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Новини Політика України
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журналістика (1615) Зеленський (17463) Мустафін (7) Гогілашвілі (75)

Зеленському не слід було сваритися з лояльними журналістами, бо їх численні публікації тепер формують негативне ставлення до нього, - Мустафін

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленському не слід було сваритися з лояльними журналістами, бо їх численні публікації тепер формують негативне ставлення до нього, - Мустафін

Медіаексперт Олексій Мустафін вважає великою помилкою сварку Володимира Зеленського з журналістами і переконаний, що критичні сюжети матимуть для президента ефект "тисячі порізів".

Про це він сказав в інтерв’ю Цензор.НЕТ.

Коментуючи ситуацію з колишнім заступником міністра внутрішніх справ Олександром Гогілашвілі Мустафін зауважив, що вона матиме для президента гірші наслідки ніж вагнергейт.

"Вагнерівці взагалі ніяк не позначились, бо ними цікавиться лише тусовка, яка Зеленського і так не підтримує. До того ж до певного часу про це взагалі не було чути через лояльність більшості телеканалів. Тепер через конфлікт з власником найпопулярнішого каналу про це почули, але суто технологічно це не спрацювало. Вся аудиторія, яка цікавилась вагнерівцями, вона вже охоплена", - зауважив Мустафін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Офіс президента взяв додаткові 20 днів для підготовки відповіді на запит про те, на яких підставах Левченко працює у Зеленського, - журналіст Реплянчук

" [З Гогілашвілі] тут трохи інша ситуація, враховуючи, що брутальна поведінка створює емоцію і може зачепити аудиторію. Ця історія могла розкрутитись. Тому її так швидко і спробували загасити", - зазначив експерт.

Втім, на його думку, на цьому криза не скінчиться.

"Зараз Зеленський з дня в день свариться з журналістами, які до нього ставилися в принципі лояльно. А зараз він сам розкручує негативне ставлення до себе. Звісно, можна запитати, на що може вплинути публікація Ткача про номери і порушення правил дорожнього руху? Вона не настільки емоційно глибока. Але тут важлива не глибина, а частота. Кожен день з’являються сюжети інших журналістів про Гогілашвілі. Вчора була інша тема, і знову безліч публікацій, і завтра буде так само. Це така "тактика тисячі порізів", - зауважив Мустафін.

Він вважає, що зрештою це дасть накопичувальний ефект. "Ми не знаємо, коли він спрацює, але рано чи пізно може спрацювати. І для Зеленського насправді небезпечно, що журналісти вже почали з ним боротись. Це звісно Давид і Голіаф, але коли терези збалансуються, то навіть найдрібніший камінчик може стати вирішальним. Тому йому треба було б покращувати стосунки з журналістами, а не робити те, що він робить", - наголосив експерт.

Також повне інтерв’ю: Олексій Мустафін про медіаскандали навколо президента: Зеленський розуміє, що ситуація для нього - як в тому радянському фільмі: "Или я ее веду в ЗАГС, или она меня к прокурору"

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+26
А чего еще можно ожидать от тупого шута с комплексом недонаполеона? Что он будет себя вести по другому?
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18.12.2021 18:38
+20
Любому з негативних явищ, які відбуваються зараз і відбуватимуться ще як мінімум 2,5 років в Україні при діючій владі, можна дати чітке, вичерпне і абсолютно зрозуміле пояснення: "У березні-квітні 2019 р. ми вас попереджали!", після якого вже ніяких запитань бути не повинно.
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18.12.2021 18:45
+17
Тобто, якщо журналісти не писали про те, що дебіл - то дебіл, то бубочку всі б обожнювали?
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18.12.2021 18:40
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А чего еще можно ожидать от тупого шута с комплексом недонаполеона? Что он будет себя вести по другому?
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18.12.2021 18:38 Відповісти
Любому з негативних явищ, які відбуваються зараз і відбуватимуться ще як мінімум 2,5 років в Україні при діючій владі, можна дати чітке, вичерпне і абсолютно зрозуміле пояснення: "У березні-квітні 2019 р. ми вас попереджали!", після якого вже ніяких запитань бути не повинно.
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18.12.2021 18:45 Відповісти
Таки да, Сейчас у нас в стране время "А мы вас предупреждали".
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18.12.2021 20:36 Відповісти
к белым акулам-людоедам Пороху и Ахметки прибавились стаи голодных пираний-журналюг!

