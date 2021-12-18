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Новини Політика України
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Варфоломій (209) Порошенко (13234)

У Порошенка повідомили про зустріч з Вселенським Патріархом: "Домовленість була досягнута 15 грудня"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Відбулася зустріч п’ятого Президента, лідера партії "Європейська Солідарність" Петра Порошенка із Вселенським Патріархом Варфоломієм, про яку було домовлено під час телефонної розмови 15 грудня у річницю Об’єднавчого собору.

Про це Цензор.НЕТ повідомили у пресслужбі політсили.

Як повідомив Петро Порошенко, сторони обговорили перспективи подальшого розвитку і підтримки Православної Церкви України, у першу чергу визнання її іншими православними церквами-сестрами, відзначили важливість подальшого укріплення та розвитку ПЦУ як запоруки єднання українського суспільства.

Петро Порошенко розповів журналістам, що зустріч тривала майже дві години.

"Я дуже дякую Його Всесвятості Вселенському Патріарху, Священному Синоду за таку величезну увагу, яку Його Всесвятість демонструє по відношенню до України", – сказав Порошенко.

"Ми обговорили величезну кількість питань. Починаючи від результатів його візиту до Сполучених Штатів, зустріч з президентом Байденом, де вони дуже багато говорили про Україну", – зазначив Петро Порошенко.

"Ми скоординували наші дії, починаючи від процедури і процесу визнання Православної Церкви України сестрами – православними церквами в світі. Його Всесвятість залишає визнання нашої Церкви одним із своїх надважливих пріоритетів. І це дуже-дуже приємно", – говорить п’ятий Президент.

"Ми домовилися щодо надзвичайно важливих дій, які ми будемо вживати у 2022 році", – повідомив Порошенко

"Я привітав Його Всесвятість із третьою річницею Об’єднавчого собору, коли була створена, а точніше – відновлена робота Православної Церкви України при прямій участі та підтримці Його Всесвятості Вселенського Патріарха і Синоду нашої Матері-Церкви", – нагадав Порошенко.

Вселенський Патріарх Варфоломій привітав Петра Порошенка і весь український народ із прийдешніми різдвяними святами. Його Всесвятість передав благословіння українському народу для того, щоб в країні був мир і добробут.

"Я передав вітання від вірних Його Всесвятості з Різдвом, з Веселими святами. Хочу передати всім телеглядачам, всім українцям благословіння від Його Всесвятості, хочу передати вітання з прийдешніми святами. Завжди пам’ятайте, що Бог є з Україною, що Вселенський Патріарх молиться за нас. Не втрачайте оптимізму. Незважаючи на всі випробування, які нам посилає доля, все буде добре", – переконаний лідер "Європейської Солідарності".

Як відомо, 15 грудня Петро Порошенко провів телефонну розмову із Вселенським Патріархом Варфоломієм. Його Всесвятість привітав п’ятого Президента із річницею Об’єднавчого собору і запросив відвідати резиденцію Вселенського Патріарха на Фанарі.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, 17 грудня 2021 року слідчі ДБР намагалися вручити повістку на виклик на допит п'ятому президентові України, народному депутату України від партії "Європейська солідарність" Петру Порошенку, але це їм зробити не вдалося.

У "ЄС" назвали це "переслідуванням лідера опозиції".

Також в "ЄС" наголосили, що представники ДБР знали, що Петро Порошенко відїжджає у закордонне відрядження й намагалися використати це. 

У Порошенка повідомили про зустріч з Вселенським Патріархом: Домовленість була досягнута 15 грудня 01
У Порошенка повідомили про зустріч з Вселенським Патріархом: Домовленість була досягнута 15 грудня 02
У Порошенка повідомили про зустріч з Вселенським Патріархом: Домовленість була досягнута 15 грудня 03

У Порошенка повідомили про зустріч з Вселенським Патріархом: Домовленість була досягнута 15 грудня 04
У Порошенка повідомили про зустріч з Вселенським Патріархом: Домовленість була досягнута 15 грудня 05

