 Відповісти
Дя влада кончена тільки меморандуми підписує та порушує їх!!! Меморандум про призначення керівника САП підписали, кошти отримані, а керівника немає! Грош ціна Зе ідіотами які принижують авторитет України у світі! Що бл за мода меморандуми підписувати, будапештського мало? Нормальні люди підписують договори атне меморандуми!!!🤬
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18.12.2021 18:06 Відповісти
Треба vійsькоvі кораблі та підvодні чоvни з ядерною зброєю sередньої дальноstі бо vsе забере пх-йло
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18.12.2021 18:15 Відповісти
Симпатичный кораблик.
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18.12.2021 18:16 Відповісти
Немного похож на кацапский пр.15310, который они достраивают в нашей Керчи.
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18.12.2021 18:30 Відповісти
Скорость какая то маловатая 17 узлов. Во 2 Мировую подлодки так шпарили , и то в надводном положении.(в подводном в 2 раза меньше).
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18.12.2021 18:34 Відповісти
Тоже обратил внимание. Но это ведь не боевой корабль.
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18.12.2021 18:36 Відповісти
Я один считаю что нужны не корабли а ракетные комплексы, по крайней мере в большей степени?
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18.12.2021 18:19 Відповісти
це дуже дискусійне питання))
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18.12.2021 18:25 Відповісти
Залишось тільки сказати на якому саме заводі, але ж...
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18.12.2021 18:26 Відповісти
а вы заметили, как этот кучерявый возбудился от датчанки?
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18.12.2021 18:28 Відповісти
на українських суднобудівних заводах вже майже все розкрадене і зруйноване. а головне, немає кваліфікованих кадрів для будівництва кораблів.
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18.12.2021 18:31 Відповісти
кфалификовани кадры появятся при кооперации с датчанами. А всё остальное - устарело и на помойку.
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18.12.2021 18:42 Відповісти
кадри є, але працюють за кордоном. Працюють за кордоном бо дома нема робити. Як буде гідна робота та зарплата з радістю повернуться. Стосовно ж заводів, то в Миколаєві 2 з 3-х гігантів безповоротно втрачені.
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18.12.2021 20:03 Відповісти
У Резникова пиджак одолжил на мероприятие?
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18.12.2021 18:44 Відповісти
Хорошая страна Дания, мне вот очень нравится, но меморандумы - это ни о чём, и кто-то, а украинцы о них знают не по наслышке
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18.12.2021 18:58 Відповісти
Молодцы!
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18.12.2021 22:08 Відповісти
В чем молодцы? Это меморандум т.е. о НАМЕРЕНИЯХ---и больше ни о чем!
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18.12.2021 23:48 Відповісти
 
 