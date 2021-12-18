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Штам "Омікрон" виявлений у 89 країнах і швидко поширюється навіть там, де є високий рівень імунітету від COVID-19, - ВООЗ

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Штам

Штам "Омікрон" був виявлений у 89 країнах й швидко поширюється навіть у місцях з високим рівнем імунітету населення.

Про це повідомили у Всесвітній організації охорони здоров’я, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Euronews.

За даними ВООЗ, випадки захворювання штамом "Омікрон" подвоюються кожні 1,5-3 дні в країнах, де вже відбувається передача цього штаму COVID-19.

Залишається незрозумілим, чи швидке зростання випадків захворювання штамом "Омікрон" пов’язано з тим, що цей штам ухиляється від набутого імунітету до коронавірусу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні виявили штам "Омікрон"

Інші основні питання щодо штаму "Омікрон" залишаються без відповіді, зокрема, наскільки ефективною проти нього може бути кожна з існуючих вакцин від COVID-19.

Країни по всій Європі намагаються запровадити жорсткіші карантинні заходи, щоб зупинити нову хвилю коронавірусної інфекції, спровоковану штамом "Омікрон".

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+33
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18.12.2021 21:57
+22
😀 о как...уже в ход пошла уловка а сроке давности вакцинации....более полугода...
А потом как?? Три месяца...три недели...три дня??
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18.12.2021 21:43
+22
так це було зрозуміло с самого початку цієї афери, вибудуваної навколо хвороби:. Варіанти: 1. коліться і не захворієте, 2. коліться і захворієте легко, 3. хворіють, бо купили сертифікати, 4. хворіють, бо штам не тої конструкції, 5. хворіють, бо давно... чекаю нові історії
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18.12.2021 21:50
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Азамата Тайотсуббарова запитуй про пробки.
А наскільки адекватно в нас ставляться до пандемії, настільки ж і до стану економіки.
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19.12.2021 11:40 Відповісти
Тебе не кажется, что твой стан называется винегрет?
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19.12.2021 11:45 Відповісти
За вінегретом тобі до Азамата, Глазков.
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19.12.2021 11:56 Відповісти
Ты его знаешь. Тебе и в путь. Дорогу. Козочкин.
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19.12.2021 12:00 Відповісти
Бачу вперше, як і тебе. І, сподіваюсь, востаннє.
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19.12.2021 12:06 Відповісти
С этим согласен. Но ... В путь тебе идти одному.
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19.12.2021 12:08 Відповісти
Ну так ночью везут жратву в магазины и т.д. У нас тоже грузовики по основным магистралям носятся: Австралия живёт благодаря этим трудягам: водителям грузовиков.
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18.12.2021 23:15 Відповісти
Одна форумчанка под австралийским флагом писала в теме про уголь из Австралии шо за время пандемии в Мельбурне осталось в живых 20% экономики. Интересно правда это?
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18.12.2021 23:00 Відповісти
Официальные цифры правительства, конечно, никогда не огласят, но по косвенным признакам всё легко определяется: утренний траффик на дорогах почти нулевой; у ж/д станций занято не более 30-40% мест на стоянках (госслужащие ещё ездят на службу); закрыты или съехали подавляющее большинство бизнесов не связанных с абсолютно жизненно необходимыми товарами; масса частных строек стоЯт просто так, недостроенными; большие магазины пусты - от обувных до канцпринадлежностей... список очень длинный. Инфляция велика (скажем, в магазине канцтоваров всё подорожало в 2-3 раза), а вот бензин поехал вниз, несмотря на инфляцию: нет спроса.
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18.12.2021 23:13 Відповісти
Я помню при прошлогоднем локдауне тоже было, шо бензин резко подешевел-гривны на 3-5.
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19.12.2021 07:32 Відповісти
Жаль смертность маленькая, надо 20%, шоб идиотов меньше стало.
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18.12.2021 22:47 Відповісти
Чекай. Невдовзі уколи почнуть діяти, і тоді може буде навіть більше.
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18.12.2021 23:07 Відповісти
С лета умираю, кхе-кхе.. антивакси сцикуни, даже уколов боятся. Пусть дохнут мне не жалко.
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19.12.2021 03:34 Відповісти
Та живи сто років. Мені не шкода. Хай я в цьому випадку помилюсь.
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19.12.2021 13:45 Відповісти
Помилка ціною в життя..
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19.12.2021 15:14 Відповісти
Швеция, Белорусия, Афганистан ... Живут себе и про вирус не знают....
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18.12.2021 23:52 Відповісти
Таліби з бацькою так вам і розкажуть про стан справ ))