У Порошенка повідомили про зустріч з Вселенським Патріархом: Домовленість була досягнута 15 грудня 06
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Топ коментарі
+32
ДБР за Порохом гоняется - повестку хочет вручить, чтобы не ездил никуда.
А то бубочка ревнует.
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18.12.2021 18:23
+29
А Щеленський з кв95 відпочиває у Гуті, зморився, бідний, а порох, нехай за нього попрацює
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18.12.2021 18:10
+25
Гетьман, за якого не соромно
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18.12.2021 18:30
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та ні, Папа Варфоломей серед ночі підкинувся - назавтра Петра приймати і поляки терміново форум замутили

може досить ЗЕ-білити... ?
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18.12.2021 18:34 Відповісти
Ти в курсі який вклпд вніс Порох в отримання Томосу? Тільки не кажи, що це зробив нарід і що він нам непотрібен.
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18.12.2021 18:36 Відповісти
велика зелена возбудня
іх штомить при фаміліі Порошенко - зелених і кацапню
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18.12.2021 18:39 Відповісти
*штормить
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18.12.2021 18:41 Відповісти
показовно як на мене....
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18.12.2021 18:46 Відповісти
то пусте, 3/15... Кому потрібно, той знає, що ви вивчаєте українську мову та далеко не в дитячому віці...
У списку тих, кого читаю я є Ростислав, так ось: до тепер не знаю, яким макаром він створював шедевральні дописи із граматичними помилками, що змінювали акцентування та зміст речення...
+(прізвище, а не ...)
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19.12.2021 12:29 Відповісти
Это не мешает массе хохлов валить в храмы гибридного патриархата и нести денежки на Главный военный Храм РФ.
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18.12.2021 18:41 Відповісти
Самозванцы голодранцы...
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18.12.2021 19:05 Відповісти
Смотришь на фото,и как будто не было этих двух ужасных года.
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18.12.2021 18:48 Відповісти
Сан Патриарха в Константинополе был введен с 451 года,первым Патриархом был Иоан Постник,во времена Владимира Крестителя Киевской Руси в 988 году Патрархом был Николай II Хрисоверг...который и выдал князю Владимиру ТОМОС на Автокефалию....

Причем тут Московия к этим событиям 9 века родившаяся в 1272 году аж в 13 веке решением Хана Батыя...не понимаю...
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18.12.2021 19:00 Відповісти
Быдлу Мавзолейному хочецца опять мантру пропеть про адиннарот.... Крысы позорные...
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18.12.2021 19:07 Відповісти
від нині - білорус - це кацаня...
гасіть їх не сумнівайтеся...
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18.12.2021 19:09 Відповісти
Крысы мазолейные покажите монеты Князя Владимира Крестителя найденные на вашей сраной территории от Камчатки до Кенегсберга...хотя бы 13 века... Таких монет Князя Владимирв в музеях Европы Полно найдено ...от шотладского Эдинбурга греческих Афин и итальянских Холмов...даже в Испании была найдена монетка князя с ТРИЗУБОМ... одиннарот пля...
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18.12.2021 19:13 Відповісти
То он куди він поспішав. Ну, я так і думав. Не сцать, зебіли, за пару днів повернеться, разом із сенсом вашого убогого існування.
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18.12.2021 19:13 Відповісти
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18.12.2021 19:14 Відповісти
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18.12.2021 19:16 Відповісти
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18.12.2021 19:17 Відповісти
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18.12.2021 19:19 Відповісти
Зебобіки кожного разу , коли Порошенко іде за кордон , волають про те ,
що він із десятками чемоданами бабла , тікає із Украіни !🤣🤣🤣

Не дочекаєтесь , недолугі шлепери 😄
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18.12.2021 19:22 Відповісти
То тепер патріархи приймають жуліків задарма ?

145-та рехворма?
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18.12.2021 19:35 Відповісти
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18.12.2021 19:40 Відповісти
Чомусь злодюги ********** всяких попів.

Мабуть то на злодійське везіння помагає.
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18.12.2021 19:43 Відповісти
Удмурт, шло бы ты отсюда
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18.12.2021 20:26 Відповісти
удмурт- твій тато, коцапе.

