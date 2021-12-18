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обстріл (21149) Донбас (21733)

З початку доби на Донбасі поранено одного українського воїна. Окупанти 7 разів порушили режим перемир'я, - штаб ООС

Новини Цензор.НЕТ Події

З початку доби на Донбасі поранено одного українського воїна. Окупанти 7 разів порушили режим перемир'я, - штаб ООС

Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи. Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню, 4 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр штабу ООС. 

У вечірньому зведенні відзначається: "В районі населеного пункту Широкине противник задіяв безпілотний літальний апарат, за допомогою якого скинув постріл ВОГ-17.

В напрямку Південного окупанти вели вогонь тричі, використовуючи міномети калібру 82 мм та стрілецьку зброю.

Поблизу Водяного та Троїцького ворог здійснив обстріли з мінометів калібру 82 мм.

Біля Новозванівки російські найманці вели вогонь з гранатометів різних систем.

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я - задовільний.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними".

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу на Донбасі війська РФ здійснили чотири обстріли, втрат та поранених немає, - штаб ООС
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Если у этого клована осталась эта цнота после бородатой бабушки, гудящего дядюшки и надзирателя дерьмака.
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18.12.2021 18:19 Відповісти
Был Порох -- была Война.
Стал Зеля -- сплошное перемирье...
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18.12.2021 17:45 Відповісти
Перемир'я з пораненими та вбитими. Без жодного сантиметру відвойованої землі і здачею території.
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18.12.2021 18:09 Відповісти
Бег на месте общепримиряющий. (с)
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18.12.2021 18:18 Відповісти
Изымать органы для трансплантации теперь можно без нотариального согласия лица: Рада приняла закон Радуцкого-Дмитриевой / Публикации / Судебно-юридическая газета
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18.12.2021 17:49 Відповісти
Нахрена писать чушь о перемирии. Там , где кацапы априори не может быть перемирия.Для Пуйла существует два понятия : Либо капитуляция либо война. А перемирие только в голове величайшего верховного.
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18.12.2021 17:52 Відповісти
Швидкого одужання нашому захисникові.
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18.12.2021 18:10 Відповісти
Игнорирую договоренности? О ужас. Как они могли....Наши украинские дэбилы все надеются договорится. Главный сказал искать мир в очке Путина, наши ищут.
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18.12.2021 18:39 Відповісти
 
 