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"Слуги народу" вже шукають собі нові партії, щоб залишитись при владі, - Мустафін

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Депутати від "Слуги народу" вже шукають для себе нові політичні проєкти, щоб продовжити перебування у владі.

Про це сказав в інтерв’ю Цензор.НЕТ медіаексперт Олексій Мустафін.

На його думку, хоч Зеленський ще і не сказав, що йде на другий термін, "очевидно, що психологічно він готується".

"По-друге, якщо він заявить, що не йде на другий термін, то це означає, що він автоматично перетвориться на кульгаву качку, і його соратники шукатимуть інших кандидатів. А вони вже і так шукають. Думаю, що ви в курсі, що вони майже всіх оббігали", - зауважив Мустафін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Політики старого типу не зможуть обійняти пост президента України, дуже великі шанси є у розкрученої медійної персони, - Мустафін

Ще однією причиною походу Зеленського на вибори експерт назвав перспективу кримінальних справ для президента та його оточення.

"Він розуміє, що ситуація для нього виглядає, як в тому радянському фільмі: "Или я ее веду в ЗАГС, или она меня к прокурору". Бо вони вже наворотили таких речей у владі, що їм від неї вже взагалі бажано не відходити. Тому підспудно, якщо не Зеленський, то точно Єрмак думає не тільки про другий термін, а й і далі", - зауважив експерт.

На запитання, що так Зеленський може піти шляхом Путіна чи Лукашенка, Мустафін відповів: "Чому неодмінно Лукашенко? Є ж і інші взірці - не тільки в Росії та Білорусі. Можна Конституцію змінити. Взагалі, Зеленський міг би стати Лукашенком, якби від початку обрав цей сценарій і став на хвилю популізму. Тепер вже не стане".

Читайте повне інтерв’ю: Олексій Мустафін про медіаскандали навколо президента: Зеленський розуміє, що ситуація для нього - як в тому радянському фільмі: "Или я ее веду в ЗАГС, или она меня к прокурору"

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+37
Я вам ДЕБІЛАМ писав це ще на початку літа 2019-го!!! Що "Блазень" обсираться почне і ви спочатку завиєте а потім почнете бурчать А коли "припече" то вся ваша "зелена шобла" почне шукать "запасні аеродроми" і розбігаться в різні боки! Саме тоді я оці анекдоти виклав на "Цензорі" :


- Послухайте, а чому ви, депутати від «СН» не носите значок належності до партії, як вимагає президент?

Ага… Спробуй, одягни… Щоб на вулиці в лице плювали, а то і морду били?

*

"Питають "Слугу урода", в перерві між засіданнями:
- Слухайте, а чому ваш значок не прямокутний, у вигляді прапорця, чи якоїсь іншої форми - у вигляді зірки, наприклад, а круглий? Це якась "секретна символіка"?
Депутат з "Європейської солідарності", проходячи повз, кидає:
- Та все простіше... У кружка немає гострих кутів... Коли їм люди, на Майдані, ці кружки будуть у зад забивать, буде не так боляче...

Так от - УЖЕ "настав час"!!!
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18.12.2021 21:53
+35
Хічкок нервово курить…
Ой стоп! Василь Довганенко 7230397aсти за них голосував?

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18.12.2021 21:49
+24
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18.12.2021 22:14
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Є в мене один знайомий, вміє переодягатися в повітрі, то за «юльку» то за «Ющенка», регіоналів, йому всеодно, аби робота була
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19.12.2021 07:46 Відповісти
Как пиявки
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19.12.2021 09:26 Відповісти
Это не поиск новых партий. Это клонирование "Слуги урода".
Карабас беня не расчитывает укреплять партию Зе, которая безвозвратно утратила позиции.
Теперь рассчет будет на клонирование этой партии.
Задача поставленная этим клонам собирать голоса утрачиваемые Зе. И заодно прихватить еще и от других.
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19.12.2021 11:22 Відповісти
Свині урода..
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19.12.2021 15:39 Відповісти
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