Швеція - інфа про скандинавських пофігістів застаріла - одну дозу Moderna, Oxford/AstraZeneca чи Pfizer/BioNTech на сьогодні там отримали 75,54%, дві дози 71,76%.

В Україні 34,64% та 31,04%.
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/vaccination/
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19.12.2021 00:15 Відповісти
"швидко поширюється навіть у місцях з високим рівнем імунітету населення ",
т.е. у тех, кого вакцинировали 80-90% он дает безумный рост заболеваемости. Англия легла чуть ли с 90000 зааженных в сутки. Нидеры на локдауне. Дания подходит....

это ли не явка с повинной, что наделали вакцины создав "високий рівень імунітету" ?
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19.12.2021 00:06 Відповісти
...Англия легла...

В тому і справа, що не лягла. Просто дофіга інфікованих новим штамом.
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19.12.2021 00:17 Відповісти
около 100 тыс зараженных в день... Ни фига не лягла все ходят на работу))
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19.12.2021 00:28 Відповісти
"Лягла", це коли забиті лікарні і не вистачає кисню. У ВБ цього немає, просто виявляють багато інфікованих новим штамом. Крім того, треба мати на увазі рівень тестувань, в них кожен громадянин протестований у середньому 5,62 рази, тоді як в нас 0,38.
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19.12.2021 11:32 Відповісти
около 100 тыс. в большинстве вакц. людей так или иначе выбывает на 2 нед. из строя из-за инфицирования. За неделю около 600 тыс. ан больничном...Слава Богу, что большинство из них не реанимационные.
Но то, что вакцина решает вопрос ковидом только частично - это факт.
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19.12.2021 14:34 Відповісти
Не знаю как там UK. Но твой мозг уже лег давно. И главное. Никакое лечение уже не поможет.
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19.12.2021 08:44 Відповісти
Це ж якими треба бути чесним аби написати що: "цей штам ухиляється від набутого імунітету". Вірус не здатен ухилятися від імунітету. Чиновникам від медицини страшно сказати що, немає ні імунітету, ні вакцини. Та й сам вірус розпіарений. Нам все розповідають що, ось-ось і трупи будуть на вулицях лежати. Третій рік пішов, люди навчилися мити руки і носити маски. Більшість населення так і не вакціонувалися і вже мали б вимерти, якщо вірити сановникам від медицини. Згадати тільки весь той хайп, який влащтували в Італії минулого року.
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19.12.2021 01:52 Відповісти
Как надоело жить с постоянным чувством "задницы" надвигающейся. Сегодня я был должен вылететь в Штаты, на судно. Однако, судно задержалось на Филиппинах и вылетать мне в Штаты уже аж 16-го января... И есть чуйка что снова какую-то хрень придумают. Какую хрень? А не знаю. Известно только что в Штатах отменяют прививку J&J, то есть тем самым Джонсоном, которым кололи всех моряков, прибывающих в Штаты, под угрозой списания с судна. ТеперЮ оказывается, у этого Джонсосона- повышенный риск тромбозов...
А 2 месяца назад им укололи моего брата и моего друга... Не хотелось бы мне оказаться на их месте...
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19.12.2021 06:21 Відповісти
каждый день будут всплывать какие-то новые новости о неожиданных побочках вакцин. И такое тоже может сложиться, что вакцинированые позавидуют невакцинированым...
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19.12.2021 14:37 Відповісти
Мне все равно, вакцинирован ли кто-то рядом со мной или нет. Для меня важно только, может ли этот кто-то меня заразить, ДА или НЕТ. К сожалению, ДА, вакцинированный человек спокойно заражает окружающих. Вакцинация помогает только ему переносить КОВИД. Но это всего лишь официальная легенда ВОЗ и правящих бюрократов, порой весьма безмозглых. Если бы не жесткое требование правительством зеленого паспорта при посещении тех же ресторанов или же, к примеру, сотрудникам банков и других учреждений, то на юге Италии мало желающих вакцинироваться. Здесь много солнца и уровень заболевших невысок. Зато после вакцинации тем же Пфайзером внешне здоровый атлетический 43-летний сотрудник банка в Бриатико (Вибо Валентия) ослабил свою иммунную систему настолько, что этой осенью подхватил КОВИД и провел 39 дней под кислородом в больнице. Едва откачали, что называется. И таких историй хватает, увы. Все очень индивидуально.
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19.12.2021 08:13 Відповісти
Я прекратил всякие контакты с вакцинированными. На всякий случай. Жена- тоже. Общественным транспортом не пользуемся, короткие визиты в супермаркет и всё. Поглядим, что из этого всего получится...
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19.12.2021 08:38 Відповісти

