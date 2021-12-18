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В Україні спростили процедуру отримання документів для зареєстрованих на окупованих територіях

Новини Цензор.НЕТ Політика України

В Україні спростили процедуру отримання документів для зареєстрованих на окупованих територіях

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про спрощену видачу документів людям, зареєстрованим на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на преслужбу глави держави.

"Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо внесення відомостей про зареєстроване місце проживання осіб на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, Автономній республіці Крим та місті Севастополі, а також оформлення документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, або документів, що посвідчують особу та підтверджують її спеціальний статус" №1916-ІХ, який парламентарії ухвалили 30 листопада", - йдеться у повідомленні.

Цей документ урегульовує механізм внесення відомостей про зареєстроване місце проживання громадян на окупованих територіях, а також дає змогу визначити місця оформлення документів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський підписав закон про спрощене громадянство для іноземців, які воювали на Донбасі

Нагадаємо, 30 листопада Верховна Рада ухвалила закон, що сприятиме особам, які проживають на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, АР Крим та Севастополі в отриманні документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її статус, із внесеними до них відомостями про зареєстроване місце проживання на цих територіях. За відповідний законопроєкт №4564 проголосували 299 народних депутатів.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+13
Чтобы нельзя было понять во время войны где свой, а где чужой ? Понятно.
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18.12.2021 20:14
+13
Правильно. И Россея им аусвайсы и Зеля, не жизнь , а малина. А свои пусть тарифы платят да барщину олигархам собирают. Ты хоть что то полезное для Украинцев сделай, чудо комедийное.
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18.12.2021 20:14
+12
Ага , и двойное гражданство . Супер идея .
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18.12.2021 20:05
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Ага , и двойное гражданство . Супер идея .
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18.12.2021 20:05 Відповісти
тройное:украинское, росийское и крьімское(или донецкое или луганское)
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18.12.2021 20:31 Відповісти
Чтобы нельзя было понять во время войны где свой, а где чужой ? Понятно.
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18.12.2021 20:14 Відповісти
Нажаль тут восновному тільки чужі. Чужі на своїй землі......
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18.12.2021 20:59 Відповісти
Правильно. И Россея им аусвайсы и Зеля, не жизнь , а малина. А свои пусть тарифы платят да барщину олигархам собирают. Ты хоть что то полезное для Украинцев сделай, чудо комедийное.
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18.12.2021 20:14 Відповісти
Навіщо?
Він поставлений фуйлом для того, щоб обійти українське законодавство і протягти все, що вигідно кацапам.
Тепер ці громадяни мають всі ті ж права, що й українці. Проживаючи на окупованій території, маючи мокшанське громадянства вони можуть обирати і бути обраними, користуватися безвізом, купувати землю і т.д. і т.п..
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18.12.2021 20:39 Відповісти
не, бтвм, кода этот пуйло не пугать а уже наступать будет на Украину?
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18.12.2021 20:16 Відповісти
Не будет он наступать. Буба скоро ему докажет что между ЕР и СН нет никакой разницы.
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18.12.2021 20:30 Відповісти
таки да - как тут писали - т.н. "СРУР" Союз Русско-Украинских Республик...
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18.12.2021 20:33 Відповісти
Буба хоче в презЕденти. Сподівається, що вата вибере його, або кацапа, який не буде переслідувати Бубу, за вчинені злочини.
Ось і розгадка для закону про множинне громадянство.
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18.12.2021 20:21 Відповісти
"какая разніца"
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18.12.2021 20:22 Відповісти
Бубочка надеется на кого угодно, только не на граждан Украины. В гражданах Украины он разочеровался. Вот если бы у него были граждане Израиля, или ОРДЛО, пусть даже с российским паспортом, они бы голосовали только за него. Как бы обяснить теперь изберателеме ОПЖЗ что в политике СН нет никакой разницы с ОПЖЗ, тогда может и они за него проголосуют.
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18.12.2021 20:27 Відповісти
Для чого?
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18.12.2021 20:29 Відповісти
забота о зелекторате. неохота ему на 2-й срок в тюрьму, набирает себе сторонников.
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18.12.2021 20:40 Відповісти
Розводити Арахамій і Голігашвілі в Україні.
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18.12.2021 21:12 Відповісти
Вот народ, все не так. Все согласны, что Донбасс Украина, так почему им не давать паспорта и другие документы? Вы же все патриоты, в чем проблема?
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18.12.2021 21:22 Відповісти
Бо там 5-10 років треба лікувати від кацапізму.
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18.12.2021 21:30 Відповісти
Похоже ты отказываешься от повэрнення времено окупированых территорий, И кто ты теперь? ПУЙЛО. Вот так и проявляется гнилая сущность.
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18.12.2021 21:55 Відповісти
1-Українську вивчи.
2-Спочатку повернути рідну землю , а потім повертати тих людей в українське поле після тотальної перевірки на предмет вчинення ними військових злочинів, служби окупантам...
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18.12.2021 22:00 Відповісти
Стосовно першого пункту , предмет - це українською ?
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18.12.2021 22:04 Відповісти
Українська=українська мова. Якщо він пише не українською, то він не знає українську на 30 році Незалежності і 8 війни.
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18.12.2021 22:07 Відповісти
Мені він байдуже . Я не можу похвалитися , що знаю мову досконально . Просто спитав , це правильно чи ні " предмет " . Мені здалося , що тут доречі якійсь другий вислів .
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18.12.2021 22:12 Відповісти
Я також не лінгвіст.
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18.12.2021 22:37 Відповісти
Що можу - готовий пояснити.
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18.12.2021 22:38 Відповісти
Земелькы тоби мало, народ то такэ. ЖЛОБ ты. Не научили, самая большая ценность, это человек. Не ошибся, гнилая сущность. Разговор окончен.
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18.12.2021 22:09 Відповісти
Сам зрозумів, що хотів сказати? Українську не знаєш і ''русским понятно не можешь из ясняться'' твоїм язиком.
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18.12.2021 22:41 Відповісти
За українське громадянство цього італійця чи Юри з Коломиї навіть не треба нікого агітувати:
Італійський хлопець зміг вивчити українську мову не виїжджаючи з Італії! Коли познаймився з ним, не відразу зрозумів, що він італієць
https://zaxid.info/post1_161226_23?fbclid=IwAR1QGcDHAcxA4XYKsVzA7dXTNfxZ8_zJIJr4az-YMGi5SqbVRXvvxdNUpkE
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18.12.2021 22:04 Відповісти
Ми патріоти, а вони ні.
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19.12.2021 00:44 Відповісти
Дол//***, Донбасс это Украина, но мразота проживающая там на нахр не нужна.
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19.12.2021 00:48 Відповісти
Завозите агентуру фсб гру.
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18.12.2021 21:32 Відповісти
Мені розповідають, що в Польщі багато "донецьких" і "кримських". Вони не признаються землякам-українцям, звідки вони. Бо СОРОМНО. Соромно, що голосували за двічі проффесора Януковоча. Соромно, що плювали на "гейропу". А тепер, коли біда примусила їхати працювати
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18.12.2021 22:18 Відповісти
їхати працювати в цю "гейропу", ці вічні російські і зеківські підстилки прозріли. І зараз просто мовчать і не "висовуються".

