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Різдво (227) Епіфаній (344)

Будемо прогнозувати, що впродовж 10 років більшість українців святкуватимуть Різдво 25 грудня, - Епіфаній

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Будемо прогнозувати, що впродовж 10 років більшість українців святкуватимуть Різдво 25 грудня, - Епіфаній

Українці впродовж наступних 10 років можуть перейти на святкування Різдва 25 грудня.

Такі сподівання висловив глава Православної церкви України Епіфаній в інтерв'ю Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.

"Будемо прогнозувати, що впродовж 10 років. А далі будемо бачити. Це важко так передбачити", - сказав він.

Митрополит Київський і всієї України наголосив, що особисто підтримує перехід святкування Різдва за новоюліанським календарем, проте процес має відбутися поступово. Він зазначив, що українців "вже намагаються ділити і за мовою, і за релігією".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Священникам РПЦ не місце в українській армії під час війни, - Епіфаній

До того ж глава ПЦУ переконаний, що "храми 25-го будуть порожніми, а 7-го будуть повними".

"Це найбільше пов’язано з традиціями всередині. Ми вже говорили і аналізували. Хоча в цьому році я спостерігаю, що немає такої активної хвилі обговорення святкування Різдва Христового. В минулі два роки, чи це було штучно створено, я пригадую, що в позаминулому році запустили мої цитати про те, що я не проти, а я насправді не проти переходу. Але щоб це відбулося правильно. Треба мудро діяти", - прокоментував Епіфаній.

Нагадаємо, 7 січня українські православні церкви, а також Українська греко-католицька церква святкуватимуть Різдво Христове за юліанським календарем (так званим "старим стилем").

Римо-католицька церква і більшість протестантських церков, а також більшість православних церков світу святкуватимуть Різдво 25 грудня за сучасним григоріанським календарем чи новоюліанським. В Україні з 2017 року 25 грудня, як і 7 січня, є офіційним вихідним днем.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Треба відпочивати на нормальних народних курортах - в Єгипті, в Туреччині", - Арахамія дав рекомендації колегам-нардепам на різдвяні канікули. ВIДЕО

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+35
Будемо сподіватись, що більшість українців буде святкувати Різдво разом з усім світом, а не з гундяєвською сектою.
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19.12.2021 02:00
+22
Давно пора отмечать 25-го декабря. А то Рiздво - позже чем Новый год, По-сатанистски это, а не по Библии.
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19.12.2021 01:56
+20
Рождество в совке отмечают 7 января.
Следовательно 2 недели до Рождества - пост.
а в совке на Новый год пьют и едят
НАРУШЕН сам принцип Рождества как святого праздника .
Бо в странах Запада Рождество главный праздник года , а в совке - Новый год
Вот из-за этого совок так и колотит все годы и жизнь собачья,
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19.12.2021 02:38
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Все мы помним , шо на гундяевском сатанате -500 летняя анафема от Вселенского Патриарха... За самозванство.
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19.12.2021 01:55 Відповісти
Давно пора отмечать 25-го декабря. А то Рiздво - позже чем Новый год, По-сатанистски это, а не по Библии.
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19.12.2021 01:56 Відповісти
По какой еще Библии? Иисус не рождался никакого 25 декабря (или 7 января). Это римский языческий праздник Бога солнца, который с принятием христианства просто надо было заменить на что то образно другое. Никакой реальной информации о дне когда родился Иисус не существует.

