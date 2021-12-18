Зеленський закликав закордонних українців сприяти визнанню у світі перспектив України вступити до ЄС та НАТО, - ОП
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президент України Володимир Зеленський провів онлайн-зустріч із членами провідних організацій української діаспори.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, Зеленський ознайомив учасників зустрічі з актуальною безпековою ситуацією на сході та вздовж кордону України. Він наголосив на важливості солідарної підтримки суверенітету та територіальної цілісності з боку міжнародної спільноти.
"Глава держави висловив подяку закордонним українцям за важливу роль у формуванні широкої міжнародної підтримки України, насамперед у питаннях протидії російській агресії", - йдеться в повідомленні.
Президент також подякував за підтримку реалізації стратегічного курсу України щодо членства в ЄС. Він попросив українців діаспори активно залучатись на підтримку процесу визнання європейської перспективи України всіма державами - членами Євросоюзу.
Водночас, говорячи про пріоритети євроатлантичного курсу нашої держави, Володимир Зеленський наголосив на важливості майбутнього саміту НАТО 2022 року в Мадриді. Він відзначив необхідність роботи не лише щодо забезпечення запрошення України взяти участь у цьому заході, а й щодо ухвалення Альянсом рішень про подальший алгоритм поглиблення відносин з нашою державою.
Також було наголошено на важливості посиленої уваги закордонного українства до ініціативи "Кримська платформа".
Глава держави високо оцінив визначні зусилля закордонних українців щодо визнання міжнародною спільнотою Голодомору в Україні 1932-1933 років геноцидом українського народу. Глава держави наголосив на важливості участі іноземних лідерів у пам’ятних заходах, що відбудуться у 2022 році й будуть присвячені 90-м роковинам трагічних подій.
У рамках онлайн-зустрічі учасники обмінялися думками щодо процесу законодавчого оформлення інституту множинного громадянства в Україні.
Будь ласка, зачекайте...
Знищення академії зовнішньої розвідки. Злив спецоперацій. Кротоферма при владі.
Сьогодні. "Закон про спрощену видачу документів людям, зареєстрованим на тимчасово окупованих територіях." Реінтеграція вати в Україну.
а зброю брати та їхати за милу Украйну -
ВОЮВАТИ !!!
почем ты даешь кадыровцам???
Безногие кацапы сбили твою цену и тебе пришлось в сибирь ехать - за плошку риса сосать. Недолго - лет 50 (средняя продолжительность жизни у кацапов).
Бедные шизофреники с их неологизмами локти изгрызли от зависти.
Кацапе Олег Петрович ed2c8e0a, ти навіть не здогадуєшся, яке ви всі, кацапи, є убожество.
Ты не в том месте ***********, ущербный. Иди в тамбур кричать "чечня-круто".
Контроль за границей, опять же, памятник Бандере в макеевке, депутату Рыбаку в горловке, а Шухевичу в ровеньках - потом перестану.
Оки, свинособака?!
без лайна жити не можете?
типовий кацап
ти фанат лайнотерапії?
Давай-ка я помогу тебе нафуй сходить.
https://www.youtube.com/watch?v=KBJ5E03p-L4
А зараз, таким же чином, спекулюють невизначеним майбутнім НАТО і ЄС. А самі в цей час нас обкрадають і виводять кошти туди де НАТО і ЄС.
Подібні технології.
Так что призывать-то ЗЕ конечно может...
Подібні технології відволікання від теперішнього фактично одними й тими ж людьми - номенклатура СССР, яка й зараз є політиками.
Притому довели країну до останнього місця в Європі майже по всім параметрам.