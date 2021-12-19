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Окупанти на Донбасі навчають дітей поводження зі зброєю та прихильності "русскому миру", - Денісова

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Окупанти на Донбасі навчають дітей поводження зі зброєю та прихильності

В окупованих частинах Донецької та Луганської областей дітям нав'язують військове виховання.

Про це пише у фейсбуці уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

За її інформацією, у грудні в школі №4 тимчасово окупованого Донецька відбулась посвята дітей в "кадети". 47 хлопчиків та дівчат склали "присягу" та отримали відповідні "посвідчення".

"Окупаційні адміністрації активно залучають дітей та молодь до набуття навичок рукопашного бою, стройової підготовки, поводження зі зброєю, нав’язують вивчення історії Російської Федерації та пропагують невід’ємність тимчасово окупованих територій України від "русского мира", - розповіла Денісова.

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Крім того, від 3 до 5 грудня майже 10 тис. учнів та педагогів окупованої Луганщини взяли участь у всеросійській громадсько-просвітницький акції "Козачий диктант-2021".

8 грудня в окупованій Донеччині проведено акцію з метою розповсюдження та пропаганди "георгіївських стрічок" серед населення як символу "русской весны" для тимчасово окупованих територій України.

Денісова наголосила, що мілітаризація дітей в ОРДЛО є неприпустимою.

Пані омбудсман звернулась до Офісу Генерального прокурора України щодо необхідності вжиття відповідних заходів реагування.