ЧЕЛЮСТИ....
Вова, сплошные ЧЕЛЮСТИ !
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18.12.2021 19:05 Відповісти
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18.12.2021 19:08 Відповісти
Народ безмолвствует. (с)
...мне жаль журналистов...
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18.12.2021 18:39 Відповісти
себя пожалей !

журналисты уже обгладывают ЗЕ-лень до костей.
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18.12.2021 19:07 Відповісти
Коли Господь карає-то позбавляє розуму...
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18.12.2021 18:40 Відповісти
Не-а! Он заставляет убить сына, отца и брата.
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18.12.2021 18:44 Відповісти
папаСаше приготовиться
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18.12.2021 19:02 Відповісти
Ну да журналисты за прошедшие годы показали себя. И заслужили доверие! Сарказм если что.
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18.12.2021 18:40 Відповісти
Маємо режим реваншистів ригів, кремлівських кротів та шпигунів, проросійських українофобів, наркоманів та цинічних відморозків, нє?
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18.12.2021 18:46 Відповісти
Просто какаяразница, как вы не выдумывайте зраду.
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18.12.2021 18:49 Відповісти
Охоронці, службові собаки, номери прикриття, кортежі, броньовані позашляховики посольства США - звичайна четвергова свінгер-паті чиновників середньої ланки з оточення Зеленського. Чиновники вищої ланки - вище цього. Вони їбу.ться в гелікоптерах дорогою на Гуту.
Зеля ж натякав що у гелікоптері вони робили якісь бутерброди з Єрмаком !!! мабуть намащувались майонезом і тірібонькалі сосісочкі, не зрада, нє ???
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18.12.2021 18:52 Відповісти
Что же поменялось за почти 8 лет? как всегда какая разница.
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18.12.2021 18:53 Відповісти
І у баранів мозок є, але це не означає, що баран самостійно мислить. Пора навчитись відповідати за свої вчинки. Ви ето сдєлали (с). Сасайте.
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18.12.2021 18:56 Відповісти
Так делайте это. А то так баранами и останетесь.
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18.12.2021 19:07 Відповісти
А ті, хто голосував за цей підруснявлений непотріб, хто вимазався у ньому з ніг до голови, хто зміг намастити його на хліб замість мови, лицемірно казатимуть нащадкам, що мов де ті Зебіли, що за таке от могли голосувати, нє?
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18.12.2021 19:09 Відповісти
Очень четко вы обрисовали Порошенко и его избирателей.
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19.12.2021 08:50 Відповісти
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18.12.2021 18:53 Відповісти
Бред порохоботский
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18.12.2021 23:56 Відповісти
Тобто, якщо журналісти не писали про те, що дебіл - то дебіл, то бубочку всі б обожнювали?
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18.12.2021 18:40 Відповісти
Саме так. Більшість думають не головою, а шлунком... ну, або ще іншим місцем.
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18.12.2021 22:10 Відповісти
Лояльні зашквареної владі журналісти, це не журналісти, це медіаобслуга та медиашльондри.
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18.12.2021 18:42 Відповісти
Плохо! Продажные журнашлюхи, как всегда, пишут зависимости от собственных эмоций и количества «прикорма», а не объективно.
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18.12.2021 18:43 Відповісти
Журналисты Пэтра спалили и Зелю поддержали.
Факт фака имел место быть ... -- ...чего теперь уж не отнять.
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18.12.2021 18:46 Відповісти
Яким чином?

Ви з тієї структури?

