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Росія погрожує створенням "контрзагроз", якщо НАТО не виконає вимог Путіна щодо невступу України до Альянсу

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Росія погрожує створенням

Захід може або прийняти пропозицію РФ, тобто погодитися, що Україна не вступить до НАТО, або матиме справу з "військово-технічною альтернативою".

Про це заявив заступник міністра закордонних справ РФ Олександр Грушко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Соловьев Live".

За його словами, Москва розраховує, що НАТО не вдасться нівелювати російські пропозиції щодо "гарантій безпеки".

У МЗС РФ пообіцяли, що Москва перейде в режим створення контрзагроз, якщо Північноатлантичний альянс не виконає вимог Путіна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Столтенберг відкинув вимогу Росії не приймати Україну до НАТО: "Це залежить лише від України та країн-учасниць Альянсу"

За словами Грушка, у відносинах РФ і НАТО настав момент істини, а пропозиції Москви націлені на те, щоб "відійти від небезпечної межі". Він додав, що Росія добиватиметься свого.

Нагадаємо, 17 грудня Міністерство закордонних справ РФ опублікувало проєкт договору про так звані "гарантії безпеки", дотримання яких Володимир Путін вимагає від НАТО і які Росія передала США.

Проєкт має дев'ять статей, які передбачають відмову НАТО від розширення, зокрема від приєднання України, ведення військової діяльності на території країн Східної Європи, Закавказзя і Центральної Азії, а також відмову від розміщення ракет середньої і меншої дальності в локаціях, звідки вони можуть вразити територію інших учасників.

США заявили, що обізнані про пропозиції Росії про гарантії безпеки в Європі та ведуть щодо них обговорення з європейськими союзниками і партнерами.

Також читайте: У Міноборони пояснили тактику Путіна щодо НАТО: "Щоб виграти щось менше, виставляють більшу вимогу"

