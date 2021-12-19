"Наш формат" пропонує українцям на "ковідну тисячу" сплатити поповнення бібліотеки у військових частинах
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Видавництво "Наш Формат" закликає допомогти забезпечити українських військових сучасною літературою.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на сайт видавництва.
"Цього року ми організовуємо підтримку проєкту Військо Читає. Ви можете долучитися до проєкту, подарувавши комплект книжок військовим.
Купуючи лот, ви передаєте на проєкт 1000 грн. Наш Формат подвоює цю суму та передає військовим актуальних книг на суму 2000 грн", - йдеться у повідомленні.
Уточнюється, що "Військо читає" - просвітницький благодійний проєкт ГО "Реформація" та видавництва "Наш Формат", що має на меті забезпечити військовослужбовців актуальною, якісною, сучасною світоглядною літературою та популяризувати читання як вид дозвілля в українському війську.
Його мета - до кінця року передати військовим 50 000 книг. Уже відправлено 30 000 книг у 45 військових частин, госпіталів і військових навчальних закладів по всій країні.
Будь ласка, зачекайте...
Вечером 26 мая 2020 г. главный редактор издательства «Наш формат» Ольга Дубчак написала на своей странице в Facebook, что она увольняется из издательства. Вместе с ней уходит директор, маркетинговый директор, арт-директор, заведующий редакций и эсэмэмщик.
Конфликт начался из-за планов издательства выпустить книгу россиянки Анчи Барановой «Коронавирус. Инструкция по выживанию». Дубчак и команда были против и пытались переубедить собственника Владислава Кириченко, однако тот, по словам Ольги, не хотел обсуждать ситуацию, а стал унижать команду.
https://mc.today/ne-budu-molchat-ob-unizheniyah-pochemu-uvolnyayutsya-glavred-i-komanda-izdatelstva-nash-format/amp/
Это точно. Учитывая то, что ***** идет четко по стопам своего предшественника - некоего Адольфа Аллоизовича к 3й мировой, хотя это очевидно, что ***** и его миньенов ждет та же участь, если не хуже...
Учитывая вышеизложенное, не факт, но вполне возможно, что по размерам причинённого цивилизации ущерба, в сравнении с Владимиром Владимировичем Путиным, Адольф Алоизович Гитлер может оказаться мальчуганом в Баварских коротких кожаных шортишках на Октоберфесте.
Туалетной бумаги не хватает? Пауербанки нужны. Генераторы нужны. А кто читает - у всех библиотека в смартфонах есть.