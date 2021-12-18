Росія погрожує створенням "контрзагроз", якщо НАТО не виконає вимог Путіна щодо невступу України до Альянсу

Захід може або прийняти пропозицію РФ, тобто погодитися, що Україна не вступить до НАТО, або матиме справу з "військово-технічною альтернативою".

Про це заявив заступник міністра закордонних справ РФ Олександр Грушко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Соловьев Live".

За його словами, Москва розраховує, що НАТО не вдасться нівелювати російські пропозиції щодо "гарантій безпеки".

У МЗС РФ пообіцяли, що Москва перейде в режим створення контрзагроз, якщо Північноатлантичний альянс не виконає вимог Путіна.

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За словами Грушка, у відносинах РФ і НАТО настав момент істини, а пропозиції Москви націлені на те, щоб "відійти від небезпечної межі". Він додав, що Росія добиватиметься свого.

Нагадаємо, 17 грудня Міністерство закордонних справ РФ опублікувало проєкт договору про так звані "гарантії безпеки", дотримання яких Володимир Путін вимагає від НАТО і які Росія передала США.

Проєкт має дев'ять статей, які передбачають відмову НАТО від розширення, зокрема від приєднання України, ведення військової діяльності на території країн Східної Європи, Закавказзя і Центральної Азії, а також відмову від розміщення ракет середньої і меншої дальності в локаціях, звідки вони можуть вразити територію інших учасників.

США заявили, що обізнані про пропозиції Росії про гарантії безпеки в Європі та ведуть щодо них обговорення з європейськими союзниками і партнерами.

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