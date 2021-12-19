УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14124 відвідувача онлайн
Новини Економіка
19 833 124
Коломойський (1421) НПЗ (48) Велике будівництво (718)

НПЗ Коломойського у 2021 році отримав понад 1 млрд грн прибутку завдяки "Великому будівництву"

Новини Цензор.НЕТ Економіка

НПЗ Коломойського у 2021 році отримав понад 1 млрд грн прибутку завдяки

Кременчуцький НПЗ олігарха Ігоря Коломойського за 9 місяців 2021 року отримав рекордний за 15 років (з 2007 року) чистий прибуток 1,08 млрд грн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на копію фінансової звітності "Укртатнафти", інформує Цензор.НЕТ.

В аналогічний період 2020 року НПЗ у Кременчуці зазнав збитків 413 млн грн.

Однією з основних статей доходу НПЗ став продаж дорожнього бітуму для дорожнього будівництва в рамках президентського проєкту "Велике будівництво".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Компанія Коломойського отримає ще 650 млн гривень на ремонт доріг

НПЗ реалізував за 9 місяців 2021 року 121 тис. тонн дорожнього бітуму на суму 1,4 млрд грн. Це забезпечило 14% доходів НПЗ. Для порівняння - продаж найпопулярнішого в країні бензину марки А-95 забезпечив лише 9,6% виручки заводу.

Нагадаємо, Кременчуцький НПЗ Коломойського є монопольним виробником нафтопродуктів в Україні з часткою ринку 90%. Також компанія з орбіти Коломойського - ТОВ "ПБС" є одним з найбільших підрядників за проектом Зеленського "Велике будівництво", отримавши від держави понад 9 млрд грн.

Як повідомлялось, раніше, компанія олігарха Ігоря Коломойського "Оіл Трейд 2018" почала постачання дизельного палива Кременчуцького НПЗ для державної компанії "Укрзалізниця".

Автор: Анна Судак
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+34
Так ось ти який
!!!
показати весь коментар
18.12.2021 22:22
+27
показати весь коментар
18.12.2021 22:27
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
А шо ви завидуєте. А ..... а, і шо..... ідіте пейте кофе
показати весь коментар
18.12.2021 23:58 Відповісти
ктогда он здохнет уже
показати весь коментар
19.12.2021 00:40 Відповісти
и шо? в чем "криминал"?? я вчера от западной границы проехал 900 км - НИ ОДНОГО КМ "УБИТОЙ" ДОРОГИ НЕ ВСТРЕТИЛ! кому от этого стало "плохо"?? впрочем все прекрасно знают КОМУ от того, что в Украине становится лучше, портится настроение!!!
показати весь коментар
19.12.2021 00:51 Відповісти
А десять мільярдів $ борігв які Зеленський набрав за два роки і розпилив з Коломойським ти віддаси? Чи ти заплатиш за усі збиткові держкомпанії які присів доїти Коломойський?
показати весь коментар
19.12.2021 08:22 Відповісти
ну так нелох не врал - закинчилась эпоха бидности, но не для лохов которые за него голосовали, а для папика бени, ахахахха, голосуйте за зеленого упыря еще раз ахахах
показати весь коментар
19.12.2021 01:00 Відповісти
истерика переходит в маразм от новых дорог в Украине!
показати весь коментар
19.12.2021 01:18 Відповісти
И все равно до конфетного бизнеса бене очень далеко,там делаются миллиарды баксов,во всяком случае быдло в это верит,а на НПЗ крутятся жалкие миллионы гривен
показати весь коментар
19.12.2021 07:35 Відповісти
Брєд ... Кондитерський бізнес порівнювати і енергетичний - нафта, газ, електрика ...
показати весь коментар
19.12.2021 12:21 Відповісти
Торговля оружием,порошками всякими, финансовые махинации,казнокрадство,невозвратные кредиты в госбанках,всякие госзаказы по завышенным ценам,конечно конфетный бизнес это бизнес на грани разорения,если конечно платить все налоги,это был сарказм.
показати весь коментар
19.12.2021 13:06 Відповісти
Так бітум і є необхідною складовою дорожніх робіт! Що сенсаційного? В Білорусі, Польщі чи Росії купувати?
показати весь коментар
19.12.2021 07:47 Відповісти
Продаж бітуму приносить прибуток? Зрада !
показати весь коментар
19.12.2021 08:18 Відповісти
Аналог уплатил в Бюджет Панамы?
показати весь коментар
19.12.2021 08:21 Відповісти
Пока никто реально Беню не подвинул.Клепки у остальных олигархов типа Богдана не хватает.Зависть и клевета -удел бенефиса охотника за булавой.
показати весь коментар
19.12.2021 08:23 Відповісти
Боти Подоляка підробляють і на Коломоського? Може нагадати що Коломоський вже два роки купує нафту у Нафтогазу без конкурсів? Чи що Велике Крадівництво виведено з під Прозоро? Чи може що Зеленський набрав 10 млрд $ тільки за пару років і усі держкомпанії, особливо там де долучився Бєня, пішли у глибоку збитковість?
показати весь коментар
19.12.2021 08:25 Відповісти
такую тварь только уничтожить поможет УКРАИНЕ
показати весь коментар
19.12.2021 08:39 Відповісти
А зарплата оператора на заводі 12 тисяч. І не підвищували ще з 2017-го. Люди звільняються, операторів вже не вистачає.
показати весь коментар
19.12.2021 09:20 Відповісти
Нужно больше повышать налоги для укроколхозников и больше отдавать околобюджетным олигархам)))

Все по Ленину "... Государственно-частные монополии во благо народа..."))) я даже знаю представителей этого народа)))
показати весь коментар
19.12.2021 10:48 Відповісти
Как всегда, Зелох ********** марионетка, но Беня успевает стрич шерсть и с этой овцы.
показати весь коментар
19.12.2021 11:58 Відповісти
Головні проблєми це монополізм, договорняки і відкати. Нажаль із статті це ніяк не видно.

Успіхи приватної компанії, у нинішніх реаліях капіталізму, нічого поганого у собі не несуть - ЗП робітникам, девіденди державі (якщо є доля), податки у бюджет.
показати весь коментар
19.12.2021 12:27 Відповісти
с таким же успехом можно сказать - корпорация "богдан" порошенки, получила сотни миллионов на военных заказах! походу тут уже работает рефлекс как у собачек Павлова, на фамилию "коломойский"((((((((((((((
показати весь коментар
19.12.2021 15:44 Відповісти
По-моему всё хорошо, дороги по всей стране поделали, не пойму что вам не нравиться.
показати весь коментар
19.12.2021 16:00 Відповісти
Ахахах, як тут боти вилизують очко Бєнє, який пилить баблішко з Зе на дороги для російських танків, коли бюджет інфраструктури перебільшив бюджет МО.
показати весь коментар
19.12.2021 16:44 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 