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Швейцарія видала до США російського бізнесмена Клюшина, який співпрацював із російською владою

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Швейцарія видала до США російського бізнесмена Клюшина, який співпрацював із російською владою

Російського бізнесмена Владислава Клюшина, підозрюваного в інсайдерській торгівлі на десятки мільйонів доларів, екстрадували зі Швейцарії до США.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Медуза з посиланням на Мін'юст Швейцарії

18 грудня росіянина передали американським силовикам у Цюріху, вони супроводжували його на рейс до Штатів.

Владислав Клюшин відомий співпрацею з російською владою. Він володіє ТОВ "М13", яке постачає послуги моніторингу ЗМІ та соціальних мереж для адміністрації президента РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Швейцарія продовжила замороження активів Януковича до лютого 2023 року

РосЗМІ пишуть також про його співпрацю із федеральними міністерствами Росії та іншими держорганами.

Крім того, Клюшина називають колишнім власником популярного в РФ політичного телеграм-каналу "Незыгарь".

Власника "М13" заарештували у Швейцарії у березні 2021 року на запит США. Його адвокат стверджує, що звинувачення у фінансових махінаціях нібито є лише приводом для "переслідування" Клюшина з політичних мотивів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США про Фірташа: Ми чекаємо його екстрадиції з Австрії
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Топ коментарі
+13
Це відповідь Байдена на перший пункт хотелок ..уйла?
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19.12.2021 09:27
+11
Я так понимаю Фирташ в Австрии серьезно напрягся .
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19.12.2021 09:57
+9
Стаття розміщена о 9:20 українською та о 9:56 російською. Переходь на українську версію.
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19.12.2021 10:19
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Це відповідь Байдена на перший пункт хотелок ..уйла?
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19.12.2021 09:27 Відповісти
дивлячись на обличчя-воно інтелектуал...
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19.12.2021 09:32 Відповісти
Незыгарь - а что слово это хоть означает ?
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19.12.2021 09:36 Відповісти
не поленился - погуглил
Название «Незыгарь» отсылает к имени журналиста и политолога Михаила Зыгаря, автора книги «Вся кремлёвская рать», и «намекает на вхожесть авторов в кремлёвские кулуары»[1]. Также название указывает, что от публикаций в канале ожидается нечто прямо противоположное позиции Зыгаря[2]:262. Связь с каналом сам Зыгарь отвергает[3].
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19.12.2021 09:57 Відповісти
Є зигарь, а цей не зигарь. Так же як і Безугла. Є з углом, а ця без угла. Безхатька, кароче.
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19.12.2021 10:21 Відповісти
Є Сталіна і Тракторіна. А є не Сталіна ...
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19.12.2021 10:48 Відповісти
Угол це на мардовском кут. Так шо безугла це мардва, хотя у мардвы приставок нет, так шо мардюкизм. На грецеском кут - это хер.
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19.12.2021 11:45 Відповісти
прекрасно!
плешивый еще за Сноудена ответит =)
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19.12.2021 09:37 Відповісти
КАК ЩЕНКОВ ОТЪИМЕЛИ )))))))))))))))
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19.12.2021 09:38 Відповісти
а нашего когда выдадут? уже 10 лет прошло?)
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19.12.2021 09:39 Відповісти
Пока деньги у него есть, то не выдадут
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19.12.2021 10:14 Відповісти
У нас же шефиры сидят прямиком в ОП и недурно себя чувствуют.
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19.12.2021 09:43 Відповісти
ТЕПЕРЬ НЕОБХОДИМО ЕГО ОПУСТИТЬ И ОТПУСТИТЬ, ЧТОБЫ ОН ПРИВСЕЛЮДНО ПОЖАЛ ПУТИНУ-ХЙЛУ РУКУ !)
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19.12.2021 09:56 Відповісти
Я так понимаю Фирташ в Австрии серьезно напрягся .
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19.12.2021 09:57 Відповісти
А коломойский вОвремя свалил из Швейцарии...
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19.12.2021 10:42 Відповісти
Странно. Не впервые замечаю: статья размещена секунды назад, а к ней уже с десяток комментариев. А это как???
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19.12.2021 09:59 Відповісти
Стаття розміщена о 9:20 українською та о 9:56 російською. Переходь на українську версію.
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19.12.2021 10:19 Відповісти
Ага!!! Понял, благодарю.
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19.12.2021 10:20 Відповісти
невже українською почали спершу виставляти, може й пишуть спочатку українською? бо раніш було навпаки, спочатку кацапською, а потім кривий машинний переклад українською.
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19.12.2021 10:41 Відповісти
Так, пару місяців як.
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19.12.2021 10:43 Відповісти
кацапокремлівському спруту обривають щупальця,щоб до голови добратись.
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19.12.2021 10:01 Відповісти
И КОЛОМОЙСКОГО ПОРА АРЕСТОВАТЬ И ПЕРЕДАТЬ США !!!
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19.12.2021 10:17 Відповісти
нажаль німожліва, Конституція України забороняє, а от вивезти, його наприклад в якусь сусідню країну, щоб там "затримали" і передали було би норм, а потім так знизати плечима і сказати, сам винен, не треба було їхати, то ж знав, висловити глибоку занепокоєність і таке інше
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19.12.2021 10:43 Відповісти
Та ладно не можливо, було б бажання. Зібралося б хлопців сотні 3-4 скрутили скотчем, у мішок поклали у самолет до штатів закинули і усе - хай летить.
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19.12.2021 11:39 Відповісти
таки да, було би бажання, а як завжди придумається.
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19.12.2021 13:06 Відповісти
Граштанину сруленда можа.
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19.12.2021 11:50 Відповісти
Повезло чуваку,в Швейцарии был,в Альпах на лыжах катался....
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19.12.2021 10:30 Відповісти
Катался как швейцарский сыр в масле.
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19.12.2021 10:51 Відповісти
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19.12.2021 10:40 Відповісти
А яка різниця? Просто відбудеться ротація.
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19.12.2021 10:48 Відповісти
👍👍👍
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19.12.2021 11:41 Відповісти
На китайском правильна пида - кожаный бугор.
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19.12.2021 11:51 Відповісти
..а Зеля сцыт.. и молча, со своим зеборделем обслуживает папика Беню, отрабатывая свою окружную зарплату от чОтких пацанчиков.., бо дебилы понавыбыралы..(
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19.12.2021 13:40 Відповісти
 
 