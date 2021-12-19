Будемо прогнозувати, що впродовж 10 років більшість українців святкуватимуть Різдво 25 грудня, - Епіфаній
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Українці впродовж наступних 10 років можуть перейти на святкування Різдва 25 грудня.
Такі сподівання висловив глава Православної церкви України Епіфаній в інтерв'ю Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.
"Будемо прогнозувати, що впродовж 10 років. А далі будемо бачити. Це важко так передбачити", - сказав він.
Митрополит Київський і всієї України наголосив, що особисто підтримує перехід святкування Різдва за новоюліанським календарем, проте процес має відбутися поступово. Він зазначив, що українців "вже намагаються ділити і за мовою, і за релігією".
До того ж глава ПЦУ переконаний, що "храми 25-го будуть порожніми, а 7-го будуть повними".
"Це найбільше пов’язано з традиціями всередині. Ми вже говорили і аналізували. Хоча в цьому році я спостерігаю, що немає такої активної хвилі обговорення святкування Різдва Христового. В минулі два роки, чи це було штучно створено, я пригадую, що в позаминулому році запустили мої цитати про те, що я не проти, а я насправді не проти переходу. Але щоб це відбулося правильно. Треба мудро діяти", - прокоментував Епіфаній.
Нагадаємо, 7 січня українські православні церкви, а також Українська греко-католицька церква святкуватимуть Різдво Христове за юліанським календарем (так званим "старим стилем").
Римо-католицька церква і більшість протестантських церков, а також більшість православних церков світу святкуватимуть Різдво 25 грудня за сучасним григоріанським календарем чи новоюліанським. В Україні з 2017 року 25 грудня, як і 7 січня, є офіційним вихідним днем.
Будь ласка, зачекайте...
Выдумать ненастоящую дату дня рождения, а потом еще спорить, по какому изменению календаря отмечать эту ненастоящую дату, просто смешно.
Коперник изучил труды создателя юлианского календаря и не смог решить задачу...А просто выкинул 13 суток...
После Коперника прошло 500 лет...
Вопрос на засыпку какого числа рождество?
Так що все це "зав"язано" на землеробський цикл північної півкулі Землі
(до речі - можеш посміяться: собор святого Петра в Римі побудований над підземним храмом Мітри! Його приміщення збереглися там до цих пір і зображення Мітри який вбиває бика - центральний обряд у мітраїстів який святкувався саме в цей день - теж!)
Тепер подумай ще про одне - православна церква України (я не про заклад) панує на цих землях з часу, коли Св. Апостол Андрій Первозваний тут побував і сказав своє пророцтво. Потім, Св. Рівноапостольний Володимир Великий остаточно похрестив Русь. Потім, сюди з Орди прийшов його нащадок, Андрій "Боголюбський" та знищив Київ настільки, що Церква перебралася до Володимира. Звідки її московський цар Іван силою перевіз до Москви і змусив Патріарха Константинопольського визнати Московію православною, дати Патріарший сан та дозволив висвячувати у Києві Митрополита, якого кияни самі собі оберуть. Чого не робив ніколи.
Тепер - питання: 1. З якого дива ми мусимо міняти дату Різдва православних на католицьку? 2. Коли за церковним православним календарем святкується Новий рік? 3. Скільки у світі існує чинних систем календарного обліку?
От коли відповіси собі на всі ці питання - тоді і розкривай рота. Поки що, через твоє невігластво, звідти летить несамовита дурня.
Все!!!
Бачу, шо Горбатько вже новий акаунт зробив та пішов тролити у своєму стилі.
- Ви здуріли?!...
Архангели відповідають:
- Кацапи, в ООН, заявили, що ти повинен народиться 7 січня!. Так що мовчи і не пирхай…
а День защитников Украины отмечается в Украине 14 октября в день святой Покровы Пресвятой Богородицы
Как говорят те, "которые с Адэссы" - "Это - две большие разницы и четыре маленьких"...
Следовательно 2 недели до Рождества - пост.
а в совке на Новый год пьют и едят
НАРУШЕН сам принцип Рождества как святого праздника .
Бо в странах Запада Рождество главный праздник года , а в совке - Новый год
Вот из-за этого совок так и колотит все годы и жизнь собачья,
Есть одно рождество во всем мире.
А порівнювати черговість кольорів прапору до черговості святкування різдва - це така собі аналогія. Тим більше, що прапор від самого початку і завжди був синьо-жовтий і релігія від початку на землях України була - язичницька зі всякими там перунами, даждьбогами, марами.... А потім ще регулярно забігали мусліми (і тепер вони постійно в криму живуть). Як ******* казати москалі: "Нє фСьО таК АднАзНаЧна..."
У першому її розділі мова йде про віру, в ньому зазначено що в підпорядкуванні нашої рідної Української церкви вона має бути підпорядкована не лютим ворогам окупантам в Москві. А Вселенському Константинопольському патріархатові. З подальшим вже обов'язковим незалежним автокефальним Патріархатом Київським і всієї Русі-України. Що зараз і збувається!
яка
їх кількість, яка площа, яка пропускна здатність так би мовити! Ах-ха-ха, какая разніца! Бог же один і він не кацап все-таки! Тому ходимо і молимося в церкви РПЦ! І ще раз: а какая разніца?
Православна церква веде літочислення за своїми канонами, встановленими попередніми Синодами, і 25 грудня за цивільним календарем настає 7 січня, через неточність і похибки Юліанського календаря, за яким і живе Церква. В ньому - 365 і 1/4 дня. Натомість потім запровадили більш точний Григоріанський календар, за яким ми зараз і живемо. Але різниця у чверть доби за минулий час і складає різницю.
Україна перейшла на цивільний Григоріанський календар у 1918 р. За старим стилем живуть 6 із 15 автокефальних православних церков, УГКЦ та бербери і не паряться.
Вважаю, що ті, хто хоче святкувати Різдво разом із усім світом, бо, мовляв, 7 січня святкують московити, вчиняють помилку, тому що саме московити перебрали у нас цю традицію, а не ми від них. Православ'я розповсюджувалось на московщину звідси, тому не вихлюпуйте із ночвів дитя разом з помиями...
"Подалі від Москви!" - гарне гасло, тільки можна так втратити власну ідентичність, вони й без цього нас багато позбавили.