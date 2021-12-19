Швейцарія видала до США російського бізнесмена Клюшина, який співпрацював із російською владою

Російського бізнесмена Владислава Клюшина, підозрюваного в інсайдерській торгівлі на десятки мільйонів доларів, екстрадували зі Швейцарії до США.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Медуза з посиланням на Мін'юст Швейцарії

18 грудня росіянина передали американським силовикам у Цюріху, вони супроводжували його на рейс до Штатів.

Владислав Клюшин відомий співпрацею з російською владою. Він володіє ТОВ "М13", яке постачає послуги моніторингу ЗМІ та соціальних мереж для адміністрації президента РФ.

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РосЗМІ пишуть також про його співпрацю із федеральними міністерствами Росії та іншими держорганами.

Крім того, Клюшина називають колишнім власником популярного в РФ політичного телеграм-каналу "Незыгарь".

Власника "М13" заарештували у Швейцарії у березні 2021 року на запит США. Його адвокат стверджує, що звинувачення у фінансових махінаціях нібито є лише приводом для "переслідування" Клюшина з політичних мотивів.

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