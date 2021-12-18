Росія спрямувала для патрулювання у небі Білорусі два бомбардувальники, здатних нести ядерні заряди
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
РФ 18 грудня направила два стратегічні бомбардувальники до західних кордонів Білорусі. Західні ЗМІ звертають увагу, що обидва літаки здатні нести ядерні заряди.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо.Свобода.
Два бомбардувальники Tu-22M3 проводять патрулювання у супроводі винищувачів Su-30SM, приписаних до авіаційних частин як у Білорусі, так і в Росії.
За останній місяць це вже третя подібна патрульна місія у білоруському небі.
Видання нагадує, що стосунки Білорусі з Європейським союзом залишаються напруженими у зв'язку з прибуттям останніми місяцями до білорусько-польського кордону тисяч мігрантів з Близького Сходу та Центральної Азії. У Брюсселі вважають, що криза з мігрантами могла бути навмисно влаштована режимом Лукашенка.
У Києві висловили побоювання, що Москва могла б використати білоруську територію для підтримки військ, які, ймовірно, здатні вдертися на територію України.
США та їхні союзники по НАТО останнім часом неодноразово попереджали Росію, що напад на Україну спричинить "тяжкі наслідки".
Будь ласка, зачекайте...
15 декабря 2021 года
сборная РФ по хоккею против сборной Канады. На форме россиян надпись "СССР".
Видимо московиты думают (что само по себе удивительно!), что это оригинально! А на самом деле это прогрессирует шизофрения и деменция, если они не помнят за какую страну играют!
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а,спасибо,загуглил - в саратове расхеряченный автобус тормозами оборудуют,который вёз в Чечню расиянские флаги на учения ..
За поребрик солнышко зашло
Вротзашитыйвтормозах Салаутдин
Попытался вякнуть... Но прошло
за помойку рускую топил,
вычислен,обосцан и отправлен
в спам с диагнозом " кириллович-дебил"..
https://youtu.be/I9krJoTVk_w...катастрофа ТУ-22
https://youtu.be/STp5XIeYhjc..катастрофа Ту-22 под Мариуполем...летающие гробы короче
а есь еще куча видео с упавшими Ту-95 и Ту-160...
та для тамагавка на землі,
білоруси- не сумуйте
квіточки фуйлу купуйте
А могут и не нести, а просто иеблом торговать, точнее - обтекателем радара.