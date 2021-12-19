УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15421 відвідувач онлайн
Новини Політика України Санкції проти Росії Війна
1 528 23
війна (56581) санкції (6855) Кулеба Дмитро (3179)

Кулеба закликав Захід конкретизувати санкції, які загрожують Росії у відповідь на нову агресію, - WP

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кулеба закликав Захід конкретизувати санкції, які загрожують Росії у відповідь на нову агресію, - WP

Західні уряди мають оголосити, які кроки вони зроблять у разі масштабного вторгнення російських військ в Україну.

Про це в інтерв’ю The Washington Post заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що відсутність деталей від Вашингтона, Лондона та Брюсселя може створити у російських чиновників сумніви щодо серйозності обіцянок Заходу діяти у відповідь.

Нагадаємо, 17 грудня Міністерство закордонних справ РФ опублікувало проєкт договору про так звані "гарантії безпеки", дотримання яких Володимир Путін вимагає від НАТО і які Росія передала США.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": РФ, порушуючи Мінські домовленості, стягнула до лінії фронту на Донбасі 102 одиниці військової техніки, - пресцентр ОС. КАРТА

Проєкт має дев'ять статей, які передбачають відмову НАТО від розширення, зокрема від приєднання України, ведення військової діяльності на території країн Східної Європи, Закавказзя і Центральної Азії, а також відмову від розміщення ракет середньої і меншої дальності в локаціях, звідки вони можуть вразити територію інших учасників.

США заявили, що обізнані про пропозиції Росії про гарантії безпеки в Європі та ведуть щодо них обговорення з європейськими союзниками і партнерами.

У МЗС Росії заявили, що у Заходу "є два шляхи" - або прийняти пропозицію РФ, тобто погодитися з умовою, що Україна не вступить до НАТО, або "мати справу з військово-технічною альтернативою".

Також читайте: Україні потрібна не стурбованість міжнародних партнерів, а допомога озброєнням і технологіями, - Резніков

Автор: Анна Судак
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+3
😀😀😀
У Москві вважають, що Росія вже дала Україні гарантії безпеки, коли підписали Будапештський меморандум. І це не жарт. Росіяни впевнені, що вони його не порушували. І це чергове свідоцтво «адекватності» російського політичного керівництва та його неперевершеного цинізму.
https://youtu.be/XGKsALZ5gZc
показати весь коментар
19.12.2021 02:43
+1
Кулеба хорош. Надеюсь он таки разбудит Европу.
показати весь коментар
19.12.2021 02:13
+1
Припиніть купувати світло в білорусів.
показати весь коментар
19.12.2021 08:14
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кулеба хорош. Надеюсь он таки разбудит Европу.
показати весь коментар
19.12.2021 02:13 Відповісти
😀😀😀
У Москві вважають, що Росія вже дала Україні гарантії безпеки, коли підписали Будапештський меморандум. І це не жарт. Росіяни впевнені, що вони його не порушували. І це чергове свідоцтво «адекватності» російського політичного керівництва та його неперевершеного цинізму.
https://youtu.be/XGKsALZ5gZc
показати весь коментар
19.12.2021 02:43 Відповісти
Рассию умом не понять...
показати весь коментар
19.12.2021 02:55 Відповісти
Чуть-чуть в тему, нехай дотично, і все ж%
Американські сенатори досягли домовленості щодо розгляду запропонованого республіканцем Тедом Крузом законопроекту про санкції щодо газопроводу "Північний потік - 2"
Голосування з ініціативи має відбутися у верхній палаті Конгресу не пізніше 14 січня, пише газета The Hill.
Як пише видання, Круз і лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер дійшли відповідної угоди після кількох днів переговорів.
У рамках угоди Круз погодився припинити блокувати затвердження десятків кандидатур на різні посади в адміністрації, намагаючись цим домогтися від виконавчої гілки влади запровадження нових обмежувальних заходів проти "Північного потоку - 2".
В результаті Сенат у ніч на суботу зміг схвалити призначення цілого ряду претендентів на різні посади. Зокрема, як уточнює The Hill, верхня палата Конгресу затвердила кількадесят кандидатур на посади послів США в різних країнах.
Щоб документ пройшов, потрібна підтримка 60 сенаторів. Нові санкції стосуватимуться процедур, пов'язаних з будівництвом газопроводу.
показати весь коментар
19.12.2021 03:00 Відповісти
А вже жартували, що снігу нема, бо Зеленський усе винюхав?
показати весь коментар
19.12.2021 05:56 Відповісти
и правду КУЛЕБА МОЛОДЧАГА КАК МИНИСТР И ПАТРИОТ.... пусть откроют конкретно список санкций который должен был принят ещё вообще то 2014 году..... ато проснулись когда враг стучится сапожищами в двери евросоюза и угрожает войной открыто НАТО! ХВАТИТ СПАТЬ,А ГЛАВНОЕ ХВАТИТ СЦАТЬ СЦИКУНЫ! над вами никто не сжалится в случае чего если прое.....е УКРАИНУ и будете животные там сопли жевать..... враг коварен и без крыши над головой ...пусть конкретно знают что будет на 100% а не так одни согласны на те санкции, другие рогами своими германия- австрия себе там на уме корупционеры....проснитесь придурки...((
показати весь коментар
19.12.2021 06:20 Відповісти
Когда кацапня нападала на Ичкерию и Грузию это не враг стучал в двери? Как повела себя и что предприняла тогда Украина?! А
показати весь коментар
19.12.2021 08:24 Відповісти
простите. но я всё помню и знаю.... но всё же те войны захватнические кровавые особенно чечня 10 летния ужас войны(( но сегодня УКРАИНА ЭТО УЖЕ СОВСЕМ ДРУГАЯ ИСТОРИЯ, МЫ НАХОДИМСЯ НА РУБЕЖАХ ЕВРОСОЮЗА, МЫ ВОРОТА В ЕВРОСОЮЗ! ЭТО НУЖНО УЧИТЫВАТЬ и крышу у рашки снесло конкретно уже позже Чечни и Грузии....чем старее тем дурнее стал... тогда ядерной войной и не пахло и никто не думал про неё, а сегодня совсем всё далеко зашло уже .на горизонте мировая ядерная война ....(( разницу я уверен понимаете...
показати весь коментар
19.12.2021 09:48 Відповісти
Идиот!
показати весь коментар
19.12.2021 10:31 Відповісти
ненужно мне представляться.... яже не спрашивал как вас зовут....))
показати весь коментар
19.12.2021 11:51 Відповісти
Припиніть купувати світло в білорусів.
показати весь коментар
19.12.2021 08:14 Відповісти
Терміново, сьогодні 19 грудня 2021 року подавайте заявку на вступ до НАТО.
Святий Миколай, підпрягайся!
показати весь коментар
19.12.2021 08:23 Відповісти
Зачем? Чтобы они предприняли превентивные меры?
показати весь коментар
19.12.2021 08:33 Відповісти
 
 