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+74
Может пора кончать уже с проклятыми кацапами раз и навсегда?
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18.12.2021 22:48
+51
Шантаж открытым текстом.
Видать совсем плохи дела у *****.
НАТО нужно не сопли жевать, а накачивать Украину высокотехнологичным оружием и боеприпасами.
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18.12.2021 22:52
+46
у ...банутого кремлевского кгбшного окурка ничего не осталось, кроме понтов.
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18.12.2021 22:49
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Московия сожмётся до размеров не сапога, но лаптя.
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19.12.2021 09:35 Відповісти
Логика Московии как у уголовников. То они угрожают Украине, теперь НАТО. Пользуются западными технологиями и достижениями и ненавидят Запад. А вопрос решается просто: докажите что "русский мир" экономически и технологически круче и весь ЕС и НАТО с радостью вступит в ваш Тайожный союз. И никаких проблем! А пакостить по всему миру - это примитивно.
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19.12.2021 07:49 Відповісти
Ви,мислите,чк цивілізоаана людина. В підорасії людей немає!!!
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19.12.2021 09:31 Відповісти
Україні потрібно зранку в понеділок 20 грудня 2021 року подати заяву на вступ до НАТО. ПРотягом дня заявку НАТО затвердило
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19.12.2021 08:03 Відповісти
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19.12.2021 08:11 Відповісти
Украина становится полем боя для двух ядерных держав.
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19.12.2021 08:23 Відповісти
Только в бредовых фантазиях кацапов,которые они воплощают в жизнь собственной же агрессией.
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19.12.2021 08:38 Відповісти
Дурачок, в Украине уже идет( и больше чем 8 лет), пока еще гибридная, гражданская война между про-демократами и про-имперцами. Поскольку "рассадником" демократии считаются США, а главной базой монархо-совкодрочерского империализма РФ, то и война эта - американско-российская ...
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19.12.2021 11:03 Відповісти
Ого. Чего вам-лаптям только не привидится сидя на бутылке.
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19.12.2021 14:10 Відповісти
Ще скажіть, що США при цьому "спровокувало" війну двох "братніх" народів.
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19.12.2021 08:50 Відповісти
Как бы свинособакия не стала
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19.12.2021 09:12 Відповісти
Підорасія,завжди розглядала,сусідів,як об'єкт терору!
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19.12.2021 09:28 Відповісти
есть дикая вонючая орда и цівілизованний мир, Україна со вторими, а ти?
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19.12.2021 10:33 Відповісти
Засрашка если и может что-то сделать "контр",то только громкий пук в лужу, по типу исполнения этого глушка.
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19.12.2021 08:37 Відповісти
Будем считать, что они его уже сделали! Было очень вонюче !
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19.12.2021 08:54 Відповісти
Не ліз би в Україну в 2014 році і проблем не було б. Тоді на кордоні як з РФ так і з Білоруссю майже не було українських військових частин, як і міфічної загрози від НАТО. Тепер крутися як вужака під вилами.
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19.12.2021 08:46 Відповісти
Підорасія розпочала 2гу світову,й розпалює 3-ю!!! За допомоги поплічників швабів,та жаб'ятників
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19.12.2021 09:24 Відповісти
анало-говнетами стращают, казламордые упыри?
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19.12.2021 09:36 Відповісти
Путлер закусив вудила та нахабно виствляє ультимативні вимоги. .Захід та Україна, Грузія , Молдова мають ставити питання так : путлер повинен перш за все - вивести війська з Криму , Донбасу, Абхазії та Придністровя,путлер має повернути Україні , Грузії та Молдові їх території. Путлер уже неодноразово пересік червоні лінії і не має ніякого права встановлювати їх іншим.
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19.12.2021 09:43 Відповісти
Мордою повинен бути знищений
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19.12.2021 10:41 Відповісти
Нужно вспомнить финскую войну - при полном и безоговорочном превосходстве в живой силе и технике - катастрофическая разница в людских потерях ( это при том , что бомбили и города). За три месяца 2 МВ при многократном превосходстве в технике ( ее качестве) и живой силе - около4 млн пленных, потери в танках только под Бродами 2500шт. Без Ленд Лиза и уничтожения авиацией союзников промышленности Германии, удерживания Германией половины своей авиации для защиты ( Сталин это признавал и вЯлте и. в Потсдаме) - судьба мира была бы другой. Сейчас НАТО- не Чечня( около 5000 воинов истребили тысячи рашистов, имея только стрелковое оружие), где можно было воевать с Мирным населением.Россия может воевать только с безоружным гражданским населением( хуже СС )- бомбить больницы, школы, колонны беженцев. Понятно, что в Украине они отгребут по полной, как только они получат первые сто тысяч гробов оптимизма у них поубавится. Так же нужно помнить , что в Раше самые тупые и никчемные военноначальники за все время истории. То оружие, что у нас есть позволит нам дать достойный ответ. В военное время 5 и 95 колонны будут признаны врагами ( РПЦвУ в том числе) с вытекающими последствиями. Все в наших руках.
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19.12.2021 10:56 Відповісти
Финны победили, потому что финнами руководил финн.
А не представитель другой национальности.
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19.12.2021 11:11 Відповісти
Национальность не самое страшное - согласен, что наш Президент -**********, клоун. Он ну ни как не может руководить, даже под коксом.
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19.12.2021 11:20 Відповісти
А фины точно победили?
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19.12.2021 12:12 Відповісти
Надо посмотреть на финский уровень жизни.
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19.12.2021 12:19 Відповісти
Если Вам пообещают финский уровень, Вы согласитесь отказаться от Крыма и Донбасса?
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19.12.2021 12:20 Відповісти
Финнам никто ничего не обещал.
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19.12.2021 12:22 Відповісти
Но они от Выборга отказались.
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19.12.2021 12:24 Відповісти
Всё равно финны всегда были ближе к НАТО, чем к Варшавскому договору.
Финны не допустили создания Финской Советской Социалистической Республики.
Это и есть победа.
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19.12.2021 12:33 Відповісти
Финны отказались от Выборга, а Советский Союз распался.
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19.12.2021 12:34 Відповісти
Предлагаете поступить также как фины?
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19.12.2021 12:38 Відповісти
У финнов не было НАТО, но маленькая Финляндия дала СССР по зубам.
У Украины есть поддержка НАТО - предлагаю ею пользоваться.
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19.12.2021 13:01 Відповісти
По зубам то дала, но потеряла часть территории.
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19.12.2021 19:17 Відповісти
А СССР развалился вообще.
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20.12.2021 17:21 Відповісти
Президент мыслит о корпоративах на Рублёвке,
и о кинопроектах на Мосфильме.
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19.12.2021 11:47 Відповісти
Какие могут быть выходы из сложившегося тупика? Принципиально их три -
Ультиматум России США: чем это грозит Украине?
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19.12.2021 11:47 Відповісти
Автор может в чем то и прав, но называть Бухарестский саммит 2008 года , где Украину и Грузию поставили в очередь на приём в НАТО,Будапештским меморандумом 2008, не профессионально и непростительно для журналиста считающего себя международником.
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19.12.2021 12:07 Відповісти
Ну ты даёшь - в будапештском меморандуме в обмен на ядерное оружие Украине обещали независимость, неприкосновенность кордонов ,свободу развития и всяческие права выбора пути развития. Этот меморандум в 1994 году наряду с другими странами подписала и рашка (Б.Ельцин). Будапештский меморандум похерил путлер, а теперь от Украины что то ещё и требует, гопник….
А бухарестский саммит 2008 года - это саммит стран НАТО, где рашка не при делах и пошла она на йух!!!
А тебе парень, хоть ты и Colt, я бы поставил «двойку» и по истории и по политологии. Вот таким незнанием предмета и отличаются до 60% дятлов от слуг изика каломыйского.
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19.12.2021 13:03 Відповісти
Я написал - Будапешт или Бухарест какая разница, потому что ни то,
ни другое не выполняется, и я на 100% прав.
И ещё написал: не будьте занудой - это была шутка,
а теперь это не шутка.
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19.12.2021 13:12 Відповісти
Ладно проехал! Вспомнил - это ранний зельц.
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19.12.2021 15:54 Відповісти
Будапешт, Бухарест, Зеленский - какая разница, потому что никто ничего не выполнил!!!
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19.12.2021 18:57 Відповісти
Если бы таких экспертов, как в посте Валентины Быковой, "банили", как следует, шансов построить самостоятельное государство было больше. Он конечно не глупый человек, но за такими экспертами, сразу идут "народные губернаторы губаревы, а потом "зеленые человечки. Принятие условий кремлевской крысы-шизофрена, приведет так или иначе к изчезновению Украинского государства, через пушилиных, мураевых, бойков и прочего дерьма. И таким экспертам это и нужно, чтобы засовывать кацапам в зад, поглубже свой аналитический язык.

