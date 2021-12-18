У Порошенка повідомили про зустріч з Вселенським Патріархом: "Домовленість була досягнута 15 грудня"

Відбулася зустріч п’ятого Президента, лідера партії "Європейська Солідарність" Петра Порошенка із Вселенським Патріархом Варфоломієм, про яку було домовлено під час телефонної розмови 15 грудня у річницю Об’єднавчого собору.

Про це Цензор.НЕТ повідомили у пресслужбі політсили.

Як повідомив Петро Порошенко, сторони обговорили перспективи подальшого розвитку і підтримки Православної Церкви України, у першу чергу визнання її іншими православними церквами-сестрами, відзначили важливість подальшого укріплення та розвитку ПЦУ як запоруки єднання українського суспільства.

Петро Порошенко розповів журналістам, що зустріч тривала майже дві години.

"Я дуже дякую Його Всесвятості Вселенському Патріарху, Священному Синоду за таку величезну увагу, яку Його Всесвятість демонструє по відношенню до України", – сказав Порошенко.

"Ми обговорили величезну кількість питань. Починаючи від результатів його візиту до Сполучених Штатів, зустріч з президентом Байденом, де вони дуже багато говорили про Україну", – зазначив Петро Порошенко.

"Ми скоординували наші дії, починаючи від процедури і процесу визнання Православної Церкви України сестрами – православними церквами в світі. Його Всесвятість залишає визнання нашої Церкви одним із своїх надважливих пріоритетів. І це дуже-дуже приємно", – говорить п’ятий Президент.

"Ми домовилися щодо надзвичайно важливих дій, які ми будемо вживати у 2022 році", – повідомив Порошенко

"Я привітав Його Всесвятість із третьою річницею Об’єднавчого собору, коли була створена, а точніше – відновлена робота Православної Церкви України при прямій участі та підтримці Його Всесвятості Вселенського Патріарха і Синоду нашої Матері-Церкви", – нагадав Порошенко.

Вселенський Патріарх Варфоломій привітав Петра Порошенка і весь український народ із прийдешніми різдвяними святами. Його Всесвятість передав благословіння українському народу для того, щоб в країні був мир і добробут.

"Я передав вітання від вірних Його Всесвятості з Різдвом, з Веселими святами. Хочу передати всім телеглядачам, всім українцям благословіння від Його Всесвятості, хочу передати вітання з прийдешніми святами. Завжди пам’ятайте, що Бог є з Україною, що Вселенський Патріарх молиться за нас. Не втрачайте оптимізму. Незважаючи на всі випробування, які нам посилає доля, все буде добре", – переконаний лідер "Європейської Солідарності".

Як відомо, 15 грудня Петро Порошенко провів телефонну розмову із Вселенським Патріархом Варфоломієм. Його Всесвятість привітав п’ятого Президента із річницею Об’єднавчого собору і запросив відвідати резиденцію Вселенського Патріарха на Фанарі.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, 17 грудня 2021 року слідчі ДБР намагалися вручити повістку на виклик на допит п'ятому президентові України, народному депутату України від партії "Європейська солідарність" Петру Порошенку, але це їм зробити не вдалося.

У "ЄС" назвали це "переслідуванням лідера опозиції".

Також в "ЄС" наголосили, що представники ДБР знали, що Петро Порошенко відїжджає у закордонне відрядження й намагалися використати це.













