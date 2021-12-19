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В Україні за добу від COVID-19 померли 176 осіб, зафіксовано 3 602 нових випадки зараження, 6 866 осіб одужали

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

В Україні за добу від COVID-19 померли 176 осіб, зафіксовано 3 602 нових випадки зараження, 6 866 осіб одужали

В Україні станом на ранок неділі 19 грудня зафіксовано 3 602 нових випадків захворювання на COVID-19, одужало 6 866 осіб, 176 померли.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

"За добу 18 грудня в Україні: зафіксовано 3 602 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 390, медпрацівників – 49); 62 686 осіб було вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 19 806 осіб, повністю імунізовані - 42 862 особи, додаткову дозу отримали 18 осіб. Також за минулу добу: госпіталізовано - 2 129 осіб; летальних наслідків - 176;

Днем раніше, 18 грудня за добу виявили 7 503 нових випадків захворювання на СOVID-19, 17 грудня виявили 8 899 нових випадків захворювання на СOVID-19, 16 грудня виявили 9 590 нових випадків захворювання на СOVID-19, 15 грудня за добу виявили 8 109 нових випадків захворювання СOVID-19, 14 грудня за добу виявили 7 283 нових випадків захворювання СOVID-19, 13 грудня за добу виявили 4 073 нових випадків захворювання СOVID-19, 12 грудня повідомлялося про 5 275 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, за добу виявили 10 133 нових випадків захворювання на СOVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні за добу від COVID-19 померли 328 осіб, зафіксовано 7 503 нових випадки зараження, 18 534 особи одужали

За весь час пандемії в Україні: захворіло – 3608151 людина; одужало – 3331865 осіб; летальних випадків - 93105.

З початку вакцинальної кампанії щеплено 14 375 346 осіб, з них отримали першу дозу – 14 375 344 особи, повністю імунізовано та отримали дві дози – 12 961 886 осіб, отримали додаткову дозу – 92 особи. Загалом проведено 27 337 322 щеплень.

Також читайте: В Україні за добу від COVID-19 померли 328 осіб, зафіксовано 8 899 нових випадків зараження, 21 650 осіб одужали
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Данные "выходного дня" всегда меньше. Будем ориентироваться по данным понедельника - вторника. И делать выводы.
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19.12.2021 09:45 Відповісти
Согласно официальным данным правительства Великобритании, полностью вакцинированные люди составляют 56% всех случаев Covid-19, 63% госпитализаций и шокирующие 80% смертей за последние 16 недель в Англии - Источник
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19.12.2021 15:17 Відповісти
Какое-то неправильное правительство ее Величества: согласно нашему дебилу Ляшко, якобы министру охраны здоровья, 99% пациентов больниц невакцинированные
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19.12.2021 23:32 Відповісти
Не зрозуміло, чому правоохоронні органи й досі не відкрили кримінальні справи проти міністра Ляшка і головного міністра Шмигаля, які своіми постановами підривають конституційний лад в Україні. Адже їхні дії підпадають під тяжкі кримінальні закони, а органи правопорядку - ні чичирк! Дивно це вс якось…
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20.12.2021 06:23 Відповісти
 
 