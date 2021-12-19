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Україні потрібна не стурбованість міжнародних партнерів, а допомога озброєнням і технологіями, - Резніков

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Україні потрібна не стурбованість міжнародних партнерів, а допомога озброєнням і технологіями, - Резніков

18 грудня розпочався робочий візит до України делегації оборонного відомства Королівства Данія на чолі з міністеркою оборони Тріне Брамсен. Посадовиця зустрілася з українським колегою Олексієм Резніковим.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міноборони.

Під час переговорів українська сторона проінформувала іноземну делегацію про безпекову ситуацію навколо нашої країни, а також вздовж українських кордонів. Крім того, обговорювались можливості розвитку двосторонніх стосунків, передусім - оборонного співробітництва. Зокрема, говорили про кіберзахист, спільну участь у військових навчаннях, професійну підготовку військ, впровадження стандартів НАТО в Україні тощо.

За результатами переговорів Брамсен запевнила, що зможе допомогти Україні в дорадчому плані. Питання української безпеки буде порушене серед Скандинавських країн.

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На брифінгу після зустрічі Резніков підкреслив, що загроза повномасштабного наступу Росії реальна, тому Україні потрібна допомога партнерів.

"Яка конкретна допомога є бажаною від наших партнерів з Данії? Цивілізований світ тих 7,5 років дуже часто висловлював чергову стурбованість та занепокоєння. В 30-х роках таке вже було, коли Ліга Націй висловлювала стурбованість щодо агресивних дій Гітлера. Ми всі знаємо, якою трагедією для світу це завершилось. Припинила своє існування Ліга Націй і була розв’язана кривава Друга світова війна. Тому чергова стурбованість не працює щодо Кремля. Кремль відкрито оголосив ультиматум країнам НАТО. Якщо уряд Данії, розуміючи це, буде займати жорстку позицію і вести комунікацію з партнерами, в тому числі з країн Альянсу та ЄС, і буде реальна допомога озброєнням, технологіями для України це зупинить агресора і він не піде у наступ. Озброєнням, маю на увазі, не лише захисного характеру, а й наступального. Тому що в Кремлі живуть дуже прагматичні люди, вони дуже добре рахують гроші. Якщо вони будуть розуміти, що ціна цього наступу, цієї агресії для них буде непомірною, вони на нього не наважаться. Це і економічні санкції, політичні, фінансові санкції і головне - допомога зброєю ЗСУ. Захищатися ми будемо самі, але допоможіть нам. Нам потрібна радіоелектронна боротьба радіоелектронна розвідка, протиракетні комплекси, кіберзахист, нам потрібно посилювати наш флот. Усі ці потреби ми називаємо публічно, не приховуємо, і тоді агресор далі не піде. Відчув під час нашої зустрічі, що така жорстка й зрозуміла позиція якраз очікується від моєї колеги", - заявив Резніков.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+13
Будапештский Меморандум это просто бумажка. Вот цена, которую Украина платит за отказ от 3-го в мире ядерного потенциала!

Нужно учиться у Ядерных уже Израиля и Пакистана и сделать хотя бы тактическое ЯО. С 2014 было достаточно времени.
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19.12.2021 01:08
+11
Лапша на вуха!

Дивився екскурсію по пускових в Кировоградській обл.
Колишній офіцер заявив що перепідпорядкувати совєцьке ЯО під себе могли запросто!

США тоді нас нагнули..... 👿
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19.12.2021 01:59
+8
рашист ?

озброєння іде в ВСУ, а не на Банкову 👿
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19.12.2021 02:04
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Будапештский Меморандум это просто бумажка. Вот цена, которую Украина платит за отказ от 3-го в мире ядерного потенциала!

Нужно учиться у Ядерных уже Израиля и Пакистана и сделать хотя бы тактическое ЯО. С 2014 было достаточно времени.
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19.12.2021 01:08 Відповісти
Украина ядерная держава, независимо, есть ли у неё боевое ядерное оружие или просто наличие большого количества ядерных материалов, на территории которой вести горячую войну опасно для ЕС, России и остального мира, ввиду возможного возникновения Чернобылей.
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19.12.2021 01:21 Відповісти
+++++++!
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19.12.2021 06:59 Відповісти
в ту пору, в часи К/К (або LМ/LD) зберегти Україня ядерну зброю було неможливо. Та й не володіла Україна нею; а, по сутті, здавала квартиру для касапської 43-ї ракетної армії. Кнопка пуску знаходилась на мокші, бази обслуговування боєголовок також там.
Так що ту катастрофу позбулись, і правильно зробили.
Інша справа, що за той час потрібно було власну зброю виготовити і встановити. Але не з цим виборцем... який голосує за Кравчука, Кучму, Овоща, Люлю і Зелю. З такими керівниками - хоч би Україна як держава збереглась би...
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19.12.2021 01:27 Відповісти
Лапша на вуха!

Дивився екскурсію по пускових в Кировоградській обл.
Колишній офіцер заявив що перепідпорядкувати совєцьке ЯО під себе могли запросто!