Треба дати можливість людям з окупованих земель отримувати українські документи. Звичайно, лише тим, на кому немає крові і зради.
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18.12.2021 22:21 Відповісти
Десь в кінці літа одного знайомого привезли з Польщі хоронити... Працював там, пожалів одного такого ''украінца'', найшов роботу в поляка, житло. Одного разу після роботи сиділи, відпочивали, трохи випили і поспорили
'' чий Крим''.В донєцкого стався ''нєрвний зрив'' і він мого земляка зарізав - нарахуали більше 20 ударів ножем...
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18.12.2021 22:29 Відповісти
ну правильно, если не будет документов, то как полиция будет их проверять?
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18.12.2021 22:35 Відповісти
І ще по темі мови і рівних прав:
Я кілька днів думав, чи розмістити цей допис: Ось, вам "русский мир" приповз до Польщі. Допис польського юриста
https://infoslovo.com.ua/ya-kilka-dniv-dumav-ch/?fbclid=IwAR3L011jZxXBw6GaP3R33-CgjMQJeDBqu7WybuvBUxaONIofhbwNvNaDjmo
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18.12.2021 22:54 Відповісти
Хтось має охоту ще коментувати "мудрі" рішення найвеличнішого? Одні матюки приходять до голови...
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19.12.2021 05:07 Відповісти
синеватому бы сделать из оккупированных территорий резервацию строгого режима, а не документы раздавать... но... оно же живет к дерьмаковском пузыре, а у самого ума не хватает...
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19.12.2021 06:40 Відповісти
и правду тут пишут что никто не поймёт где свой где чужой..... а потом такие ржут с УКРАИНЫ к примеру сепарня сбежавшая там и туда что у них паспорта украины и права международные и паспорта полученные иностранные .и говорят что срали мол на вас дураков . так и говорили . потому что с их документами никуда не пускают, но все наши власти и экс тоже учили их детёнышей за наши налоги бесплатно в вузах вне очереди, пополняя штат с высшим образованием для банд формирований крыма и донбасяо...вот как то таки всё (( юристы и мчс ники которые закончили вузы к примеру харьковские .плюнули на Украину и свалили поднимать свои лээндээры....((
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19.12.2021 06:56 Відповісти
 
 