Выдумать ненастоящую дату дня рождения, а потом еще спорить, по какому изменению календаря отмечать эту ненастоящую дату, просто смешно.
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19.12.2021 05:02 Відповісти
Папа григорий вызвал Коперника и поставил задачу устранить ошибку накопившуюся за 1500 лет при этом христианская пасха ни при каких обстоятельствах не должна совпасть с иудейской...
Коперник изучил труды создателя юлианского календаря и не смог решить задачу...А просто выкинул 13 суток...
После Коперника прошло 500 лет...
Вопрос на засыпку какого числа рождество?
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19.12.2021 08:50 Відповісти
І тільки великиі Сралін це зрозумів в 1943 році
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19.12.2021 09:08 Відповісти
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19.12.2021 09:10 Відповісти
ну ти і тупе
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19.12.2021 11:01 Відповісти
А якщо ще додать те що це день народження "Мітри" - а це взагалі божество не древньоримського пантеону богів то взагалі "каша" виходить! Мітра - бог сонця ведичний (древньоіндійський) і святкування цієї дати пов"язане з перемогою світла над темрявою (день починає збільшуваться) А там недалеко і до малоазійських вірувань (Астарти наприклад)
Так що все це "зав"язано" на землеробський цикл північної півкулі Землі
(до речі - можеш посміяться: собор святого Петра в Римі побудований над підземним храмом Мітри! Його приміщення збереглися там до цих пір і зображення Мітри який вбиває бика - центральний обряд у мітраїстів який святкувався саме в цей день - теж!)
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19.12.2021 09:10 Відповісти
Принаймні, не логічно.
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19.12.2021 06:11 Відповісти
Якби ти не прогулював уроки історії у школі, то не писав би таких дурниць на широкий загал. І чому мене не дивує, що твоя дурниця написана саме мовою окупанта?
Тепер подумай ще про одне - православна церква України (я не про заклад) панує на цих землях з часу, коли Св. Апостол Андрій Первозваний тут побував і сказав своє пророцтво. Потім, Св. Рівноапостольний Володимир Великий остаточно похрестив Русь. Потім, сюди з Орди прийшов його нащадок, Андрій "Боголюбський" та знищив Київ настільки, що Церква перебралася до Володимира. Звідки її московський цар Іван силою перевіз до Москви і змусив Патріарха Константинопольського визнати Московію православною, дати Патріарший сан та дозволив висвячувати у Києві Митрополита, якого кияни самі собі оберуть. Чого не робив ніколи.
Тепер - питання: 1. З якого дива ми мусимо міняти дату Різдва православних на католицьку? 2. Коли за церковним православним календарем святкується Новий рік? 3. Скільки у світі існує чинних систем календарного обліку?

От коли відповіси собі на всі ці питання - тоді і розкривай рота. Поки що, через твоє невігластво, звідти летить несамовита дурня.
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19.12.2021 11:51 Відповісти
Немає ніякого православного і католицького Різдва. Є Різдво, яке святкують християни у всьому світі ( православні, католики, протестанти) і є Різдво, яке святкують в деяких країнах бувшого СРСР і Югославії. Але святкують його не як їхні предки, а навиворіт, після нового року. І це почалося при Сталіні.
Все!!!
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19.12.2021 12:28 Відповісти
Це почалося ще за Петра1, чи він і є тобі Сталіним?. Вчи історію. І не "бувшого" - такого слова в українській мові немає, а "колишнього".
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19.12.2021 16:12 Відповісти
Злякався, кацарилий, шо українці і тут вас зроблять. Будете своє сектантське Різдво наодинці святкувати.
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19.12.2021 16:31 Відповісти
Будемо сподіватись, що більшість українців буде святкувати Різдво разом з усім світом, а не з гундяєвською сектою.
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19.12.2021 02:00 Відповісти
вони ще й хліб їдять, давайте і ми припинемо їсти хліб, бо "гундяї" його їдять...
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19.12.2021 16:14 Відповісти
Ти звідки взялася, нульофка?

Бачу, шо Горбатько вже новий акаунт зробив та пішов тролити у своєму стилі.
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19.12.2021 16:28 Відповісти
ви ще ніколи так не помилялися. Бажаю вам, щоб востаннє.
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19.12.2021 22:08 Відповісти
Чим менше спільного з ворогом, тим раніше вони зрозуміють, що Україна не росія.
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19.12.2021 02:11 Відповісти
Моск.ал.ику, цить! Це ви в нас вкрали багато чого. Від назви країни, до мови, та ще й спаплюжили своєю угро-тюркською говіркою. Ми не втрачатимемо своєї ідентичності, як вам П1 заповідав.
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19.12.2021 16:18 Відповісти
Ти з ким спілкуєся.
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19.12.2021 17:39 Відповісти
З Гуглоперекладачем, звісно. Ти ж української не знаєш, з тебе русня пре, навіть із цих чотирьох слів. Ти взагалі помітив з якого акаунта постиш свої дурниці?
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19.12.2021 22:52 Відповісти
Який перекладач і акаунт, дурню не неси.
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19.12.2021 23:56 Відповісти
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19.12.2021 02:20 Відповісти
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19.12.2021 08:48 Відповісти
Народився Йсус. Тільки почав ніжками ворушить - являються Ахангели і давай його назад запихать. Йсус кричить:
- Ви здуріли?!...
Архангели відповідають:

