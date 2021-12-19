Ймовірність госпіталізації під час "Омікрону" в 11 разів нижча, ніж за "Дельти", - північноафриканські лікарі
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У Міністерстві охорони здоров'я Південно-Африканської Республіки (ПАР) стверджують, що фіксують значно менший рівень госпіталізацій під час штаму коронавірусу "Омікрон", ніж раніше фіксували за "Дельти".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg.
Так, у ПАР, де два тижні тому почалося нове швидке зростання захворюваності на COVID-19 через новий штам "Омікрон", різко впала кількість госпіталізацій хворих.
Глава МОЗ країни Джо Фаахла розповідає, що за підсумками другого тижня цієї хвилі госпіталізація знадобилася лише 1,7% людей, які захворіли. Під час попередньої хвилі, коли домінував штам "Дельта", за підсумками двох тижнів госпіталізували 19% хворих.
Однак поширюється "Омікрон" набагато швидше, наголошують у МОЗ ПАР. Так, у другий тиждень нової хвилі в країні щодня заражаються понад 20 тисяч людей, водночас за "Дельти" було 4,4 тисячі.
Також у ПАР стверджують, що нині фіксують "дуже незначне" збільшення кількості смертей.
Будь ласка, зачекайте...
по ходу он тот же самый сезонный грипп, но гайки закрутят еще сильнее - увидите). Скоро за хлебом с сертификатом только выйти можно будет.
"Омікрон" не питаючи "вакцинує" геть усіх від корони. І досить швидко.
Устал видно бедолашный. После ночной смены.
Все в трудах. Все в трудах. За пайку хлеба насущнага.
Так что повторить лишним не будет...
Что до ночной смены...то постарайся найти хоть один мой комментарий и дать на него ссылку..а если не найдешь...то ты обычный балабол...впрочем как и все остальные ваксы...
Не беда...два-три бустера и все будет пучком..
18.12.2021 21:33 Відповісти Керування спамом Мені подобається 4
Не?
Не пойдет?
"Учитель".
Так кто из нас балабол?
21-33...это вроде бы как вечер...а не ночь...
Так что утри соплю...и не кашляй...
Ты такой предсказуем.
"С Приветом" невдомек. Что ночная смена начинается с вечера, а не ночи.
Хотя... Если ты так настаиваешь. Пусть это будет вечерняя смена.
Так что смени подгузники. Пацан. И подмойся.
Ты очень похожь на писателя. Под кайфом.
Зомби надо мяса с кровью. И пабольше.
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте объявил о введении локдауна по всей стране до 14 января 2022 года из-за новой волной коронавируса.
"Нидерланды с завтрашнего дня снова будут в состоянии "локдауна", - цитирует премьера Associated Press. По его словам, такие меры необходимы из-за распространения штамма "омикрон".
"На нас обрушивается пятая волна, вызванная "омикроном", - сказал Рютте.
Локдаун продлится до 14 января 2022 года. В это время будут закрыты бары, рестораны и магазины, которые не торгуют необходимыми для жизни товарами, а также музеи, театры и рождественские ярмарки.
Кроме того, жителям настоятельно рекомендуется принимать дома не более двух гостей в день.
При этом в Рождество и на Новый год можно будет принимать до четырех человек. В Нидерландах более 70% населения полностью вакцинировано от коронавирусной инфекции.
Неплохой заголовок...
Джамшут, ты ?
Да какая разница (с)
Например, позавчера, в Москве- 2700 заболевших, вчера- 2200, а сегодня 3013.
Скока надо, стока и нарисуют. И не только в Мацкве...
А если ошибся?
Женка не заругает?
и потерял всю силу. Все увидели, что такое социализм с человеческим лицом: репрессии, нищета и агрессия.
"Забота о здоровье" в случае "ковида" означает постройку всемирного концлагеря - пахнет вкусно, ешьте сами.
Бо перехворівших на дельту омікрон заражає.
Уровень смертности - точный индикатор, и он не превышает обычный грипп.