Цитаты великого эксперта: " Россия в какой то момент перехотела поддерживать стабильность Украины". Интересно, а когда она ее поддерживала? Продавая ресуры по удобной для нее цене, а потом в нужный момент шантажируя, закрытием крана. То вдруг продукты оказывались не такими и пр.. Или стабильность предусматривалась внедрением на высшие должности, в Украине, своих шпионов-проституток. Что там это эксперт блеет о "поддержании стабильности". Не было такого периода в истории, когда Россию устраивала Украина, как самостоятельное, независимое государство.
И еще об этом продажном эксперте, на закуску: "Ну нельзя же всерьез воспринимать нынешнее государство, которое не может даже навести порядок на майдане?! Просто не может! Нет силы и реальной власти! Этого государства просто нет".
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19.12.2021 13:35 Відповісти
Значить скоро будем созерцать множество грибов. Преимущественно ядерных.
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19.12.2021 16:20 Відповісти
Про це заявив заступник міністра закордонних справ РФ Олександр Грушко Джерело: https://censor.net/ua/n3306022
ххх
Еще одно чмо без роду, без племени
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19.12.2021 17:14 Відповісти
Нам не світить НАТО не менше як 20 років, а може й ніколи не світить. А якщо не буде виконано їх умов (думаю, що вони в цьому зацікавлені), то вони напевно використають це й нападуть вже зараз. І нападуть не для того щоб повоювати й намагатись дати нам прочухана, а для того, щоб забрати пів країни, а може й всю країну окупувати.
Так що думайте.
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19.12.2021 19:16 Відповісти
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