Штам "Омікрон" виявлений у 89 країнах і швидко поширюється навіть там, де є високий рівень імунітету від COVID-19, - ВООЗ
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
Штам "Омікрон" був виявлений у 89 країнах й швидко поширюється навіть у місцях з високим рівнем імунітету населення.
Про це повідомили у Всесвітній організації охорони здоров’я, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Euronews.
За даними ВООЗ, випадки захворювання штамом "Омікрон" подвоюються кожні 1,5-3 дні в країнах, де вже відбувається передача цього штаму COVID-19.
Залишається незрозумілим, чи швидке зростання випадків захворювання штамом "Омікрон" пов’язано з тим, що цей штам ухиляється від набутого імунітету до коронавірусу.
Інші основні питання щодо штаму "Омікрон" залишаються без відповіді, зокрема, наскільки ефективною проти нього може бути кожна з існуючих вакцин від COVID-19.
Країни по всій Європі намагаються запровадити жорсткіші карантинні заходи, щоб зупинити нову хвилю коронавірусної інфекції, спровоковану штамом "Омікрон".
Будь ласка, зачекайте...
А наскільки адекватно в нас ставляться до пандемії, настільки ж і до стану економіки.
Швеція - інфа про скандинавських пофігістів застаріла - одну дозу Moderna, Oxford/AstraZeneca чи Pfizer/BioNTech на сьогодні там отримали 75,54%, дві дози 71,76%.
В Україні 34,64% та 31,04%.
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/vaccination/
т.е. у тех, кого вакцинировали 80-90% он дает безумный рост заболеваемости. Англия легла чуть ли с 90000 зааженных в сутки. Нидеры на локдауне. Дания подходит....
это ли не явка с повинной, что наделали вакцины создав "високий рівень імунітету" ?
В тому і справа, що не лягла. Просто дофіга інфікованих новим штамом.
Но то, что вакцина решает вопрос ковидом только частично - это факт.
А 2 месяца назад им укололи моего брата и моего друга... Не хотелось бы мне оказаться на их месте...
Ты еще жив? С женой.
А может вы оба уже на том свете?
Зомби.
Продолжай веселить народ. Писюкай дальше.
Ошибочка вышла. Бобик сдох. Нас ждет впереди.
Андруша. Всякого видел. Но ... Такого...
Палата номер шесть. Отдыхает.
Первый раз вижу злого зомби.
Обычно они все ... Добрые.
Вот так то . Ботик.
Строчи дальше.
За то сколько тексту.
Веселага.
Остается непонятным, связан ли быстрый рост случаев заболевания штаммом "Омикрон" с тем, что этот штамм уклоняется от приобретенного иммунитета к коронавирусу".
В первом же предложении два взаимоисключающих понятия - "быстро распространяется" и "высокий уровень иммунитета населения". ))
Ну а из второго абзаца можно сделать вывод, что "Омикрон" ярый уклонист от приобретённого иммунитета. Наверно назло биг-фарме, чтобы она без "работы" не осталась.