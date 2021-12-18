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діаспора (203) Зеленський (17463) членство в НАТО (1408) Євросоюз (7051)

Зеленський закликав закордонних українців сприяти визнанню у світі перспектив України вступити до ЄС та НАТО, - ОП

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський закликав закордонних українців сприяти визнанню у світі перспектив України вступити до ЄС та НАТО, - ОП

Президент України Володимир Зеленський провів онлайн-зустріч із членами провідних організацій української діаспори.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, Зеленський ознайомив учасників зустрічі з актуальною безпековою ситуацією на сході та вздовж кордону України. Він наголосив на важливості солідарної підтримки суверенітету та територіальної цілісності з боку міжнародної спільноти.

"Глава держави висловив подяку закордонним українцям за важливу роль у формуванні широкої міжнародної підтримки України, насамперед у питаннях протидії російській агресії", - йдеться в повідомленні.

Президент також подякував за підтримку реалізації стратегічного курсу України щодо членства в ЄС. Він попросив українців діаспори активно залучатись на підтримку процесу визнання європейської перспективи України всіма державами - членами Євросоюзу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія погрожує створенням "контрзагроз", якщо НАТО не виконає вимог Путіна щодо невступу України до Альянсу

Водночас, говорячи про пріоритети євроатлантичного курсу нашої держави, Володимир Зеленський наголосив на важливості майбутнього саміту НАТО 2022 року в Мадриді. Він відзначив необхідність роботи не лише щодо забезпечення запрошення України взяти участь у цьому заході, а й щодо ухвалення Альянсом рішень про подальший алгоритм поглиблення відносин з нашою державою.

Також було наголошено на важливості посиленої уваги закордонного українства до ініціативи "Кримська платформа".

Глава держави високо оцінив визначні зусилля закордонних українців щодо визнання міжнародною спільнотою Голодомору в Україні 1932-1933 років геноцидом українського народу. Глава держави наголосив на важливості участі іноземних лідерів у пам’ятних заходах, що відбудуться у 2022 році й будуть присвячені 90-м роковинам трагічних подій.

У рамках онлайн-зустрічі учасники обмінялися думками щодо процесу законодавчого оформлення інституту множинного громадянства в Україні.

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Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+14
З кротофермою в НАТУ? ДЛБ.
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18.12.2021 23:38
+11
Це лише базікання, для відволікання лохів. А вчинки, диаметрально протилежні.
Знищення академії зовнішньої розвідки. Злив спецоперацій. Кротоферма при владі.
Сьогодні. "Закон про спрощену видачу документів людям, зареєстрованим на тимчасово окупованих територіях." Реінтеграція вати в Україну.
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19.12.2021 00:00
+7
Я вам просто правду скажу,малоросів цікавить тільки платіжка,на все інше їм паїбать.Яка там Україна,їм це не цікаво.Це жопи з шлунками.
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18.12.2021 23:40
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Не прицій владі.
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18.12.2021 23:37 Відповісти
Це лише базікання, для відволікання лохів. А вчинки, диаметрально протилежні.
Знищення академії зовнішньої розвідки. Злив спецоперацій. Кротоферма при владі.
Сьогодні. "Закон про спрощену видачу документів людям, зареєстрованим на тимчасово окупованих територіях." Реінтеграція вати в Україну.
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19.12.2021 00:00 Відповісти
Вкруг Зелі вже лохів нема! ...він останнім залишився...*)
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19.12.2021 00:19 Відповісти
А вот насчет переворота он был прав - последний Шустер и все опросы на канале Ахметова одна тема с ответом 75-79 процентов ЗА ПЕРЕВЫБОРЫ СКОРЕЙШИЕ ... Нагнетаются апокалипсисные зимние прогнозы, ни слова о кротярнях - и варианты перегрузки ВР
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19.12.2021 02:13 Відповісти
Ну он долбонутий!!
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18.12.2021 23:38 Відповісти
З кротофермою в НАТУ? ДЛБ.
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18.12.2021 23:38 Відповісти
Это сюжет ему зашел- он его сыграл , а сюжет с памошницой Будановым и сожительством в доме кацапских агентов ему не понравился и он не думает об нем.Закрыл глаза нюхнюл - и нет истории с кротами...
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19.12.2021 02:10 Відповісти
з язика зняв!
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19.12.2021 02:32 Відповісти
Я вам просто правду скажу,малоросів цікавить тільки платіжка,на все інше їм паїбать.Яка там Україна,їм це не цікаво.Це жопи з шлунками.
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18.12.2021 23:40 Відповісти
нічого для країни не робе, бреше, краде, закликає.
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18.12.2021 23:42 Відповісти
вже треба їх закликати не "сприяти-визнавати",
а зброю брати та їхати за милу Украйну -
ВОЮВАТИ !!!
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18.12.2021 23:43 Відповісти
Ідить у жопу, зелянИ!
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18.12.2021 23:44 Відповісти
Так то не ти гнилозубий ватник за Зеленського у 2019 році голосував?
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18.12.2021 23:47 Відповісти
якщо не гОлОсував, то точно гАлАсував
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19.12.2021 00:55 Відповісти
Кста, слышь, ватница. может встреимся и я включу запись на видео где ты скажешь - Иди НАФУЙ ЗЕчмо!?
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18.12.2021 23:54 Відповісти
После выбора земразями в 2019 куемаэстро зарубежным украинцам стало стыдно кого-то призывать.Помнится при Порохе пол Канады на Цензор приходило в гости....а сейчас майками ловить
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18.12.2021 23:57 Відповісти
Ти часом не заблукав, свиня?
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19.12.2021 00:24 Відповісти
Не капризничай,дерзкий заяц во хмелю .... а то зеркальце треснет.Вы такие шустрые и дерзкие становитесь вдали от Родины и бед людских....американцы вы в галошах драных из рязанских конюшен.Прилетайте гуси залетные да делом докажите любовь к Украине и ненависть к лаптеногому оккупанту.А не можешь...сопите в две дыры балаболки сопливые.От вас пользы Украине никакой ....взрослые люди о таких говорят....не украсть не посторожить.К
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19.12.2021 02:16 Відповісти
Президент Зеленский обьединяет Украинцев всего мира.Молодец!
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18.12.2021 23:59 Відповісти
2016 рік та ціни на їжу (курс долара на той час був 25.66)

