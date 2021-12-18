Політики старого типу не зможуть обійняти пост президента України, дуже великі шанси є у розкрученої медійної персони, - Мустафін
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Медіаексперт Олексій Мустафін вважає, що наступним президентом України з великою імовірністю буде або відома людина-неполітик, або чинний президент Володимир Зеленський.
Про це він сказав в інтерв’ю Цензор.НЕТ.
На питання, чи є шанси перемогти у нинішніх політиків, Мустафін відповів: "З тих, хто поводить себе як звичайний український політик - ні в кого".
Натомість у розкрученої медійної персони "дуже великі шанси". "Бо такий запит у суспільстві є. І це запит насправді не стільки на нові обличчя, а на інші", - зауважив Мустафін.
На запитання щодо думки, що після перемоги Джо Байдена на виборах у США буде тренд на повернення політиків старого зразка на виборах, медіаексперт зауважив, що сам Байден робить все, щоб такої тенденції не було.
"А що хтось задовлений дуже роком роботи Байдена? Ні. Він не став проривом. А в нас інша країна. Це не та частина світу, де Байден, Макрон чи Борис Джонсон. Пам’ятаєте старий анекдот про Вовочку, який відповідає вчительці "Ех, Марія Іванівно, мені б ваші проблеми". У нас і справді інші проблеми, і у нас люди чекають саме на прорив. Я думаю, що в нашій місцевості для багатьох Байден - це просто нудний політик", - зауважив експерт. Додавши, що українці шукатимуть ненудного президента.
Він також звернув увагу, що в медіа стало дуже багато Дмитра Гордона.
Водночас Мустафін не виключив, що Зеленський переобереться на другий термін, але не матиме такої влади через втрату більшості у парламенті.
Читайте повне інтерв’ю: Олексій Мустафін про медіаскандали навколо президента: Зеленський розуміє, що ситуація для нього - як в тому радянському фільмі: "Или я ее веду в ЗАГС, или она меня к прокурору"
Будь ласка, зачекайте...
п.с
іду до Приятиля ввечері - буду вести " роз'яснювальну роботу серед населення, в першу чергу в колі своїх близьких, "
Якщо у вас є можливість і ресурси переконувати маси, переконуйте. Тільки так і будується суспільство довго, важко.
Ще й ось зимою схоже , сидітимем при свічках , і дай Боже щоб в теплі . ВПЕРШЕ за 30 років , влада не купила вугілля на зиму .. Це просто пц !!
Бо білі пальта - це ******** дизайн фуфайки-ватника
Все дивиться на Гордона
Коли вiн достал расчёску
Значит рядом десь Котовский
Ходит грустный и не чёсан
кремль - обісреться !
Так что очень надеюсь что,
1. Сначала, как положено по Конституции, всё же пройдут выборы в ВР, которая просто упразднит должность Президента Украины и на этом закончатся эти идиотские пляски.
2. На выборах победят те партии, которые будут не лозунгами типа "Зробимо їх ще раз", а с конкретными программами и планами их выполнения и которые избиратели смогут пошагово контролировать.
3. Если не получится вот так, по Конституции, если Зеленский попробует перенести выборы в ВР еще на полгода, то народ будет иметь право перейти к форме ПРЯМОГО народовластия.
Зеля - как раз аниматор-аматор, политик старого типа, раскрученный олигархом старого типа, Беней...
Все не такие, один зеленский правильный.
Это сказал эксперд, на этом эксперд и закончился. Ни ума, ни фантазии даже отработать правильно заплаченные деньги...
Ахереть "элита".
Специалист на специалисте.
Бабуля бєня народила в жахливих муках???
Працював журналістом в УНІАН (Бєня), працював завідувачем відділу міжнародних новин у Телевізійній службі новин (ТСН) на телеканалі 1+1. (Бєня). Шеф-редактор служби новин телеканалу «Інтер». Далі СТБ (Пінчук). В лавах СДПУ(О ) медведчука з часу заснування партії.
У 2012 - 2013рр. консультував партію регіонів. В 2018 - 2020рр. був медіа-консультантом партії"Батьківщина".
А що Кучмастий ще в строю ?
Папа українських олігархів залізна людина