- Кацапи, в ООН, заявили, що ти повинен народиться 7 січня!. Так що мовчи і не пирхай…

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19.12.2021 09:16 Відповісти
тогда получитса что6 декабря отмечается День Вооруженных Сил Украины будет на Николая
а День защитников Украины отмечается в Украине 14 октября в день святой Покровы Пресвятой Богородицы
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19.12.2021 02:28 Відповісти
Не перемешивайте гражданские праздники с религиозными - это разные темы
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19.12.2021 02:40 Відповісти
Давайте начнём с того, что гражданский и церковный календари - "разнее", чем "разные темы"...

Как говорят те, "которые с Адэссы" - "Это - две большие разницы и четыре маленьких"...
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19.12.2021 11:55 Відповісти
Новий рік святкують в піст? Це як?
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19.12.2021 02:29 Відповісти
ВЫ у сатанистов нравы спрашиваете... Я вас умоляю, не делайте мне нервы.
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19.12.2021 02:34 Відповісти
Вы уже прямо по - одесски 😀
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19.12.2021 02:39 Відповісти
А как же. Прогулялся по центральной аллее парка Победы и даже сфотал опавшие листья красного канадского клена.
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19.12.2021 02:49 Відповісти
Надо мне до нового года не забыть посадить семена
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19.12.2021 02:58 Відповісти
Когда еще раз напомнить?
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19.12.2021 03:00 Відповісти
С утра можете напоминать . Не пойду же я их сейчас садить
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19.12.2021 03:04 Відповісти
А що - "слабО"?! Зате сусіди-кацапи не побачать! А то висадите при світлі дня, а на ранок вони там уже з буравами сидітимуть - ждатимуть , коли сік потече!
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19.12.2021 08:38 Відповісти
Вы знаете, вчерашнее утреннее небо было своеобразным, у горизонта небо в облаках, черной полосой; затем, параллельно, - полоса с юга на север, широкая без облаков(солнечного неба). Эта полоса от Одессы была около 110 км к западу. К обеду солнечная полоса в небе уже накрыла Одессу, ее с запада подпирала все та же темная облачная полоса После обеда западная полоса вытеснила на восток безоблачную полосу и в Одессе стало опять сумеречно, как утром. Температура - около 4*С.
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19.12.2021 02:59 Відповісти
Весело Вам в Одессе . Творог, морковь
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19.12.2021 03:00 Відповісти
Рождество в совке отмечают 7 января.
Следовательно 2 недели до Рождества - пост.
а в совке на Новый год пьют и едят
НАРУШЕН сам принцип Рождества как святого праздника .
Бо в странах Запада Рождество главный праздник года , а в совке - Новый год
Вот из-за этого совок так и колотит все годы и жизнь собачья,
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19.12.2021 02:38 Відповісти
Ну да, главное , шо весь мир все делает по Библии , гундяевским сатанистам библейская хронология - нипочем .
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19.12.2021 02:51 Відповісти
Надо убрать дурацкое название: католическое рождество, бо оно не католическое, а общехристианское, в том числе и православное. Праздновать в январе приказали комунисти, лишь би не как у всех, хотя били атеистами.
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19.12.2021 03:29 Відповісти
Может надо убрать так называемое выдуманное христианское рождество?
Есть одно рождество во всем мире.