Ты еще жив? С женой.
А может вы оба уже на том свете?
Зомби.
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19.12.2021 08:41 Відповісти
А ты всё ржёшь? Продолжай. А я посмотрю, на сколько тебя хватит. Ибо! Ибо смеётся в итоге- последний.
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19.12.2021 08:44 Відповісти
Зомби. Еще и видит.
Продолжай веселить народ. Писюкай дальше.
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19.12.2021 08:51 Відповісти
Провокатор вакцанутый, мне наплевать на твои приколы. Гуляй, вакцанутый.
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19.12.2021 08:52 Відповісти
И ...???
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19.12.2021 08:55 Відповісти
И усе. Бобик сдох.
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19.12.2021 08:56 Відповісти
Гуляй, вакцанутый, не забудь своего Бобика похоронить. А то ведь завоняется.
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19.12.2021 09:08 Відповісти

Ошибочка вышла. Бобик сдох. Нас ждет впереди.
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19.12.2021 09:11 Відповісти
Представляю. Заходит наш Андруша в гамазин. Супэрмаркэт. Набрал полную корзинку добра. Подходит к кассам. И ... Давай требовать у всех кассирш подтверждения. Что она или он не уколот.
Андруша. Всякого видел. Но ... Такого...
Палата номер шесть. Отдыхает.
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19.12.2021 09:21 Відповісти
Гуляй, вакцанутое. Уж больно ты тупое.
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19.12.2021 09:25 Відповісти

Первый раз вижу злого зомби.
Обычно они все ... Добрые.
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19.12.2021 09:32 Відповісти
Много текста. Ботик под зелено-бело-красным флажком. У меня две дозы пфайзера. И все тики-така. С августа ни насморка, ни ангины. Не сравнимо с тем, что было раньше. Еще и фарма отдыхает за ненадобностью пилюль и капель.
Вот так то . Ботик.
Строчи дальше.
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19.12.2021 08:40 Відповісти
Вот, согласен, верю! У меня сосед привился всеми прививками дважды. Все супер. Не болеет, страдал гипертонией, сейчас 120/80 после пробежки 10 км с сигаретой, пошел к стоматологу, думал ставить импланты, все, не нужно, зубы выросли. Была плешь на затылке, теперь колосится как у хиппи на Вудстоке... Короче - ширяйтесь, "бо ви того варті" ©
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19.12.2021 09:14 Відповісти
Ну и ладна. Делов то.
За то сколько тексту.
Веселага.
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19.12.2021 09:28 Відповісти
"Штамм "Омикрон" был обнаружен в 89 странах и быстро распространяется даже в местах с высоким уровнем иммунитета населения. Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения.
Остается непонятным, связан ли быстрый рост случаев заболевания штаммом "Омикрон" с тем, что этот штамм уклоняется от приобретенного иммунитета к коронавирусу".

В первом же предложении два взаимоисключающих понятия - "быстро распространяется" и "высокий уровень иммунитета населения". ))
Ну а из второго абзаца можно сделать вывод, что "Омикрон" ярый уклонист от приобретённого иммунитета. Наверно назло биг-фарме, чтобы она без "работы" не осталась.
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19.12.2021 11:39 Відповісти
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