Європа залишається головним торговельним партнером України: частка експорту в ЄС сягнула 40%, - Шмигаль
Новини Цензор.НЕТ Економіка
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль оприлюднив інформацію, щодо експорту українських товарів у світ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це прем'єр написав у фейсбуці.
Шмигаль підкреслив: "У січні-жовтні експорт українських товарів становив понад 54 млрд доларів, що на 38% більше ніж минулого року. Експорт товарів за підсумками року буде найбільший за останні 8 років. За 10 місяців 2021 головним ринком збуту українських товарів залишився Європейський Союз із часткою в 40%".
Топ коментарі
+6 Валадімір Щєлєнскій
показати весь коментар18.12.2021 19:01
+4 Kobsar Alexander
показати весь коментар18.12.2021 18:54
+3 Койот Восточноукраинский
показати весь коментар18.12.2021 19:43
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
По данным таможенной службы, в 2020 году товарооборот между Украиной и Россией составил $7,3 млрд.
Как гриться: Ни слов, ни выражений...
Источник: https://censor.net/ru/n3306009
Просто невероятные рекорды. Неужели СМИ поддерживающие Порошенко все врут?)
А цены на металл и т.д. за 8 дет поднялись и чуть ли не в 2 раза
Кроме заробитчан - просто интересно с такой экономикой.
Доля ЕС может вырасти до 100%.