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Зеленський підписав закон про спрощене громадянство для іноземців, які воювали на Донбасі

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Зеленський підписав закон про спрощене громадянство для іноземців, які воювали на Донбасі

Президент Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до закону України "Про громадянство України" щодо спрощеного набуття громадянства України окремими категоріями осіб" №1941-ІХ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба глави держави.

Спрощена процедура набуття громадянства передбачена для осіб, які проходили чи проходять службу в лавах ЗСУ, мають визначні заслуги перед Україною чи становлять державний інтерес, є громадянами держави-агресора або держави-окупанта і зазнали переслідувань за політичні переконання.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Рада спростила надання громадянства іноземцям, які захищали Україну. ВIДЕО

Як відомо, Верховна Рада 14 грудня ухвалила Закон "Про внесення змін до Закону України "Про громадянство України" щодо спрощеного набуття громадянства України іноземцями та особами без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України" (№5630). За відповідне рішення проголосували 285 народних депутатів.

15 грудня Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав закон про спрощене набуття громадянства України іноземцями та особами без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України.

Також читайте: Іноземці, які захищали Україну, можуть отримати громадянство за спрощеною процедурою, - закон
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Топ коментарі
+11
Хоч щось добре.
Але, щоби цей закон не став шпариною для протягування в Україну всяких Гогі, Коротких, та Арахамій...
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18.12.2021 18:36
+5
Ну нарешті,на 8-у році війни...
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18.12.2021 18:33
+4
Якщо ці іноземці воювали, а не з'їздили декілька раз на фронт, як пліснява, яка отримала УБД, саме за такі трюки.
"Руслан Демченко в 2020 году получил статус участника боевых действий."
Источник: https://censor.net/ru/n3298748
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18.12.2021 19:19
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Молодець Зеленський. Давно назріло.
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18.12.2021 18:33 Відповісти
Якщо ці іноземці воювали, а не з'їздили декілька раз на фронт, як пліснява, яка отримала УБД, саме за такі трюки.
"Руслан Демченко в 2020 году получил статус участника боевых действий."
Источник: https://censor.net/ru/n3298748
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18.12.2021 19:19 Відповісти
Ну нарешті,на 8-у році війни...
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18.12.2021 18:33 Відповісти
Хоч щось добре.
Але, щоби цей закон не став шпариною для протягування в Україну всяких Гогі, Коротких, та Арахамій...
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18.12.2021 18:36 Відповісти
Вже...
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18.12.2021 19:17 Відповісти
"или представляют государственный интерес, являются гражданами государства-агрессора или государства-оккупанта и преследовались за политические убеждения."

Ну прямо про всю шоблу окружения зеледента. Ждем десант из Кремля?
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18.12.2021 19:34 Відповісти
"Але, щоби цей закон не став шпариною для протягування в Україну всяких Гогі,..."

ну так а почему, по твоему, наркуша срочно подмахнул закон?..
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18.12.2021 19:37 Відповісти
є громадянами держави-агресора або держави-окупанта і зазнали переслідувань за політичні переконання. Джерело: https://censor.net/ua/n3306007

И попрет гавно из паРаши густым потоком...
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18.12.2021 19:11 Відповісти
Так.Ще трохи російських шпигунів та диверсантів нам не завадить.
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18.12.2021 19:26 Відповісти
А Гогишвили тоже воевал, что бы получить гражданство?,только на чьей стороне? на стороне Оплота? Если друг в его Валуев.
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18.12.2021 21:02 Відповісти
на до бы градации какие-то делать, там за танк, за пленных, за приехал на камеры засветился на день и т.п.
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18.12.2021 21:04 Відповісти
А при великому батькові гетьману усієї армовіри цього небуло.
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18.12.2021 22:38 Відповісти
Сейчас начнется новый бизнес от госструктур:хочешь гражданство по-быстрому:плати взятку и мы организуем поездку на пару дней недалеко от передовой посидишь в укрепленнм и защищенном безопасном месте и затем статус участника боевых действий с гражданством и льготами. Думаю макс цена за все про все до 100 тыс долларов. Пимахова по-чем продавала ускоренное гражданство-за 40 тыс всего? Кстати на свободе. В Украине вобще не сажают высших тчиновников НИКОГДА
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19.12.2021 01:00 Відповісти
 
 