Будемо прогнозувати, що впродовж 10 років більшість українців святкуватимуть Різдво 25 грудня, - Епіфаній

Українці впродовж наступних 10 років можуть перейти на святкування Різдва 25 грудня.

Такі сподівання висловив глава Православної церкви України Епіфаній в інтерв'ю Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.

"Будемо прогнозувати, що впродовж 10 років. А далі будемо бачити. Це важко так передбачити", - сказав він.

Митрополит Київський і всієї України наголосив, що особисто підтримує перехід святкування Різдва за новоюліанським календарем, проте процес має відбутися поступово. Він зазначив, що українців "вже намагаються ділити і за мовою, і за релігією".

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До того ж глава ПЦУ переконаний, що "храми 25-го будуть порожніми, а 7-го будуть повними".

"Це найбільше пов’язано з традиціями всередині. Ми вже говорили і аналізували. Хоча в цьому році я спостерігаю, що немає такої активної хвилі обговорення святкування Різдва Христового. В минулі два роки, чи це було штучно створено, я пригадую, що в позаминулому році запустили мої цитати про те, що я не проти, а я насправді не проти переходу. Але щоб це відбулося правильно. Треба мудро діяти", - прокоментував Епіфаній.

Нагадаємо, 7 січня українські православні церкви, а також Українська греко-католицька церква святкуватимуть Різдво Христове за юліанським календарем (так званим "старим стилем").

Римо-католицька церква і більшість протестантських церков, а також більшість православних церков світу святкуватимуть Різдво 25 грудня за сучасним григоріанським календарем чи новоюліанським. В Україні з 2017 року 25 грудня, як і 7 січня, є офіційним вихідним днем.

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