США тоді нас нагнули..... 👿
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19.12.2021 01:59 Відповісти
А офицер не рассказал кто будет их обслуживать, содержать и т.д. В 90е Украина не хотела даже содержать институт Ядерной Физики в Киеве, главный инженер циклотрона сидел в ларьке по обмену валют, а глвный инженер реактора уехал в америку после остановки реактора. Зарплата в институте была около 10 долларов, про это твой долбанный офицер не рассказал он не рассказал где сейчас все ученые, медики, инженера ?
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19.12.2021 08:46 Відповісти
Повторяю, тактическое ЯО. Поинтересуйтесь что такое Тактическое Ядерное Оружие и мантру Кравчука про "кнопки из Кремля" уже не будете повторять.
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19.12.2021 03:04 Відповісти
Воно занадто тупе щоб зрозуміти що таке тактичне яо, що це ракета якою можна вистрілити із плеча та забути про ударний кулак ворожої армії чи її колону техніки та тисячі солдат бо вони в один момент перетворяться в пару.
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19.12.2021 14:07 Відповісти
Якщо повномасштабний наступ па раші все ж відбудеться треба буде інтернет і всі ЗМІ заспамити заявами українців, створити відповідний челендж, створити відповідний хештег - із настановленням іншим країнам та їх жителям нехай озброюються атомною зброєю, а тих хто хрюкає що від неї треба відмовитись під гарантії превентивно знищують атомними, біологічними та іншими ударами, бо ми дурні повелись на ці гарантії і зараз нас вбивають і ми за крок від вимирання так як рф не признає наше право на існування і заявляє що нас не існує.
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19.12.2021 14:05 Відповісти
Резников все правильно сказал.
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19.12.2021 01:09 Відповісти
Нехай ця пані подивиться на автівки в урядовому кварталі, на велику кількість охорони і порівняє з тим що в Данії.
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19.12.2021 01:10 Відповісти
Краще нехай подивиться на Луганду і уявить що це може льогко бути в Данії 😕
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19.12.2021 02:01 Відповісти
Там хіба що мігранти таке можуть зробити,а не москалі.Москалі не всесильні і прямою війною не будуть вбивити натівських і американських солдат.А американські солдати є в Європі.Вже раз хотіли пострілят,в лютому 18 року американців в Сирії,результат став дуже плачевний для москалів.Навіть совки какали в штанці від американців,а тоді була регулярна п'яти мільйонна армія.Так що нехай дивиться на наш урядовий квартал.
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19.12.2021 02:08 Відповісти
Вона міністр оборони іншої країни, не автоінспектор.
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19.12.2021 04:30 Відповісти
Це зрозуміло.Я ж не казав що потрібно автівки інспектувати.
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19.12.2021 04:54 Відповісти
Озброєння і технології, щоб ними не користуватися?
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19.12.2021 01:17 Відповісти
Джавеліни вже в Ордлі 😏
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19.12.2021 02:02 Відповісти
Фоточки, це клас. А де і коли останнього разу їх використовували на території України?
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19.12.2021 06:52 Відповісти
А міжнародним партнерам треба, щоб у керівництві України не було зрадників-ідіотів-наркоманів від яких невідомо чого чекати...
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19.12.2021 01:19 Відповісти
Озброєння для ВСУ
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19.12.2021 02:05 Відповісти
Міжнародні пкртнери не можуть впливати, кого виберуть українці до керівних кабінетів.
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19.12.2021 04:32 Відповісти
для них охорона це простий понт. На початку своєї каденції ленінці теж спочатку нехтували охороною - тільки кремль. А потім, коли робочі Орловського депо побили до смерті Свердлова разом з охороною, за межі Москви вони виїзджали тільки в супроводі латишських стрілків. А головний поц навіть на йолку ходить із взводом охорони, за їх спинами його навіть Ткач побачити не може.
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19.12.2021 01:22 Відповісти
Украине нужны озброення и технологии когда будет нормальная власть, а так это вбрасывание денег в бездонный колодец. Кстати на Западе это понимают...
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19.12.2021 01:29 Відповісти
рашист ?