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19.12.2021 04:17 Відповісти
Откуда убрать? С моего поста? Так єто не закон, в отличие от кзота.
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19.12.2021 10:35 Відповісти
Назар, ви зараз в якому класі вчитесь? І коли востаннє спілкувалися зі священником? Підростіть поки, межи людей повчіться, бо таке з рота летить, що й купи не тримається...
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19.12.2021 12:01 Відповісти
Я атеист, религиоведение учил в юракадемии. А шо не так)
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19.12.2021 17:56 Відповісти
Якщо - атеїст, чого розпатякуєш тут про Те-Чого-Нема?! Я теж про Бога взнав запізно і теж вчився у виші, тільки радянському. І, знаєш що?.. Саме радянський виш навчив мене не довіряти тим, хто розпатякує про те, чого ніколи не знали... Зокрема, фахівцям з релігієзнавства.
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19.12.2021 22:58 Відповісти
Ну те, що ти тупий совок одразу зрозуміло. А пишу я тому, що маскалі викостовують релігію в якості психологічної зброї, не для таких як ти, совків не виправити, для нового покоління. Україна світська держава, за скрепами в кацапстан.
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20.12.2021 03:23 Відповісти
Да чё пушить то - спрашивали 2 года подряд - получили очень адекватный и мудрый ответ...чё 3 раз то - Я уже праздную Рождество 25....потому что так исторически верно а смещение вызвало корявые что не способны посчитать при переходе на другой календарь...Так что Епифанию респект - а Московской секте Анафема!
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19.12.2021 04:24 Відповісти
Сталін сказав що 7-го січня, або к "стєнке"... накази треба виконувати
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19.12.2021 05:49 Відповісти
Нічого "Сталін" не казав! Просто це у кацапів "испоконвечное торможение" - коли всі народи, що сповідували християнство , перейшли на "григоріанський" календар , який є більш точним , "москалі" "затормозили" і продовжували вести відлік по "юліанському" Після революції було прийнято на загальносоюзному рівні ведення відліку за "григоріанським" календарем А церковники в Росії залишили собі календар "юліанський" В 30-ті пішли гоніння на церкву і релігійні свята "загнали під лавку" Повернулися вони тільки після 1943-го - коли була створена "церква святого Йосипа" - під патронатом НКВС А так як всі "порядки" з Москви ішли , то і по всіх православних церквах СРСР встановився "москальський" підхід до дат церковних От і пішла "свистопляска" з "Різдвом" і святкуванням "Нового року за старим стилем" І з Паскою - теж!
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19.12.2021 08:54 Відповісти
я ж кажу Сталін сказав... у баранів без команди руху немає
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19.12.2021 10:22 Відповісти
ну почнемо з того, що в Біблії НІ СЛОВА не сказано про ТОЧНУ дату народження Ісуса, а 25-е грудня родилось від схрещення римського язичництва (в даному випадку - свято сатурналій, в кінці яких, 25-ого грудня, святкувався день Непереможного Сонця) з новою популярною в той час релігією християнством! Тому в реальності справжній християнин не має святкувати ні 7-е січня, ні 25-е грудня.
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19.12.2021 06:13 Відповісти
кацап, давай за порєбрік. Украінці мають святкувате Різдво 25 грудня, не треба каламутити воду. Це та сама методика гебнява, що з прапором: мутити, який колір зверху. Кацапи - безбожники та сатаністи!Згинь, нечість!
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19.12.2021 07:55 Відповісти
ну почнемо з того, що кацап тут - ЦЕ ТИ, андрЄй! І потім, є все-таки різниця між безбожниками і сатаністами.... і москалі - сатаністи, але ніяк не безбожники! Пора би вже таке знати.
