В Україні спростили процедуру отримання документів для зареєстрованих на окупованих територіях
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Президент України Володимир Зеленський підписав закон про спрощену видачу документів людям, зареєстрованим на тимчасово окупованих територіях.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на преслужбу глави держави.
"Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо внесення відомостей про зареєстроване місце проживання осіб на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, Автономній республіці Крим та місті Севастополі, а також оформлення документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, або документів, що посвідчують особу та підтверджують її спеціальний статус" №1916-ІХ, який парламентарії ухвалили 30 листопада", - йдеться у повідомленні.
Цей документ урегульовує механізм внесення відомостей про зареєстроване місце проживання громадян на окупованих територіях, а також дає змогу визначити місця оформлення документів.
Нагадаємо, 30 листопада Верховна Рада ухвалила закон, що сприятиме особам, які проживають на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, АР Крим та Севастополі в отриманні документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її статус, із внесеними до них відомостями про зареєстроване місце проживання на цих територіях. За відповідний законопроєкт №4564 проголосували 299 народних депутатів.
Будь ласка, зачекайте...
Він поставлений фуйлом для того, щоб обійти українське законодавство і протягти все, що вигідно кацапам.
Тепер ці
громадянимають всі ті ж права, що й українці. Проживаючи на окупованій території, маючи мокшанське громадянства вони можуть обирати і бути обраними, користуватися безвізом, купувати землю і т.д. і т.п..
Ось і розгадка для закону про множинне громадянство.
2-Спочатку повернути рідну землю , а потім повертати тих людей в українське поле після тотальної перевірки на предмет вчинення ними військових злочинів, служби окупантам...
Італійський хлопець зміг вивчити українську мову не виїжджаючи з Італії! Коли познаймився з ним, не відразу зрозумів, що він італієць
https://zaxid.info/post1_161226_23?fbclid=IwAR1QGcDHAcxA4XYKsVzA7dXTNfxZ8_zJIJr4az-YMGi5SqbVRXvvxdNUpkE
Треба дати можливість людям з окупованих земель отримувати українські документи. Звичайно, лише тим, на кому немає крові і зради.
'' чий Крим''.В донєцкого стався ''нєрвний зрив'' і він мого земляка зарізав - нарахуали більше 20 ударів ножем...
Я кілька днів думав, чи розмістити цей допис: Ось, вам "русский мир" приповз до Польщі. Допис польського юриста
https://infoslovo.com.ua/ya-kilka-dniv-dumav-ch/?fbclid=IwAR3L011jZxXBw6GaP3R33-CgjMQJeDBqu7WybuvBUxaONIofhbwNvNaDjmo