озброєння іде в ВСУ, а не на Банкову 👿
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19.12.2021 02:04 Відповісти
Ты чмошник туалетный? На вооружении делают деньги, если у власти не те люди.
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19.12.2021 02:16 Відповісти
Стоп, оружие же дают потихоньку. Корабли строят. А забыл, так не подходит всё туфта. Вот если бы всё было так же, но при власти был Петро Великий, вот тогда да. А сейчас деньги на ветер. ..
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19.12.2021 02:09 Відповісти
Думается ты еще молод) Сначала подумай, потом пиши.
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19.12.2021 02:17 Відповісти
Та уже и не очень . Уже 42 рочки, а все в нелохи играется... Валуев с Кивой в сторонке нервно курят.
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19.12.2021 02:29 Відповісти
"петро вєлікий"? Був такий колись у мордорі,та вже здох давно! Інших петрів крім "петра мальдівського"не пам,ятаю.
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19.12.2021 11:41 Відповісти
Все помнят , шо три года назад, при Порошенко, Кривой Рог, и только, браво трухонуло (4балла). Благо там множество оч глубоких шурфов... Думаете почему пыня притормозил у границы... Подсказка (понты для приезжих).
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19.12.2021 02:05 Відповісти
ЗЫ... Просто это не рекламируется. Израиль тоже - официально не при делах.
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19.12.2021 02:10 Відповісти
MORE... ЗЫ... У израиля - более 700 едреных боеголовок, которые могут "десантироваться" в любой точке Европы, если для Израиля оттель последует угроза(для государственности).
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19.12.2021 02:12 Відповісти
Я не помню
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19.12.2021 02:10 Відповісти
Вы и про Израиль не помним?... А откуда вам помнить , когда в 2011 году об этом заявил премьер-министр (вы же все в Евролабе медкомиссию на наркозависимость проходить).
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19.12.2021 02:22 Відповісти
Кушаем морковку - память восстанавливает... Пане уклонист, - ты(вы)?
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19.12.2021 02:23 Відповісти
Я в отличии от деванного воена типо тебя в армии служил. А вам видно отняло часть мозга, так как ЯО Израиля появилось намного раньше 1994 года, когда начиналась международная истерия по борьбе с ЯО. Наверное ты цитаты "у нас нет ядерного оружия, но если нужно будет, то мы его применим" не понял, и даже не знаешь кто и когда это смолвил.
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19.12.2021 02:33 Відповісти
Улыбнуло, мол, служил(вместо воевал) и насчет, кагбэ, нет яо , но мы его применим , если надоть... абабагаламага-абырвалг-бубик+залдостанов).
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19.12.2021 02:45 Відповісти
Этот словесный понос - все что смог породить твой скудный разум? Агрессия и посыл что все дебилы кроме тебя, один ты такой умный. Мне жаль тебя, желаю тебе здоровья и процветания.
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19.12.2021 02:52 Відповісти
Пане, щасти вам. Але жбо з психiкою -негаразди... тре заняться тритментом, тогда и не будут преследовать дебильи посылы... Мож все и нормуль, просто, на вороговi шапка горить, хтозна...
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19.12.2021 03:07 Відповісти
ЗЫ... тяпнуть аминазинчику.
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19.12.2021 03:10 Відповісти
А самі на скільки ''вільх'' бабла виділили? Христараднічають тут.
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19.12.2021 02:11 Відповісти
На очень мало, завода большого нет, соответственно и крупносерийного производства, а стояло бы уже доставать его.
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19.12.2021 02:28 Відповісти
А тем временем с Америк там всяких к пыне опять врачи экстренно последовали...Держим кулачки -к рожденственскому подарку дело идет...
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19.12.2021 03:14 Відповісти
РЕЗНИКОВ И КУЛЕБА СУПЕР ПАТРИОТЫ.ВСЕХ БЫ ТАКИХ В МИНИСТЕРСВА...
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19.12.2021 06:23 Відповісти
Так ! Вони теж говорили що операції по вагнерівцям не було.
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19.12.2021 08:42 Відповісти
А з ким ділитись озброєнням? З вами? З аферистами і крадіями?
Та ви ж в Китай все продасте і на роіську. Нікчеми..
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19.12.2021 08:21 Відповісти
Яка може бути до вас довіра після злитої операції по вагнерівцям.
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19.12.2021 08:22 Відповісти
Каже про реальні речі. Дійсно, тією "стурбованістю" обороноздатність країни не посилиш.
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19.12.2021 08:23 Відповісти
Резніков робить вигляд, що він в Ізраїль не втече коли війна почнеться.
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19.12.2021 08:41 Відповісти
Америка дуже активно роззброювала Україну протягом 25 років. Спільно з Москвою роззброювала. А тепер нема і слова про провину Америки і нема порівнюваної активності в переозброєнні. Джавеліни до Москви не дістають, на відміну від порізаних на металобрухт стратегічної авіації і балістичних ракет.
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19.12.2021 10:12 Відповісти
Україна має тисячолітнє тяжіння до демократії, на відміну від вічно царської Росії. Це хіба не було відомо у 90-ті роки? Але попри це Америка і Росія були партнерами у справі роззброєння України. І цей когнітивний дисонанс проявляє справжні цілі іудоглобократії за вуаллю словоблудного геополітичного перфомансу.
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19.12.2021 10:32 Відповісти
А цілі ці - грабунок і знищення народу, як носія справжньої демократії, для заміни елітаристською охлократією, псевдодемократичним фейком.
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19.12.2021 10:37 Відповісти
Якщо повномасштабний наступ па раші все ж відбудеться треба буде інтернет і всі ЗМІ заспамити заявами українців, створити відповідний челендж, створити відповідний хештег - із настановленням іншим країнам та їх жителям нехай озброюються атомною зброєю, а тих хто хрюкає що від неї треба відмовитись під гарантії превентивно знищують атомними, біологічними та іншими ударами, бо ми дурні повелись на ці гарантії і зараз нас вбивають і ми за крок від вимирання так як рф не признає наше право на існування і заявляє що нас не існує.
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19.12.2021 14:04 Відповісти
 
 