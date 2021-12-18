УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5284 відвідувача онлайн
Новини Суспільство
1 339 17
Антарктида (84) корабель (1422) наука (296)

Науковці України та ПАР планують спільне дослідження Антарктики з використанням криголама "Ноосфера", - посол Абравітова

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Науковці України та ПАР планують спільне дослідження Антарктики з використанням криголама

Плани щодо спільного дослідження Антарктики Україною і Південно-Африканською Республікою з використанням можливостей нового українського криголама "Ноосфера" мають бути конкретизовані наступного року.

Про це розповіла посол України в ПАР, Мозамбіку і Ботсвані Любов Абравітова в інтерв’ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

Посол поінформувала, що науковці України і ПАР наразі в рамках чинного проєкту проводять спільні мікробіологічні дослідження в Антарктиці.

"А щодо нашого криголама, це була ініціатива південноафриканської сторони. Вони її озвучили, ми у червні обговорили її з Міністерством освіти, науки і технологій ПАР. Сподіваємось, що наступного року під час чергового засідання Комісії з науково-технічного співробітництва між Україною і ПАР, це вже буде якось конкретизовано", - сказала Абравітова.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Придбаний у Великої Британії криголам прибув до Одеси. ФОТОрепортаж

Вона додала, що комісія востаннє проводила засідання у 2012 році та висловила думку, що було б правильним долучити до підготовки наступного засідання представників НАН України, щоб вони визначили перспективні напрями.

Нагадаємо, криголам "Джеймс Кларк Росс", придбаний Україною у Великої Британії та переданий дослідникам Антарктики під іменем "Ноосфера", вирушить у наукову експедицію до шостого континенту після технічного обслуговування і можливого ремонту.

Автор: Анна Судак
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+4
була навіть ядерна програма...але це дуже не сподобалось двом наддержавам того часу і...близько 1 млн біженців і 70 тис мертвих білих.
показати весь коментар
18.12.2021 21:11
+3
Купили кроголам за 7,5 млн баксів. Одне плавання до омріянної Антарктиди 1 млн баксів. Де ж взяти кошти на розробку систем ППО?
показати весь коментар
18.12.2021 20:46
+3
Научные деятели ЮАР..
показати весь коментар
18.12.2021 20:59
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Лучше бы этот ледокол направить на изучение Моря Лаптевых. Напрячь немного валенков и установить контроль над Северным морским путём.
показати весь коментар
18.12.2021 20:46 Відповісти
показати весь коментар
18.12.2021 21:24 Відповісти
Купили кроголам за 7,5 млн баксів. Одне плавання до омріянної Антарктиди 1 млн баксів. Де ж взяти кошти на розробку систем ППО?
показати весь коментар
18.12.2021 20:46 Відповісти
Щось дуже мала сума - 7,5 млн, для океанського корабля це копійки.
показати весь коментар
18.12.2021 20:53 Відповісти
цікаво, що ж там вивчають і для кого? Украйна стоїть на краєчку над прірвою.....
показати весь коментар
18.12.2021 20:49 Відповісти
Рыболовного флота нет...от слова совсем...кому нах нужна та миграция крыля и проблемы пингвинов...
ЮАР понятно...а нам нафига??
показати весь коментар
18.12.2021 20:57 Відповісти
обов.язково треба дослідити, залізти як можна далі і дістати ще якусь тисячолітню заразу, щоб всі виздихали.
бо ковіда малувато...
показати весь коментар
18.12.2021 20:57 Відповісти
Научные деятели ЮАР..
показати весь коментар
18.12.2021 20:59 Відповісти
незважаючи на старання аборигенів наука там ще залишилась.
показати весь коментар
18.12.2021 21:02 Відповісти
кстати да.. белые люди делают в ЮАР неплохой ЗРК малой дальности.. ну и другие штуки..
показати весь коментар
18.12.2021 21:04 Відповісти
була навіть ядерна програма...але це дуже не сподобалось двом наддержавам того часу і...близько 1 млн біженців і 70 тис мертвих білих.
показати весь коментар
18.12.2021 21:11 Відповісти
Там Маск между ними
показати весь коментар
19.12.2021 02:37 Відповісти
А яка користь українським вченим від спільних досліджень з вченими з ПАР ? В ПАР ще 30 років тому взагалі не було науки. Тобто ми не можемо налагодити співробітництво хоч би з Польщею чи якоюсь аналогічною країною з пристойним рівнем науки, а біжимо в Африку шукати партнерів. Аби пошвидше стати країною третього світу ? .. Втім з таким міністром як Шкарлет - ПАР це справжній прорив і головне що Зе потім скаже Вперше !
показати весь коментар
18.12.2021 21:02 Відповісти
Треба провести випробування на протяжку цим криголамом спущеного якоря поперек газопровіду СП-2. В рамках його стійкості до техногенних катастроф.
показати весь коментар
18.12.2021 21:03 Відповісти
я так понимаю, что в Антарктике появится смешной туалет имени товарища Зеленскавага..
показати весь коментар
18.12.2021 21:29 Відповісти
Это та ПАР которая при голосовании в ООН за признание рашки оккупантом, "воздержалась"?
показати весь коментар
18.12.2021 23:15 Відповісти
 
 