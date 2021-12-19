Кулеба закликав Захід конкретизувати санкції, які загрожують Росії у відповідь на нову агресію, - WP
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Західні уряди мають оголосити, які кроки вони зроблять у разі масштабного вторгнення російських військ в Україну.
Про це в інтерв’ю The Washington Post заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що відсутність деталей від Вашингтона, Лондона та Брюсселя може створити у російських чиновників сумніви щодо серйозності обіцянок Заходу діяти у відповідь.
Нагадаємо, 17 грудня Міністерство закордонних справ РФ опублікувало проєкт договору про так звані "гарантії безпеки", дотримання яких Володимир Путін вимагає від НАТО і які Росія передала США.
Проєкт має дев'ять статей, які передбачають відмову НАТО від розширення, зокрема від приєднання України, ведення військової діяльності на території країн Східної Європи, Закавказзя і Центральної Азії, а також відмову від розміщення ракет середньої і меншої дальності в локаціях, звідки вони можуть вразити територію інших учасників.
США заявили, що обізнані про пропозиції Росії про гарантії безпеки в Європі та ведуть щодо них обговорення з європейськими союзниками і партнерами.
У МЗС Росії заявили, що у Заходу "є два шляхи" - або прийняти пропозицію РФ, тобто погодитися з умовою, що Україна не вступить до НАТО, або "мати справу з військово-технічною альтернативою".
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У Москві вважають, що Росія вже дала Україні гарантії безпеки, коли підписали Будапештський меморандум. І це не жарт. Росіяни впевнені, що вони його не порушували. І це чергове свідоцтво «адекватності» російського політичного керівництва та його неперевершеного цинізму.
https://youtu.be/XGKsALZ5gZc
Американські сенатори досягли домовленості щодо розгляду запропонованого республіканцем Тедом Крузом законопроекту про санкції щодо газопроводу "Північний потік - 2"
Голосування з ініціативи має відбутися у верхній палаті Конгресу не пізніше 14 січня, пише газета The Hill.
Як пише видання, Круз і лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер дійшли відповідної угоди після кількох днів переговорів.
У рамках угоди Круз погодився припинити блокувати затвердження десятків кандидатур на різні посади в адміністрації, намагаючись цим домогтися від виконавчої гілки влади запровадження нових обмежувальних заходів проти "Північного потоку - 2".
В результаті Сенат у ніч на суботу зміг схвалити призначення цілого ряду претендентів на різні посади. Зокрема, як уточнює The Hill, верхня палата Конгресу затвердила кількадесят кандидатур на посади послів США в різних країнах.
Щоб документ пройшов, потрібна підтримка 60 сенаторів. Нові санкції стосуватимуться процедур, пов'язаних з будівництвом газопроводу.
Святий Миколай, підпрягайся!