Кулеба закликав Захід конкретизувати санкції, які загрожують Росії у відповідь на нову агресію, - WP

Західні уряди мають оголосити, які кроки вони зроблять у разі масштабного вторгнення російських військ в Україну.

Про це в інтерв’ю The Washington Post заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що відсутність деталей від Вашингтона, Лондона та Брюсселя може створити у російських чиновників сумніви щодо серйозності обіцянок Заходу діяти у відповідь.

Нагадаємо, 17 грудня Міністерство закордонних справ РФ опублікувало проєкт договору про так звані "гарантії безпеки", дотримання яких Володимир Путін вимагає від НАТО і які Росія передала США.

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Проєкт має дев'ять статей, які передбачають відмову НАТО від розширення, зокрема від приєднання України, ведення військової діяльності на території країн Східної Європи, Закавказзя і Центральної Азії, а також відмову від розміщення ракет середньої і меншої дальності в локаціях, звідки вони можуть вразити територію інших учасників.

США заявили, що обізнані про пропозиції Росії про гарантії безпеки в Європі та ведуть щодо них обговорення з європейськими союзниками і партнерами.

У МЗС Росії заявили, що у Заходу "є два шляхи" - або прийняти пропозицію РФ, тобто погодитися з умовою, що Україна не вступить до НАТО, або "мати справу з військово-технічною альтернативою".

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