Україні потрібна не стурбованість міжнародних партнерів, а допомога озброєнням і технологіями, - Резніков

18 грудня розпочався робочий візит до України делегації оборонного відомства Королівства Данія на чолі з міністеркою оборони Тріне Брамсен. Посадовиця зустрілася з українським колегою Олексієм Резніковим.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міноборони.

Під час переговорів українська сторона проінформувала іноземну делегацію про безпекову ситуацію навколо нашої країни, а також вздовж українських кордонів. Крім того, обговорювались можливості розвитку двосторонніх стосунків, передусім - оборонного співробітництва. Зокрема, говорили про кіберзахист, спільну участь у військових навчаннях, професійну підготовку військ, впровадження стандартів НАТО в Україні тощо.

За результатами переговорів Брамсен запевнила, що зможе допомогти Україні в дорадчому плані. Питання української безпеки буде порушене серед Скандинавських країн.

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На брифінгу після зустрічі Резніков підкреслив, що загроза повномасштабного наступу Росії реальна, тому Україні потрібна допомога партнерів.

"Яка конкретна допомога є бажаною від наших партнерів з Данії? Цивілізований світ тих 7,5 років дуже часто висловлював чергову стурбованість та занепокоєння. В 30-х роках таке вже було, коли Ліга Націй висловлювала стурбованість щодо агресивних дій Гітлера. Ми всі знаємо, якою трагедією для світу це завершилось. Припинила своє існування Ліга Націй і була розв’язана кривава Друга світова війна. Тому чергова стурбованість не працює щодо Кремля. Кремль відкрито оголосив ультиматум країнам НАТО. Якщо уряд Данії, розуміючи це, буде займати жорстку позицію і вести комунікацію з партнерами, в тому числі з країн Альянсу та ЄС, і буде реальна допомога озброєнням, технологіями для України це зупинить агресора і він не піде у наступ. Озброєнням, маю на увазі, не лише захисного характеру, а й наступального. Тому що в Кремлі живуть дуже прагматичні люди, вони дуже добре рахують гроші. Якщо вони будуть розуміти, що ціна цього наступу, цієї агресії для них буде непомірною, вони на нього не наважаться. Це і економічні санкції, політичні, фінансові санкції і головне - допомога зброєю ЗСУ. Захищатися ми будемо самі, але допоможіть нам. Нам потрібна радіоелектронна боротьба радіоелектронна розвідка, протиракетні комплекси, кіберзахист, нам потрібно посилювати наш флот. Усі ці потреби ми називаємо публічно, не приховуємо, і тоді агресор далі не піде. Відчув під час нашої зустрічі, що така жорстка й зрозуміла позиція якраз очікується від моєї колеги", - заявив Резніков.