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Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+13
хочу услышать что в Україні навчають дітей поводження зі зброєю та прихильності -Україні
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18.12.2021 21:08
+11
продивився перегляди всіх новин на цензорі від обіду.
жахнувся!!!
є новини з переглядами в 3-4 та більше 5ти тисяч.
доля ПОРАНЕНОГО БІЙЦЯ заінтересувала всього 540 читачів!!!
кого ми мусимо звинувачувати в тому що у нас такий президент???
підійдіть до дзеркала і ви побачите в ньму саме того, хто винен у всіх проблемах України!!!
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18.12.2021 21:11
+8
А ти, дурненька_дЄнІсова, намагайся закрити Миротворець. Це ж зараз для тебе найголовніша проблема. Тьху!
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18.12.2021 21:03
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Так хто там хоче з ними інтегруватись?
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18.12.2021 21:02 Відповісти
"дЄнісова". Адже хоче закрити базу даних колаборантів, яку зібрано на сайті Миротворець.
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18.12.2021 21:04 Відповісти
А ти, дурненька_дЄнІсова, намагайся закрити Миротворець. Це ж зараз для тебе найголовніша проблема. Тьху!
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18.12.2021 21:03 Відповісти
Надо скорее без экзаменов в Украинские ВуЗы и паспорта , ато испортится молодежь.
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18.12.2021 21:03 Відповісти
Там ещё им и стипендия 6000 грн...
Не детям ато-вцев - а детям коллаборантов...
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18.12.2021 23:40 Відповісти
А українських дітей хтось виховує кацапів бити?
...а то ж поб'ють нас без бою...
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18.12.2021 21:04 Відповісти
Хіба перший раз? Знову кращих виставлять наперед, потім покричать цинічно Герої не вмирають!!! І дружно ляжуть під рюсскій мір, щоб трохи довше їхні гнилі продажні шкури помучилися на цьому світі.
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18.12.2021 21:08 Відповісти
Трактор в полі дир-дир-дир. Ми за мир, ми за мир.
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18.12.2021 21:08 Відповісти
Так ото ж...
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18.12.2021 21:12 Відповісти
хочу услышать что в Україні навчають дітей поводження зі зброєю та прихильності -Україні
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18.12.2021 21:08 Відповісти
продивився перегляди всіх новин на цензорі від обіду.
жахнувся!!!
є новини з переглядами в 3-4 та більше 5ти тисяч.
доля ПОРАНЕНОГО БІЙЦЯ заінтересувала всього 540 читачів!!!
кого ми мусимо звинувачувати в тому що у нас такий президент???
підійдіть до дзеркала і ви побачите в ньму саме того, хто винен у всіх проблемах України!!!
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18.12.2021 21:11 Відповісти
Это уже годами такое наблюдается.. Большинство интересует только пожрать вечером и включить ТВ
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18.12.2021 21:26 Відповісти
73 % это те кому всё чисто пох, как потапу , жене лысому, лому , усику и прочей мразоте...
они в 2019 -м решили что если выбрать клоуна, то и нах не нужно будет
гнать руцкий мир с украинской земли, а только встретить его, выключив квартал , встав с дивана и сдавшись без боя.
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18.12.2021 21:57 Відповісти
Не надо ссорится народу и враждовать перед возможными непредвиденными событиями со стороны раши что на руку кремлю , по крайней мере так считают умные люди типа Бессмертного, Пионтковского, Юнуса, Портникова, Борковского, Пичия и других умных людей
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18.12.2021 23:16 Відповісти
я согласен, но у Пороха был лозунг "Єдина країна"
на каждой маршрутке ..
пришёл клоун и сделал Пороха своим врагом, прямо со стадиона...
так кто "поссорился" и враждует ???????
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18.12.2021 23:48 Відповісти
Звичайна людська психологія, немає тут чому дивуватися. + із заголовку зрозуміло, що сталося.
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18.12.2021 22:22 Відповісти
Тому що писати пости в таких новинах важко, та ще й кацапи можуть писати, тому в таких темах частіше не можно написати відгук. Ось і результат.
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18.12.2021 22:52 Відповісти
я не про відгуки а про перегляди
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19.12.2021 09:06 Відповісти
Я це зрозумів.
Коли відкриваєшь новини, то узаголовку бачимо новину.
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19.12.2021 17:22 Відповісти
"русский мир" - кровожадная, наглая,подлая дрянь.
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18.12.2021 21:29 Відповісти
это циничное чучело само подмахивает русскому миру, пытается закрыть "Миротворец"
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18.12.2021 21:44 Відповісти
Президент України Володимир Зеленський підписав закон про спрощену видачу документів людям, зареєстрованим на тимчасово окупованих територіях.
Джерело: https://censor.net/ua/n3306014
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18.12.2021 22:24 Відповісти
МЯЯЯСО !
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18.12.2021 22:58 Відповісти
Зате вони будуть вступати до ВУЗів без ЗНО, матимуть кучу пільг та будуть ненавидіти Україну
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18.12.2021 23:49 Відповісти
Главная ценность Нации - Семья - Папа - мужской пол, Мама - женский пол и детишки
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19.12.2021 00:24 Відповісти
пилотка галифе засратое и беломор канал
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19.12.2021 00:41 Відповісти
Ну, а в Україні навіть закону нормального про тербати за сім років не спромоглися народити. Що "рятівник", що "його вирок" будували не східно-європейський Ізраїль, а східно-європейську Палестину.
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19.12.2021 01:39 Відповісти
І хтось каже, щоб для цієї гопоти "спрощені умови вступу" в українські виші...
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19.12.2021 04:58 Відповісти
и таких сепаров за наши налоги набрали несколько сот студентов в узы украины бесплатно и дали жильё и дали стипендии больше чем моя минималка пенсия . чудеса для сепаратистско терористических детёнышей....(( учите учите их за наши налдоги для лндрляндии и рашки... там наши дипломы котируются, (( уже в харьковских вышаз понаучились курсанты мчс и юристы,диплолмы получили, ноги об украину вытерли и уехали в донбасяо работать....((
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19.12.2021 06:45 Відповісти
в африке такое уже проходили.
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19.12.2021 14:56 Відповісти
Ленінські більшовики теж лізли виховувати дітей і виховувати з них радянських яничар.
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19.12.2021 19:06 Відповісти
 
 