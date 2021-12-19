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"Наш формат" пропонує українцям на "ковідну тисячу" сплатити поповнення бібліотеки у військових частинах

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Видавництво "Наш Формат" закликає допомогти забезпечити українських військових сучасною літературою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на сайт видавництва.

"Цього року ми організовуємо підтримку проєкту Військо Читає. Ви можете долучитися до проєкту, подарувавши комплект книжок військовим.

Купуючи лот, ви передаєте на проєкт 1000 грн. Наш Формат подвоює цю суму та передає військовим актуальних книг на суму 2000 грн", - йдеться у повідомленні.

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Уточнюється, що "Військо читає" - просвітницький благодійний проєкт ГО "Реформація" та видавництва "Наш Формат", що має на меті забезпечити військовослужбовців актуальною, якісною, сучасною світоглядною літературою та популяризувати читання як вид дозвілля в українському війську.

Його мета - до кінця року передати військовим 50 000 книг. Уже відправлено 30 000 книг у 45 військових частин, госпіталів і військових навчальних закладів по всій країні.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+15
Это - завтрак срочника. Гречка без подливы, с водой. Куриная косточка с хрящем вместо куска мяса. Это при большой физической нагрузке. Голодная Армия - мечта зеленой шоблы?

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19.12.2021 00:21
+14
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19.12.2021 00:26
+7
Подарунок від ЗЕ.
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19.12.2021 00:01
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Всем по книжке Велике Будiвницьтво
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19.12.2021 07:11 Відповісти
Видно у издательства совсем дела плохи.
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19.12.2021 07:11 Відповісти
спочатку власник НФ образив своїх редакторів і управителів - потім ображені відкрили два нові видавництва

Вечером 26 мая 2020 г. главный редактор издательства «Наш формат» Ольга Дубчак написала на своей странице в Facebook, что она увольняется из издательства. Вместе с ней уходит директор, маркетинговый директор, арт-директор, заведующий редакций и эсэмэмщик.

Конфликт начался из-за планов издательства выпустить книгу россиянки Анчи Барановой «Коронавирус. Инструкция по выживанию». Дубчак и команда были против и пытались переубедить собственника Владислава Кириченко, однако тот, по словам Ольги, не хотел обсуждать ситуацию, а стал унижать команду.
https://mc.today/ne-budu-molchat-ob-unizheniyah-pochemu-uvolnyayutsya-glavred-i-komanda-izdatelstva-nash-format/amp/
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19.12.2021 12:12 Відповісти
Недавно видел как мужчина приехал сдавать книги на макулатуру. Бусик отличных книг! Я поинтересовался у него, что он настолько бедный чтобы сдавать книги? Отдай в библиотеку! Оказывается никто не захотел их забрать у него!
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19.12.2021 07:43 Відповісти
Я так бібліотеку померлої пацієнтки в міську бібліотеку відвозив. Вони тоді всі книги на макулатуру здали.
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19.12.2021 08:50 Відповісти
Кажуть військовим вже два роки не видали жодного нового броніка чи каски.
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19.12.2021 08:23 Відповісти
Поміняли чохли броніків та касок, оліву здали отримали піксель.
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19.12.2021 09:49 Відповісти
Книги, то зеленскому и тищенко отправьте. В Раду тоже можно. А военным сейчас необходимо теплое обмундирование, амуниция и хорошая добротная пища.
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19.12.2021 08:58 Відповісти
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19.12.2021 09:11 Відповісти
А "Уставы Вооружённых Сил Российской Федерации" на подарок сгодятся?
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19.12.2021 11:37 Відповісти
Разве что в рулонах и на мягкой бумаге.
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19.12.2021 13:03 Відповісти
"История учит, что ничему не учит"

Это точно. Учитывая то, что ***** идет четко по стопам своего предшественника - некоего Адольфа Аллоизовича к 3й мировой, хотя это очевидно, что ***** и его миньенов ждет та же участь, если не хуже...
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19.12.2021 14:03 Відповісти
Це нечувано, в безсилій люті так ганебно ображати Володимира Володимировича Путіна, без сумніву найпотужнішого політичного діяча **********. Все прогресивне людство давно переконалося, ґрунтовно усвідомило і міцно засвоїло, що політична потужність Путіна - величина константна, з часом нікуди не зникає, а плавно трансформується в потужний старечий маразм Путіна. Ось у чому криється сакральний зміст беззаперечної тези, що Путін - "потужний старигань"© і, навіть, більше того - "облізле старе пердло"®.
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19.12.2021 14:15 Відповісти
А ежели без стёба, то что, если от запредельно длительного пребывания у неограниченной власти ядерной супердержавы (хоть и с нищим народом, отсталой технологически, но ЯДЕРНОЙ) Путин настолько подвергся неизбежной в этой ситуации жесточайшей профессиональной деформации, что не может даже мысленно допустить дальнейшую жизнь на планете без него самого? Путину без малого "семидесяточка" и он не нашёл способ продлить свою жизнь кардинально долго. Путин понимает, что слабеет и, рано или поздно, - ошибётся. А Россия собственным диктаторам ошибок не прощает. Свою семью Путин разогнал, о приемнике во власти и речи не идёт - какие у него остались ценности кроме неограниченной власти, которые для него значимы после смерти? Достаточно вспомнить бредовые россказни в интервью Путина, как он собственнолично(!) на даче с лопатой в руках(!) загнал в угол крысу (!) и она, оказавшись в безвыходной ситуации, атаковала(!) его самого. Кроме того, фраза Путина "Зачем нужна жизнь на Земле, если в ней нет места для России?"©, с учетом профессиональной деформации Путина, приведшей его к отождествлению с Россией, звучит вполне определённо. А Путинский "пёрл": "Они все сдохнут, а мы попадём в рай"© - это о чём?
Учитывая вышеизложенное, не факт, но вполне возможно, что по размерам причинённого цивилизации ущерба, в сравнении с Владимиром Владимировичем Путиным, Адольф Алоизович Гитлер может оказаться мальчуганом в Баварских коротких кожаных шортишках на Октоберфесте.
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19.12.2021 15:23 Відповісти
разводняк какой-то. Какие нахрен бумажные книги?

Туалетной бумаги не хватает? Пауербанки нужны. Генераторы нужны. А кто читает - у всех библиотека в смартфонах есть.
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19.12.2021 13:14 Відповісти
Я получил 1000 сегодня. В кино не пойду. Готов отправить. Как?
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19.12.2021 14:25 Відповісти
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