або в серіалі таке бачила?
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18.12.2021 18:47 Відповісти
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18.12.2021 18:48 Відповісти
Просто у бубочки, на третьем году великого крадівництва, появилась масса денег на пиар услуги.
Только не всем "журналистам" они достались. "Журналисты" неохваченые вниманием ОП таким образом намекают что они тоже хотят кушать. Насыпют им в корыто, как уже насыпали упячке, и все там у бубочки опять будет хорошо
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18.12.2021 18:49 Відповісти
Это просто ТРЕШ человек валит страну а этот му да к рассуждает что повлияет на его рейтинг у ватанов а что нет !!!
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18.12.2021 18:56 Відповісти
Этот продажный эксперт сам мыслит в парадигме "Продаж" - потому не понимает что никто несоррился а Зеленского мочат потому что есть за что...или он думает что Нормальный журналист будет игнорировать "Зашквары" потому что хорошо относится к Зеленскому? этот "Эксперт" не понимает самого элементарного потому что никогда и не был Человеком не то что Журналистом..."Золотой телец" для него и тога и венец...
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18.12.2021 18:58 Відповісти
Не заважайте зеленському топити себе у лайні.
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18.12.2021 19:02 Відповісти
Медіаексперт Олексій Мустафін вважає великою помилкою сварку Володимира Зеленського з журналістами і переконаний, що критичні сюжети матимуть для президента ефект "тисячі порізів". Джерело: https://censor.net/ua/n3306008

.
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18.12.2021 19:06 Відповісти
Да мочат журналюги зекрысу потому что всех задолбал грабежом страны и беспросветной тупостью ...и ещё потому,что всем уже ясно -зеля не жилец,т к если сидел бы крепко,то боялись бы так прямо мочить
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18.12.2021 19:08 Відповісти
Зеленский дуже харошій
і друзі в нього усякі Гогі-шмогі
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18.12.2021 19:08 Відповісти
2021 рік фактично "устаканив" таке поняття як "Тотальна безкарність як основа існування касти недоторканних", які самоорганізувались за принципом мафії, які живуть за принципом "друзям - усе, ворогам - закон", - Остап Дроздов
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18.12.2021 19:08 Відповісти
Половину критиков (ватников) Зеленский просто закрыл. Этакая консенсусная полудиктатура.
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18.12.2021 19:09 Відповісти
Вагнергейт і самого мустафіна не цікавить бо там точно були земляки, які "могут и спросить". А "Гогігейт" це продовження Вагнергейту- персонажі одні і ті самі.
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18.12.2021 19:12 Відповісти
. Зеля олигархам на ...й соли насыпал)) .
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18.12.2021 19:24 Відповісти
Шо и тебе попало? Или пайку урезали?
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18.12.2021 19:34 Відповісти
Зеля тебе хлеборєзкою в лайно ткнув , а ти все фантазуєш про те як він олігархам -шось кудись насипав . . Прикольний ти - хлоп .
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18.12.2021 20:13 Відповісти
Зеля нормальный Президент! И то, что Падлюченко воет по этому поводу только доказывает этот факт!
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18.12.2021 20:55 Відповісти
Ну якщо він тобі нормальний , то ненормальний схоже - ти сам . .
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18.12.2021 20:58 Відповісти
Лесно такое услышать от долбака...., но рошенку ты заработал, главное получить!
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18.12.2021 21:10 Відповісти
Тобі - лестно почути що ти довбо...дятел . ? . Тоді в мене більш немає слів .
Ти заработал купу ЗЕленого лайна . . Радій і насолоджуйся .
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18.12.2021 21:25 Відповісти
В Мацкве учился?
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18.12.2021 22:12 Відповісти
какаяразніца . .
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18.12.2021 22:14 Відповісти
Зеленский все прекрасно понимает , просто проклятый метадон искажает реальность )
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18.12.2021 19:27 Відповісти
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18.12.2021 19:31 Відповісти
Обіжений керівник розвідки розповідає на телеканалі про всі особливості роботи свого відомства; обіжений журналісь забуває про основне завдання і етику журналіста і починає писати неправду і відверту брехню ; обіжений лікар замість апендициту видаляє ..., обіжений даішником автомобіліст виїзжає на зустрічну і натискає на акселератор.. ; обіжений слюсар,.., токар... І все це оправдане обіженісю. Територія обіжених людей????
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18.12.2021 19:33 Відповісти
шо за сказку ты на колене придумал,кацапа?
у тебя вон обиженный абрамович в португалию сбежал