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19.12.2021 00:00 Відповісти
Лягайте спати. Може попустить.
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19.12.2021 00:01 Відповісти
Кто-то знает его домашниий адрес? Готов ему **@ло обоссать...

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19.12.2021 00:04 Відповісти
Беззубая рвань Олег Петрович ed2c8e0a откуда ты именно напиши...
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19.12.2021 00:02 Відповісти
Украина . с. Верхние Поджары
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19.12.2021 00:19 Відповісти
Верхние поджары? )))
почем ты даешь кадыровцам???
Безногие кацапы сбили твою цену и тебе пришлось в сибирь ехать - за плошку риса сосать. Недолго - лет 50 (средняя продолжительность жизни у кацапов).
Бедные шизофреники с их неологизмами локти изгрызли от зависти.

Кацапе Олег Петрович ed2c8e0a, ти навіть не здогадуєшся, яке ви всі, кацапи, є убожество.
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19.12.2021 00:24 Відповісти
Не знаю какая продолжительность жизни на рассии.А на Кавказе люди долгожители - Свежий воздух, чистая вода ..
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19.12.2021 00:27 Відповісти
Слейся и не забудь за собой крышку унитаза закрыть
Ты не в том месте ***********, ущербный. Иди в тамбур кричать "чечня-круто".
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19.12.2021 00:53 Відповісти
А вы верите в хорошего царя? мне помнится, такого не было.
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19.12.2021 00:02 Відповісти
Я можу сказати, що в Мiланi за него особливо не голосували. Пiшов нахрен, ми тут за NATO з 2014
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19.12.2021 00:02 Відповісти
Хто така Софі Лорен?
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19.12.2021 00:06 Відповісти
при ющенко , нам обіцяли права , як гр. україни . ми помогали ,як могли ..
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19.12.2021 00:06 Відповісти
На прощание, пожалейте бедного гусара, ПОСОДЕЙСТВУЙТЕ, век вас не забудет.
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19.12.2021 00:07 Відповісти
Плоскомордая поджаренная мордва твои гусары
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19.12.2021 00:12 Відповісти
перестань себе вести як бидло
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19.12.2021 00:25 Відповісти
Ннет уж, косоглазые зайки. Контрибуции, репарации, суды, вся фигня.
Контроль за границей, опять же, памятник Бандере в макеевке, депутату Рыбаку в горловке, а Шухевичу в ровеньках - потом перестану.
Оки, свинособака?!
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19.12.2021 00:32 Відповісти
ти гадаєш, що кривлякаючись в тирнеті як п'яний руський, ти зможеш прискорити все те, що перечислив?
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19.12.2021 00:39 Відповісти
а, новенький клоун, ясно, ротація свиноферми
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19.12.2021 00:50 Відповісти
А шо сі стало? Спробував Зеленого лайна, якого так хотів? Що, не смачно?
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19.12.2021 00:52 Відповісти
чому у критиків Зеленського у всіх розмовах обовязково йде згадка про дупу або про лайно?
без лайна жити не можете?
типовий кацап
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19.12.2021 00:55 Відповісти
ти не українець, вулупку. Ти тупого, кацапського лайна шмат
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19.12.2021 01:01 Відповісти
знову про лайно
ти фанат лайнотерапії?
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19.12.2021 01:04 Відповісти
Я так понял, прощаться ты будешь бесконечно. Тебе уже все объяснили по сути, а ты вжился в роль ***@на из фильма "с легким паром" - дайте я помоюсь, вам што, жалко?