Блощицями своїми командуй, шарік
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18.12.2021 20:34 Відповісти
Яке ж ти кончене......
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19.12.2021 08:22 Відповісти
значить, все вірно
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19.12.2021 11:07 Відповісти
ну я ж і кажу - Яке ж ти кончене......
І ти кажеш - все вірно. ми порозумілися - ти таки к о н ч е н е
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20.12.2021 01:00 Відповісти
Цуцику зелений, вали звідси і не тявкай 😡
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18.12.2021 20:32 Відповісти
https://ic.pics.livejournal.com/gorlis_gorsky/65672736/1711071/1711071_600.jpg

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18.12.2021 19:50 Відповісти
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19.12.2021 00:02 Відповісти
ага, Халіфа Міа...
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19.12.2021 11:24 Відповісти
Та нехай би їхав собі, але ж повістку чому не взяв?
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18.12.2021 20:01 Відповісти
для ЗЕ-лички подтереться оставил 😂
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18.12.2021 20:06 Відповісти
А ты у ***** спроси
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18.12.2021 20:28 Відповісти
Не взяв тому що міг.

І дивись, скоро Порошенко прийде до ДБР питати, що вони хочуть, а там позачиняють всі двері та зроблять вигляд, що нікого нема, це ж було вже 100 разів.

Зеленський так біситься, що партія Порошенко на тримає лідерство у рейтингах, що не може придумати що ще зробити
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18.12.2021 21:30 Відповісти
Цікава версія )
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18.12.2021 21:57 Відповісти
Это не версия--так уже было)))
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18.12.2021 23:50 Відповісти
А хто такий, той Порошенко? Підозрюю, що якийсь головний в Україні піп, якщо поїхав до патріарха.
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18.12.2021 20:09 Відповісти
Та ні, не піп, такий собі злодій- патріарходрочер,

типу московського х-ла
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18.12.2021 20:18 Відповісти
ПIп, ты чуваш на каком наречии вещаешь?
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18.12.2021 20:29 Відповісти
На вашем, вяликом и магучем, український піп - поп.
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18.12.2021 20:52 Відповісти
А ти хто такий , вилупку 😡
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19.12.2021 00:16 Відповісти
во ти чурка кацапская под прокси и гуглтранслейтом... так позоришся...
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19.12.2021 08:25 Відповісти
галімий шлепєр якийсь в зеленім платтячку
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18.12.2021 20:28 Відповісти
Снова петушня из-за урала, швабра не жмёт?
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18.12.2021 20:30 Відповісти
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19.12.2021 15:08 Відповісти
У запоребриков понос))) ну шо ***** там ещё не удавилось?
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18.12.2021 21:18 Відповісти
та ні, це все наші
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18.12.2021 22:07 Відповісти
Це ваші кацапчику , ваші😠
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19.12.2021 00:17 Відповісти
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18.12.2021 21:44 Відповісти
Петя везде лезет ради пиара.
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18.12.2021 21:58 Відповісти
Умиляют лошары из-за паребрика)) у вас там одна методичка на всех? Вот безмозглые))
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18.12.2021 22:12 Відповісти
В чому тут піар , якщо людину поважають у в світі і запрошують на зустрічі
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19.12.2021 00:18 Відповісти
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18.12.2021 23:53 Відповісти
За Президенства Порошенка було якось спокійно і надійно , особливо
у його зарубіжних поіздках , що він ніде не осоромиться і не здасть інтересів Украіни !

Сьогодні , все що відбувається в краіні - це просто жах і страх та абсолютно невідомо куди нас ведуть ці зелені потвори і наркомани 😡
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19.12.2021 00:22 Відповісти
Что, совсем ребенок? Незрозуміло йому, святая простота! Ко второму президенству святого Петра! Куда же еще! Во всяком случае ядро завсегдатаев ЦН так хочет! Может, даже из чисто патриотических побуждений...
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19.12.2021 08:03 Відповісти
Я бы не отказался и от третьего президентского срока святого Петра. Выгребать дерьмо после зелёных чертей-наркоманов придётся очень долго!)
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19.12.2021 10:51 Відповісти
Варфоломей наш человек )))
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19.12.2021 10:05 Відповісти
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19.12.2021 10:10 Відповісти
ага, гарні квіточки ...
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19.12.2021 11:25 Відповісти
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