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Росія спрямувала для патрулювання у небі Білорусі два бомбардувальники, здатних нести ядерні заряди

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Росія спрямувала для патрулювання у небі Білорусі два бомбардувальники, здатних нести ядерні заряди

РФ 18 грудня направила два стратегічні бомбардувальники до західних кордонів Білорусі. Західні ЗМІ звертають увагу, що обидва літаки здатні нести ядерні заряди.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо.Свобода.

Два бомбардувальники Tu-22M3 проводять патрулювання у супроводі винищувачів Su-30SM, приписаних до авіаційних частин як у Білорусі, так і в Росії.

За останній місяць це вже третя подібна патрульна місія у білоруському небі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Білорусь готова розмістити ядерну зброю в разі "загрози з боку НАТО", - керівник МЗС РБ Макей

Видання нагадує, що стосунки Білорусі з Європейським союзом залишаються напруженими у зв'язку з прибуттям останніми місяцями до білорусько-польського кордону тисяч мігрантів з Близького Сходу та Центральної Азії. У Брюсселі вважають, що криза з мігрантами могла бути навмисно влаштована режимом Лукашенка.

У Києві висловили побоювання, що Москва могла б використати білоруську територію для підтримки військ, які, ймовірно, здатні вдертися на територію України.

США та їхні союзники по НАТО останнім часом неодноразово попереджали Росію, що напад на Україну спричинить "тяжкі наслідки".

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+11
Когда Рашка миролюбно катает ЯО вдоль границ Европы ето нормально, а когда НАТО ставит ПВО для защиты своей территории то ето агрессивная правакация
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18.12.2021 19:51
+9
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18.12.2021 19:53
+9
Хотя у лаптей чаще так.
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18.12.2021 19:55
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На фото три. Один видимо не долетел, упал под Воронежем.
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18.12.2021 19:19 Відповісти
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18.12.2021 19:24 Відповісти
Хотя сейчас только разглядел, что на фото Ту-160. А в статье про Ту-22М3. Они выглядят так
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18.12.2021 19:49 Відповісти
Хотя у лаптей чаще так.
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18.12.2021 19:55 Відповісти
Вчора в Пітері у кацапів прямо на верфі згорів дощенку (не підлягає відновленню) ************* ракетний корвет-стелс "проВОРний", який заклали у далекому 2013 та мали передати флоту наприкінці 2022. Тепер передадуть хіба що сиську від здохлого цапа...
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18.12.2021 21:51 Відповісти
А важко влаштуватись туди зварником ?
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19.12.2021 03:41 Відповісти
Хло пізно всрався - В-52 із В-1В в Україні ще навесні літали 🤗
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18.12.2021 19:22 Відповісти
Не нужно недооценивать москалей. Ту-22М3 начали готовить к взлёту ещё весной.
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18.12.2021 19:33 Відповісти
Потрібно не недооцінювати армію свинособак, а сприймати їхню реальну силу.
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18.12.2021 19:48 Відповісти
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18.12.2021 19:53 Відповісти
😂
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18.12.2021 19:49 Відповісти
Бацьку -бомбіть збираються чи що . ? . За шо ..??
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18.12.2021 19:25 Відповісти
Бацька мав би насторожитись,кацапскі літаки частіше падають чим літають останнім часом)
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18.12.2021 19:25 Відповісти
Самопад мардовский в чичичипи у 3смэну стеланный. Штурмануицца лагарихмицискай линейкай.
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18.12.2021 19:27 Відповісти
Он бы лучше в форточку выглянул и глянул какая деревня на дорожном указателе 😂
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18.12.2021 19:52 Відповісти
А Вы понимаете, зачем эта линейка на самолёте и в каких ситуациях она применяется?
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19.12.2021 00:49 Відповісти
Наверное на всякий пожарный случай? В т.ч. и в прямом смысле!
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19.12.2021 07:19 Відповісти
Почитайте назначение НЛ-10.
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19.12.2021 11:41 Відповісти
Странная тактика предупреждать кремлевского старца о последствиях, санкции вчера нужно было вводить. Когда Х#йло начнет бомбить Украину будет поздно.
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18.12.2021 19:27 Відповісти
Вчера вам надо было Администрацию в ОП не превращать...
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18.12.2021 19:31 Відповісти
русня ти за кого голосував у квітні 2019 року?
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18.12.2021 19:38 Відповісти
За визитку Яроша.
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18.12.2021 19:50 Відповісти
Мало кто из лаптелетов вернется на базу ,если только попробуют
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18.12.2021 20:39 Відповісти
увидев такие мощи бульбохуйла, щас поляки и другие европейцы, массово ринутся к границам парашной анклааки надеясь раньше бестолковоскопившихся там мигрантов, заполучить защиту своих прав, свобод, жизни, а также забить себе место в раю, обещанное шефом гауляйтера белопараши - ******.
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18.12.2021 19:34 Відповісти
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18.12.2021 19:34 Відповісти
Я в дитинстві.
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18.12.2021 19:39 Відповісти
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18.12.2021 19:54 Відповісти
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18.12.2021 19:55 Відповісти
Брест и Витебск напряглись.
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18.12.2021 19:35 Відповісти
Іпануте ***** само штовхає нас до НАТИ.
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18.12.2021 19:41 Відповісти
Бобруйску приготовиться...
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18.12.2021 19:43 Відповісти
Атипичный журналист:
15 декабря 2021 года
сборная РФ по хоккею против сборной Канады. На форме россиян надпись "СССР".
Видимо московиты думают (что само по себе удивительно!), что это оригинально! А на самом деле это прогрессирует шизофрения и деменция, если они не помнят за какую страну играют!
Больше на моей странице https://www.facebook.com/Dmitriy.Chek...
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18.12.2021 19:47 Відповісти
А как сегодня с чехами кстати сыграли?
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18.12.2021 19:56 Відповісти
А, всё, спасибо, загуглил счёт.
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18.12.2021 19:57 Відповісти
а как там,кстати,догорел кораблик в ленинграде,или всех спасателей отправили рот рускака солдата расшивать ?
а,спасибо,загуглил - в саратове расхеряченный автобус тормозами оборудуют,который вёз в Чечню расиянские флаги на учения ..
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18.12.2021 20:13 Відповісти
Догорел кораблик в Лянинграде
За поребрик солнышко зашло
Вротзашитыйвтормозах Салаутдин
Попытался вякнуть... Но прошло
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18.12.2021 20:18 Відповісти
был на шифрах Моня,но недолго
за помойку рускую топил,
вычислен,обосцан и отправлен
в спам с диагнозом " кириллович-дебил"..
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18.12.2021 20:52 Відповісти
😂😂😂
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18.12.2021 21:02 Відповісти
По чему Вас до сих пор не забанили загадка природы.
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18.12.2021 22:39 Відповісти
30 років в коматозному сні.
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18.12.2021 22:11 Відповісти
Мігранти спробують штурмувати Європу під прикриттям російської воєнної авіації.
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18.12.2021 19:48 Відповісти
Когда Рашка миролюбно катает ЯО вдоль границ Европы ето нормально, а когда НАТО ставит ПВО для защиты своей территории то ето агрессивная правакация
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18.12.2021 19:51 Відповісти
Все набагато гірше - коли кацапи показують Європі "кузькіну мать" на її кордонах - у самій Європі анічирик , а от коли український байрактар здійнявся у повітря на своїй території у довбаній ойропі повна стурбованість
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18.12.2021 20:11 Відповісти
_Неважен озвучиваемый агрессором предлог - игнорировать! Важен мотив агрессора. А заставить агрессора отказаться от запланированной агрессии может только гарантия нанесения неприемлемого ущерба!
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18.12.2021 20:14 Відповісти
"он йбнутий, владімір путін, чтоб ви понялі".
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18.12.2021 19:55 Відповісти
https://youtu.be/jzvzxEzTphE..катастрофа ТУ-22М 2019 год

