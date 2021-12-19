За минулу добу російські окупанти 8 разів порушили режим перемир'я, поранений один український воїн, - штаб ООС

Минулої доби російські найманці 8 разів відкривали вогонь по українським позиціям, у результаті чого поранення отримав український військовослужбовець. З початку цієї доби режим тиші не порушувався.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

У ранковому зведенні відзначається: "Минулої доби, 18 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 8 порушень режиму припинення вогню, 4 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння… В результаті ворожих дій один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі, стан його здоров'я – задовільний".

Російські найманці відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, мінометів калібру 82-мм і стрілецької зброї.

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Крім того, в районі Широкиного противник задіяв безпілотний літальний апарат, за допомогою якого скинув постріл ВОГ-17.

Зазначається, що українські військові відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи забороненого Мінськими домовленостями озброєння, і змусили противника припинити обстріл.

"Станом на 7.00, 19 грудня порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано", - констатували в штабі.

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