А порівнювати черговість кольорів прапору до черговості святкування різдва - це така собі аналогія. Тим більше, що прапор від самого початку і завжди був синьо-жовтий і релігія від початку на землях України була - язичницька зі всякими там перунами, даждьбогами, марами.... А потім ще регулярно забігали мусліми (і тепер вони постійно в криму живуть). Як ******* казати москалі: "Нє фСьО таК АднАзНаЧна..."
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20.12.2021 01:38 Відповісти
Я не Андрій навіть ), але те, що кацапська кров є 30 відсотків- це точно і українську я не знав років до 20ти. Я не порівнював кольори, а кацапську технологію перетворювати факт на фарс. Про релігії можна довго говорити, але одне вірно, що релігія лише знаряддя дороги до Бога, (інколи і до Сатани)а яке знаряддя вибере конкретна людина - це вже йому вирішувати.
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20.12.2021 10:20 Відповісти
Навіть у першій в Європі і в усьому світі Українській Конституції 1710 року, Конституції Великого Українського патріота гетьмана Пилипа Орлика.
У першому її розділі мова йде про віру, в ньому зазначено що в підпорядкуванні нашої рідної Української церкви вона має бути підпорядкована не лютим ворогам окупантам в Москві. А Вселенському Константинопольському патріархатові. З подальшим вже обов'язковим незалежним автокефальним Патріархатом Київським і всієї Русі-України. Що зараз і збувається!
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19.12.2021 06:48 Відповісти
Так, теж підтримую перехід святкування Різдва 25 грудня. Але... Не потрібно перекладати проблеми переходу зі здорової голови на хвору. Цей перехід залежить від церкви і тільки від неї. Якщо 25 грудня церква закрита, а 7 січня - святкова літургія - як я можу почати святкувати 25 грудня? Не потрібно казати, що це залежить від людей. Якщо святкова літургія буде 25 грудня,а 7 січня буде закрито - люди будуть йти у грудні.
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19.12.2021 07:19 Відповісти
А де ви бачили церкви УПЦ на Сході і Півдні України? Пресвятому отцю Єпіфанію про таку ситуацію варто б було потурбуватися в країні Україні!
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19.12.2021 07:37 Відповісти
там виключно упц і є.
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19.12.2021 10:45 Відповісти
Ти що пива в схроні перепив? Виключно, мля гуцул, вівцями засратий! То що для тебе - ТАМ, для мене - ТУТ, І майже немає ТУТ церков УПЦ!
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19.12.2021 12:02 Відповісти
Ти, коцапура упорота, відрізняеш ПЦУ від упц? Чи зовсім мізки свої пропив? Таких дебілів на цьому форумі вже занадто.🤬
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19.12.2021 16:12 Відповісти
Ну яку ще ввідповідь можна отримати від зіструганого нашвидку в схроні? Для таких і лайка і єдиний аргумент- все з расєєю пов"язане! Та чомусь твої вуйки - земляки, озброївшись топірцями , як карли папи працюють на приватних будівництвах Підмосков"я,наприклад! Та біг їм суддя! Їм хоч ніколи опорожнюватись на ЦН гімном кольору молочного шоколаду. Це був жарт, Олексику! Взагалі то таких ультрапатріотів, як ти стругають десь в Росії! І нічого більше!
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19.12.2021 17:30 Відповісти
У Харкові і не одна. Думаю, і в інших містах Сходу і Півдня є.
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19.12.2021 12:14 Відповісти
Ага, в Благовіщенську церкву сходи, заодно і на Благовіщенському ринку прикупишся! Є, млядь, цекркви УПЦ, є! Хочете, що б зовсім не було? Так порівняйте скільки тих церков УПЦ порівняно з іншими церквами,
яка