https://youtu.be/I9krJoTVk_w...катастрофа ТУ-22

https://youtu.be/STp5XIeYhjc..катастрофа Ту-22 под Мариуполем...летающие гробы короче

а есь еще куча видео с упавшими Ту-95 и Ту-160...
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18.12.2021 19:58 Відповісти
ту- жирна добича для раптора в небі
та для тамагавка на землі,
білоруси- не сумуйте
квіточки фуйлу купуйте
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18.12.2021 20:03 Відповісти
Тот кто подсадит путина на коллекционирование марок а не земель получит Нобелевскую премию мира.
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18.12.2021 20:04 Відповісти
На Ваганьковском хорошая земля. И вдоль кремлёвской стены тоже...
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18.12.2021 20:06 Відповісти
Нобелевскую премию идиоты дали обаме...
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18.12.2021 20:15 Відповісти
https://youtu.be/STp5XIeYhjc...супер-видос от Александра Невзорова...КРУТО!!!
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18.12.2021 20:07 Відповісти
https://youtu.be/***********
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18.12.2021 20:09 Відповісти
чекаєм новини, що один з них наїбнувся
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18.12.2021 20:21 Відповісти
З нетерпінням чекаємо на падіння літачка...
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18.12.2021 20:24 Відповісти
буду орать когда это говно рухнет куда нибудь и гриб в городе )))
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18.12.2021 20:31 Відповісти
БОМБАРДУВАЛЬНИКИ, цікаво... "вантаж" ще не скинули над "патрульованою" територією?
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18.12.2021 20:46 Відповісти
президент россии окончательно потерял связь с реальностью и серьезно душевно болен....пациента будем лечить ...вводить медленно и глубоко!
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18.12.2021 20:53 Відповісти
патрулювання бомбардувальниками кордону іншої країни?
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18.12.2021 22:06 Відповісти
белорусы здорово рискуют, только в 2021 году н@******** около ста российских самолетов (советской рухляди)
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18.12.2021 22:38 Відповісти
скотокаЦАПскi гiвнольоти:
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18.12.2021 23:01 Відповісти
А кого пугают то? Беларусов? Ведь этот хлам будет сбит НАТОвским ПВО мгновенно в момент пересечения границы ЕС.
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18.12.2021 23:23 Відповісти
М3 ? Это которые сбивались грузинской ПВО ?
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19.12.2021 03:46 Відповісти
А остальные два ********* оставила для патрулирования дамбаса
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19.12.2021 08:13 Відповісти
Путинские традиционыіе понты: "...Могут нести ЯО...".
А могут и не нести, а просто иеблом торговать, точнее - обтекателем радара.
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19.12.2021 11:20 Відповісти
 
 