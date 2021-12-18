Росія погрожує створенням "контрзагроз", якщо НАТО не виконає вимог Путіна щодо невступу України до Альянсу
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Захід може або прийняти пропозицію РФ, тобто погодитися, що Україна не вступить до НАТО, або матиме справу з "військово-технічною альтернативою".
Про це заявив заступник міністра закордонних справ РФ Олександр Грушко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Соловьев Live".
За його словами, Москва розраховує, що НАТО не вдасться нівелювати російські пропозиції щодо "гарантій безпеки".
У МЗС РФ пообіцяли, що Москва перейде в режим створення контрзагроз, якщо Північноатлантичний альянс не виконає вимог Путіна.
За словами Грушка, у відносинах РФ і НАТО настав момент істини, а пропозиції Москви націлені на те, щоб "відійти від небезпечної межі". Він додав, що Росія добиватиметься свого.
Нагадаємо, 17 грудня Міністерство закордонних справ РФ опублікувало проєкт договору про так звані "гарантії безпеки", дотримання яких Володимир Путін вимагає від НАТО і які Росія передала США.
Проєкт має дев'ять статей, які передбачають відмову НАТО від розширення, зокрема від приєднання України, ведення військової діяльності на території країн Східної Європи, Закавказзя і Центральної Азії, а також відмову від розміщення ракет середньої і меншої дальності в локаціях, звідки вони можуть вразити територію інших учасників.
США заявили, що обізнані про пропозиції Росії про гарантії безпеки в Європі та ведуть щодо них обговорення з європейськими союзниками і партнерами.
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А не представитель другой национальности.
Финны не допустили создания Финской Советской Социалистической Республики.
Это и есть победа.
У Украины есть поддержка НАТО - предлагаю ею пользоваться.
и о кинопроектах на Мосфильме.
Ультиматум России США: чем это грозит Украине?
А бухарестский саммит 2008 года - это саммит стран НАТО, где рашка не при делах и пошла она на йух!!!
А тебе парень, хоть ты и Colt, я бы поставил «двойку» и по истории и по политологии. Вот таким незнанием предмета и отличаются до 60% дятлов от слуг изика каломыйского.
ни другое не выполняется, и я на 100% прав.
И ещё написал: не будьте занудой - это была шутка,
а теперь это не шутка.
Цитаты великого эксперта: " Россия в какой то момент перехотела поддерживать стабильность Украины". Интересно, а когда она ее поддерживала? Продавая ресуры по удобной для нее цене, а потом в нужный момент шантажируя, закрытием крана. То вдруг продукты оказывались не такими и пр.. Или стабильность предусматривалась внедрением на высшие должности, в Украине, своих шпионов-проституток. Что там это эксперт блеет о "поддержании стабильности". Не было такого периода в истории, когда Россию устраивала Украина, как самостоятельное, независимое государство.
И еще об этом продажном эксперте, на закуску: "Ну нельзя же всерьез воспринимать нынешнее государство, которое не может даже навести порядок на майдане?! Просто не может! Нет силы и реальной власти! Этого государства просто нет".
ххх
Еще одно чмо без роду, без племени
Так що думайте.