їх кількість, яка площа, яка пропускна здатність так би мовити! Ах-ха-ха, какая разніца! Бог же один і він не кацап все-таки! Тому ходимо і молимося в церкви РПЦ! І ще раз: а какая разніца?
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19.12.2021 13:57 Відповісти
Якщо хочемо бути із світом-25, якщо разом монголорашоордою...вибір за людьми
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19.12.2021 08:10 Відповісти
Я би вже зараз починала.
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19.12.2021 08:15 Відповісти
Адекватні українці вже 10 років як позбулись НКВДшних свят і святкують Різдво з усім світом. А 73% зелених довбой"бів так і продовжують з концтабором!
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19.12.2021 08:18 Відповісти
Скрепоносное лапотное быдло всегда пыталось жить отдельно от мировой цивилизации, невольно подчеркивая, что скрепные поносцы не относится к цивилизации, и навязывали это всем подневольным народам. Я не спец в православии, у меня совковое образование, но как-то не вяжется пост, который предшествует Рождеству с Новогодним пьянством и обжорством. Поэтому 25 декабря празднуется Рождество во всем мире согласно библейским канонам.
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19.12.2021 08:44 Відповісти
Враховуючи, що українських заробітчан в Європі вже налічується кілька мільйонів і з кожним роком збільшується, то таке може бути і раніше 10-ти років.
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19.12.2021 08:57 Відповісти
Про бога думай.
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19.12.2021 13:19 Відповісти
Воно якось легше на душі, коли Україну грабують віруючі УПЦ! Ні, РПЦ - то зовсім негарно! А так олігархи краще б атеїстами були! Але багатьом людям потрібно, що б їх грабували і дурили! Та і взагалі - мазохізм - наше святе! З пофігізмом разом!
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19.12.2021 17:45 Відповісти
В рашке свои празники 😀😀😀там не до Рождества
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19.12.2021 09:06 Відповісти
Нащо оце запутувати - тут новий стиль календаря, тут старий. Є один правильний календар і відносно нього має бути все. А про старий (неправильний) календар необхідно вже забути.
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19.12.2021 10:42 Відповісти
Піст-новий рік-знову піст-Різдво-старий-новий-рік…- я коли людям з цілого світу розповідаю-вони мовчать і клепають очима. Світ став супер мобільним. Перелетіти океан вісім годин і ти в Україні. Відео телефони! Колись листи з Америки читали всім селом, а тепер- «чого ти дзвониш, я не на крашена». Весь християнський світ святкує Різдво 25 грудня і це найбільше свято року! У нас ялинки викидають після Різдва! Люди спати лягають в 9й вечора 31 грудня. Ніхто не святкує новий рік!!! Тільки в Україні вигадали «старий новий рік» щоб лишній раз набухатись. Якесь алкогольне прокляття із цими святами! Вся країна іде в запой!
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19.12.2021 13:18 Відповісти
Та нічого, 19 січня скупаєшся в ополонці по старому слов"янському звичаю і весь алкогольний синдром пройде !
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19.12.2021 13:49 Відповісти
Люди, ви, або до церкви ходіть і питайте з цього приводу священника, або не лізьте туди, де нічого не знаєте. Бо релігійні свята відбуваються у православ'ї за церковним календарем, а живемо ми - за цивільним і різниця складає, приблизно 7 днів. Церква веде літочислення від Різдва Христового, тобто - новий рік у Церкві починається саме від народження Христа. Точної дати немає, бо РАГСів тоді не було і Марія народила Христа в дорозі, ночувавши у стайні. На якомусь із Синодів вирішили, що святкуватимуть певного дня, бо до офіційного християнства було багато свят, пов'язаних із сонцеворотом і 25 грудня святкували день "непереможного Сонця", з цього дня було помітно подовження світлового дня.
Православна церква веде літочислення за своїми канонами, встановленими попередніми Синодами, і 25 грудня за цивільним календарем настає 7 січня, через неточність і похибки Юліанського календаря, за яким і живе Церква. В ньому - 365 і 1/4 дня. Натомість потім запровадили більш точний Григоріанський календар, за яким ми зараз і живемо. Але різниця у чверть доби за минулий час і складає різницю.
Україна перейшла на цивільний Григоріанський календар у 1918 р. За старим стилем живуть 6 із 15 автокефальних православних церков, УГКЦ та бербери і не паряться.
Вважаю, що ті, хто хоче святкувати Різдво разом із усім світом, бо, мовляв, 7 січня святкують московити, вчиняють помилку, тому що саме московити перебрали у нас цю традицію, а не ми від них. Православ'я розповсюджувалось на московщину звідси, тому не вихлюпуйте із ночвів дитя разом з помиями...
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19.12.2021 15:44 Відповісти
і, ще до московитів - вони перейшли на григоріанський календар, але залишили назви днів старі, від нас, назви місяців - від юліанського, давайте і ми відмовимся від назв наших днів, бо московити так само їх називають... ...і на латинку перейдемо, незважаючи, що Кирило і Мефодій дали нам абетку, а московити у нас її перейняли.
"Подалі від Москви!" - гарне гасло, тільки можна так втратити власну ідентичність, вони й без цього нас багато позбавили.
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19.12.2021 15:52 Відповісти
 
 