ТЁТЯ РОЗА

После того, как Абрамович стал гражданином Португалии, с мечтой догнать её по среднему доходу на душу населения придётся расстаться навсегда!
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18.12.2021 19:47 Відповісти
ты бы лучше своих пас...все пользы больше
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18.12.2021 20:26 Відповісти
Можна спитати, а відверта брехня - це щось на кшталт того, що Пєтя свого брата вбив? Чи що брат Єрмака на Донбасі загинув (хоча як виявилося, він живий і допомагає братові посадами торгувати)?
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18.12.2021 20:34 Відповісти
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18.12.2021 19:43 Відповісти
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18.12.2021 19:44 Відповісти
В кремлевских сми проскользнула информация,у некоторых,как и у нас вода в попе не держится ,что Зеленский и болезнь хорошо сочетаются.Причем очень скоро. Готовится что-то типа Новичка для Президента Украины.Я попросил бы Спецслужбы Украины временно ограничить доступ к телу.Я предполагаю ,что это будут корреспонденты и политиканы,охотники- невдахи за булавой.
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18.12.2021 19:59 Відповісти
Мустафин всякий отстой по СМИ гонит. Делает вид, что что-то умное говорит.
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18.12.2021 20:05 Відповісти
На що,здатне,те,й, пихтить
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18.12.2021 20:45 Відповісти
Що,за 'отброс', цей особливо цінний?
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18.12.2021 20:44 Відповісти
Журналист не должен руководствоваться эмоциями.Его задача объективно доносить инфу людям,невзирая на свои обидки к тому или иному политику.Журналист должен быть как судья беспристрасным и его не должны волновать слёзы родных преступника.Держать весы в равновесии-это журналистика.Если весы в твоей руке пошатнулись в сторону симпатии к одному политику или антипантии к тем о ком пишешь,то ты уже не журналист,а пропагандон вводящий массы людей в заблуждение,только на том основании,шо потерял меру весов.Як вариант
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18.12.2021 20:59 Відповісти
Йому не слід було нарождатись, так що тепер?
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18.12.2021 21:12 Відповісти
КОРИЧНЕВА ПАМ'ЯТЬ ШОКОЛАДНИХ.

Гогішвілі хам, і як тільки це проявилося, Зеленський його звільнив. Проте продажна шокошобла продовжила старанно розкручувати "зраду", готуючи найбільш сприятливу ситуацію на цей раз для широкомасштабного вторгнення Росії. Це є обов'язковою компонентою Великої війни, і вони цю компоненту підтягують і розкручують.
Дивно, що ніхто не тикне шоколадну мерзоту пиками в купку, яку вони колективно відкладають, - і не нагадає, що тесть Клімкіна, порошенківського міністра іноземних справ, є громадянином Росії. Більше того, він нагороджений путінською окупантською медаллю "За возвращєніє Крима".

Його дочка в МЗС при порошку була заступницею департаменту зовнішньої політики чи шось таке...

Напевно, не треба нагадувати, скільки секретів в МЗС...
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18.12.2021 21:55 Відповісти
А ніхто і не збирається ставити Порошенкові шоколадні пам'ятники - він обісрався, тому і програв. Але це зелене гівно не обсирається - воно і є гівном
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19.12.2021 01:08 Відповісти
Цензору немає в кого інтерв'ю брати
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19.12.2021 01:02 Відповісти
Это - длинный заголовок ... Достаточно "Зеленскому не следовало бы..."
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19.12.2021 10:43 Відповісти
 
 