Давай-ка я помогу тебе нафуй сходить.
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19.12.2021 01:40 Відповісти
Можна й без дупи - просто мразота
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19.12.2021 01:11 Відповісти
співчуваю
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19.12.2021 01:12 Відповісти
Потому что твой хозяин, бубочка, и есть дупа и лайно. ЗЕленое.
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19.12.2021 08:58 Відповісти
ОПУ - перша державна зашкварня | ПолітФанКлуб
https://www.youtube.com/watch?v=KBJ5E03p-L4
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19.12.2021 00:19 Відповісти
Скільки можна спекулювати на дальніх перспективах. Цим відволікають від того, що обкрадають країну і народ зараз.
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19.12.2021 02:06 Відповісти
Політики в Україні корінням з бувшої номенклатури СССР, які тоді спекулювали невизначеним майбутнім - комунізм, а самі жили тоді "при комунізмі" за наш рахунок.
А зараз, таким же чином, спекулюють невизначеним майбутнім НАТО і ЄС. А самі в цей час нас обкрадають і виводять кошти туди де НАТО і ЄС.

Подібні технології.
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19.12.2021 02:47 Відповісти
Влада в Україні часто змінюється, а от "закордонним українцям" требя своїм прикладом робити так, щоб захотіли до їх думки дослухатися. Якщо ти бухаєш, кумариш, працюєш через раз, мови знає три слова, нн інтегруєшся в суспільство, то яким би патріотом щирим не був, кому буде цікава твоя думка про НАТО, підтримку, санкції?
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19.12.2021 02:14 Відповісти
******** наш херант гучно в борошно пердіти.
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19.12.2021 02:38 Відповісти
Надеюсь, что ЗЕ хорошо помнит, что украинцы за кордоном голосовали против него.

Так что призывать-то ЗЕ конечно может...
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19.12.2021 03:12 Відповісти
зеленая гнида безбожно грабит страну, сливает национальные интересы кацапам, окружил себя кацапской агентурой и это долбонутое клоунское недоразумение хочет в НАТО. Цирк уехал, а клоуна оставили.
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19.12.2021 07:12 Відповісти
Еще с времен Юльки власть всегда призывала наших эмигрантов ей помочь.А чем помогла она сама?Первые волны заробитчан вообще были брошены властью на произвол судьбы,так как наши верха не хотели заключать договора по трудовой иммиграции.
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19.12.2021 08:42 Відповісти
Бубочка, что-бы ты, дрыщ ЗЕбанутый не кукарекал, надо для вступления в ЕС и НАТО выполнить домашнее задание. А оно очень простое, это судебная реформа и борьба с коррупцией. Когда у нас при власти был настоящий президент, Порошенко, то для того, чтобы мы получили безвиз и ассоциацию, Украина приняла 144 закона по указанию ЕС, и это было сделано. А то, что блеет найвелычниша во вселенной ЗЕлена шмаркля, равносильно его очередному пуку в лужу. Дебил, что с него взять.
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19.12.2021 08:55 Відповісти
И зарубежных евреев, вроде Блинкина и Нудельман.
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19.12.2021 09:13 Відповісти
При СССР нам морочили голови світлим майбутнім - комунізмом. Зараз світлим майбутнім у ЄС НАТО.

Подібні технології відволікання від теперішнього фактично одними й тими ж людьми - номенклатура СССР, яка й зараз є політиками.

Притому довели країну до останнього місця в Європі майже по всім параметрам.
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19.12.2021 09:16 Відповісти
 
 